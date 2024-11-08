Руководитель проектов Depot, продюсер мероприятий Like Group, стратег Think Mobile и другие

Telega.in приглашает в свою команду директора по маркетингу, Мандариновая лиса ищет маркетинг-менеджера, Panda Digital ждёт соискателей на должность smm-редактора, Starlink в поисках руковолителя PR-направления, а ГК «Родная Речь» ждёт в свою команду старшего PR-менеджера.
Маркетинг-менеджер
Мандариновая лиса
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с клиентской базой;
- Создание страниц с кейсами, пересмотр структуры сайта, внесение изменений для оптимизации и более точного захвата внимания;
- Синхронизация целей и задач с контент-менеджером, определение каналов для продвижения;
- Работа с партнерами на аутсорсе, сверка направлений деятельности и создание собственного экспертного контента и его дистрибуция;
- Выстраивать архитектуру спецпроектов, привлекать проектную команду и достигать поставленных целей.
Требования:
- Сильные менеджерские навыки, насмотренность и желание развиваться вместе с компанией;
- Опыт работы с проектными командами;
- Опыт работы с SEO, Директом, Google Ads;
- Навыки копирайта на русском и английском языках, грамотность;
- Навыки в имейл-маркетинге;
- Уровень английского не ниже уровня Intermediate;
- Чувство юмора и чувство стиля.
Условия:
- Присутствие в офисе в Москве не менее 3 дней в неделю, на время адаптации и внутреннего обучения – ежедневно (неделя минимум);
- ДМС после испытательного срока;
- Корпоративное обучение;
- Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
- Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
- Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
- Гибкий рабочий график.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208
Креатор
Мандариновая лиса
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создавать продающие концепции на основании брифа и запроса от клиента, придумывать наполнение событий;
- Взаимодействовать с командой дизайнеров и наполнять презентацию по визуализации концепции;
- Презентовать концепцию клиенту, вместе с командой.
Требования:
- Навык создавать креативные концепции;
- Наличие успешных кейсов и побед в тендерах крупных компаний;
- Навыки презентации и защиты концепции проекта перед клиентом;
- Понимание специфики event-бизнеса;
- Насмотренность и желание изучать новое;
- Высокий уровень навыков копирайтинга и грамотная письменная речь;
- Навык работы в режиме ограниченных сроков;
- Опыт работы с презентациями (преимущественно canva, keynote, google презентации, PowerPoint);
- Пунктуальность.
Условия:
- Присутствие в офисе в Москве не менее 3 дней в неделю, на время адаптации и внутреннего обучения – ежедневно (неделя минимум);
- ДМС после испытательного срока;
- Корпоративное обучение;
- Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
- Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
- Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
- Гибкий рабочий график.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208
Дизайнер
Мандариновая лиса
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Дизайн-продакшен онлайн/офлайн-мероприятий;
- Разработка визуального стиля (кейвижуала);
- Верстка презентаций;
- Графический дизайн, подготовка макетов в печать;
- Разработка мерча.
Требования:
- Опыт работы графическим дизайнером от 1 года;
- Уверенное владение базовыми программами Figma, Photoshop, Illustrator;
- Верстка презентаций (PowerPoint, Figma, Canva);
- Опыт работы с типографией: знание требований для передачи макетов в печать;
- Умение вести несколько проектов одновременно и легко переключаться между задачами;
- Насмотренность, чувство стиля и понимание современных трендов в дизайне;
- Наличие портфолио с оформленными презентациями, примерами работ над брендингом;
- Будет плюсом: навык дизайна и верстки сайтов на Tilda, знание 3D (Blender), иллюстрация.
Условия:
- ДМС после испытательного срока;
- Корпоративное обучение;
- Работа напрямую с операционным директором и собственником бизнеса;
- Задачи, за которые ты сможешь полностью отвечать, минимум бюрократии и максимум смысла;
- Возможность экспериментировать, ошибаться и пробовать разное;
- Гибкий рабочий график.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Дарье Богдановой в Telegram: @bogdasha2208
Руководитель клиентской группы
CREON
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Руководство группой AM, PM;
- Управление всем циклом организации мероприятий: от идеи до постпродакшена (застройки b2b, b2c, конференции, спецпроекты, интеграции);
- Работа с креативом: от брифа до финального результата;
- Достижение ключевых показателей эффективности своей группы;
- Подготовка предложений для участия в тендерах;
- Управление проектными командами;
- Контроль за рентабельностью проектов;
- Контроль документооборота, закрывающих документов по проектам;
- Полная отчетность по проектам (внутри и клиенту);
- Проведение собеседований и развитие команды;
- Работа в системе Bitrix24.
