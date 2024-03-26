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Kарьера
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26.03.2024

Арт-директор BBDO, руководитель проектов Depot, PR-менеджер VK и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

В новом обзоре вакансий от Sostav Getbrand приглашает в свою команду руководителя отдела продаж, Depot ждёт кандидата на позицию руководителя проектов, Sons&Partners в поисках дизайнера, а Риалвеб ​ищет в свою команду менеджера по PR и развитию бренда.

Руководитель отдела продаж

от 150 000 до 250 000
Getbrand

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выполнение квартального плана по выручке сбору денежных средств;
  • Декомпозиция плана сбора денежных средств в конкретные действия для сотрудников отдела продаж;
  • Контроль и коррекция за производимыми действиями сотрудников отдела продаж в соответствии с декомпозицией плана;
  • Контроль за составлением платежных календарей проектов;
  • Контроль за выполнением платежей в соответствии с платежными календарями проектов посредством проведения ежедневных планерок-летучек с отделом продаж;
  • Развитие и обучение сотрудников отдела продаж;
  • Развитие существующей системы продаж, согласование улучшений у гендиректора и внедрение системных изменен;

Требования:

  • Опыт успешного управления отделами продаж не менее шести лет, демонстрирующий высокие результаты;
  • Опыт продажи сложных экспертных продуктов с высокими чеками;
  • Глубокие знания CRM-системы «Битрикс 24»;
  • Знание техник продаж СПИН, RAIN, ХПВ презентаций агентства, работа с возражениями;
  • Экспертный внешний вид, лидерские качества, развитые навыки управления;
  • Системное, логическое мышление;
  • Способность обучать;
  • Любовь к профессии и позитивный взгляд на жизнь;
  • Самостоятельность, высокая самоорганизованность и дисциплина – это залог всех будущих продаж;
  • Ответственность;
  • Коммуникабельность, оптимизм, эмпатия;
  • Отличные коммуникативные навыки и умение строить долгосрочные отношения с клиентами и коллегами.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Уютный и современный офис в центре Москвы, который создает комфортные условия для продуктивности;
  • ДМС после испытательного срока.

Ссылка на вакансию. 

Юрист в области рекламного законодательства

от 80 000
Perfluence

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Договорная работа (составление и разработка форм договоров, приложений к договорам, дополнительных соглашений и другое);
  • Подготовка юридических заключений по различным вопросам деятельности компании;
  • Мониторинг и анализ изменений нормативных актов, регулирующих деятельность Общества, подготовка предложений по разработке/внесению изменений в соответствующие документы;
  • Разработка совместно с бизнесом оптимальных юридических механизмов взаимодействия с контрагентами (в том числе с иностранными), участие в переговорах;
  • Претензионно-исковая работа.

Требования:

  • Высшее юридическое образование (диплом МГУ/МГЮА — обязательно);
  • Знание законодательства о рекламе;
  • Умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи качественно и оперативно;
  • Умение самостоятельно вести проекты, стремление к профессиональному развитию, нацеленность на результат, внимательность и умение работать в команде.

Условия:

  • График работы 5х2 (с 9:00/10:00 до 18:00/19:00), возможность «гибридного» графика работы;
  • Возможность карьерного и профессионального развития;
  • Стильный и уютный офис в центре Москвы, в шаговой доступности от метро Ленинский проспект.

Ссылка на вакансию. 

Руководитель проектов

по договоренности
Depot

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Взаимодействовать с существующими клиентами (вести переговоры и деловую переписку);
  • Готовить коммерческие предложения и презентации;
  • Составлять план-график работ и платежей, контролировать их соблюдение;
  • Работать с документами (оформлять и согласовывать договоры/приложения, инициировать выставление счетов и закрывающих документов, прочее);
  • Держать на контроле выполнение проектов;
  • Организовывать взаимодействие исполнителей проекта внутри команды;
  • Вести общую информацию (базы данных) по своим клиентам.

Требования:

  • Знание английского языка обязательно (устный и письменный);
  • Владение PowerPoint и другими программами MS Office;
  • Коммуникабельность;
  • Творческий подход к решению поставленной задачи и инициатива;
  • Опыт работы в сфере брендинга/маркетинга/рекламы обязателен.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Возможность карьерного роста.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Копирайтер

по договоренности
DDC.Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Придумывать названия для брендов и проверять их по открытым источникам, а также специализированным сервисам и базам;
  • Писать тексты и придумывать слоганы, хедлайны, саблайны, дескрипторы и легенды брендов;
  • Придумывать креативные идеи и создавать концепции;
  • Писать платформы брендов совместно со стратегом;
  • Создавать идеи для рекламных носителей и работать над их воплощением совместно с дизайнерами.

