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13.08.2024

Арт-директор Depot, старший менеджер по медиапланированию АДВ, копирайтер Inbase и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе — пишите на [email protected]

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SOCIALIST приглашает на стажировку по направлению e-commerce, АДВ ищет руководителя группы по размещению рекламы на ТВ, Blacklight ждёт соискателей на должность аккаунт-директора, а Human Code в поисках менеджера проектов.

Старший арт-директор

до 200 000
Rabbit & Carrot

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Закрывать задачи в срок и в оговоренном размере, присутствовать на запланированных встречах;
  • Создание презентаций, отрисовок форматов, активаций, механик, мокапов, ресайзов, адаптаций, типографика и верстка, делать скетчи;
  • Технично рисовать KV’s и делать визуально эффектные 2d компоузниги;
  • Визировать подрядчиков.

Требования:

  • Быть организованным, ответственным, внимательным;
  • Навыки презентации команде или клиенту;
  • Понимание как работает рекламная коммуникация;
  • Навыки работы с  3D, motion, иллюстрация, ai (stable diffusion) будут плюсом. 

Ссылка на вакансию. 

Менеджер проектов

от 60 000 до 100 000
Human Code

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Организовывать проведение исследований (качественных и количественных);
  • Вести проекты: от постановки задач до контроля их исполнения;
  • Общаться с клиентами и подрядчиками;
  • Делать так, чтобы дела были сделаны вовремя и хорошо.

Условия:

  • График работы: 3 дня в неделю — удалённо, 2 дня в неделю — работа в офисе;
  • Система бонусов за успешно закрытые проекты;
  • Испытательный срок до 3 месяцев;
  • Возможность совмещать с учебой.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте Саше в телеграм: @alexmozhaeva или на почту [email protected]

Арт-директор (digital)

по договоренности
Depot

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи: 

  • Выстраивание/оптимизация/изменение и создание новых эффективных процессов в команде и с подрядчиками;
  • Разработка визуальных концепций/креативных идей самостоятельно или с привлечением дизайнера, обеспечение высокого стандарта дизайна;
  • Управление командой дизайнеров, включая фрилансеров;
  • Автономное управление digital-проектами и контроль рабочего процесса: декомпозиция проекта, распределение задач, приоритизация, планирование, контроль выполнения и качества, дизайн-ревью, защита ресурса, координация и соблюдение всех сроков выполнения контрольных точек;
  • Супервизирование команды, визирование и скоринг подрядчиков;
  • Участие в брифингах с клиентами и во внутренних брифингах с командой, иногда на продажных встречах;
  • Презентация и защита клиенту;
  • Защита решений перед стейкхолдерами синхронизация с ними по ресурсам и приоритетам;
  • Исследование и внедрение новых технологий, тенденций и инноваций в дизайне для улучшения результатов и эффективности;
  • Помощь в создании новых digital-услуг в агентстве и стратегическом планировании отдела (продукты, люди, PR, процессы, оптимизация);
  • Помощь в найме новых сотрудников в свою команду и их менторстве.

Требования:

  • Опыт арт-директора (артдирекшн продакшнов/фрилов, штурмы с командой, артдирекшн
  • digital-проектов); 
  • Опыт руководства креативными командами на фрилансе, но лучше в агентстве;
  • Опыт работы в digital-командах и понимание того, как устроены агентские digital-процессы;
  • Продвинутые навыки и знания в области digital-дизайна (веб и мобильный дизайн, ux/ui) — нужно быть в курсе как все это работает: от прототипа и wireframe до вразработки и деплоя, высокая внимательность к деталям;
  • Навыки проведения презентаций команде/клиенту, проведение брифингов;
  • Опыт работы с внешними подрядчиками и фрилансерами разного профиля, умение их выбирать и брифовать;
  • Понимание как работает рекламная коммуникация (креатив, коммуникационная стратегия) и как работает брендинг и перформанс;
  • Навыки Ps, Ai, Figma, Таблицы, CRM, Keynote (опыт Tilda, readymag, 3D, motion и ИИ-инструменты будет большим плюсом);
  • Опыт в айдентике будет большим плюсом, так как нужен контроль соблюдения бренд­-айдентики в digital-среде;
  • Развитые лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива, способность вдохновлять и мотивировать команду;
  • Устойчивый навык работы в условиях многозадачности с соблюдением дедлайнов, уверенный навык управления приоритетами;
  • Готовность работать в высоком темпе и «создавать новое».

