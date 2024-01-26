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Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
26.01.2024

Креативный директор Grape, дизайнер Plenum, PR-менеджер Agenda Media Group и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

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Вы сторонник идеи «новый год — новые начинания»? Тогда надо успевать, ведь январь уже подходит к концу! А если в списке ваших планов на 2024-й есть пункт «Устроиться на работу мечты», то эта подборка — для вас.

В новом выпуске спецпроекта «Карьера» от Sostav makelove приглашает соискателей на позицию старшего менеджера по стратегическому планированию, Plenum ждёт руководителя ритейл-направления, GRAPE ищет в свою команду креативного директора, а Agenda Media Group в поисках старшего исполнительного продюсера.

Старший маркетолог

от 100 000
Perfluence

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Детальное изучение продукта перед запуском проекта;
  • Определение УТП, формирование триггеров, контроль создания крео;
  • Еженедельный анализ рекламных кампаний;
  • Помощь в ведении особо сложных переговоров с блогерами;
  • Управление командой удаленных сотрудников; 
  • Выставление плана по постам и продажам, контроль выполнения плана, разбор продукта и проекта, постановка целей на день/неделю/проект, ответы на вопросы подчиненных, мотивация и поддержка команды.

Требования:

  • Опыт руководства командой от 3-х человек;
  • Практический опыт оптимизации конверсии, объемов рекламных кампаний;
  • Практический опыт постановки и контроля задач распределенным командам;
  • Внимательность;
  • Дисциплинированность;
  • Грамотная устная и письменая речь;
  • Опыт работы с Excel.

Условия:

  • Пятидневный график работы ( офис + удаленка);
  • Перспектива карьерного и личностного роста;
  • Работа в команде профессионалов;
  • Стильный и уютный офис в центре Москвы.

Ссылка на вакансию. 

New Business Manager (удалённо)

от 120 000
MOSKVA PRODUCTION

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Работа с творческим и креативным продуктом;
  • Ежедневное ведение холодных (преимущественно), тёплых и горячих телефонных звонков, переговоров и переписок с потенциальными клиентами, проведение с ними встреч (очных и в Zoom), брифингов и презентаций;
  • Участие в профильных мероприятиях;
  • Выстраивать доверительные и долгосрочные отношения с клиентами;
  • Заключение договоров;
  • Ведение отчетности в CRM.

Требования:

  • Релевантный опыт в продакшене, креативных и рекламных агентствах от 2-х лет;
  • Классные коммуникативные навыки, умение находить общий язык с разными людьми;
  • Ответственность и системный подход к задачам;
  • Умение работать в команде;
  • Творческий подход к делу будет преимуществом.

Условия:

  • Полностью удаленная работа;
  • Регулярное обучение и погружение в сферу с нашей стороны;
  • Креативная, позитивная рабочая среда (наши планёрки ты запомнишь надолго).

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Middle/Senior Designer

от 90 000
Plenum

Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа под руководством арт-директора;
  • Превращать идеи в работающие визуальные системы;
  • Создавать аккуратные макеты для самых разных точек контакта; 
  • Разбирать по полочкам разрозненные клиентские носители, структурировать их и превращать в работающий инструмент.

Требования:

  • Владение пакетами Adobe на высоком уровне;
  • Умение делать аккуратные макеты и простраивать сетки, иметь навыки художественной и технической ретуши, опыт вёрстки многостранички, ресайз-ниндзя, препринт;
  • Опыт работы в агентстве;
  • Самостоятельность;
  • Знание, умение и любовь в отношении типографики;
  • Навыки в AfterEffects и 3D будут плюсом.

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Middle/Senior Designer».

Newbiz Manager

по договоренности
Plenum

Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Встречи, питчи, переговоры, зумы, синхронизации и брифинги — все виды общения с потенциальными партнёрами агентства;
  • Подготовка расчётов, смет, коммерческих предложений, презентаций (в начале с коллегами, потом самостоятельное творчество);
  • Координация работы команды экспертов по разработке проектных предложений;
  • Творческая работа с воронкой продаж, поиск узких мест и работа с ними;
  • Скоринг и оценка перспективности сотрудничества с новыми клиентами;
  • Работа с CRM, тендерными площадками.

Требования:

  • Высокие коммуникационные и организационные навыки;
  • Опыт в агентском аккаунтинге, консалтинге, продаже креативных или аналитических услуг;
  • Опыт работы с презентациями и сметами;
  • Организованность. 