Требования:

  • Наличие резюме и портфолио;
  • Опыт работы в брендинговом агентстве на подобной позиции — приветствуется, но его отсутствие не является блокирующим препятствием;
  • Готовность неуклонно расширять свой кругозор, насмотренность и наслушанность;
  • Владение программами Microsoft Word и PowerPoint;
  • Отличное владение русским языком, грамотная устная и письменная речь;
  • Умение оформлять и презентовать свои идеи;
  • Коммуникабельность в работе с коллегами из разных подразделений;
  • Ответственность в работе, понимание сроков и соблюдение дедлайнов.

Условия:

  • Лофтовый бизнес-центр недалеко от центра города и нескольких станций метро (10-15 минут пешком);
  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Работа в дружном коллективе, и всегда на ты;
  • Игры в кикер, музыка и, конечно, печеньки;
  • Корпоративы и совместный отдых по пятницам;
  • Возможность учится в онлайн-школах.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

SMM-менеджер

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участвовать в создании контент-плана;
  • Ставить задачи дизайнерам на подготовку изображений, редакции — на подготовку текстов;
  • Постить публикации в аккаунтах фестиваля на разных платформах;
  • Отвечать пользователям в комментариях;
  • Взаимодействовать с командой VK;
  • Собирать фактуру для публикаций;
  • Согласовывать материалы с участниками фестиваля через программную команду;
  • Создавать материалы (в том числе мемы) для сообщества фестиваля и посевов в других группах «ВКонтакте»;
  • Отслеживать статистику сообщества и составлять отчёты.

Требования:

  • Опыт работы в SMM и наличие портфолио;
  • Умение ставить чёткие задачи редакторам и дизайнерам;
  • Грамотная письменная русская речь;
  • Готовность работать с насыщенным контент-планом и выпускать посты на разных площадках;
  • Готовность выполнить тестовое задание;
  • Базовые навыки работы в Figma будут плюсом. 

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер (VK Fest)

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: уровень senior;

Задачи:

  • Разрабатывать и реализовывать PR-стратегию фестиваля;
  • Вместе с командой придумывать и планировать нестандартные резонансные инфоповоды;
  • Контролировать эффективность коммуникаций и при необходимости своевременно корректировать планы;
  • Вести коммуникацию с информационными партнерами;
  • Координировать работу агентств и SMM-специалистов;
  • Курировать работу PR-специалистов в городах проведения фестиваля;
  • Синхронизироваться с коллегами, отвечающими за продвижение других проектов и продуктов VK;
  • Организовать аккредитацию и работу с журналистами на площадке — сопровождать их на мероприятии, информировать о важных событиях, контролировать создание и работу пресс-зоны;
  • Взять под контроль организацию пресс-тура для журналистов;
  • Создавать спецпроекты в медиа, вести переговоры и готовить контент;
  • Организовывать интервью и комментарии для спикеров фестиваля;
  • Курировать застройку и брендинг медиапартнёров на фестивале;
  • Контролировать PR-бюджет фестиваля;
  • Составлять регулярные отчёты об активности.

Требования:

  • Наличие портфолио с результатами; 
  • Глубокое знание рынка, актуальных тенденций и понимание принципов работы всех коммуникационных каналов;
  • Опыт PR-сопровождения крупных мероприятий;
  • Проактивность и готовность выдвигать идеи и предложения;
  • Креативность, коммуникабельность и навыки ведения переговоров;
  • Ответственность;
  • Опыт работы с антикризисными коммуникациями;
  • Гибкость и многозадачность;
  • Умение расставлять приоритеты в работе;
  • Готовность к ненормированному рабочему графику в дни проведения фестиваля и к командировкам.

Условия:

  • Возможность придумывать проекты с участием блогеров и артистов — от нишевых героев до главных хитмейкеров;
  • Возможность побывать сразу в пяти городах за одно лето и сохранить об этом лучшие воспоминания;
  • Работа в команде, которая не боится масштабных задач и смелых задумок.

Ссылка на вакансию. 

Сеньор аккаунт-менеджер

по договоренности
Sons&Partners

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Развивать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами;
  • Руководить и развивать команду аккаунт-менеджеров;
  • Гарантировать высокое качество проектов в рамках своей группы;
  • Независимо управлять крупными клиентами и сложными проектами;
  • ⁠Осуществлять ежедневную коммуникацию с клиентами, представляя креативные идеи;
  • ⁠Проактивно решать и предотвращать кризисные ситуации;
  • ⁠Активно участвовать в тендерах и реализации дополнительных продаж текущим клиентам;
  • ⁠Ответственность за финансовые результаты группы и повышение ее оборота;
  • ⁠Координировать сроки и обеспечивать эффективное выполнение проектов;
  • ⁠Участвовать в разработке стратегий для брендов, включая позиционирование и коммуникационные стратегии;
  • ⁠Обеспечивать подготовку и согласование бюджетов и контролировать оплаты.

