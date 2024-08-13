Арт-директор Depot, старший менеджер по медиапланированию АДВ, копирайтер Inbase и другие

SOCIALIST приглашает на стажировку по направлению e-commerce, АДВ ищет руководителя группы по размещению рекламы на ТВ, Blacklight ждёт соискателей на должность аккаунт-директора, а Human Code в поисках менеджера проектов.
Старший арт-директор
Rabbit & Carrot
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Закрывать задачи в срок и в оговоренном размере, присутствовать на запланированных встречах;
- Создание презентаций, отрисовок форматов, активаций, механик, мокапов, ресайзов, адаптаций, типографика и верстка, делать скетчи;
- Технично рисовать KV’s и делать визуально эффектные 2d компоузниги;
- Визировать подрядчиков.
Требования:
- Быть организованным, ответственным, внимательным;
- Навыки презентации команде или клиенту;
- Понимание как работает рекламная коммуникация;
- Навыки работы с 3D, motion, иллюстрация, ai (stable diffusion) будут плюсом.
Менеджер проектов
Human Code
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Организовывать проведение исследований (качественных и количественных);
- Вести проекты: от постановки задач до контроля их исполнения;
- Общаться с клиентами и подрядчиками;
- Делать так, чтобы дела были сделаны вовремя и хорошо.
Условия:
- График работы: 3 дня в неделю — удалённо, 2 дня в неделю — работа в офисе;
- Система бонусов за успешно закрытые проекты;
- Испытательный срок до 3 месяцев;
- Возможность совмещать с учебой.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Саше в телеграм: @alexmozhaeva или на почту [email protected]
Арт-директор (digital)
Depot
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивание/оптимизация/изменение и создание новых эффективных процессов в команде и с подрядчиками;
- Разработка визуальных концепций/креативных идей самостоятельно или с привлечением дизайнера, обеспечение высокого стандарта дизайна;
- Управление командой дизайнеров, включая фрилансеров;
- Автономное управление digital-проектами и контроль рабочего процесса: декомпозиция проекта, распределение задач, приоритизация, планирование, контроль выполнения и качества, дизайн-ревью, защита ресурса, координация и соблюдение всех сроков выполнения контрольных точек;
- Супервизирование команды, визирование и скоринг подрядчиков;
- Участие в брифингах с клиентами и во внутренних брифингах с командой, иногда на продажных встречах;
- Презентация и защита клиенту;
- Защита решений перед стейкхолдерами синхронизация с ними по ресурсам и приоритетам;
- Исследование и внедрение новых технологий, тенденций и инноваций в дизайне для улучшения результатов и эффективности;
- Помощь в создании новых digital-услуг в агентстве и стратегическом планировании отдела (продукты, люди, PR, процессы, оптимизация);
- Помощь в найме новых сотрудников в свою команду и их менторстве.
Требования:
- Опыт арт-директора (артдирекшн продакшнов/фрилов, штурмы с командой, артдирекшн
- digital-проектов);
- Опыт руководства креативными командами на фрилансе, но лучше в агентстве;
- Опыт работы в digital-командах и понимание того, как устроены агентские digital-процессы;
- Продвинутые навыки и знания в области digital-дизайна (веб и мобильный дизайн, ux/ui) — нужно быть в курсе как все это работает: от прототипа и wireframe до вразработки и деплоя, высокая внимательность к деталям;
- Навыки проведения презентаций команде/клиенту, проведение брифингов;
- Опыт работы с внешними подрядчиками и фрилансерами разного профиля, умение их выбирать и брифовать;
- Понимание как работает рекламная коммуникация (креатив, коммуникационная стратегия) и как работает брендинг и перформанс;
- Навыки Ps, Ai, Figma, Таблицы, CRM, Keynote (опыт Tilda, readymag, 3D, motion и ИИ-инструменты будет большим плюсом);
- Опыт в айдентике будет большим плюсом, так как нужен контроль соблюдения бренд-айдентики в digital-среде;
- Развитые лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива, способность вдохновлять и мотивировать команду;
- Устойчивый навык работы в условиях многозадачности с соблюдением дедлайнов, уверенный навык управления приоритетами;
- Готовность работать в высоком темпе и «создавать новое».
