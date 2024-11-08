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08.11.2024

Руководитель проектов Depot, продюсер мероприятий Like Group, стратег Think Mobile и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

Telega.in приглашает в свою команду директора по маркетингу, Мандариновая лиса ищет маркетинг-менеджера, Panda Digital ждёт соискателей на должность smm-редактора, Starlink в поисках руковолителя PR-направления, а ГК «Родная Речь» ждёт в свою команду старшего PR-менеджера.

Маркетинг-менеджер

от 90 000
Мандариновая лиса

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с клиентской базой;
  • Создание страниц с кейсами, пересмотр структуры сайта, внесение изменений для оптимизации и более точного захвата внимания;
  • Синхронизация целей и задач с контент-менеджером, определение каналов для продвижения;
  • Работа с партнерами на аутсорсе, сверка направлений деятельности и создание собственного экспертного контента и его дистрибуция;
  • Выстраивать архитектуру спецпроектов, привлекать проектную команду и достигать поставленных целей.

Требования:

  • Сильные менеджерские навыки, насмотренность и желание развиваться вместе с компанией;
  • Опыт работы с проектными командами;
  • Опыт работы с SEO, Директом, Google Ads;
  • Навыки копирайта на русском и английском языках, грамотность;
  • Навыки в имейл-маркетинге;
  • Уровень английского не ниже уровня Intermediate;
  • Чувство юмора и чувство стиля.

Условия:

  • Присутствие в офисе в Москве не менее 3 дней в неделю, на время адаптации и внутреннего обучения – ежедневно (неделя минимум);
  • ДМС после испытательного срока;
  • Корпоративное обучение;
  • Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
  • Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
  • Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
  • Гибкий рабочий график.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208

Креатор

от 80 000
Мандариновая лиса

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создавать продающие концепции на основании брифа и запроса от клиента, придумывать наполнение событий;
  • Взаимодействовать с командой дизайнеров и наполнять презентацию по визуализации концепции;
  • Презентовать концепцию клиенту, вместе с командой.

Требования:

  • Навык создавать креативные концепции;
  • Наличие успешных кейсов и побед в тендерах крупных компаний;
  • Навыки презентации и защиты концепции проекта перед клиентом;
  • Понимание специфики event-бизнеса;
  • Насмотренность и желание изучать новое;
  • Высокий уровень навыков копирайтинга и грамотная письменная речь;
  • Навык работы в режиме ограниченных сроков;
  • Опыт работы с презентациями (преимущественно canva, keynote, google презентации, PowerPoint);
  • Пунктуальность.

Условия:

  • Присутствие в офисе в Москве не менее 3 дней в неделю, на время адаптации и внутреннего обучения – ежедневно (неделя минимум);
  • ДМС после испытательного срока;
  • Корпоративное обучение;
  • Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
  • Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
  • Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
  • Гибкий рабочий график.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208

Дизайнер

по договоренности
Мандариновая лиса

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Дизайн-продакшен онлайн/офлайн-мероприятий;
  • Разработка визуального стиля (кейвижуала);
  • Верстка презентаций;
  • Графический дизайн, подготовка макетов в печать;
  • Разработка мерча.

Требования:

  • Опыт работы графическим дизайнером от 1 года;
  • Уверенное владение базовыми программами Figma, Photoshop, Illustrator;
  • Верстка презентаций (PowerPoint, Figma, Canva);
  • Опыт работы с типографией: знание требований для передачи макетов в печать;
  • Умение вести несколько проектов одновременно и легко переключаться между задачами;
  • Насмотренность, чувство стиля и понимание современных трендов в дизайне;
  • Наличие портфолио с оформленными презентациями, примерами работ над брендингом;
  • Будет плюсом: навык дизайна и верстки сайтов на Tilda, знание 3D (Blender), иллюстрация.

Условия:

  • ДМС после испытательного срока;
  • Корпоративное обучение;
  • Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
  • Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
  • Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
  • Гибкий рабочий график.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208

Руководитель клиентской группы

по договоренности
CREON

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Руководство группой AM, PM;
  • Управление всем циклом организации мероприятий: от идеи до постпродакшена (застройки b2b, b2c, конференции, спецпроекты, интеграции);
  • Работа с креативом: от брифа до финального результата;
  • Достижение ключевых показателей эффективности своей группы;
  • Подготовка предложений для участия в тендерах;
  • Управление проектными командами;
  • Контроль за рентабельностью проектов;
  • Контроль документооборота, закрывающих документов по проектам;
  • Полная отчетность по проектам (внутри и клиенту);
  • Проведение собеседований и развитие команды;
  • Работа в системе Bitrix24.