Требования:
- Успешный опыт работы в креативных или event-агентствах на руководящих позициях от 3-х лет;
- Опыт реализации крупных высокобюджетных проектов;
- Глубокое понимание рынка, знание ключевых игроков и трендов;
- Умение работать в команде, формировать ТЗ и правки, презентовать решения команде и клиенту;
- Аккуратность и внимание к деталям;
- Наличие широкой базы фрилансеров, партнеров, с которыми есть опыт запуска проектов (будет большим плюсом!).
Условия:
- Демократичное руководство и экологичную атмосферу в коллективе;
- Корпоративные программы: штатный психолог, йога, бассейн, доступ к онлайн-библиотеке и образовательным платформам, свежие фрукты в офисе;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 (Full Time, у нас нет удалёнки, но есть крутой офис, в котором чувствуешь себя как дома);
- Парковка на территории Дизайн-заводе «Флакон».
Менеджер по развитию бизнеса (QBigTech)
admitad
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Определение целей и задач бизнеса, разработка и реализация планов их достижения;
- Запуск процессов продаж продукта, обеспечение выполнения плана продаж продукта;
- Активное привлечение новых клиентов, проведение переговоров, презентация компании и продуктов;
- Развитие партнерских отношений с клиентами;
- Контроль ежедневных процессов, соблюдение политики компании;
- P&L ответственность за планирование и прогнозирование бюджета и доходов;
- Поиск новых бизнес-моделей и возможностей для старта и развития бизнеса;
- Подбор, обучение и поддержка команды в области продаж и развития бизнеса, включая постановку целей и KPI.
Требования:
- Более 5 лет опыта работы в сфере интернет-маркетинга, блогинга и Affiliate-бизнеса;
- Минимум 3 года опыта управления и руководства бизнесом;
- Умение выстраивать бизнес-процессы, стратегии продаж и развития бизнеса;
- Навыки управления сложными проектами и работы в режиме многозадачности;
- Развитые аналитические способности и умение работать с большими объемами информации;
- Способность адаптироваться к динамичной среде интернет-маркетинга;
- Умение самостоятельно добиваться поставленных целей, используя проактивный подход;
- Владение английским языком будет преимуществом.
Условия:
- Дополнительные отгулы и доплата за дни больничного листа;
- Гибридный формат работы (офис/удаленка);
- Ноутбуки для комфортной работы из дома;
- Современный офис с игровой зоной, фруктами и напитками;
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
- Частичная компенсация фитнес-абонемента;
- Обучающие курсы, тренинги и конференции;
- Скидка на изучение английского языка в SkyEng;
- Эффективная программа адаптации для новых сотрудников;
- Корпоративы и тимбилдинги.
SMM-редактор
Panda Digital
Требуемый опыт: от 2-х лет;
Полная занятость, частичная занятость;
Задачи:
- Редактировать и писать тексты для крупных брендов в социальных сетях;
- Придумывать идеи контента крупных брендов в социальных сетях.
Требования:
- Релевантный опыт работы с текстами для брендов в социальных сетях;
- Понимание трендов и мемов;
- Навыки командной работы.
Условия:
- Удаленка, гибрид, офис — по желанию.
- Фокус на фул-тайм, но готовы рассмотреть фриланс, если вы класс;
- Яркие большие проекты;
- Незабываемая атмосфера.
Старший креатор / Креативный копирайтер
Panda Digital
Требуемый опыт: от 3-х лет;
Полная занятость, частичная занятость.
Задачи:
- Разрабатывать идеи активаций в социальных сетях;
- Разрабатывать идеи и креативные концепции для digital-проектов;
- Разрабатывать идеи для креативных PR проектов;
- Оформлять всё это в презентации и защищать клиенту.
Требования:
- Релевантный опыт креативных проектов в SMM/Digital/PR в агентствах.