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00, на перспективу гибрид обсуждаем;
- Вызовы, которых у вас еще не бывало;
- Обучение (готовы поддерживать твое стремление к саморазвитию) + нетворкинг;
- Регулярные корпоративные мероприятия;
- Поддержка и взаимопонимание.
Аккаунт-менеджер
DIDENOK TEAM
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести коммуникацию с клиентами;
- Подготавливать предложения клиентам (составлять презентаций, сметы);
- Брифовать клиента и команду (influence-менеджеры, креативный отдел, PR-отдел, продакшн и SMM);
- Вести отчетность: документальную, проектную и финансовую;
- Участвовать в подготовке стратегий и креативных концепций;
- Проверять, редактировать и согласовывать подборки блогеров;
- Составлять медиапланы;
- Формировать отчеты по ключевым метрикам и показателям;
- Организовывать работу над рекламными проектами;
- Главное — систематизировать работу, контролировать сроки и результаты.
Требования:
- Стаж работы от 2-х лет в рекламных агентствах или в сфере инфлюенс-маркетинга;
- Умение работать в режиме многозадачности, в условиях ограниченного времени;
- Умение оперативно реагировать в ситуациях форс-мажоров;
- Опыт работы в рекламе или с блогерами является преимуществом при выборе кандидата.
Условия:
- Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, 1 удаленный день в неделю;
- ДМС со стоматологией после 6 месяцев работы;
- Возможность обучения за счет компании;
- Насыщенная корпоративная жизнь: митапы, лекции, тренинги, квизы, масштабные корпораты;
- Свободный дресс-код;
- Профессиональное и вовлеченное руководство: всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
- Интересные, амбициозные задачи и проекты.
Аккаунт-директор
Blacklight
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Лидировать команду по работе с одним из ключевых клиентов агентства;
- Проактивно работать с запросами бизнеса;
- Планировать и контролировать выполнение KPI в соответствии с бизнес-стратегией;
- Участвовать в разработке крупных кампаний клиента;
- Эффективно управлять внутренними и внешними ресурсами команды и подрядчиков, уметь планировать загрузку;
- По необходимости работать с продюсерами, дизайнерами, арт-директорами, менеджерами блогеров, креаторами, коллегами бэк-офиса;
- Контролировать сметы и документооборот (у нас есть специальный отдел для этого, но все же);
- Понимать принципы разработки стратегии и креатива, лидить брейнштормы, быть в повестке мировой и отечественной.
Требования:
- Опыт более 3-х лет в сфере маркетинга или рекламы и более 2-х лет в должности руководителя команды в рекламном агентстве;
- Опыт построения эффективной команды и настройки ее работы;
- Опыт ведения интегрированных рекламных кампаний для брендов (медийная реклама, съемки, event);
- Опыт работы в digital (дизайн, разработка), опыт работы с креативной командой (создание и переформатирование брифов, сбор и генерация идей, создание презентаций);
- Умение выигрывать тендеры;
- Навыки эффективного ведения сложных переговоров и решения конфликтов;
- Экспертность, проактивность и самостоятельность.