Требования:

  • Системный подход к работе;
  • Готовность справляться с неординарными задачами.

Условия:

  • ⁠Современный офис возле метро «Достоевская», оснащенный всем необходимым для комфортной работы;
  • ⁠Форма оформления по ТК РФ или договору подряда обсуждается индивидуально;
  • Период испытания от 1 до 3 месяцев, в зависимости от результатов собеседования.

Ссылка на вакансию. 

Дизайнер

по договоренности
Sons&Partners

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Требования:

  • Опыт работы над ATL-проектами в креативном агентстве (не менее 3 лет), включая ТВ-кампании и 360-кампании;
  • Портфолио реализованных работ: PDF/Behance/Dprofile/персональный сайт;
  • Владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Keynote, а также базовые навыки в After Effects и монтажных программах (например, Adobe Premier, Da Vinci Resolve, FinalCut);
  • Навык разработки технических требований и продакшен-брифов, координации задач с продакшеном / подрядчиками;
  • Умение работать в условиях сжатых сроков, сохраняя высокое качество работы;
  • Опыт работы или глубокое понимание генеративных нейросетей и их применения в креативных проектах;
  • Системное мышление, инициативность, способность к решению нестандартных задач;
  • Художественный вкус и широкий кругозор в области дизайна и рекламы.

Условия:

  • ⁠Современный офис возле метро «Достоевская», оснащенный всем необходимым для комфортной работы;
  • ⁠Форма оформления по ТК РФ или договору подряда обсуждается индивидуально;
  • Кофе, Wi-fi и предсказания судьбы от охранника как бонус;
  • Период испытания от 1 до 3 месяцев, в зависимости от результатов собеседования.

Ссылка на вакансию. 

Digital Creator

по договоренности
BBDO

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создавать KV (в основном баннеры )/слоган;
  • Разрабатывать спецпроекты с развлекательными механиками;
  • Создавать лендинги;
  • Создавать баннеры (статика и анимация);
  • Создавать продуктовые карточки, в том числе с видео и/или анимацией (концепт);
  • Подготавливать e-mail рассылки (шаблоны).

Требования:

  • Опыт работы в digital агентствах (как плюс);
  • Наличие портфолио;
  • Наличие digital кейсов и нестандартных проектов в портфолио.

Условия:

  • Уютный лофт на территории современного БЦ;
  • Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (ДМС);
  • Возможности динамичного профессионального роста.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор

по договоренности
BBDO

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Совместная с копирайтером разработка и последующая визуализация творческих концепций согласно бизнес-задачам клиентов;
  • Подготовка презентаций и кейсов;
  • Презентация идей клиенту и участие во всех этапах разработки проекта/кампании;
  • Участие в исследовательских этапах проекта и подготовка необходимых материалов к ним;
  • Сдача работы согласно установленным срокам и в соответствии с полученным брифом;
  • Участие в тендерах по новому бизнесу.

Требования:

  • Опыт работы в рекламных агентствах;
  • Съемочный опыт, опыт разработки интегрированных рекламных кампаний;
  • Наличие портфолио;
  • Наличие digital кейсов и нестандартных проектов в портфолио;
  • Свободный английский.

Условия:

  • Уютный лофт на территории современного БЦ;
  • Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (ДМС);
  • Возможности динамичного профессионального роста.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по PR и развитию бренда

по договоренности
Риалвеб

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Строить горизонтальный бизнес-нетворкинг, тусоваться;
  • Формировать стратегии по продвижению креативного направления агентства;
  • Делать громкие кейсы (форматы: статьи, видео);
  • Организовывать выступления на отраслевых мероприятиях и готовить спикеров к выступлениям;
  • Организовывать клиентские мероприятия;
  • Работать в тесной связке с командой креатива и маркетинга.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной или смежной позиции от 2-х лет в креативных агентствах (PR / маркетинг / продажи / креатив);
  • Глубокое знание креативной индустрии и агентского рынка;
  • Чувство стиля;
  • Умение договариваться и находить подход к любому человеку;
  • Высокий уровень самостоятельности и инициативности;
  • Любовь к рекламе.

Условия:

  • Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста;
  • Непрерывное обучение hard и soft skills;
  • Самореализация как эксперта и возможность развития личного бренда;
  • Официальное трудоустройство, гибридный график, частичная компенсация ДМС и психолога;
  • IT-аккредитация, возможность получения льготных ставок по ипотечному кредитованию.

Ссылка на вакансию. 

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