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00, на перспективу гибрид обсуждаем;
  • Вызовы, которых у вас еще не бывало;
  • Обучение (готовы поддерживать твое стремление к саморазвитию) + нетворкинг;
  • Регулярные корпоративные мероприятия;
  • Поддержка и взаимопонимание.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-менеджер

по договоренности
DIDENOK TEAM

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести коммуникацию с клиентами;
  • Подготавливать предложения клиентам (составлять презентаций, сметы);
  • Брифовать клиента и команду (influence-менеджеры, креативный отдел, PR-отдел, продакшн и SMM);
  • Вести отчетность: документальную, проектную и финансовую;
  • Участвовать в подготовке стратегий и креативных концепций;
  • Проверять, редактировать и согласовывать подборки блогеров;
  • Составлять медиапланы;
  • Формировать отчеты по ключевым метрикам и показателям;
  • Организовывать работу над рекламными проектами;
  • Главное — систематизировать работу, контролировать сроки и результаты.

Требования:

  • Стаж работы от 2-х лет в рекламных агентствах или в сфере инфлюенс-маркетинга;
  • Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
  • Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
  • Опыт работы в рекламе или с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.

Условия:

  • Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, 1 удаленный день в неделю;
  • ДМС со стоматологией после 6 месяцев работы;
  • Возможность обучения за счет компании;
  • Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
  • Свободный дресс-код;
  • Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
  • Интересные, амбициозные задачи и проекты.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-директор

по договоренности
Blacklight

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Лидировать команду по работе с одним из ключевых клиентов агентства;
  • Проактивно работать с запросами бизнеса;
  • Планировать и контролировать выполнение KPI в соответствии с бизнес-стратегией;
  • Участвовать в разработке крупных кампаний клиента;
  • Эффективно управлять внутренними и внешними ресурсами команды и подрядчиков, уметь планировать загрузку;
  • По необходимости работать с продюсерами, дизайнерами, арт-директорами, менеджерами блогеров, креаторами, коллегами бэк-офиса;
  • Контролировать сметы и документооборот (у нас есть специальный отдел для этого, но все же);
  • Понимать принципы разработки стратегии и креатива, лидить брейнштормы, быть в повестке мировой и отечественной.

Требования:

  • Опыт более 3-х лет в сфере маркетинга или рекламы и более 2-х лет в должности руководителя команды в рекламном агентстве;
  • Опыт построения эффективной команды и настройки ее работы;
  • Опыт ведения интегрированных рекламных кампаний для брендов (медийная реклама, съемки, event);
  • Опыт работы в digital (дизайн, разработка), опыт работы с креативной командой (создание и переформатирование брифов, сбор и генерация идей, создание презентаций);
  • Умение выигрывать тендеры;
  • Навыки эффективного ведения сложных переговоров и решения конфликтов;
  • Экспертность, проактивность и самостоятельность.

Условия:

  • Возможность для профессионального развития и отсутствие официоза во внутренних коммуникациях;
  • Достойное финансовое вознаграждение, фиксированный оклад и бонусы;
  • Гранд на реализацию собственного проекта;
  • Компенсация профессионального обучения;
  • Классный офис и гибридный формат работы.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Аккаунт-менеджер (продюсер)

по договоренности
Blacklight

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управлять внутренними командными ресурсами и подрядчиками, уметь планировать загрузку, в том числе собственную;
  • Делать проекты разного уровня сложности: от размещения рекламы у блогеров и в телеграм-каналах до нестандартных спецов типа "найти и привезти 5-метровую ростовую фигуру известного певца", бывает весело, в общем;
  • Понимать принципы разработки стратегии и креатива;
  • Работать с большим количеством информации и таблицами;
  • Взаимодействовать с командой клиента, выстраивать хорошие отношения, без форвард-менеджмента;
  • Делать презентации;
  • Считать сметы и бюджетировать проекты.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет;
  • Опыт работы с интегрированными рекламными кампаниями для брендов (креатив, спецпроекты, digital, SMM и медийные кампании, продакшн);
  • Опыт работы с OLV и TV роликами будет плюсом;
  • Умение вести переговоры, умение решать конфликты и главное не создавать их, взаимодействовать с большим количеством заказчиков и исполнителей;
  • Знание digital-инструментов, опыт работы с блогерами, опыт управления дизайн-процессом (баннерные кампании, лендинги), опыт работы с креативной командой (создание и переформатирование брифов, сбор и генерация идей, создание презентаций);
  • Надежность, самостоятельность и позитивный настрой.

Условия:

  • Возможность для профессионального развития и отсутствие официоза во внутренних коммуникациях;
  • Достойное финансовое вознаграждение, фиксированный оклад и бонусы;
  • Гранд на реализацию собственного проекта;
  • Компенсация профессионального обучения;
  • Классный офис и гибридный формат работы.

Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]

Руководитель группы по размещению рекламы на ТВ

по договоренности
АДВ

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Руководство группой по размещению рекламных кампаний на ТВ;
  • Размещение или контроль размещения рекламных кампаний;
  • Взаимодействие с отделами планирования размещения рекламы;
  • Коммуникация с клиентами и подрядчиками;
  • Участие в разработке баинговой стратегии;
  • Осуществление расчета и контроль выполнения условий сделки;
  • Контроль качества услуг по размещению, предоставляемых агентством.

Требования:

  • Опыт работы в ТВ баинге от 3-х лет;
  • Свободное владение специализированными софтами;
  • Опыт управления командой.

Условия:

  • Гибридный график работы: 2 дня в офисе, 3 дня удаленно;
  • Возможность профессионального развития и роста;
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС);
  • Развитая корпоративная культура.

Ссылка на вакансию.

Старший менеджер по медиапланированию

по договоренности
АДВ

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Обработка брифов, тактическое планирование, реализация локальных рекламных кампаний;
  • Ежедневное взаимодействие с клиентом, согласованием медиа планов, рекламных материалов и контроль их постановки;
  • Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов для клиента, анализ эффективности рекламной кампании, ее результативности с точки зрения достижения задач бизнеса;
  • Аналитика рекламной активности конкурентов; аналитикой по целевой аудитории, поиск и тестирование новых рекламных носителей;
  • Участие в разработке рекламной стратегии компании – offline-медиа (подготовка предложений для маркетинговой стратегии);
  • Контроль финансово-юридического сопровождения проектов.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве или на стороне клиента от 2-х лет;
  • Опыт самостоятельного планирования или размещения в медиа;
  • Знание ключевых медийных показателей по всем медиа;
  • Опыт работы с данными Mediascope (Palomars, Galileo, I-Creative, Adex);
  • Свободное владение Power Point и Excel (сводные таблицы);
  • Опыт согласования рекламных материалов.

Условия:

  • Гибридный график работы: 2 дня в офисе,  3 дня удаленно;
  • Возможность профессионального развития и роста;
  • Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС);
  • Развитая корпоративная культура.

Ссылка на вакансию. 

Копирайтер

по договоренности
Inbase

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка контент-планов;
  • Написание и редактирование текстов разных тематик и форматов;
  • Ведение сообществ в социальных сетях;
  • Генерация идей и разработка креативных концепций;
  • Подготовка презентаций;
  • Участие в подготовке тендерных предложений.

Требования:

  • Понимание современных тенденций рекламного рынка;
  • Широкий кругозор и эрудированность;
  • Знание основ маркетинга;
  • Понимание современных тенденций бьюти и фуд-повестки;
  • Желание работать в digital-агентстве;
  • Наличие портфолио или одного реализованного кейса;
  • Коммуникабельность.

Условия:

  • График работы 5/2, с 10:00 до 19:00;
  • Возможность обучения за счет компании;
  • Печенье/конфеты, напитки, культурная программа;
  • Возможности для профессионального роста и самореализации;
  • Творческий и относительно дружелюбный коллектив.

Резюме, портфолио и сопроводительное письмо отправляйте на почту: [email protected]

Digital Group Head

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Стратегическое и тактическое планирование клиента;
  • Ежедневная коммуникация c клиентом;
  • Контроль качества предложений для клиента;
  • Планирование рекламных кампаний, составление digital-медиаплана от брифа до старта кампании по направлениям OLV, Social, Display, защита разработанного подхода перед клиентом;
  • Разработка Media Review, конкурентного анализа и тренингов;
  • Аналитика рекламных кампаний и стратегических предложений в digital;
  • Координация между отделами и постановка задач (buying, performance, researh);
  • Подготовка BPA и QBR с привлечением младших специалистов.

Требования:

  • Опыт работа в аналогичной роли от 2-х лет;
  • Опыт в разработке стратегий и медиапланировании;
  • Глубокая экспертиза в digital, как по охватным медиа, так и по перформанс;
  • Клиентоориентированность и высокий уровень коммуникативных навыков;
  • Опыт управления командой от 2-3 человек.

Условия:

  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10.00 до 18.30;
  • Регулярные семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки;
  • Политика "открытых дверей" с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Старший менеджер по медиапланированию

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом;
  • Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ;
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (offline);
  • Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов;
  • Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов;
  • Формирование запросов для отдела баинга;
  • Формирование предложений для клиента;
  • Отработка нерегулярных запросов клиента;
  • Обучение и развитие младшего персонала;
  • Управление своей командой.

Требования:

  • Высокая экспертиза в ТВ-планировании и других оффлайн-медиа;
  • Развитые коммуникативные навыки;
  • Высокая экспертиза в ведении проектов;
  • Отличное владение софтами Mediascope.

Условия:

  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10.00 до 18.30;
  • Регулярные семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки;
  • Политика "открытых дверей" с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Стажер (E-commerce Team)

по договоренности
SOCIALIST

Задачи:

  • Подготовка еженедельной и ежемесячной отчетности в формате Excel таблиц и PowerPoint презентаций;
  • Помощь в сборе статистики для клиентов по запросу;
  • Аналитика динамики рынка, долей в категории и поиске, анализ конкурентов;
  • Освоение рекламных кабинетов Ozon и Wildberries.

Требования:

  • Желание узнать, как работает e-commerce, и готовность в него погружаться;
  • Опыт работы с данными будет преимуществом;
  • Умение хорошо работать в условиях сжатых сроков;
  • Знание английского языка будет преимуществом.

Условия:

  • Стажировка не оплачивается, рассчитана на 3 месяца, 20 часов в неделю (рабочий график обсуждается);
  • Сильная команда, у которой можно многому научиться;
  • Удалённая работа.

Чтобы откликнуться на стажировку, присылайте письмо на почту: [email protected]

New business director

по договоренности
Stolet Production

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Стратегическое бизнес-планирование по увеличению дохода компании по новым клиентам;
  • Самостоятельное привлечение потенциальных клиентов, выявление потребностей, формирование коммерческих предложений;
  • Загрузка продакшена тендерами и выполнение плана продаж по новым клиентам. Контроль подготовки тендерных предложений проектной группой;
  • Развитие партнерских отношений с клиентами, повышением лояльности, уровня коммуникации в процессе тендеров и проектов.

Требования:

  • Четкое понимание продакшен-бизнеса, опыт работа в продакшене/агентском бизнесе обязателен;
  • Опыт работы с крупными корпоративными клиентами (средний чек от 4 млн руб. в продакшен-индустрии);
  • Опыт участия в тендерах и выполнений плана продаж по ним;
  • Отличные презентационные навыки, умение убеждать и работать с возражениями.

Условия:

  • ДМС после испытательного срока;
  • Пятидневная рабочая неделя;
  • Возможность полностью работать удаленно;
  • Возможность найма сотрудников в подчинение при большой загруженности проектами;
  • Интересные и амбициозные задачи.

Ссылка на вакансию. 

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