Условия:
- Возможность для профессионального развития и отсутствие официоза во внутренних коммуникациях;
- Достойное финансовое вознаграждение, фиксированный оклад и бонусы;
- Гранд на реализацию собственного проекта;
- Компенсация профессионального обучения;
- Классный офис и гибридный формат работы.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Аккаунт-менеджер (продюсер)
Blacklight
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управлять внутренними командными ресурсами и подрядчиками, уметь планировать загрузку, в том числе собственную;
- Делать проекты разного уровня сложности: от размещения рекламы у блогеров и в телеграм-каналах до нестандартных спецов типа "найти и привезти 5-метровую ростовую фигуру известного певца", бывает весело, в общем;
- Понимать принципы разработки стратегии и креатива;
- Работать с большим количеством информации и таблицами;
- Взаимодействовать с командой клиента, выстраивать хорошие отношения, без форвард-менеджмента;
- Делать презентации;
- Считать сметы и бюджетировать проекты.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет;
- Опыт работы с интегрированными рекламными кампаниями для брендов (креатив, спецпроекты, digital, SMM и медийные кампании, продакшн);
- Опыт работы с OLV и TV роликами будет плюсом;
- Умение вести переговоры, умение решать конфликты и главное не создавать их, взаимодействовать с большим количеством заказчиков и исполнителей;
- Знание digital-инструментов, опыт работы с блогерами, опыт управления дизайн-процессом (баннерные кампании, лендинги), опыт работы с креативной командой (создание и переформатирование брифов, сбор и генерация идей, создание презентаций);
- Надежность, самостоятельность и позитивный настрой.
Условия:
- Возможность для профессионального развития и отсутствие официоза во внутренних коммуникациях;
- Достойное финансовое вознаграждение, фиксированный оклад и бонусы;
- Гранд на реализацию собственного проекта;
- Компенсация профессионального обучения;
- Классный офис и гибридный формат работы.
Резюме и сопроводительное письмо присылайте на почту: [email protected]
Руководитель группы по размещению рекламы на ТВ
АДВ
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Руководство группой по размещению рекламных кампаний на ТВ;
- Размещение или контроль размещения рекламных кампаний;
- Взаимодействие с отделами планирования размещения рекламы;
- Коммуникация с клиентами и подрядчиками;
- Участие в разработке баинговой стратегии;
- Осуществление расчета и контроль выполнения условий сделки;
- Контроль качества услуг по размещению, предоставляемых агентством.
Требования:
- Опыт работы в ТВ баинге от 3-х лет;
- Свободное владение специализированными софтами;
- Опыт управления командой.
Условия:
- Гибридный график работы: 2 дня в офисе, 3 дня удаленно;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС);
- Развитая корпоративная культура.
Старший менеджер по медиапланированию
АДВ
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Обработка брифов, тактическое планирование, реализация локальных рекламных кампаний;
- Ежедневное взаимодействие с клиентом, согласованием медиа планов, рекламных материалов и контроль их постановки;
- Подготовка ежемесячных и ежеквартальных отчетов для клиента, анализ эффективности рекламной кампании, ее результативности с точки зрения достижения задач бизнеса;
- Аналитика рекламной активности конкурентов; аналитикой по целевой аудитории, поиск и тестирование новых рекламных носителей;
- Участие в разработке рекламной стратегии компании – offline-медиа (подготовка предложений для маркетинговой стратегии);
- Контроль финансово-юридического сопровождения проектов.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве или на стороне клиента от 2-х лет;
- Опыт самостоятельного планирования или размещения в медиа;
- Знание ключевых медийных показателей по всем медиа;
- Опыт работы с данными Mediascope (Palomars, Galileo, I-Creative, Adex);
- Свободное владение Power Point и Excel (сводные таблицы);
- Опыт согласования рекламных материалов.
Условия:
- Гибридный график работы: 2 дня в офисе, 3 дня удаленно;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Социальный пакет (внутреннее обучение, льготный фитнес, ДМС);
- Развитая корпоративная культура.
Копирайтер
Inbase
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка контент-планов;
- Написание и редактирование текстов разных тематик и форматов;
- Ведение сообществ в социальных сетях;
- Генерация идей и разработка креативных концепций;
- Подготовка презентаций;
- Участие в подготовке тендерных предложений.
Требования:
- Понимание современных тенденций рекламного рынка;
- Широкий кругозор и эрудированность;
- Знание основ маркетинга;
- Понимание современных тенденций бьюти и фуд-повестки;
- Желание работать в digital-агентстве;
- Наличие портфолио или одного реализованного кейса;
- Коммуникабельность.
Условия:
- График работы 5/2, с 10:00 до 19:00;
- Возможность обучения за счет компании;
- Печенье/конфеты, напитки, культурная программа;
- Возможности для профессионального роста и самореализации;
- Творческий и относительно дружелюбный коллектив.
Резюме, портфолио и сопроводительное письмо отправляйте на почту: [email protected]
Digital Group Head
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Стратегическое и тактическое планирование клиента;
- Ежедневная коммуникация c клиентом;
- Контроль качества предложений для клиента;
- Планирование рекламных кампаний, составление digital-медиаплана от брифа до старта кампании по направлениям OLV, Social, Display, защита разработанного подхода перед клиентом;
- Разработка Media Review, конкурентного анализа и тренингов;
- Аналитика рекламных кампаний и стратегических предложений в digital;
- Координация между отделами и постановка задач (buying, performance, researh);
- Подготовка BPA и QBR с привлечением младших специалистов.
Требования:
- Опыт работа в аналогичной роли от 2-х лет;
- Опыт в разработке стратегий и медиапланировании;
- Глубокая экспертиза в digital, как по охватным медиа, так и по перформанс;
- Клиентоориентированность и высокий уровень коммуникативных навыков;
- Опыт управления командой от 2-3 человек.
Условия:
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10.00 до 18.30;
- Регулярные семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки;
- Политика "открытых дверей" с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Старший менеджер по медиапланированию
Starlink
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом;
- Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ;
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (offline);
- Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов;
- Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов;
- Формирование запросов для отдела баинга;
- Формирование предложений для клиента;
- Отработка нерегулярных запросов клиента;
- Обучение и развитие младшего персонала;
- Управление своей командой.
Требования:
- Высокая экспертиза в ТВ-планировании и других оффлайн-медиа;
- Развитые коммуникативные навыки;
- Высокая экспертиза в ведении проектов;
- Отличное владение софтами Mediascope.
Условия:
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом, работа с 10.00 до 18.30;
- Регулярные семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн-университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, программа материальной поддержки;
- Политика "открытых дверей" с акционерами и руководством агентства, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Стажер (E-commerce Team)
SOCIALIST
Задачи:
- Подготовка еженедельной и ежемесячной отчетности в формате Excel таблиц и PowerPoint презентаций;
- Помощь в сборе статистики для клиентов по запросу;
- Аналитика динамики рынка, долей в категории и поиске, анализ конкурентов;
- Освоение рекламных кабинетов Ozon и Wildberries.
Требования:
- Желание узнать, как работает e-commerce, и готовность в него погружаться;
- Опыт работы с данными будет преимуществом;
- Умение хорошо работать в условиях сжатых сроков;
- Знание английского языка будет преимуществом.
Условия:
- Стажировка не оплачивается, рассчитана на 3 месяца, 20 часов в неделю (рабочий график обсуждается);
- Сильная команда, у которой можно многому научиться;
- Удалённая работа.
Чтобы откликнуться на стажировку, присылайте письмо на почту: [email protected]
New business director
Stolet Production
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Стратегическое бизнес-планирование по увеличению дохода компании по новым клиентам;
- Самостоятельное привлечение потенциальных клиентов, выявление потребностей, формирование коммерческих предложений;
- Загрузка продакшена тендерами и выполнение плана продаж по новым клиентам. Контроль подготовки тендерных предложений проектной группой;
- Развитие партнерских отношений с клиентами, повышением лояльности, уровня коммуникации в процессе тендеров и проектов.
Требования:
- Четкое понимание продакшен-бизнеса, опыт работа в продакшене/агентском бизнесе обязателен;
- Опыт работы с крупными корпоративными клиентами (средний чек от 4 млн руб. в продакшен-индустрии);
- Опыт участия в тендерах и выполнений плана продаж по ним;
- Отличные презентационные навыки, умение убеждать и работать с возражениями.
Условия:
- ДМС после испытательного срока;
- Пятидневная рабочая неделя;
- Возможность полностью работать удаленно;
- Возможность найма сотрудников в подчинение при большой загруженности проектами;
- Интересные и амбициозные задачи.