Условия:
- Удаленка, гибрид, офис - по желанию.
- Фокус на фул-тайм, но готовы рассмотреть фриланс, если вы класс;
- Яркие большие проекты;
- Незабываемая атмосфера.
Event Producer
Like Group
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидирование проектов и координация работы проектной группы;
- Подготовка и разработка тендерных предложений;
- Организация и управление коммуникацией с клиентами на всех этапах проекта;
- Ведение проектов на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая их успешное завершение;
- Осуществление полного документооборота.
Требования:
- Необходимы сильные продюсерские и менеджерские навыки для реализации проектов от стадии брифа до финального результата;
- Опыт разработки тендерных предложений, а также способность грамотно составлять сметы и тайминги;
- Наличие опыта работы с различными форматами ивентов (b2b, b2c, hr), а также интеграций в масштабные мероприятия, такие как выставки, фестивали, бренд-зоны и специальные проекты;
- Наличие портфолио с реализованными кейсами;
- Проживание в Москве с готовностью работать в гибридном формате;
- Насмотренность и знание современных трендов, позволяющие предлагать актуальные и креативные решения;
- Клиентоориентированность и умение поддерживать долгосрочные отношения с клиентами;
- Умение работать в команде, ставя общие цели на первый план.
Условия:
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Гибридный формат работы: 3 дня в офисе, 2 дня дома.
- Еженедельный трендвотчинг индустрии;
- Регулярные лекции и митапы с участием ведущих экспертов и приглашенных спикеров;
- Работа в команде с опытными экспертами отрасли.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Senior Creator
Like Group
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Гибридный график.
Задачи:
- Разработка креативных концепций;
- Генерация творческих идей «в бриф» в области TTL/EVENT/DIGITAL;
- Трендвотчинг и понимание течений креативных механик;
- Верификация и управление фриланс-командами, задействованными в проекте;
- Наставничество для младших коллег и стажеров;
- Представление и защита тендерных предложений перед клиентом.
Требования:
- Знание областей TTL, Digital, Shopper Marketing и Event;
- Способность объединять различные каналы коммуникации в единую 360° кампанию;
- Опыт работы с брендами из TOP-50 рекламодателей России;
- Наличие релевантного портфолио с реализованными проектами;
- Навыки подготовки трендовых и ярких презентаций;
- Способность мыслить визуально и грамотно брифовать дизайн-студию.
Условия:
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- Гибридный формат работы: 3 дня в офисе, 2 дня дома;
- Еженедельный трендвотчинг индустрии;
- Регулярные лекции и митапы с участием ведущих экспертов и приглашенных спикеров;
- Работа в команде с опытными экспертами отрасли.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Руководитель проектов
Depot
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Взаимодействие с существующими клиентами (формальная коммуникация: ведение переговоров, встреч, переписки, составление отчетов о встречах, неформальная коммуникация);
- Развитие своих клиентов (ведение программ лояльности агентства, направленных на удовлетворение потребностей клиента - личные амбиции, развитие проектов, дополнительные услуги);
- Руководство проектами текущих клиентов (брифование, реализация, решение конфликтных ситуаций, последующая PR-поддержка совместно с PR-отделом агентства);
- Организация и контроль выполнения проектов;
- Организация взаимодействия исполнителей проекта внутри команды агентства;
- Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
- Составление плана-графика работ и платежей, контроль и ответственность за соблюдение сроков работ и платежей;
- Работа с документами (оформление и согласование договоров/приложений, инициация выставления счетов и закрывающих документов, прочее);
- Ведение общей информации (базы данных) по своим клиентам.
Требования:
- Знание английского языка обязательно (устный и письменный);
- Владение программами MS Office; владение Mac OS;
- Коммуникабельность;
- Умение работать как самостоятельно, так и в команде;
- Умение принимать решения;
- Творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива;
- Опыт работы в сфере брендинга/маркетинга/рекламы обязателен.
Условия:
- Возможность карьерного роста;
- Возможность реализации собственных инициатив (по согласованию с руководством);
- Бонусная программа по результатам достигнутых финансовых показателей.
