Арт-директор BBDO, руководитель проектов Depot, PR-менеджер VK и другие

В новом обзоре вакансий от Sostav Getbrand приглашает в свою команду руководителя отдела продаж, Depot ждёт кандидата на позицию руководителя проектов, Sons&Partners в поисках дизайнера, а Риалвеб ищет в свою команду менеджера по PR и развитию бренда.
Руководитель отдела продаж
Getbrand
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выполнение квартального плана по выручке сбору денежных средств;
- Декомпозиция плана сбора денежных средств в конкретные действия для сотрудников отдела продаж;
- Контроль и коррекция за производимыми действиями сотрудников отдела продаж в соответствии с декомпозицией плана;
- Контроль за составлением платежных календарей проектов;
- Контроль за выполнением платежей в соответствии с платежными календарями проектов посредством проведения ежедневных планерок-летучек с отделом продаж;
- Развитие и обучение сотрудников отдела продаж;
- Развитие существующей системы продаж, согласование улучшений у гендиректора и внедрение системных изменен;
Требования:
- Опыт успешного управления отделами продаж не менее шести лет, демонстрирующий высокие результаты;
- Опыт продажи сложных экспертных продуктов с высокими чеками;
- Глубокие знания CRM-системы «Битрикс 24»;
- Знание техник продаж СПИН, RAIN, ХПВ презентаций агентства, работа с возражениями;
- Экспертный внешний вид, лидерские качества, развитые навыки управления;
- Системное, логическое мышление;
- Способность обучать;
- Любовь к профессии и позитивный взгляд на жизнь;
- Самостоятельность, высокая самоорганизованность и дисциплина – это залог всех будущих продаж;
- Ответственность;
- Коммуникабельность, оптимизм, эмпатия;
- Отличные коммуникативные навыки и умение строить долгосрочные отношения с клиентами и коллегами.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Уютный и современный офис в центре Москвы, который создает комфортные условия для продуктивности;
- ДМС после испытательного срока.
Юрист в области рекламного законодательства
Perfluence
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Договорная работа (составление и разработка форм договоров, приложений к договорам, дополнительных соглашений и другое);
- Подготовка юридических заключений по различным вопросам деятельности компании;
- Мониторинг и анализ изменений нормативных актов, регулирующих деятельность Общества, подготовка предложений по разработке/внесению изменений в соответствующие документы;
- Разработка совместно с бизнесом оптимальных юридических механизмов взаимодействия с контрагентами (в том числе с иностранными), участие в переговорах;
- Претензионно-исковая работа.
Требования:
- Высшее юридическое образование (диплом МГУ/МГЮА — обязательно);
- Знание законодательства о рекламе;
- Умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи качественно и оперативно;
- Умение самостоятельно вести проекты, стремление к профессиональному развитию, нацеленность на результат, внимательность и умение работать в команде.
Условия:
- График работы 5х2 (с 9:00/10:00 до 18:00/19:00), возможность «гибридного» графика работы;
- Возможность карьерного и профессионального развития;
- Стильный и уютный офис в центре Москвы, в шаговой доступности от метро Ленинский проспект.
Руководитель проектов
Depot
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Взаимодействовать с существующими клиентами (вести переговоры и деловую переписку);
- Готовить коммерческие предложения и презентации;
- Составлять план-график работ и платежей, контролировать их соблюдение;
- Работать с документами (оформлять и согласовывать договоры/приложения, инициировать выставление счетов и закрывающих документов, прочее);
- Держать на контроле выполнение проектов;
- Организовывать взаимодействие исполнителей проекта внутри команды;
- Вести общую информацию (базы данных) по своим клиентам.
Требования:
- Знание английского языка обязательно (устный и письменный);
- Владение PowerPoint и другими программами MS Office;
- Коммуникабельность;
- Творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива;
- Опыт работы в сфере брендинга/маркетинга/рекламы обязателен.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Возможность карьерного роста.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Копирайтер
DDC.Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Придумывать названия для брендов и проверять их по открытым источникам, а также специализированным сервисам и базам;
- Писать тексты и придумывать слоганы, хедлайны, саблайны, дескрипторы и легенды брендов;
- Придумывать креативные идеи и создавать концепции;
- Писать платформы брендов совместно со стратегом;
- Создавать идеи для рекламных носителей и работать над их воплощением совместно с дизайнерами.