Требования:

  • Успешный опыт работы в креативных или event-агентствах на руководящих позициях от 3-х лет;
  • Опыт реализации крупных высокобюджетных проектов;
  • Глубокое понимание рынка, знание ключевых игроков и трендов;
  • Умение работать в команде, формировать ТЗ и правки, презентовать решения команде и клиенту;
  • Аккуратность и внимание к деталям;
  • Наличие широкой базы фрилансеров, партнеров, с которыми есть опыт запуска проектов (будет большим плюсом!).

Условия:

  • Демократичное руководство и экологичную атмосферу в коллективе;
  • Корпоративные программы: штатный психолог, йога, бассейн, доступ к онлайн-библиотеке и образовательным платформам, свежие фрукты в офисе;
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 (Full Time, у нас нет удалёнки, но есть крутой офис, в котором чувствуешь себя как дома);
  • Парковка на территории Дизайн-заводе «Флакон».

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по развитию бизнеса (QBigTech)

по договоренности
admitad

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Определение целей и задач бизнеса, разработка и реализация планов их достижения;
  • Запуск процессов продаж продукта, обеспечение выполнения плана продаж продукта;
  • Активное привлечение новых клиентов, проведение переговоров, презентация компании и продуктов;
  • Развитие партнерских отношений с клиентами;
  • Контроль ежедневных процессов, соблюдение политики компании;
  • P&L ответственность за планирование и прогнозирование бюджета и доходов;
  • Поиск новых бизнес-моделей и возможностей для старта и развития бизнеса;
  • Подбор, обучение и поддержка команды в области продаж и развития бизнеса, включая постановку целей и KPI.

Требования:

  • Более 5 лет опыта работы в сфере интернет-маркетинга, блогинга и Affiliate-бизнеса;
  • Минимум 3 года опыта управления и руководства бизнесом;
  • Умение выстраивать бизнес-процессы, стратегии продаж и развития бизнеса;
  • Навыки управления сложными проектами и работы в режиме многозадачности;
  • Развитые аналитические способности и умение работать с большими объемами информации;
  • Способность адаптироваться к динамичной среде интернет-маркетинга;
  • Умение самостоятельно добиваться поставленных целей, используя проактивный подход;
  • Владение английским языком будет преимуществом.

Условия:

  • Дополнительные отгулы и доплата за дни больничного листа;
  • Гибридный формат работы (офис/удаленка);
  • Ноутбуки для комфортной работы из дома;
  • Современный офис с игровой зоной, фруктами и напитками;
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
  • Частичная компенсация фитнес-абонемента;
  • Обучающие курсы, тренинги и конференции;
  • Скидка на изучение английского языка в SkyEng;
  • Эффективная программа адаптации для новых сотрудников;
  • Корпоративы и тимбилдинги.

Ссылка на вакансию.

SMM-редактор

от 80 000
Panda Digital

Требуемый опыт: от 2-х лет;
Полная занятость, частичная занятость;

Задачи:

  • Редактировать и писать тексты для крупных брендов в социальных сетях;
  • Придумывать идеи контента крупных брендов в социальных сетях.

Требования:

  • Релевантный опыт работы с текстами для брендов в социальных сетях;
  • Понимание трендов и мемов;
  • Навыки командной работы.

Условия:

  • Удаленка, гибрид, офис — по желанию. 
  • Фокус на фул-тайм, но готовы рассмотреть фриланс, если вы класс;
  • Яркие большие проекты;
  • Незабываемая атмосфера.

Ссылка на вакансию. 

Старший креатор / Креативный копирайтер

по договоренности
Panda Digital

Требуемый опыт: от 3-х лет;
Полная занятость, частичная занятость.

Задачи:

  • Разрабатывать идеи активаций в социальных сетях;
  • Разрабатывать идеи и креативные концепции для digital-проектов;
  • Разрабатывать идеи для креативных PR проектов;
  • Оформлять всё это в презентации и защищать клиенту.

Требования:

  • Релевантный опыт креативных проектов в SMM/Digital/PR в агентствах.

Условия:

  • Удаленка, гибрид, офис - по желанию. 
  • Фокус на фул-тайм, но готовы рассмотреть фриланс, если вы класс;
  • Яркие большие проекты;
  • Незабываемая атмосфера.