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «NewBiz Manager».

Руководитель ритейл-направления

по договоренности
Plenum

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Обработка входящих запросов на ритейл;
  • Участие в пресейлах и брифингах, формирование команды, подсчёт часов специалистов, планирование проекта, презентация и защита сметы (совместно с отделом продаж);
  • Формирование ТЗ на проект и участие в исследовательских задачах (CJM, бенчмаркинг, конкурентный анализ — совместно с специалистами из стратегического отдела);
  • Супервайзинг и поиск внешних подрядчиков (архитекторы, визуализаторы, инженеры), актуализация базы аутсорс-специалистов;
  • Создание ТЗ для внешних подрядчиков;
  • Разработка форматов и концепций для ритейла;
  • Разработка и надзор над созданием планировочных решений;
  • Презентация концепций и дальнейшее общение с заказчиком по проекту;
  • Координирование всех участников проекта;
  • Самостоятельное создание и оформление рабочей документации по проекту;
  • Ведение арт-надзора и комплектация;
  • Участие в этапе гайдирования;
  • Развитие ритейл-экспертизы агентства и отдела, обучение сотрудников, внедрение новых инструментов и практик.

Требования:

  • Высшее образование (архитектура, интерьер или дизайн пространств);
  • Опыт самостоятельной и командной работы над архитектурой, дизайном торговых или общественных пространств; 
  • Понимание сетевого подхода к задаче и необходимости дальнейшего гайдирования результата;
  • Умение визуализировать свои идеи и концепции, оформлять их в логичные презентации и убедительно презентовать;
  • Знание рынка материалов и современных технологий;
  • Понимание актуальных тенденций в дизайне/ритейле и хорошая насмотренность;
  • Знание необходимого софта, умение визуализировать свои идеи и концепции;
  • Желание делать заметные кейсы и доводить до конца большие проекты;
  • Возможность приезжать в офис и на клиентские встречи в Москве.

Условия:

  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы.
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения.
  • Двухэтажный офис-лофт на «Хлебозаводе»;
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме и портфолио присылайте на почту: [email protected] с темой письма «Руководитель ритейл-направления».

Менеджер по продажам В2В

до 180 000
DS1 branding

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург. 

Задачи:

  • Активный поиск новых клиентов (с холодными звонками, база предоставляется);
  • Развитие существующих клиентов;
  • Консультирование клиентов по компетенциям агентства;
  • Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента;
  • Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты;
  • Организация и проведение презентаций компетенций агентства;
  • Выполнение плана продаж;
  • Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж.

Требования:

  • Опыт работы в продажах (В2В) обязателен;
  • Знание и умение эффективно применять техники продаж;
  • Способность слышать и понимать потребности клиента и закрывать их;
  • Искреннее желание добиваться лучших результатов и повышать планку;
  • Высокий уровень самодисциплины;
  • Сильные коммуникативные навыки;
  • Умение работать в команде и готовность брать на себя ответственность при принятии решений;
  • Готовность к большому количеству задач и быстрому темпу работы;
  • Понимание основ брендинга.

Условия:

  • Профессиональная команда;
  • Вдохновляющая атмосфера и задачи;
  • Возможности карьерного и финансового роста;
  • Возможно сотрудничество в удаленном или гибридном формате.

Ссылка на вакансию. 

Офис-менеджер (менеджер по внутренним проектам)

по договоренности
DS1 branding

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург. 

Задачи:

  • Выполнение поручений руководителя;
  • Обработка входящей/исходящей корреспонденции, работа с курьером;
  • Ведение документооборота компании и взаимодействие с бухгалтерией, отчетность;
  • Обеспечение жизнедеятельности офиса внутри коворкинга (небольшой, 10 мест);
  • Организация командировок,
  • Взаимодействие с подрядчиками;
  • Работа с фрилансерами.

Требования:

  • Грамотная речь, презентабельный внешний вид;
  • Активность, любовь к порядку, внимание к деталям;
  • Желание развиваться; обучаемость;
  • Доброжелательное отношение к людям, ответственность, позитивный настрой;
  • Высшее/неполное высшее образование;
  • Наличие опыта работы с документами, отчетами, реестрами, внимательность к деталям;
  • Навыки верстки презентаций;
  • Владение английским языком.

