Арт-директор «билайн», дизайнер в «Родную Речь», коммерческий директор в Omnimix и другие

Если коллеги по работе перегибают с токсичностью, стоит задуматься о психологическом здоровье и навести на них порчу справки по рынку труда. Sostav составил список актуальных вакансий, где вас ждут экологичные рабочие отношения.

Так, «билайн» приглашает в свою команду арт-директора, готового получать удовольствие от процесса и достижения результатов, Migel Agency предлагает будущему аккаунт-менеджеру стать частью динамичной команды с адекватным руководством, в команде Sons&Partners аккаунт-менеджера ждут предсказания судьбы от охранника и уютный офис, а менеджера по управлению рекламными проектами в диджитал-агентстве AGM — фрукты, круассаны, снеки и полезные (не всегда) сладости.

Графический дизайнер по договоренности ГК «Родная Речь» Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка дизайна рекламных материалов;

Разработка и дополнение фирменных стилей и бренд-буков;

Верстка для презентаций и визуализация идей. Требования: Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет;

Художественное образование;

Владение графическими редакторами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Keynote и др.);

Хороший крафт и творческий подход;

Креативное мышление и чувство стиля;

Многозадачность, самостоятельность и инициативность. Условия: Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;

Гибридный график работы;

Команда профессионалов, которая делится экспертизой и помогает расти;

Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;

В культуре компании уважение и ценность человека;

Отсутствие дресс-кода. Ссылка на вакансию.

Исполнительный продюсер по договоренности Digital Lab Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;

Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);

Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;

Управление командой проекта инхаус и удаленно;

Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком. Требования: Ответственность и клиентоориентированность;

Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;

Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;

Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 человек в команде над одним проектом);

Аналитический склад ума, умение системно мыслить;

Отличные коммуникативные и управленческие навыки;

Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;

Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);

Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;

Наличие профессиональных контактов;

Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;

Наличие чувства прекрасного;

Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;

Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов;

Работа в Excel, PowerPoint;

Владение монтажными и графическими программами приветствуется;

Знание основ дизайна, маркетинга и рекламы приветствуется;

Английский язык приветствуется;

Опыт работы в международных проектах приветствуется. Условия: Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (важно быть на связи);

Большой, уютный офис;

Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;

Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив. Ссылка на вакансию.

Аккаунт-менеджер от 80 000 Adsup.me Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день;

г. Санкт-Петербург. Задачи: Контроль всех этапов рекламной кампании: взаимодействие с внутренними подразделениями компании, постановка и мониторинг выполнения задач;

Сопровождение клиентов на всех стадиях РК и развитие долгосрочных отношений с ними;

Анализ доходности РК, работа с большим количеством данных;

Мониторинг и оптимизация РК с целью выполнения KPI клиентов;

Анализ результатов продвижения, подготовка отчетов и возможных рекомендаций для клиентов;

Сопровождение документооборота по клиентам, закрывающих документов;

Поддержка лояльности клиентов, управление конфликтами и нестандартными ситуациями;

Контроль дебиторской задолженности;

Коммуникация и взаимодействие с клиентами. Требования: Релевантный опыт работы на аналогичной должности (желательно в диджитал / перформанс-маркетинг агентстве);

Умение работать как автономно, так и в команде;

Способность брать на себя ответственность;

Коммуникабельность, клиентоориентированность и стрессоустойчивость;

Навык работы с большим объемом данных;

Знание английского языка на уровне upper intermediate (письменный и разговорный);

Многозадачность, способность приоритизировать и делегировать задачи;

Креативность и open minded;

Умение моделировать ситуации и предвосхищать события;

Чувство юмора. Условия: Пятидневная рабочая неделя с 10 до 18 часов, включая перерыв на обед;

Гибридный формат работы: 4 дня мы работаем в уютном офисе, один день можно из дома;

Испытательный срок 3 месяца;

Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;

Поддержка команды профессионалов. Ссылка на вакансию.

Аккаунт-менеджер от 80 000 до 120 000 Migel Agency Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Управление junior аккаунт-менеджерами/стажерами: постановка и контроль выполнения задач, грамотное делегирование нагрузки, обучение и развитие прямых подчиненных;

Тесное взаимодействие со смежными подразделениями: creative, influence, performance/target), а также фрилансерами и подрядчиками;

Самостоятельное ведение проектов — блогерские и медийные кампании, ORM, SMM, спецпроекты и креатив, распределение задач команде;

Координация и контроль документооборота, сбор дебиторской задолженности;

Представление и защита отчетности клиентам по итогам рекламных кампаний;

Поддержание эффективной коммуникации с клиентом на этапе реализации проекта;

Подготовка тендерных предложений вместе с командой: брифинг, сбор закупочной документации, выполнение тендерных заданий;

Составление и контролирование бюджета для поддержания целевой маржинальности проектов;

Заключение договоров и выставление счетов;

Работа с CRM и task системами. Требования: Структурность и навыки выстраивания процессов;

Владение инструментами Microsoft Office/Google Drive;

Навык составления понятных и подробных брифов с ТЗ;

Опыт работы в креативных или диджитал-агентствах от 1-го года;

Ответственность, настойчивость и коммуникабельность;

Навык ведения переговоров и легко заводить новые контакты;

Быть в курсе современных тенденций и трендов в области маркетинга и рекламы;

Трепетное отношение к дедлайнам;

Понимание принципов диджитал-маркетинга и владение английским языком. Условия: Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);

Адекватное руководство и динамичная команда;

Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;

Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи. Ссылка на вакансию.

Сеньор аккаунт-менеджер по договоренности Sons&Partners Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с клиентами;

Управление командой аккаунтов, обучение и развитие;

Ответственность за качество продакшна всех проектов своей группы;

Самостоятельное ведение клиентов и особо сложных проектов;

Ежедневная коммуникация с клиентом, «продажа» клиенту креативных идей и решений;

Предотвращение и решение кризисных ситуаций;

Участие в тендерах, upsale текущим клиентам;

Ответственность за финансовые показатели группы, увеличение оборота группы клиентов;

Контроль таймингов, организация выполнения проектов внутри агентства;

Участие в процессе работы над стратегией брендов (разработка/корректировка позиционирования, коммуникационная стратегия на год, создание брифа на проект, etc);

Составление/согласование смет, контроль за своевременной оплатой счетов. Условия: График работы 5/2, 10:00 – 19:00, с перерывом на ланч в компании коллег;

Уютный офис с кофе, Wi-fi и предсказаниями судьбы от охранника;

Испытательный срок 1-3 месяцев по итогам собеседования. Ссылка на вакансию.

Арт-директор по договоренности билайн Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Отвечать за развитие бренда;

Следить за соблюдением гайдлайнов подрядчиками и внутренними командами;

Участвовать в штормингах и креативных сессиях;

Разрабатывать креативные идеи;

Создавать рекламные кампании 360°;

Разрабатывать визуальные концепции ивентов;

Участвовать в создании и выпуске коллекций мерча;

Супервизировать производство контента. Требования: Опыт работы от 3-х лет на позиции Art Director в ведущих рекламных агентствах;

Свободное владении основными продуктами Adobe и Figma;

Понимание основ допечатной подготовки (prepress);

Съемочный опыт;

Портфолио с реализованными проектами;

Опыт разработки интегрированных кампаний;

Опыт реализации федеральных кампаний;

Опыт работы с дизайнерами, иллюстраторами, аниматорами;

Наличие опыта организации фестивалей будет преимуществом.

Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество. Условия: Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;

Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;

Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;

ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;

Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;

Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово. Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Копирайтер по договоренности билайн Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка креативных концепций и интегрированных кампаний;

Нейминг, написание слоганов, сценариев роликов;

Участие в штормингах;

Подготовка презентаций;

Работа в паре с арт-директором. Требования: Опыт работы от 3-х лет в крупных рекламных агентствах;

Съемочный опыт;

Опыт разработки интегрированных кампаний;

Портфолио с реализованными проектами.

Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество. Условия: Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;

Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;

Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;

ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;

Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;

Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово. Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Motion-дизайнер по договоренности билайн Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка иллюстраций;

Создание 2D анимации персонажей;

Прорисовка раскадровок;

Анимация 2D роликов;

Анимация веб-интерфейсов;

Анимация КВ, баннеров, сториз и пр. Требования: Опыт работы не менее 3-х лет на аналогичной позиции;

Профессиональное владение Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere;

Наличие интересного портфолио;

Чувство стиля, знание трендов;

Владение 3D;

Готовность выполнить тестовое задание. Условия: Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;

Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;

Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;

ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;

Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;

Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово. Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Коммерческий директор (диджитал) по договоренности OMNIMIX digital agency Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, удаленная работа. Задачи: Разработка и курирование услуг агентства, увеличение оборотов и прибыли, повышение качества продаж;

Анализ ключевых показателей бизнеса и планирование дальнейшего развития коммерческих проектов;

Бюджетирование, продвижение, организация;

Анализ деятельности смежных направлений (аккаунтинг, production), влияние на улучшение качества обслуживания клиентов и увеличения прибыли;

Контроль клиентского сервиса до момента запуска рекламной кампании;

Анализ рынка, сбор информации о клиентах, холодный поиск и привлечение новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач, проведение встреч на уровне первых лиц компаний;

Создание системы материальной мотивации сотрудников компании, участие в формировании кадровой политики для найма сотрудников в отдел продаж, курирование направления продаж;

Поиск новых возможностей для реализации коммерческих планов, узнаваемости бренда, привлечения клиентов, продвижения услуг агентства;

Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM. Требования: Опыт работы в должности коммерческого директора или руководителя отдела продаж не менее 3-х лет;

Понимание всех процессов диджитал-агентства, опыт самостоятельного выстраивания процессов;

Знание ключевых метрик сервисного\диджитад-бизнеса, умение их самостоятельно анализировать при принятии решений;

Умение организовать, ставить и контролировать задачи в разных функциях;

Умение управлять финансовыми показателями;

Умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и делать выводы;

Системное мышление, позитивная и активная жизненная позиция;

Стрессоустойчивость. Условия: Возможность работать удаленно;

Большое количество разнообразных задач;

Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;

Гибридный / удаленный формат работы с 10:00 до 19:00;

Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе. Ссылка на вакансию.

Digital Sales Manager / New Business Manager по договоренности OMNIMIX digital agency Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, удаленная работа. Задачи: Продажа всех видов медийной рекламы (RTB, видеореклама, SMM, контекстная реклама, реклама блогеров и пр.);

Активное привлечение клиентов по направлению "Видеореклама", OLV;

Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM;

Холодный поиск новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач;

Проведение встреч на уровне первых лиц компаний (12 новых встреч в месяц);

Контроль подготовки КП, ведения рекламных кампаний;

Составление и заключение договоров, работа с документацией;

Выполнение плана продаж, отчётность. Требования: Опыт холодных звонков;

Опыт продаж в сфере В2В и опыт продаж видеорекламы, OLV;

Знание инструментов и технологий ORM, платформы Youscan, BrandAnalytics и их аналогов;

Понимание диджитад-рынка;

Продуктивность и многозадачность;

Грамотная устная и письменная речь. Условия: Возможность работать удаленно;

Большое количество разнообразных задач;

Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;

Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе. Ссылка на вакансию.

Специалист по контекстной рекламе // PPC-специалист по договоренности OMNIMIX digital agency Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, удаленная работа. Задачи: Подготавливать и запускать рекламные кампании в «Яндекс.Директ»;

Подготавливать и запускать РК в социальных сетях: myTarget, VK;

Контролировать выполнение медиаплана;

Оптимизировать кампании для выполнения согласованных KPI's;

Обновлять рекламные материалы;

Делать отчеты по клиентам на основании данных из Google Analytics, «Яндекс.Метрики»;

Общаться с аккаунт-менеджером для обмена информацией по проекту. Требования: Грамотная устная и письменная речь;

Знание и соблюдение технических требований рекламных систем;

Опыт запуска рекламы: «Директ», «Вконтакте», myTarget;

Навык сбора семантического ядра и использования разных программ для его сбора;

Умение работать с «Яндекс Коммандером» и Google Editor;

Умение загружать рекламные кампании через xls / csv в рекламные кабинеты;

Навыки работы с Excel и «Google Таблицами»;

Опыт работы с CRM-системами;

Внимательность к деталям. Условия: Возможность работать удаленно;

Большое количество разнообразных задач;

Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;

Крутая команда. Ссылка на вакансию.

Менеджер по управлению рекламными проектами по договоренности digital-агентство AGM Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, удаленная работа;

г. Санкт-Петербург. Задачи: Активное общение с клиентами компании;

Постановка и контроль выполнения задач по запускам рекламных кампаний клиента;

Документооборот (взаимодействием с бухгалтерией);

Контроль оплаты счетов;

Составление еженедельных и ежемесячных отчетов по итогам проведения рекламных кампаний;

Отслеживание KPI клиента;

Подготовка и проведение встреч с клиентами. Требования: Умение находить общий язык с людьми;

Грамотная устная и письменная речь;

Развитые навыки тайм и таск-менеджмента;

Желание расти и развиваться, узнавать что-то новое;

Знание принципов работы контекстной и медийной рекламы, а также рекламы в соц.сетях;

Опыт работы с «Яндекс Метрикой» и «Яндекс Директом»;

Развитые аналитические способности;

Аналогичный опыт работы от года (на позиции аккаунт-менеджера, менеджера по работе с клиентами) в диджитал. Условия: Гибридный или удаленный формат работы;

Прозрачность системы KPI и возможность карьерного роста;

Внутреннее и внешнее обучение;

Стандартные кофе-чай-печеньки разбавляются фруктами, круассанами, снеками и полезными, но не всегда, сладостями;

ДМС через 3 месяца работы;

Отличный коллектив и отсутствие «перекладывания бумажек». Резюме присылайте на почту: [email protected]