Ссылка на вакансию. 

Event Producer

по договоренности
Like Group

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидирование проектов и координация работы проектной группы;
  • Подготовка и разработка тендерных предложений;
  • Организация и управление коммуникацией с клиентами на всех этапах проекта;
  • Ведение проектов на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая их успешное завершение;
  • Осуществление полного документооборота.

Требования:

  • Необходимы сильные продюсерские и менеджерские навыки для реализации проектов от стадии брифа до финального результата;
  • Опыт разработки тендерных предложений, а также способность грамотно составлять сметы и тайминги;
  • Наличие опыта работы с различными форматами ивентов (b2b, b2c, hr), а также интеграций в масштабные мероприятия, такие как выставки, фестивали, бренд-зоны и специальные проекты;
  • Наличие портфолио с реализованными кейсами;
  • Проживание в Москве с готовностью работать в гибридном формате;
  • Насмотренность и знание современных трендов, позволяющие предлагать актуальные и креативные решения;
  • Клиентоориентированность и умение поддерживать долгосрочные отношения с клиентами;
  • Умение работать в команде, ставя общие цели на первый план.

Условия:

  • ДМС после прохождения испытательного срока;
  • Гибридный формат работы: 3 дня в офисе, 2 дня дома.
  • Еженедельный трендвотчинг индустрии;
  • Регулярные лекции и митапы с участием ведущих экспертов и приглашенных спикеров;
  • Работа в команде с опытными экспертами отрасли.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Senior Creator

по договоренности
Like Group

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Гибридный график.

Задачи:

  • Разработка креативных концепций;
  • Генерация творческих идей «в бриф» в области TTL/EVENT/DIGITAL;
  • Трендвотчинг и понимание течений креативных механик;
  • Верификация и управление фриланс-командами, задействованными в проекте;
  • Наставничество для младших коллег и стажеров;
  • Представление и защита тендерных предложений перед клиентом.

Требования:

  • Знание областей TTL, Digital, Shopper Marketing и Event;
  • Способность объединять различные каналы коммуникации в единую 360° кампанию;
  • Опыт работы с брендами из TOP-50 рекламодателей России;
  • Наличие релевантного портфолио с реализованными проектами;
  • Навыки подготовки трендовых и ярких презентаций;
  • Способность мыслить визуально и грамотно брифовать дизайн-студию.

Условия:

  • ДМС после прохождения испытательного срока;
  • Гибридный формат работы: 3 дня в офисе, 2 дня дома;
  • Еженедельный трендвотчинг индустрии;
  • Регулярные лекции и митапы с участием ведущих экспертов и приглашенных спикеров;
  • Работа в команде с опытными экспертами отрасли.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Руководитель проектов

по договоренности
Depot

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Взаимодействие с существующими клиентами (формальная коммуникация: ведение переговоров, встреч, переписки, составление отчетов о встречах, неформальная коммуникация);
  • Развитие своих клиентов (ведение программ лояльности агентства, направленных на удовлетворение потребностей клиента - личные амбиции, развитие проектов, дополнительные услуги);
  • Руководство проектами текущих клиентов (брифование, реализация, решение конфликтных ситуаций, последующая PR-поддержка совместно с PR-отделом агентства);
  • Организация и контроль выполнения проектов;
  • Организация взаимодействия исполнителей проекта внутри команды агентства;
  • Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
  • Составление плана-графика работ и платежей, контроль и ответственность за соблюдение сроков работ и платежей;
  • Работа с документами (оформление и согласование договоров/приложений, инициация выставления счетов и закрывающих документов, прочее);
  • Ведение общей информации (базы данных) по своим клиентам.

Требования:

  • Знание английского языка обязательно (устный и письменный);
  • Владение программами MS Office; владение Mac OS;
  • Коммуникабельность;
  • Умение работать как самостоятельно, так и в команде;
  • Умение принимать решения;
  • Творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива;
  • Опыт работы в сфере брендинга/маркетинга/рекламы обязателен.

Условия:

  • Возможность карьерного роста;
  • Возможность реализации собственных инициатив (по согласованию с руководством);
  • Бонусная программа по результатам достигнутых финансовых показателей.

Ссылка на вакансию. 

Директор по маркетингу

по договоренности
Telega.in

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Аудит существующей функции;
  • Разработка и реализация маркетинговой стратегии согласно стратегии бизнеса;
  • Реализация плана по выводу новых рекламных продуктов на рынок;
  • Продуктовый маркетинг: максимальное участие в разработке продукта и придании ему маркетинговой ценности;
  • Управление командой маркетинга: найм сотрудников, постановка задач и контроль их выполнения, участие в постановке целей;
  • Сбор и обработка аналитики по проекту; 
  • Выстраивание системы прозрачной сквозной аналитики;
  • Формирование и контроль исполнения бюджетов на маркетинг.

Требования:

  • Способность глубоко анализировать маркетинговые данные и находить точки роста;
  • Гибкость и адаптивность: придется принимать решения в условиях быстро меняющейся ситуации и стремительно развивающейся индустрии;
  • Аналитические навыки: уметь анализировать данные и измерять эффективность маркетинговых кампаний;
  • Тестирование новых гипотез;
  • Четко понимать приоритетность задач и уметь их делегировать;
  • Глубокое понимание performance-маркетинга, хоть вам с ним работать и не нужно);
  • Опыт работы в маркетплейсах, рекламных системах, досках объявлений будет большим преимуществом;
  • Свободный английский как большой плюс.

Условия:

  • Интересные задачи по трансформации и развитию проекта;
  • Нетривиальные задачи и кейсы, возможность реализовать самые смелые идеи.

Ссылка на вакансию.

Руководитель отдела продаж

по договоренности
Telega.in

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка и внедрение стратегии развития отдела продаж;
  • Увеличение прибыли, достижение целей и показателей эффективности;
  • Анализ рынка и конкурентной среды;
  • Прогнозирование плана продаж;
  • Подбор команды и её развитие;
  • Контроль выполнения планов продаж.

Требования:

  • Опыт работы в сфере B2В от 3-х лет;
  • Умение разрабатывать и внедрять стратегии продаж;
  • Сильные лидерские способности;
  • Опыт работы в Amocrm;
  • Высокий уровень аналитических и стратегических навыков.

Условия:

  • Возможность влиять на процессы и инициировать их;
  • Гибридный формат работы;
  • Классная команда, где все заодно.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Telega.in

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Отправка деловых писем рекламодателям для сотрудничества (привлечение новых клиентов);
  • Ведение и развитие рекламодателей по входящим заявкам (теплые лиды);
  • Проведение видеоконференций с рекламодателями в ZOOM (онбординг);
  • Работа с воронками продаж;
  • Составление коммерческих предложений;
  • Запуск и ведение рекламных проектов;
  • Подготовка отчетов по итогам рекламной компании для рекламодателя.

Требования:

  • Понимание рекламного рынка Telegram;
  • Знание основных метрик (будет плюсом);
  • Опыт от года в сфере продаж (Saas и другие онлайн-продукты);
  • Понимание рекламного рынка Telegram;
  • Обязательно знание английского языка (В2).

Условия:

  • Возможность влиять на процессы и инициировать их;
  • Гибридный формат работы;
  • Классная команда, где все заодно.

Ссылка на вакансию. 

Руководитель PR-направления

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка и реализация PR-стратегии;
  • Работа со СМИ, выстраивание и укрепление деловых отношений;
  • Мониторинг отраслевых мероприятий, организация участия в них;
  • Участие в фестивальной деятельности, формирование стратегии присутствия на этих мероприятиях;
  • Поиск креативных решений для достижения целей PR-стратегии;
  • Написание текстовых материалов (пресс-релизы, статьи, комментарии) или привлечение подрядчиков;
  • Управление PR-бюджетом.

Требования:

  • Опыт работы в рекламной отрасли будем преимуществом;
  • Знание редакционных политик отраслевых СМИ;
  • Умение выстраивать долгосрочные отношения, развитые коммуникативные навыки;
  • Творческий подход к решению задач.

Условия:

  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов;
  • индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

E-commerce Lead

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидирование и координация E-commerce проектов внутри отдела;
  • Подготовка E-commerce стратегий для текущих и новых клиентов по всем направлениям: Аналитика (Digital Shelf Analytics, Контент (Product Content), продвижение (Retail media). Защита перед клиентами;
  • Менеджмент подготовки тактических предложений для клиентов по аналитике и контенту. Контроль и координация медиапланирования;
  • Предоставление экспертизы в E-commerce, работе со смежными отделами и клиентами. Консалтинг клиентских команд по ключевым вопросам направления;
  • Постановка и распределение задач, контроль сроков и результатов внутри группы и в работе с подрядчиками / смежными отделами;
  • Контроль и анализ эффективности рекламных кампаний и иных E-commerce активностей Участие в защите результатов, проактивность по новым инициативам в рамках кампаний;
  • Участие в разработке новых подходов и развитии текущих продуктов в E-commerce;
  • Общение с подрядчиками по ключевым вопросам.

Требования:

  • Опыт работы в E-commerce от 2-х лет на стороне агентства, рекламодателя (бренда) или ретейлера;
  • Опыт работы с FMCG (food/non-food);
  • Опыт в планировании Retail Media кампаний (Marketplaces, E-Grocery, E-Pharma);
  • Уверенные знания каналов, инструментов, метрик;
  • Желание развиваться в E-commerce и Digital.

Условия:

  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов;
  • индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Digital New Business Lead

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка тендерных предложений под ключ: медиапланирование, составление предложения в ppt, продажа предложения клиенту;
  • Стратегическое и тактическое планирование под брифы новых клиентов;
  • Формирование деловых отношений с поставщиками;
  • Знание рынка digital, понимание продуктов и инструментария;
  • Поиск оптимальных решений под задачи клиента;
  • Развитие тендерного продукта и экспертизы отдела;
  • Руководство группой менеджеров с контролем выполнения задач, умение структурировать работу отдела, отслеживать ДДЛ по задачам;
  • Работа с обратной связью, развитие младших сотрудников, обучение персонала внутри отдела.

Требования:

  • Опыт работы в агентстве в роли GH;
  • Опыт управления командой, тайм-менеджмент;
  • Знание digital рынка и умение презентовать подходы клиенту.

Условия:

  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов;
  • индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Стратег

по договоренности
Think Mobile

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать digital-стратегии для новых и текущих клиентов агентства;
  • Проводить анализ рынка, конкурентов, ЦА;
  • Проводить брифинг клиента и команды;
  • Формировать roadmap, декомпозировать задачи для смежных отделов и контролировать их выполнение;
  • Лидировать подготовку презентации и защиту стратегии перед клиентом;
  • Работать на площадках: b2b-centre, bidzzar, zakupki.ru.

Требования:

  • Практический опыт работы стратегом или на смежных позициях от 1,5 лет;
  • Опыт работы с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика)
  • Опыт самостоятельной разработки стратегий;
  • Отличные навыки презентации и коммуникации;
  • Понимание современных тенденций и трендов в развитии инструментов интернет-маркетинга;
  • Опыт ведения переговоров и защиты стратегий.

Условия:

  • Комфортный офис и график работы;
  • Масштабные и интересные задачи, где можно проявить свои профессиональные качества;
  • Дружная команда;
  • Всесторонняя поддержка, возможность получения карьерных консультаций и индивидуальный план развития внутри компании;
  • Посещение конференций, тренингов, обмен опытом внутри команды, возможность роста;
  • Помощь в создании контентf и возможность выступать от лица компании;
  • Обучение всему необходимому и интересному для старта классной карьеры в Digital Marketing;
  • Дополнительные бонусы: корпоративные ноутбуки, различные мероприятия для сотрудников.

Ссылка на вакансию. 

Старший PR-менеджер

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Написание PR-текстов (пресс-релизы, статьи, интервью, case study, спитчрайтинг, презентации, посты и т.п.) и их дистрибуция в СМИ;
  • Взаимодействие со СМИ: сбор запросов, работа с редакционными планами, предоставление информации и комментариев;
  • Взаимодействие с журналистами, продюсерами и лидерами мнений: выстраивание и поддержание взаимоотношений;
  • Поиск и разработка тем и инфоповодов, подготовка контент-плана, питчинг журналистов;
  • Конференции: организация участия спикеров компании, подбор темы и подготовка материалов;
  • Работа с креативщиками над разработкой коммуникационных кампаний;
  • Мониторинг и анализ PR-активности (включая активность конкурентов);
  • Участие в разработке PR-мероприятий компании (конференции, вебинаров и т.п.).

Требования:

  • Знание трендов;
  • Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
  • Знание и умение эффективно использовать PR-инструменты;
  • Умение работать в команде и вести переговоры с сотрудниками других отделов в масштабах крупной компании;
  • Опыт работы на аналогичной позиции — от 3-х лет (в идеале в креативных индустриях).

Условия:

  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
  • Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы.

Ссылка на вакансию. 

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