Требования:
- Наличие резюме и портфолио;
- Опыт работы в брендинговом агентстве на подобной позиции — приветствуется, но его отсутствие не является блокирующим препятствием;
- Готовность неуклонно расширять свой кругозор, насмотренность и наслушанность;
- Владение программами Microsoft Word и PowerPoint;
- Отличное владение русским языком, грамотная устная и письменная речь;
- Умение оформлять и презентовать свои идеи;
- Коммуникабельность в работе с коллегами из разных подразделений;
- Ответственность в работе, понимание сроков и соблюдение дедлайнов.
Условия:
- Лофтовый бизнес-центр недалеко от центра города и нескольких станций метро (10-15 минут пешком);
- Гибкое начало рабочего дня;
- Работа в дружном коллективе, и всегда на ты;
- Игры в кикер, музыка и, конечно, печеньки;
- Корпоративы и совместный отдых по пятницам;
- Возможность учится в онлайн-школах.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
SMM-менеджер
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участвовать в создании контент-плана;
- Ставить задачи дизайнерам на подготовку изображений, редакции — на подготовку текстов;
- Постить публикации в аккаунтах фестиваля на разных платформах;
- Отвечать пользователям в комментариях;
- Взаимодействовать с командой VK;
- Собирать фактуру для публикаций;
- Согласовывать материалы с участниками фестиваля через программную команду;
- Создавать материалы (в том числе мемы) для сообщества фестиваля и посевов в других группах «ВКонтакте»;
- Отслеживать статистику сообщества и составлять отчёты.
Требования:
- Опыт работы в SMM и наличие портфолио;
- Умение ставить чёткие задачи редакторам и дизайнерам;
- Грамотная письменная русская речь;
- Готовность работать с насыщенным контент-планом и выпускать посты на разных площадках;
- Готовность выполнить тестовое задание;
- Базовые навыки работы в Figma будут плюсом.
PR-менеджер (VK Fest)
VK
Требуемый опыт работы: уровень senior;
Задачи:
- Разрабатывать и реализовывать PR-стратегию фестиваля;
- Вместе с командой придумывать и планировать нестандартные резонансные инфоповоды;
- Контролировать эффективность коммуникаций и при необходимости своевременно корректировать планы;
- Вести коммуникацию с информационными партнерами;
- Координировать работу агентств и SMM-специалистов;
- Курировать работу PR-специалистов в городах проведения фестиваля;
- Синхронизироваться с коллегами, отвечающими за продвижение других проектов и продуктов VK;
- Организовать аккредитацию и работу с журналистами на площадке — сопровождать их на мероприятии, информировать о важных событиях, контролировать создание и работу пресс-зоны;
- Взять под контроль организацию пресс-тура для журналистов;
- Создавать спецпроекты в медиа, вести переговоры и готовить контент;
- Организовывать интервью и комментарии для спикеров фестиваля;
- Курировать застройку и брендинг медиапартнёров на фестивале;
- Контролировать PR-бюджет фестиваля;
- Составлять регулярные отчёты об активности.
Требования:
- Наличие портфолио с результатами;
- Глубокое знание рынка, актуальных тенденций и понимание принципов работы всех коммуникационных каналов;
- Опыт PR-сопровождения крупных мероприятий;
- Проактивность и готовность выдвигать идеи и предложения;
- Креативность, коммуникабельность и навыки ведения переговоров;
- Ответственность;
- Опыт работы с антикризисными коммуникациями;
- Гибкость и многозадачность;
- Умение расставлять приоритеты в работе;
- Готовность к ненормированному рабочему графику в дни проведения фестиваля и к командировкам.
Условия:
- Возможность придумывать проекты с участием блогеров и артистов — от нишевых героев до главных хитмейкеров;
- Возможность побывать сразу в пяти городах за одно лето и сохранить об этом лучшие воспоминания;
- Работа в команде, которая не боится масштабных задач и смелых задумок.
Сеньор аккаунт-менеджер
Sons&Partners
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами;
- Руководить и развивать команду аккаунт-менеджеров;
- Гарантировать высокое качество проектов в рамках своей группы;
- Независимо управлять крупными клиентами и сложными проектами;
- Осуществлять ежедневную коммуникацию с клиентами, представляя креативные идеи;
- Проактивно решать и предотвращать кризисные ситуации;
- Активно участвовать в тендерах и реализации дополнительных продаж текущим клиентам;
- Ответственность за финансовые результаты группы и повышение ее оборота;
- Координировать сроки и обеспечивать эффективное выполнение проектов;
- Участвовать в разработке стратегий для брендов, включая позиционирование и коммуникационные стратегии;
- Обеспечивать подготовку и согласование бюджетов и контролировать оплаты.
Требования:
- Системный подход к работе;
- Готовность справляться с неординарными задачами.
Условия:
- Современный офис возле метро «Достоевская», оснащенный всем необходимым для комфортной работы;
- Форма оформления по ТК РФ или договору подряда обсуждается индивидуально;
- Период испытания от 1 до 3 месяцев, в зависимости от результатов собеседования.
Дизайнер
Sons&Partners
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Требования:
- Опыт работы над ATL-проектами в креативном агентстве (не менее 3 лет), включая ТВ-кампании и 360-кампании;
- Портфолио реализованных работ: PDF/Behance/Dprofile/персональный сайт;
- Владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Keynote, а также базовые навыки в After Effects и монтажных программах (например, Adobe Premier, Da Vinci Resolve, FinalCut);
- Навык разработки технических требований и продакшен-брифов, координации задач с продакшеном / подрядчиками;
- Умение работать в условиях сжатых сроков, сохраняя высокое качество работы;
- Опыт работы или глубокое понимание генеративных нейросетей и их применения в креативных проектах;
- Системное мышление, инициативность, способность к решению нестандартных задач;
- Художественный вкус и широкий кругозор в области дизайна и рекламы.
Условия:
- Современный офис возле метро «Достоевская», оснащенный всем необходимым для комфортной работы;
- Форма оформления по ТК РФ или договору подряда обсуждается индивидуально;
- Кофе, Wi-fi и предсказания судьбы от охранника как бонус;
- Период испытания от 1 до 3 месяцев, в зависимости от результатов собеседования.
Digital Creator
BBDO
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создавать KV (в основном баннеры )/слоган;
- Разрабатывать спецпроекты с развлекательными механиками;
- Создавать лендинги;
- Создавать баннеры (статика и анимация);
- Создавать продуктовые карточки, в том числе с видео и/или анимацией (концепт);
- Подготавливать e-mail рассылки (шаблоны).
Требования:
- Опыт работы в digital агентствах (как плюс);
- Наличие портфолио;
- Наличие digital кейсов и нестандартных проектов в портфолио.
Условия:
- Уютный лофт на территории современного БЦ;
- Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (ДМС);
- Возможности динамичного профессионального роста.
Арт-директор
BBDO
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Совместная с копирайтером разработка и последующая визуализация творческих концепций согласно бизнес-задачам клиентов;
- Подготовка презентаций и кейсов;
- Презентация идей клиенту и участие во всех этапах разработки проекта/кампании;
- Участие в исследовательских этапах проекта и подготовка необходимых материалов к ним;
- Сдача работы согласно установленным срокам и в соответствии с полученным брифом;
- Участие в тендерах по новому бизнесу.
Требования:
- Опыт работы в рекламных агентствах;
- Съемочный опыт, опыт разработки интегрированных рекламных кампаний;
- Наличие портфолио;
- Наличие digital кейсов и нестандартных проектов в портфолио;
- Свободный английский.
Условия:
- Уютный лофт на территории современного БЦ;
- Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (ДМС);
- Возможности динамичного профессионального роста.
Менеджер по PR и развитию бренда
Риалвеб
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Строить горизонтальный бизнес-нетворкинг, тусоваться;
- Формировать стратегии по продвижению креативного направления агентства;
- Делать громкие кейсы (форматы: статьи, видео);
- Организовывать выступления на отраслевых мероприятиях и готовить спикеров к выступлениям;
- Организовывать клиентские мероприятия;
- Работать в тесной связке с командой креатива и маркетинга.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной или смежной позиции от 2-х лет в креативных агентствах (PR / маркетинг / продажи / креатив);
- Глубокое знание креативной индустрии и агентского рынка;
- Чувство стиля;
- Умение договариваться и находить подход к любому человеку;
- Высокий уровень самостоятельности и инициативности;
- Любовь к рекламе.
Условия:
- Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста;
- Непрерывное обучение hard и soft skills;
- Самореализация как эксперта и возможность развития личного бренда;
- Официальное трудоустройство, гибридный график, частичная компенсация ДМС и психолога;
- IT-аккредитация, возможность получения льготных ставок по ипотечному кредитованию.