Условия:

  • Уютный офис в коворкинге в центре города;
  • Чай, кофе, печеньки, фрукты, лекции, кинопоказы, тренажеры и массажные кресла;
  • Перспективы профессионального и карьерного роста до позиции менеджер проектов.

Ссылка на вакансию. 

SMM-менеджер

от 70 000 до 100 000
Sostav

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • ведение Telegram, YouTube, «ВКонтакте»;
  • разработка стратегии развития соцсетей (возможно введение дополнительных площадок);
  • создание контент-плана для соцсетей, публикация постов согласно контент-плану;
  • разработка новых форматов для соцсетей;
  • коммуникация с корреспондентами и новостниками, консультирование по темам для постов;
  • работа с дизайнером, постановка ТЗ дизайнеру для иллюстрации постов;
  • мониторинг рекламной повестки в СМИ, поиск трендов и актуальных мемов;
  • коммуникации с админами конкурентных сообществ, организация взаимовыгодных партнёрств.

Требования:

  • опыт работы в сфере SMM от года;
  • наличие портфолио;
  • умение писать в разных стилях;
  • чувство юмора;
  • будет большим плюсом знание рекламного и медиарынка, владение основной терминологией маркетинга;
  • английский язык: владение на уровне, достаточном для работы с зарубежными ресурсами.

Условия:

  • полная занятость;
  • оформление по ТК или самозанятость по желанию;
  • график 5/2;
  • рассматриваем как работу в офисе, так и удалённый формат — по итогам собеседования.

Ссылка на вакансию.

Account Manager

до 70 000
Ambitica

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Общение с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
  • ﻿﻿Формирование запросов в отделы баинга;
  • ﻿﻿Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
  • Продажа рекламных проектов;
  • Ведение рекламных проектов;
  • ﻿﻿Отчетность по проектам (фото, видео, презентации) и документооборот;
  • Качественная и своевременная работа в CRM;
  • Подготовка еженедельных и ежемесячных внутренних отчетов.

Требования:

  • Высшее образование (можно совмещать с учебой на последних курсах университета);
  • Опыт работы в рекламном агентстве;
  • Отличные коммуникативные навыки;
  • Навыки делового общения;
  • Аналитическое мышление;
  • Организованность;
  • Срессоустойчивость;
  • Желание учиться и узнавать новое.

Условия:

  • Медицинское страхование;
  • Корпоративные тренинги;
  • Возможность работы в гибридном формате.

Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]

Traffic manager

от 50 000
Ambitica

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Сбор подрядных документов, проверка, организация подписания, обмен;
  • Введение данных в программу 1С;
  • Ведение внутренней базы по статусам документов;
  • Проверка закрытия по согласованным сверкам;
  • Коммуникация с контрагентами и сотрудниками компании.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности от года;
  • Уверенный пользователь ПК (MS Office; 1C);
  • Ответственность, внимание к деталям, способность работы в режиме многозадачности, стрессоустойчивость.

Условия:

  • Гибридный график, несколько дней в неделю надо быть в офисе;
  • Корпоративный транспорт от метро «Спортивная» и «Киевская»;
  • Медицинская страховка;
  • Оплачиваемый больничный и отпуск.

Резюме присылайте директору по стратегическому развитию Ирине Тедерсон на почту: [email protected]

Креативный директор

по договоренности
GRAPE

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Требования:

  • Мощный съёмочный опыт;
  • Уверенный уровень в digital проектах;
  • Любовь к технологиям; 
  • Наличие в портфолио нестандартных креативных, а также ESG и GR проектов;
  • Опыт управления командой от 2-х лет;
  • Насмотренность.

Условия:

  • Уютный мансардный офис;
  •  Режим работы - щадящий гибридный;
  • Собственная приятная команда.

Резюме присылайте Марии Александровой на почту: [email protected]

Project Manager

по договоренности
Hybrid

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Совместно с командой разрабатывать стратегию развития группы клиентов по всем продуктам;
  • Погружаться в задачи клиентов, предлагать и реализовывать идеи по улучшению сотрудничества;
  • Ставить задачи и контролировать сроки и качество их выполнения;
  • Выстраивать эффективную коммуникацию в команде;
  • Своевременно решать проблемы или привлекать на помощь руководство;
  • Сопровождать клиентов и решать возникающие вопросы;
  • Сдавать промежуточную отчетность и защищать результаты проектов;
  • Утверждать и контролировать выполнение бюджетов по клиентам;
  • Контролировать дебиторскую задолженность и помогать команде в решении вопросов по документами.

Требования:

  • Опыт управления проектами с командами в digital-агентствах от 2-х лет;
  • Желание расти и развиваться, создавать и строить новое, принимать решения и быстро воплощать их в жизнь;
  • Активная жизненная позиция;
  • Мастерство в коммуникации с любыми людьми от членов команды до клиентов;
  • Умение нести ответственность за результат;
  • Умение приоритизировать задачи;
  • Умение выстраивать эффективное взаимодействие внутри команды;
  • Уверенное владение MS PowerPoint и MS Excel.

Условия:

  • Приятная и дружная команда со свободной коммуникацией;
  • Штатный преподаватель английского языка;
  • График 5/2, гибридный формат работы.

Ссылка на вакансию. 

Account Manager (middle/senior)

по договоренности
Out Digital

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести ежедневную коммуникацию с клиентом;
  • Координировать работу проектной команды; 
  • Постановка задач, составление таймингов/регламентов, контроль выполнения;
  • Вести документооборот по проектам, финансовую отчетность;
  • Подготавливать коммерческие предложения, развивать клиентов;
  • Предлагать идеи по улучшению работы.

Требования:

  • Глубокое понимание специфики digital, SMM и influence-маркетинга;
  • Опыт работы в агентстве на релевантных позициях не менее 2-х лет;
  • Опыт работы с крупными брендами по SMM/digital-направлениям, в особенности на площадках Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»;
  • Высокие коммуникативные навыки;
  • Умение принимать решения и нести ответственность за результат;
  • Стрессоустойчивость;
  • Активная жизненная позиция и позитивный настрой;
  • Клиентоориентированность.

Условия:

  • Команда молодых специалистов;
  • Гибридный формат работы;
  • Офис с прекрасным видом в центре Москвы;
  • Веселые корпоративы и другие агентские активности;
  • Обучение от внутренних и внешних спикеров;
  • Компенсация обучения и возможности роста.

Ссылка на вакансию. 

Employer brand manager

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать с крупными локальными и международными проектами;
  • Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
  • Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
  • Развивать партнерские отношения с клиентами;
  • Менеджерить команду;
  • Организовывать совместные брейншторминги с командой, давать качественную обратную связь, мотивировать на новые идеи и спецпроекты;
  • Ставить задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
  • Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.

Требования:

  • Опыт работы в агентстве от 2-х лет;
  • Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
  • Высшее образование (управление персоналом/маркетинг);
  • Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).

Условия:

  • Команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи;
  • Корпоративный MacBook;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

HR-менеджер

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с HR-процессами: адаптация, карьера, планирование штата, оценка персонала, обучение;
  • Организация подбора специалистов на точечные позиции: digital и брендинг (дизайнеры, копирайтеры, стратеги, менеджеры);
  • Работа в команде с рекрутером.

Требования:

  • Отличное знание и практический опыт внедрения HR-процессов;
  • Опыт в подборе персонала в сфере рекламы и маркетинга от 3-х лет;
  • Наличие кейсов внедрения систем мотивации, обучения, стажировок, оценки;
  • Эмпатия, высокий эмоциональный интеллект, ориентация на результат, энергичность, автономность, системное мышление и многозадачность.

Условия:

  • Потенциал роста в профессиональной команде агентства;
  • Бесплатное обучение в HR-школе агентства;
  • Помощь в продвижении личного бренда;
  • Корпоративный MacBook;
  • Гибридный график;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Старший менеджер по стратегическому планированию

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа над проектами ключевого клиента агентства (крупная, известная и современная производственная компания) в качестве ведущего стратега;
  • Годовое планирование и участие в бюджетировании;
  • Создание креативных брифов;
  • Разработка экосистем кампаний;
  • Сопровождение разработки креатива (брифинг, ревью, штормы);
  • Участие в разработке медиа стратегии и медиапланов;
  • Определение и трекинг KPI;
  • Курирование и анализ результатов исследований (BHT и др);
  • Проведение кабинетных исследований в рамках своих проектов;
  • Участие в сопровождении имплементации кампаний, трекинге результатов и корректировке тактики;
  • Курирование junior-стратега, стажера в рамках своих проектов;
  • Презентации и переговоры, в том числе на C-уровне;
  • Участие в построении долгосрочных крепких отношений команды с клиентом;
  • Помощь в составлении роудмэпов и смет новых проектов.

Требования:

  • Опыт работы в коммуникационном агентстве;
  • Опыт самостоятельного создания коммуникационных стратегий от 3-х лет;
  • Опыт работы с крупными международными или российскими клиентами;
  • Умение смотреть на задачи, коммуникации и взаимоотношения не тактически, а стратегически;
  • Проактивность;
  • Умение завоевать авторитет коллег и клиента, готовность постоянно и эффективно взаимодействовать с креативом, менеджерами;
  • Ответственность;
  • Позитивный опыт длительной работы на одном бренде;
  • Высокая культура подачи материала, умение понятно доносить свою мысль до разных аудиторий;
  • Навык работы с исследованиями;
  • Понимание основных метрик и умение их применять;
  • Гтовность работать руками, с помощью одного младшего стратега;
  • Знание английского языка не ниже B2.

Условия:

  • Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
  • Помощь в продвижении личного бренда;
  • Перспективы горизонтального и вертикального роста;
  • Корпоративный MacBook;
  • Гибридный график;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Старший исполнительный продюсер

по договоренности
Agenda Media Group

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Тащить самые большие и важные проекты компании;
  • Быть бэкапом Head of Production;
  • Вести архив проектов;
  • Ситуативно искать подрядчиков для производства визуального материала, вести с ними документооборот :
  • Участвовать в пресейлах и тендерах.

Требования:

  • Высокие коммуникативные скиллы;
  • Насмотренность и вкус;
  • Бодрость духа и желание делать жизнь интереснее;
  • Опыт работы продюсером (от 5 лет);
  • Опыт в сфере рекламы будет плюсом;
  • Увесистое портфолио с классными кейсами.

Условия:

  • Возможность удаленной работы;
  • Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
  • Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
  • Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;
  • В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта.

Ссылка на вакансию. 

Account Manager

по договоренности
Agenda Media Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстраивать с заказчиками долгосрочные отношения;
  • Решать вопросы, консультировать, искать решение проблем, если они возникнут;
  • Вести документацию сделки, контролировать дебиторскую задолженность;
  • Готовить и защищать коммерческие предложение, составлять бюджет проекта и считать маржинальность;
  • Общаться с командой проекта в течение всей длительности проекта, ставить задачи, контролировать их исполнение;
  • Готовить документацию для участия в тендерных конкурсах.

Требования:

  • Внимательность;
  • Практический опыт в оценке входящих брифов и стоимости pre-sale для компании;
  • Навыки подготовки презентаций;
  • Опыт составления КП и подготовки смет;
  • Навыки работы с документацией;

Условия:

  • Возможность удаленной работы;
  • Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
  • Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
  • Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы;
  • В перспективе самостоятельное лидирование проектов в качестве проджекта.

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер (AI)

по договоренности
Agenda Media Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Формировать и исполнять PR-стратегию по развитию AI-направления;
  • Создавать и формировать репутацию компании, как сильного лидера направления в индустрии;
  • Размещать публикации о компании и продуктах в профильных СМИ и порталах;
  • Развивать внутренние ресурсы компании (VC, AdPass, «Дзен»);
  • Оказывать PR-поддержку проектов компании (составление плана и его реализация).

Требования:

  • Наличие успешных кейсов в PR;
  • Опыт в PR от 2-х лет;
  • Наличие контактов с профильными СМИ (маркетинг, технологии, бизнес, кино, ТВ);
  • Умение хорошо писать на любые темы (живая речь, интересная подача информации, грамотный русский язык);
  • Английский язык на уровне С1-С2 будет плюсом.

Условия:

  • Возможность удаленной работы;
  • Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
  • Friendly-атмосфера в команде и компании в целом;
  • Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы.

Ссылка на вакансию. 

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Арт-директор «билайн», дизайнер в «Родную Речь», коммерческий директор в Omnimix и другие
24.11.2023
Директор по работе с клиентами Twiga CG, старший дизайнер SmartHeart, PR-менеджер Human Code и другие
03.11.2023
Арт-директор Journey, руководитель креативной группы makelove, дизайнер A1 Team и не только
11.10.2023
Графический дизайнер АДВ, продюсер BBDO, старший диджитал-менеджер OMD OM Group и другие
18.09.2023
Арт-директор VK, руководитель проектов DDVB, проджект-менеджер Twiga CG и другие
01.09.2023
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