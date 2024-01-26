Креативный директор Grape, дизайнер Plenum, PR-менеджер Agenda Media Group и другие

Вы сторонник идеи «новый год — новые начинания»? Тогда надо успевать, ведь январь уже подходит к концу! А если в списке ваших планов на 2024-й есть пункт «Устроиться на работу мечты», то эта подборка — для вас.
В новом выпуске спецпроекта «Карьера» от Sostav makelove приглашает соискателей на позицию старшего менеджера по стратегическому планированию, Plenum ждёт руководителя ритейл-направления, GRAPE ищет в свою команду креативного директора, а Agenda Media Group в поисках старшего исполнительного продюсера.
Старший маркетолог
Perfluence
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Детальное изучение продукта перед запуском проекта;
- Определение УТП, формирование триггеров, контроль создания крео;
- Еженедельный анализ рекламных кампаний;
- Помощь в ведении особо сложных переговоров с блогерами;
- Управление командой удаленных сотрудников;
- Выставление плана по постам и продажам, контроль выполнения плана, разбор продукта и проекта, постановка целей на день/неделю/проект, ответы на вопросы подчиненных, мотивация и поддержка команды.
Требования:
- Опыт руководства командой от 3-х человек;
- Практический опыт оптимизации конверсии, объемов рекламных кампаний;
- Практический опыт постановки и контроля задач распределенным командам;
- Внимательность;
- Дисциплинированность;
- Грамотная устная и письменая речь;
- Опыт работы с Excel.
Условия:
- Пятидневный график работы ( офис + удаленка);
- Перспектива карьерного и личностного роста;
- Работа в команде профессионалов;
- Стильный и уютный офис в центре Москвы.
New Business Manager (удалённо)
MOSKVA PRODUCTION
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Работа с творческим и креативным продуктом;
- Ежедневное ведение холодных (преимущественно), тёплых и горячих телефонных звонков, переговоров и переписок с потенциальными клиентами, проведение с ними встреч (очных и в Zoom), брифингов и презентаций;
- Участие в профильных мероприятиях;
- Выстраивать доверительные и долгосрочные отношения с клиентами;
- Заключение договоров;
- Ведение отчетности в CRM.
Требования:
- Релевантный опыт в продакшене, креативных и рекламных агентствах от 2-х лет;
- Классные коммуникативные навыки, умение находить общий язык с разными людьми;
- Ответственность и системный подход к задачам;
- Умение работать в команде;
- Творческий подход к делу будет преимуществом.
Условия:
- Полностью удаленная работа;
- Регулярное обучение и погружение в сферу с нашей стороны;
- Креативная, позитивная рабочая среда (наши планёрки ты запомнишь надолго).
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Middle/Senior Designer
Plenum
Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа под руководством арт-директора;
- Превращать идеи в работающие визуальные системы;
- Создавать аккуратные макеты для самых разных точек контакта;
- Разбирать по полочкам разрозненные клиентские носители, структурировать их и превращать в работающий инструмент.
Требования:
- Владение пакетами Adobe на высоком уровне;
- Умение делать аккуратные макеты и простраивать сетки, иметь навыки художественной и технической ретуши, опыт вёрстки многостранички, ресайз-ниндзя, препринт;
- Опыт работы в агентстве;
- Самостоятельность;
- Знание, умение и любовь в отношении типографики;
- Навыки в AfterEffects и 3D будут плюсом.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Middle/Senior Designer».
Newbiz Manager
Plenum
Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Встречи, питчи, переговоры, зумы, синхронизации и брифинги — все виды общения с потенциальными партнёрами агентства;
- Подготовка расчётов, смет, коммерческих предложений, презентаций (в начале с коллегами, потом самостоятельное творчество);
- Координация работы команды экспертов по разработке проектных предложений;
- Творческая работа с воронкой продаж, поиск узких мест и работа с ними;
- Скоринг и оценка перспективности сотрудничества с новыми клиентами;
- Работа с CRM, тендерными площадками.
Требования:
- Высокие коммуникационные и организационные навыки;
- Опыт в агентском аккаунтинге, консалтинге, продаже креативных или аналитических услуг;
- Опыт работы с презентациями и сметами;
- Организованность.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «NewBiz Manager».
Руководитель ритейл-направления
Plenum
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Обработка входящих запросов на ритейл;
- Участие в пресейлах и брифингах, формирование команды, подсчёт часов специалистов, планирование проекта, презентация и защита сметы (совместно с отделом продаж);
- Формирование ТЗ на проект и участие в исследовательских задачах (CJM, бенчмаркинг, конкурентный анализ — совместно с специалистами из стратегического отдела);
- Супервайзинг и поиск внешних подрядчиков (архитекторы, визуализаторы, инженеры), актуализация базы аутсорс-специалистов;
- Создание ТЗ для внешних подрядчиков;
- Разработка форматов и концепций для ритейла;
- Разработка и надзор над созданием планировочных решений;
- Презентация концепций и дальнейшее общение с заказчиком по проекту;
- Координирование всех участников проекта;
- Самостоятельное создание и оформление рабочей документации по проекту;
- Ведение арт-надзора и комплектация;
- Участие в этапе гайдирования;
- Развитие ритейл-экспертизы агентства и отдела, обучение сотрудников, внедрение новых инструментов и практик.
Требования:
- Высшее образование (архитектура, интерьер или дизайн пространств);
- Опыт самостоятельной и командной работы над архитектурой, дизайном торговых или общественных пространств;
- Понимание сетевого подхода к задаче и необходимости дальнейшего гайдирования результата;
- Умение визуализировать свои идеи и концепции, оформлять их в логичные презентации и убедительно презентовать;
- Знание рынка материалов и современных технологий;
- Понимание актуальных тенденций в дизайне/ритейле и хорошая насмотренность;
- Знание необходимого софта, умение визуализировать свои идеи и концепции;
- Желание делать заметные кейсы и доводить до конца большие проекты;
- Возможность приезжать в офис и на клиентские встречи в Москве.
Условия:
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы.
- Возможность частичной или полной компенсации обучения.
- Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Руководитель ритейл-направления».
Менеджер по продажам В2В
DS1 branding
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Активный поиск новых клиентов (с холодными звонками, база предоставляется);
- Развитие существующих клиентов;
- Консультирование клиентов по компетенциям агентства;
- Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента;
- Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты;
- Организация и проведение презентаций компетенций агентства;
- Выполнение плана продаж;
- Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж.
Требования:
- Опыт работы в продажах (В2В) обязателен;
- Знание и умение эффективно применять техники продаж;
- Способность слышать и понимать потребности клиента и закрывать их;
- Искреннее желание добиваться лучших результатов и повышать планку;
- Высокий уровень самодисциплины;
- Сильные коммуникативные навыки;
- Умение работать в команде и готовность брать на себя ответственность при принятии решений;
- Готовность к большому количеству задач и быстрому темпу работы;
- Понимание основ брендинга.
Условия:
- Профессиональная команда;
- Вдохновляющая атмосфера и задачи;
- Возможности карьерного и финансового роста;
- Возможно сотрудничество в удаленном или гибридном формате.
Офис-менеджер (менеджер по внутренним проектам)
DS1 branding
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Выполнение поручений руководителя;
- Обработка входящей/исходящей корреспонденции, работа с курьером;
- Ведение документооборота компании и взаимодействие с бухгалтерией, отчетность;
- Обеспечение жизнедеятельности офиса внутри коворкинга (небольшой, 10 мест);
- Организация командировок,
- Взаимодействие с подрядчиками;
- Работа с фрилансерами.
Требования:
- Грамотная речь, презентабельный внешний вид;
- Активность, любовь к порядку, внимание к деталям;
- Желание развиваться; обучаемость;
- Доброжелательное отношение к людям, ответственность, позитивный настрой;
- Высшее/неполное высшее образование;
- Наличие опыта работы с документами, отчетами, реестрами, внимательность к деталям;
- Навыки верстки презентаций;
- Владение английским языком.
Условия:
- Уютный офис в коворкинге в центре города;
- Чай, кофе, печеньки, фрукты, лекции, кинопоказы, тренажеры и массажные кресла;
- Перспективы профессионального и карьерного роста до позиции менеджер проектов.
SMM-менеджер
Sostav
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- ведение Telegram, YouTube, «ВКонтакте»;
- разработка стратегии развития соцсетей (возможно введение дополнительных площадок);
- создание контент-плана для соцсетей, публикация постов согласно контент-плану;
- разработка новых форматов для соцсетей;
- коммуникация с корреспондентами и новостниками, консультирование по темам для постов;
- работа с дизайнером, постановка ТЗ дизайнеру для иллюстрации постов;
- мониторинг рекламной повестки в СМИ, поиск трендов и актуальных мемов;
- коммуникации с админами конкурентных сообществ, организация взаимовыгодных партнёрств.
Требования:
- опыт работы в сфере SMM от года;
- наличие портфолио;
- умение писать в разных стилях;
- чувство юмора;
- будет большим плюсом знание рекламного и медиарынка, владение основной терминологией маркетинга;
- английский язык: владение на уровне, достаточном для работы с зарубежными ресурсами.
Условия:
- полная занятость;
- оформление по ТК или самозанятость по желанию;
- график 5/2;
- рассматриваем как работу в офисе, так и удалённый формат — по итогам собеседования.
Account Manager
Ambitica
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Общение с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
- Формирование запросов в отделы баинга;
- Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
- Продажа рекламных проектов;
- Ведение рекламных проектов;
- Отчетность по проектам (фото, видео, презентации) и документооборот;
- Качественная и своевременная работа в CRM;
- Подготовка еженедельных и ежемесячных внутренних отчетов.
Требования:
- Высшее образование (можно совмещать с учебой на последних курсах университета);
- Опыт работы в рекламном агентстве;
- Отличные коммуникативные навыки;
- Навыки делового общения;
- Аналитическое мышление;
- Организованность;
- Срессоустойчивость;
- Желание учиться и узнавать новое.
Условия:
- Медицинское страхование;
- Корпоративные тренинги;
- Возможность работы в гибридном формате.
Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]
Traffic manager
Ambitica
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Сбор подрядных документов, проверка, организация подписания, обмен;
- Введение данных в программу 1С;
- Ведение внутренней базы по статусам документов;
- Проверка закрытия по согласованным сверкам;
- Коммуникация с контрагентами и сотрудниками компании.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности от года;
- Уверенный пользователь ПК (MS Office; 1C);
- Ответственность, внимание к деталям, способность работы в режиме многозадачности, стрессоустойчивость.
Условия:
- Гибридный график, несколько дней в неделю надо быть в офисе;
- Корпоративный транспорт от метро «Спортивная» и «Киевская»;
- Медицинская страховка;
- Оплачиваемый больничный и отпуск.
Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]
Креативный директор
GRAPE
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Требования:
- Мощный съёмочный опыт;
- Уверенный уровень в digital проектах;
- Любовь к технологиям;
- Наличие в портфолио нестандартных креативных, а также ESG и GR проектов;
- Опыт управления командой от 2-х лет;
- Насмотренность.
Условия:
- Уютный мансардный офис;
- Режим работы - щадящий гибридный;
- Собственная приятная команда.
Резюме присылайте Марии Александровой на почту: [email protected]
Project Manager
Hybrid
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Совместно с командой разрабатывать стратегию развития группы клиентов по всем продуктам;
- Погружаться в задачи клиентов, предлагать и реализовывать идеи по улучшению сотрудничества;
- Ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения;
- Выстраивать эффективную коммуникацию в команде;
- Своевременно решать проблемы или привлекать на помощь руководство;
- Сопровождать клиентов и решать возникающие вопросы;
- Сдавать промежуточную отчетность и защищать результаты проектов;
- Утверждать и контролировать выполнение бюджетов по клиентам;
- Контролировать дебиторскую задолженность и помогать команде в решении вопросов по документами.
Требования:
- Опыт управления проектами с командами в digital-агентствах от 2-х лет;
- Желание расти и развиваться, создавать и строить новое, принимать решения и быстро воплощать их в жизнь;
- Активная жизненная позиция;
- Мастерство в коммуникации с любыми людьми от членов команды до клиентов;
- Умение нести ответственность за результат;
- Умение приоритизировать задачи;
- Умение выстраивать эффективное взаимодействие внутри команды;
- Уверенное владение MS PowerPoint и MS Excel.
Условия:
- Приятная и дружная команда со свободной коммуникацией;
- Штатный преподаватель английского языка;
- График 5/2, гибридный формат работы.
Account Manager (middle/senior)
Out Digital
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести ежедневную коммуникацию с клиентом;
- Координировать работу проектной команды;
- Постановка задач, составление таймингов/регламентов, контроль выполнения;
- Вести документооборот по проектам, финансовую отчетность;
- Подготавливать коммерческие предложения, развивать клиентов;
- Предлагать идеи по улучшению работы.
Требования:
- Глубокое понимание специфики digital, SMM и influence-маркетинга;
- Опыт работы в агентстве на релевантных позициях не менее 2-х лет;
- Опыт работы с крупными брендами по SMM/digital-направлениям, в особенности на площадках Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»;
- Высокие коммуникативные навыки;
- Умение принимать решения и нести ответственность за результат;
- Стрессоустойчивость;
- Активная жизненная позиция и позитивный настрой;
- Клиентоориентированность.
Условия:
- Команда молодых специалистов;
- Гибридный формат работы;
- Офис с прекрасным видом в центре Москвы;
- Веселые корпоративы и другие агентские активности;
- Обучение от внутренних и внешних спикеров;
- Компенсация обучения и возможности роста.
Employer brand manager
makelove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать с крупными локальными и международными проектами;
- Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
- Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
- Развивать партнерские отношения с клиентами;
- Менеджерить команду;
- Организовывать совместные брейншторминги с командой, давать качественную обратную связь, мотивировать на новые идеи и спецпроекты;
- Ставить задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
- Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.
Требования:
- Опыт работы в агентстве от 2-х лет;
- Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
- Высшее образование (управление персоналом/маркетинг);
- Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).
Условия:
- Команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи;
- Корпоративный MacBook;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]
HR-менеджер
makelove
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с HR-процессами: адаптация, карьера, планирование штата, оценка персонала, обучение;
- Организация подбора специалистов на точечные позиции: digital и брендинг (дизайнеры, копирайтеры, стратеги, менеджеры);
- Работа в команде с рекрутером.
Требования:
- Отличное знание и практический опыт внедрения HR-процессов;
- Опыт в подборе персонала в сфере рекламы и маркетинга от 3-х лет;
- Наличие кейсов внедрения систем мотивации, обучения, стажировок, оценки;
- Эмпатия, высокий эмоциональный интеллект, ориентация на результат, энергичность, автономность, системное мышление и многозадачность.
Условия:
- Потенциал роста в профессиональной команде агентства;
- Бесплатное обучение в HR-школе агентства;
- Помощь в продвижении личного бренда;
- Корпоративный MacBook;
- Гибридный график;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]
Старший менеджер по стратегическому планированию
makelove
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа над проектами ключевого клиента агентства (крупная, известная и современная производственная компания) в качестве ведущего стратега;
- Годовое планирование и участие в бюджетировании;
- Создание креативных брифов;
- Разработка экосистем кампаний;
- Сопровождение разработки креатива (брифинг, ревью, штормы);
- Участие в разработке медиа стратегии и медиапланов;
- Определение и трекинг KPI;
- Курирование и анализ результатов исследований (BHT и др);
- Проведение кабинетных исследований в рамках своих проектов;
- Участие в сопровождении имплементации кампаний, трекинге результатов и корректировке тактики;
- Курирование junior-стратега, стажера в рамках своих проектов;
- Презентации и переговоры, в том числе на C-уровне;
- Участие в построении долгосрочных крепких отношений команды с клиентом;
- Помощь в составлении роудмэпов и смет новых проектов.
Требования:
- Опыт работы в коммуникационном агентстве;
- Опыт самостоятельного создания коммуникационных стратегий от 3-х лет;
- Опыт работы с крупными международными или российскими клиентами;
- Умение смотреть на задачи, коммуникации и взаимоотношения не тактически, а стратегически;
- Проактивность;
- Умение завоевать авторитет коллег и клиента, готовность постоянно и эффективно взаимодействовать с креативом, менеджерами;
- Ответственность;
- Позитивный опыт длительной работы на одном бренде;
- Высокая культура подачи материала, умение понятно доносить свою мысль до разных аудиторий;
- Навык работы с исследованиями;
- Понимание основных метрик и умение их применять;
- Гтовность работать руками, с помощью одного младшего стратега;
- Знание английского языка не ниже B2.
Условия:
- Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
- Помощь в продвижении личного бренда;
- Перспективы горизонтального и вертикального роста;
- Корпоративный MacBook;
- Гибридный график;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]
Старший исполнительный продюсер
Agenda Media Group
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Тащить самые большие и важные проекты компании;
- Быть бэкапом Head of Production;
- Вести архив проектов;
- Ситуативно искать подрядчиков для производства визуального материала, вести с ними документооборот :
- Участвовать в пресейлах и тендерах.
Требования:
- Высокие коммуникативные скиллы;
- Насмотренность и вкус;
- Бодрость духа и желание делать жизнь интереснее;
- Опыт работы продюсером (от 5 лет);
- Опыт в сфере рекламы будет плюсом;
- Увесистое портфолио с классными кейсами.
Условия:
- Возможность удаленной работы;
- Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
- Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
- Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;
- В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта.
Account Manager
Agenda Media Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивать с заказчиками долгосрочные отношения;
- Решать вопросы, консультировать, искать решение проблем, если они возникнут;
- Вести документацию сделки, контролировать дебиторскую задолженность;
- Готовить и защищать коммерческие предложение, составлять бюджет проекта и считать маржинальность;
- Общаться с командой проекта в течение всей длительности проекта, ставить задачи, контролировать их исполнение;
- Готовить документацию для участия в тендерных конкурсах.
Требования:
- Внимательность;
- Практический опыт в оценке входящих брифов и стоимости pre-sale для компании;
- Навыки подготовки презентаций;
- Опыт составления КП и подготовки смет;
- Навыки работы с документацией;
Условия:
- Возможность удаленной работы;
- Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
- Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
- Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;
- В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта.
PR-менеджер (AI)
Agenda Media Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Формировать и исполнять PR-стратегию по развитию AI-направления;
- Создавать и формировать репутацию компании, как сильного лидера направления в индустрии;
- Размещать публикации о компании и продуктах в профильных СМИ и порталах;
- Развивать внутренние ресурсы компании (VC, AdPass, «Дзен»);
- Оказывать PR-поддержку проектов компании (составление плана и его реализация).
Требования:
- Наличие успешных кейсов в PR;
- Опыт в PR от 2-х лет;
- Наличие контактов с профильными СМИ (маркетинг, технологии, бизнес, кино, ТВ);
- Умение хорошо писать на любые темы (живая речь, интересная подача информации, грамотный русский язык);
- Английский язык на уровне С1-С2 будет плюсом.
Условия:
- Возможность удаленной работы;
- Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
- Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
- Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы.