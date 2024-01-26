Креативный директор Grape, дизайнер Plenum, PR-менеджер Agenda Media Group и другие

Вы сторонник идеи «новый год — новые начинания»? Тогда надо успевать, ведь январь уже подходит к концу! А если в списке ваших планов на 2024-й есть пункт «Устроиться на работу мечты», то эта подборка — для вас.

В новом выпуске спецпроекта «Карьера» от Sostav makelove приглашает соискателей на позицию старшего менеджера по стратегическому планированию, Plenum ждёт руководителя ритейл-направления, GRAPE ищет в свою команду креативного директора, а Agenda Media Group в поисках старшего исполнительного продюсера.

Старший маркетолог от 100 000 Perfluence Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Детальное изучение продукта перед запуском проекта;

Определение УТП, формирование триггеров, контроль создания крео;

Еженедельный анализ рекламных кампаний;

Помощь в ведении особо сложных переговоров с блогерами;

Управление командой удаленных сотрудников;

Выставление плана по постам и продажам, контроль выполнения плана, разбор продукта и проекта, постановка целей на день/неделю/проект, ответы на вопросы подчиненных, мотивация и поддержка команды. Требования: Опыт руководства командой от 3-х человек;

Практический опыт оптимизации конверсии, объемов рекламных кампаний;

Практический опыт постановки и контроля задач распределенным командам;

Внимательность;

Дисциплинированность;

Грамотная устная и письменая речь;

Опыт работы с Excel. Условия: Пятидневный график работы ( офис + удаленка);

Перспектива карьерного и личностного роста;

Работа в команде профессионалов;

Стильный и уютный офис в центре Москвы. Ссылка на вакансию.

New Business Manager (удалённо) от 120 000 MOSKVA PRODUCTION Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, удаленная работа. Задачи: Работа с творческим и креативным продуктом;

Ежедневное ведение холодных (преимущественно), тёплых и горячих телефонных звонков, переговоров и переписок с потенциальными клиентами, проведение с ними встреч (очных и в Zoom), брифингов и презентаций;

Участие в профильных мероприятиях;

Выстраивать доверительные и долгосрочные отношения с клиентами;

Заключение договоров;

Ведение отчетности в CRM. Требования: Релевантный опыт в продакшене, креативных и рекламных агентствах от 2-х лет;

Классные коммуникативные навыки, умение находить общий язык с разными людьми;

Ответственность и системный подход к задачам;

Умение работать в команде;

Творческий подход к делу будет преимуществом. Условия: Полностью удаленная работа;

Регулярное обучение и погружение в сферу с нашей стороны;

Креативная, позитивная рабочая среда (наши планёрки ты запомнишь надолго). Резюме присылайте на почту: [email protected]

Middle/Senior Designer от 90 000 Plenum Требуемый опыт работы: от 2-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работа под руководством арт-директора;

Превращать идеи в работающие визуальные системы;

Создавать аккуратные макеты для самых разных точек контакта;

Разбирать по полочкам разрозненные клиентские носители, структурировать их и превращать в работающий инструмент. Требования: Владение пакетами Adobe на высоком уровне;

Умение делать аккуратные макеты и простраивать сетки, иметь навыки художественной и технической ретуши, опыт вёрстки многостранички, ресайз-ниндзя, препринт;

Опыт работы в агентстве;

Самостоятельность;

Знание, умение и любовь в отношении типографики;

Навыки в AfterEffects и 3D будут плюсом. Условия: Гибридный режим работы;

Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;

Внутренние обучающие мероприятия и материалы;

Возможность частичной или полной компенсации обучения;

Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;

Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы. Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Middle/Senior Designer».

Newbiz Manager по договоренности Plenum Требуемый опыт работы: от 2-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Встречи, питчи, переговоры, зумы, синхронизации и брифинги — все виды общения с потенциальными партнёрами агентства;

Подготовка расчётов, смет, коммерческих предложений, презентаций (в начале с коллегами, потом самостоятельное творчество);

Координация работы команды экспертов по разработке проектных предложений;

Творческая работа с воронкой продаж, поиск узких мест и работа с ними;

Скоринг и оценка перспективности сотрудничества с новыми клиентами;

Работа с CRM, тендерными площадками. Требования: Высокие коммуникационные и организационные навыки;

Опыт в агентском аккаунтинге, консалтинге, продаже креативных или аналитических услуг;

Опыт работы с презентациями и сметами;

Организованность. Условия: Гибридный режим работы;

Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;

Внутренние обучающие мероприятия и материалы;

Возможность частичной или полной компенсации обучения;

Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;

Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы. Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «NewBiz Manager».

Руководитель ритейл-направления по договоренности Plenum Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Обработка входящих запросов на ритейл;

Участие в пресейлах и брифингах, формирование команды, подсчёт часов специалистов, планирование проекта, презентация и защита сметы (совместно с отделом продаж);

Формирование ТЗ на проект и участие в исследовательских задачах (CJM, бенчмаркинг, конкурентный анализ — совместно с специалистами из стратегического отдела);

Супервайзинг и поиск внешних подрядчиков (архитекторы, визуализаторы, инженеры), актуализация базы аутсорс-специалистов;

Создание ТЗ для внешних подрядчиков;

Разработка форматов и концепций для ритейла;

Разработка и надзор над созданием планировочных решений;

Презентация концепций и дальнейшее общение с заказчиком по проекту;

Координирование всех участников проекта;

Самостоятельное создание и оформление рабочей документации по проекту;

Ведение арт-надзора и комплектация;

Участие в этапе гайдирования;

Развитие ритейл-экспертизы агентства и отдела, обучение сотрудников, внедрение новых инструментов и практик. Требования: Высшее образование (архитектура, интерьер или дизайн пространств);

Опыт самостоятельной и командной работы над архитектурой, дизайном торговых или общественных пространств;

Понимание сетевого подхода к задаче и необходимости дальнейшего гайдирования результата;

Умение визуализировать свои идеи и концепции, оформлять их в логичные презентации и убедительно презентовать;

Знание рынка материалов и современных технологий;

Понимание актуальных тенденций в дизайне/ритейле и хорошая насмотренность;

Знание необходимого софта, умение визуализировать свои идеи и концепции;

Желание делать заметные кейсы и доводить до конца большие проекты;

Возможность приезжать в офис и на клиентские встречи в Москве. Условия: Внутренние обучающие мероприятия и материалы.

Возможность частичной или полной компенсации обучения.

Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;

Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы. Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Руководитель ритейл-направления».

Менеджер по продажам В2В до 180 000 DS1 branding Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день;

г. Санкт-Петербург. Задачи: Активный поиск новых клиентов (с холодными звонками, база предоставляется);

Развитие существующих клиентов;

Консультирование клиентов по компетенциям агентства;

Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента;

Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты;

Организация и проведение презентаций компетенций агентства;

Выполнение плана продаж;

Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж. Требования: Опыт работы в продажах (В2В) обязателен;

Знание и умение эффективно применять техники продаж;

Способность слышать и понимать потребности клиента и закрывать их;

Искреннее желание добиваться лучших результатов и повышать планку;

Высокий уровень самодисциплины;

Сильные коммуникативные навыки;

Умение работать в команде и готовность брать на себя ответственность при принятии решений;

Готовность к большому количеству задач и быстрому темпу работы;

Понимание основ брендинга. Условия: Профессиональная команда;

Вдохновляющая атмосфера и задачи;

Возможности карьерного и финансового роста;

Возможно сотрудничество в удаленном или гибридном формате. Ссылка на вакансию.

Офис-менеджер (менеджер по внутренним проектам) по договоренности DS1 branding Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день;

г. Санкт-Петербург. Задачи: Выполнение поручений руководителя;

Обработка входящей/исходящей корреспонденции, работа с курьером;

Ведение документооборота компании и взаимодействие с бухгалтерией, отчетность;

Обеспечение жизнедеятельности офиса внутри коворкинга (небольшой, 10 мест);

Организация командировок,

Взаимодействие с подрядчиками;

Работа с фрилансерами. Требования: Грамотная речь, презентабельный внешний вид;

Активность, любовь к порядку, внимание к деталям;

Желание развиваться; обучаемость;

Доброжелательное отношение к людям, ответственность, позитивный настрой;

Высшее/неполное высшее образование;

Наличие опыта работы с документами, отчетами, реестрами, внимательность к деталям;

Навыки верстки презентаций;

Владение английским языком. Условия: Уютный офис в коворкинге в центре города;

Чай, кофе, печеньки, фрукты, лекции, кинопоказы, тренажеры и массажные кресла;

Перспективы профессионального и карьерного роста до позиции менеджер проектов. Ссылка на вакансию.

SMM-менеджер от 70 000 до 100 000 Sostav Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день Обязанности: ведение Telegram, YouTube, «ВКонтакте»;

разработка стратегии развития соцсетей (возможно введение дополнительных площадок);

создание контент-плана для соцсетей, публикация постов согласно контент-плану;

разработка новых форматов для соцсетей;

коммуникация с корреспондентами и новостниками, консультирование по темам для постов;

работа с дизайнером, постановка ТЗ дизайнеру для иллюстрации постов;

мониторинг рекламной повестки в СМИ, поиск трендов и актуальных мемов;

коммуникации с админами конкурентных сообществ, организация взаимовыгодных партнёрств. Требования: опыт работы в сфере SMM от года;

наличие портфолио;

умение писать в разных стилях;

чувство юмора;

будет большим плюсом знание рекламного и медиарынка, владение основной терминологией маркетинга;

английский язык: владение на уровне, достаточном для работы с зарубежными ресурсами. Условия: полная занятость;

оформление по ТК или самозанятость по желанию;

график 5/2;

рассматриваем как работу в офисе, так и удалённый формат — по итогам собеседования. Ссылка на вакансию.

Account Manager до 70 000 Ambitica Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Общение с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);

﻿﻿Формирование запросов в отделы баинга;

﻿﻿Подготовка коммерческих предложений и презентаций;

Продажа рекламных проектов;

Ведение рекламных проектов;

﻿﻿Отчетность по проектам (фото, видео, презентации) и документооборот;

Качественная и своевременная работа в CRM;

Подготовка еженедельных и ежемесячных внутренних отчетов. Требования: Высшее образование (можно совмещать с учебой на последних курсах университета);

Опыт работы в рекламном агентстве;

Отличные коммуникативные навыки;

Навыки делового общения;

Аналитическое мышление;

Организованность;

Срессоустойчивость;

Желание учиться и узнавать новое. Условия: Медицинское страхование;

Корпоративные тренинги;

Возможность работы в гибридном формате. Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]

Traffic manager от 50 000 Ambitica Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Сбор подрядных документов, проверка, организация подписания, обмен;

Введение данных в программу 1С;

Ведение внутренней базы по статусам документов;

Проверка закрытия по согласованным сверкам;

Коммуникация с контрагентами и сотрудниками компании. Требования: Опыт работы на аналогичной должности от года;

Уверенный пользователь ПК (MS Office; 1C);

Ответственность, внимание к деталям, способность работы в режиме многозадачности, стрессоустойчивость. Условия: Гибридный график, несколько дней в неделю надо быть в офисе;

Корпоративный транспорт от метро «Спортивная» и «Киевская»;

Медицинская страховка;

Оплачиваемый больничный и отпуск. Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]

Креативный директор по договоренности GRAPE Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Требования: Мощный съёмочный опыт;

Уверенный уровень в digital проектах;

Любовь к технологиям;

Наличие в портфолио нестандартных креативных, а также ESG и GR проектов;

Опыт управления командой от 2-х лет;

Насмотренность. Условия: Уютный мансардный офис;

Режим работы - щадящий гибридный;

Собственная приятная команда. Резюме присылайте Марии Александровой на почту: [email protected]

Project Manager по договоренности Hybrid Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Совместно с командой разрабатывать стратегию развития группы клиентов по всем продуктам;

Погружаться в задачи клиентов, предлагать и реализовывать идеи по улучшению сотрудничества;

Ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения;

Выстраивать эффективную коммуникацию в команде;

Своевременно решать проблемы или привлекать на помощь руководство;

Сопровождать клиентов и решать возникающие вопросы;

Сдавать промежуточную отчетность и защищать результаты проектов;

Утверждать и контролировать выполнение бюджетов по клиентам;

Контролировать дебиторскую задолженность и помогать команде в решении вопросов по документами. Требования: Опыт управления проектами с командами в digital-агентствах от 2-х лет;

Желание расти и развиваться, создавать и строить новое, принимать решения и быстро воплощать их в жизнь;

Активная жизненная позиция;

Мастерство в коммуникации с любыми людьми от членов команды до клиентов;

Умение нести ответственность за результат;

Умение приоритизировать задачи;

Умение выстраивать эффективное взаимодействие внутри команды;

Уверенное владение MS PowerPoint и MS Excel. Условия: Приятная и дружная команда со свободной коммуникацией;

Штатный преподаватель английского языка;

График 5/2, гибридный формат работы. Ссылка на вакансию.

Account Manager (middle/senior) по договоренности Out Digital Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Вести ежедневную коммуникацию с клиентом;

Координировать работу проектной команды;

Постановка задач, составление таймингов/регламентов, контроль выполнения;

Вести документооборот по проектам, финансовую отчетность;

Подготавливать коммерческие предложения, развивать клиентов;

Предлагать идеи по улучшению работы. Требования: Глубокое понимание специфики digital, SMM и influence-маркетинга;

Опыт работы в агентстве на релевантных позициях не менее 2-х лет;

Опыт работы с крупными брендами по SMM/digital-направлениям, в особенности на площадках Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»;

Высокие коммуникативные навыки;

Умение принимать решения и нести ответственность за результат;

Стрессоустойчивость;

Активная жизненная позиция и позитивный настрой;

Клиентоориентированность. Условия: Команда молодых специалистов;

Гибридный формат работы;

Офис с прекрасным видом в центре Москвы;

Веселые корпоративы и другие агентские активности;

Обучение от внутренних и внешних спикеров;

Компенсация обучения и возможности роста. Ссылка на вакансию.

Employer brand manager по договоренности makelove Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работать с крупными локальными и международными проектами;

Составлять брифы, сметы, роадмэпы;

Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;

Развивать партнерские отношения с клиентами;

Менеджерить команду;

Организовывать совместные брейншторминги с командой, давать качественную обратную связь, мотивировать на новые идеи и спецпроекты;

Ставить задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);

Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки. Требования: Опыт работы в агентстве от 2-х лет;

Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;

Высшее образование (управление персоналом/маркетинг);

Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно). Условия: Команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;

Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи;

Корпоративный MacBook;

Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская. Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

HR-менеджер по договоренности makelove Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работа с HR-процессами: адаптация, карьера, планирование штата, оценка персонала, обучение;

Организация подбора специалистов на точечные позиции: digital и брендинг (дизайнеры, копирайтеры, стратеги, менеджеры);

Работа в команде с рекрутером. Требования: Отличное знание и практический опыт внедрения HR-процессов;

Опыт в подборе персонала в сфере рекламы и маркетинга от 3-х лет;

Наличие кейсов внедрения систем мотивации, обучения, стажировок, оценки;

Эмпатия, высокий эмоциональный интеллект, ориентация на результат, энергичность, автономность, системное мышление и многозадачность. Условия: Потенциал роста в профессиональной команде агентства;

Бесплатное обучение в HR-школе агентства;

Помощь в продвижении личного бренда;

Корпоративный MacBook;

Гибридный график;

Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская. Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Старший менеджер по стратегическому планированию по договоренности makelove Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работа над проектами ключевого клиента агентства (крупная, известная и современная производственная компания) в качестве ведущего стратега;

Годовое планирование и участие в бюджетировании;

Создание креативных брифов;

Разработка экосистем кампаний;

Сопровождение разработки креатива (брифинг, ревью, штормы);

Участие в разработке медиа стратегии и медиапланов;

Определение и трекинг KPI;

Курирование и анализ результатов исследований (BHT и др);

Проведение кабинетных исследований в рамках своих проектов;

Участие в сопровождении имплементации кампаний, трекинге результатов и корректировке тактики;

Курирование junior-стратега, стажера в рамках своих проектов;

Презентации и переговоры, в том числе на C-уровне;

Участие в построении долгосрочных крепких отношений команды с клиентом;

Помощь в составлении роудмэпов и смет новых проектов. Требования: Опыт работы в коммуникационном агентстве;

Опыт самостоятельного создания коммуникационных стратегий от 3-х лет;

Опыт работы с крупными международными или российскими клиентами;

Умение смотреть на задачи, коммуникации и взаимоотношения не тактически, а стратегически;

Проактивность;

Умение завоевать авторитет коллег и клиента, готовность постоянно и эффективно взаимодействовать с креативом, менеджерами;

Ответственность;

Позитивный опыт длительной работы на одном бренде;

Высокая культура подачи материала, умение понятно доносить свою мысль до разных аудиторий;

Навык работы с исследованиями;

Понимание основных метрик и умение их применять;

Гтовность работать руками, с помощью одного младшего стратега;

Знание английского языка не ниже B2. Условия: Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;

Помощь в продвижении личного бренда;

Перспективы горизонтального и вертикального роста;

Корпоративный MacBook;

Гибридный график;

Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская. Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Старший исполнительный продюсер по договоренности Agenda Media Group Требуемый опыт работы: более 6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Тащить самые большие и важные проекты компании;

Быть бэкапом Head of Production;

Вести архив проектов;

Ситуативно искать подрядчиков для производства визуального материала, вести с ними документооборот :

Участвовать в пресейлах и тендерах. Требования: Высокие коммуникативные скиллы;

Насмотренность и вкус;

Бодрость духа и желание делать жизнь интереснее;

Опыт работы продюсером (от 5 лет);

Опыт в сфере рекламы будет плюсом;

Увесистое портфолио с классными кейсами. Условия: Возможность удаленной работы;

Понятная и прозрачная система развития внутри команды;

Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;

Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;

В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта. Ссылка на вакансию.

Account Manager по договоренности Agenda Media Group Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Выстраивать с заказчиками долгосрочные отношения;

Решать вопросы, консультировать, искать решение проблем, если они возникнут;

Вести документацию сделки, контролировать дебиторскую задолженность;

Готовить и защищать коммерческие предложение, составлять бюджет проекта и считать маржинальность;

Общаться с командой проекта в течение всей длительности проекта, ставить задачи, контролировать их исполнение;

Готовить документацию для участия в тендерных конкурсах. Требования: Внимательность;

Практический опыт в оценке входящих брифов и стоимости pre-sale для компании;

Навыки подготовки презентаций;

Опыт составления КП и подготовки смет;

Навыки работы с документацией; Условия: Возможность удаленной работы;

Понятная и прозрачная система развития внутри команды;

Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;

Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;

В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта. Ссылка на вакансию.