Директор по маркетингу
Telega.in
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Аудит существующей функции;
- Разработка и реализация маркетинговой стратегии согласно стратегии бизнеса;
- Реализация плана по выводу новых рекламных продуктов на рынок;
- Продуктовый маркетинг: максимальное участие в разработке продукта и придании ему маркетинговой ценности;
- Управление командой маркетинга: найм сотрудников, постановка задач и контроль их выполнения, участие в постановке целей;
- Сбор и обработка аналитики по проекту;
- Выстраивание системы прозрачной сквозной аналитики;
- Формирование и контроль исполнения бюджетов на маркетинг.
Требования:
- Способность глубоко анализировать маркетинговые данные и находить точки роста;
- Гибкость и адаптивность: придется принимать решения в условиях быстро меняющейся ситуации и стремительно развивающейся индустрии;
- Аналитические навыки: уметь анализировать данные и измерять эффективность маркетинговых кампаний;
- Тестирование новых гипотез;
- Четко понимать приоритетность задач и уметь их делегировать;
- Глубокое понимание performance-маркетинга, хоть вам с ним работать и не нужно);
- Опыт работы в маркетплейсах, рекламных системах, досках объявлений будет большим преимуществом;
- Свободный английский как большой плюс.
Условия:
- Интересные задачи по трансформации и развитию проекта;
- Нетривиальные задачи и кейсы, возможность реализовать самые смелые идеи.
Руководитель отдела продаж
Telega.in
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка и внедрение стратегии развития отдела продаж;
- Увеличение прибыли, достижение целей и показателей эффективности;
- Анализ рынка и конкурентной среды;
- Прогнозирование плана продаж;
- Подбор команды и её развитие;
- Контроль выполнения планов продаж.
Требования:
- Опыт работы в сфере B2В от 3-х лет;
- Умение разрабатывать и внедрять стратегии продаж;
- Сильные лидерские способности;
- Опыт работы в Amocrm;
- Высокий уровень аналитических и стратегических навыков.
Условия:
- Возможность влиять на процессы и инициировать их;
- Гибридный формат работы;
- Классная команда, где все заодно.
Аккаунт-менеджер
Telega.in
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Отправка деловых писем рекламодателям для сотрудничества (привлечение новых клиентов);
- Ведение и развитие рекламодателей по входящим заявкам (теплые лиды);
- Проведение видеоконференций с рекламодателями в ZOOM (онбординг);
- Работа с воронками продаж;
- Составление коммерческих предложений;
- Запуск и ведение рекламных проектов;
- Подготовка отчетов по итогам рекламной компании для рекламодателя.
Требования:
- Понимание рекламного рынка Telegram;
- Знание основных метрик (будет плюсом);
- Опыт от года в сфере продаж (Saas и другие онлайн-продукты);
- Понимание рекламного рынка Telegram;
- Обязательно знание английского языка (В2).
Условия:
- Возможность влиять на процессы и инициировать их;
- Гибридный формат работы;
- Классная команда, где все заодно.
Руководитель PR-направления
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка и реализация PR-стратегии;
- Работа со СМИ, выстраивание и укрепление деловых отношений;
- Мониторинг отраслевых мероприятий, организация участия в них;
- Участие в фестивальной деятельности, формирование стратегии присутствия на этих мероприятиях;
- Поиск креативных решений для достижения целей PR-стратегии;
- Написание текстовых материалов (пресс-релизы, статьи, комментарии) или привлечение подрядчиков;
- Управление PR-бюджетом.
Требования:
- Опыт работы в рекламной отрасли будем преимуществом;
- Знание редакционных политик отраслевых СМИ;
- Умение выстраивать долгосрочные отношения, развитые коммуникативные навыки;
- Творческий подход к решению задач.
Условия:
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов;
- индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
E-commerce Lead
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидирование и координация E-commerce проектов внутри отдела;
- Подготовка E-commerce стратегий для текущих и новых клиентов по всем направлениям: Аналитика (Digital Shelf Analytics, Контент (Product Content), продвижение (Retail media). Защита перед клиентами;
- Менеджмент подготовки тактических предложений для клиентов по аналитике и контенту. Контроль и координация медиапланирования;
- Предоставление экспертизы в E-commerce, работе со смежными отделами и клиентами. Консалтинг клиентских команд по ключевым вопросам направления;
- Постановка и распределение задач, контроль сроков и результатов внутри группы и в работе с подрядчиками / смежными отделами;
- Контроль и анализ эффективности рекламных кампаний и иных E-commerce активностей Участие в защите результатов, проактивность по новым инициативам в рамках кампаний;
- Участие в разработке новых подходов и развитии текущих продуктов в E-commerce;
- Общение с подрядчиками по ключевым вопросам.
Требования:
- Опыт работы в E-commerce от 2-х лет на стороне агентства, рекламодателя (бренда) или ретейлера;
- Опыт работы с FMCG (food/non-food);
- Опыт в планировании Retail Media кампаний (Marketplaces, E-Grocery, E-Pharma);
- Уверенные знания каналов, инструментов, метрик;
- Желание развиваться в E-commerce и Digital.
Условия:
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов;
- индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Digital New Business Lead
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка тендерных предложений под ключ: медиапланирование, составление предложения в ppt, продажа предложения клиенту;
- Стратегическое и тактическое планирование под брифы новых клиентов;
- Формирование деловых отношений с поставщиками;
- Знание рынка digital, понимание продуктов и инструментария;
- Поиск оптимальных решений под задачи клиента;
- Развитие тендерного продукта и экспертизы отдела;
- Руководство группой менеджеров с контролем выполнения задач, умение структурировать работу отдела, отслеживать ДДЛ по задачам;
- Работа с обратной связью, развитие младших сотрудников, обучение персонала внутри отдела.
Требования:
- Опыт работы в агентстве в роли GH;
- Опыт управления командой, тайм-менеджмент;
- Знание digital рынка и умение презентовать подходы клиенту.
Условия:
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом;
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов;
- индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Стратег
Think Mobile
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать digital-стратегии для новых и текущих клиентов агентства;
- Проводить анализ рынка, конкурентов, ЦА;
- Проводить брифинг клиента и команды;
- Формировать roadmap, декомпозировать задачи для смежных отделов и контролировать их выполнение;
- Лидировать подготовку презентации и защиту стратегии перед клиентом;
- Работать на площадках: b2b-centre, bidzzar, zakupki.ru.
Требования:
- Практический опыт работы стратегом или на смежных позициях от 1,5 лет;
- Опыт работы с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика)
- Опыт самостоятельной разработки стратегий;
- Отличные навыки презентации и коммуникации;
- Понимание современных тенденций и трендов в развитии инструментов интернет-маркетинга;
- Опыт ведения переговоров и защиты стратегий.
Условия:
- Комфортный офис и график работы;
- Масштабные и интересные задачи, где можно проявить свои профессиональные качества;
- Дружная команда;
- Всесторонняя поддержка, возможность получения карьерных консультаций и индивидуальный план развития внутри компании;
- Посещение конференций, тренингов, обмен опытом внутри команды, возможность роста;
- Помощь в создании контентf и возможность выступать от лица компании;
- Обучение всему необходимому и интересному для старта классной карьеры в Digital Marketing;
- Дополнительные бонусы: корпоративные ноутбуки, различные мероприятия для сотрудников.
Старший PR-менеджер
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Написание PR-текстов (пресс-релизы, статьи, интервью, case study, спитчрайтинг, презентации, посты и т.п.) и их дистрибуция в СМИ;
- Взаимодействие со СМИ: сбор запросов, работа с редакционными планами, предоставление информации и комментариев;
- Взаимодействие с журналистами, продюсерами и лидерами мнений: выстраивание и поддержание взаимоотношений;
- Поиск и разработка тем и инфоповодов, подготовка контент-плана, питчинг журналистов;
- Конференции: организация участия спикеров компании, подбор темы и подготовка материалов;
- Работа с креативщиками над разработкой коммуникационных кампаний;
- Мониторинг и анализ PR-активности (включая активность конкурентов);
- Участие в разработке PR-мероприятий компании (конференции, вебинаров и т.п.).
Требования:
- Знание трендов;
- Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
- Знание и умение эффективно использовать PR-инструменты;
- Умение работать в команде и вести переговоры с сотрудниками других отделов в масштабах крупной компании;
- Опыт работы на аналогичной позиции — от 3-х лет (в идеале в креативных индустриях).
Условия:
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
- Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы.