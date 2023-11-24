Арт-директор «билайн», дизайнер в «Родную Речь», коммерческий директор в Omnimix и другие

Если коллеги по работе перегибают с токсичностью, стоит задуматься о психологическом здоровье и навести
на них порчу справки по рынку труда. Sostav составил список актуальных вакансий, где вас ждут экологичные рабочие отношения.
Так, «билайн» приглашает в свою команду арт-директора, готового получать удовольствие от процесса и достижения результатов, Migel Agency предлагает будущему аккаунт-менеджеру стать частью динамичной команды с адекватным руководством, в команде Sons&Partners аккаунт-менеджера ждут предсказания судьбы от охранника и уютный офис, а менеджера по управлению рекламными проектами в диджитал-агентстве AGM — фрукты, круассаны, снеки и полезные (не всегда) сладости.
Графический дизайнер
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка дизайна рекламных материалов;
- Разработка и дополнение фирменных стилей и бренд-буков;
- Верстка для презентаций и визуализация идей.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет;
- Художественное образование;
- Владение графическими редакторами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Keynote и др.);
- Хороший крафт и творческий подход;
- Креативное мышление и чувство стиля;
- Многозадачность, самостоятельность и инициативность.
Условия:
- Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- Команда профессионалов, которая делится экспертизой и помогает расти;
- Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;
- В культуре компании уважение и ценность человека;
- Отсутствие дресс-кода.
Исполнительный продюсер
Digital Lab
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;
- Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);
- Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;
- Управление командой проекта инхаус и удаленно;
- Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком.
Требования:
- Ответственность и клиентоориентированность;
- Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;
- Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;
- Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 человек в команде над одним проектом);
- Аналитический склад ума, умение системно мыслить;
- Отличные коммуникативные и управленческие навыки;
- Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;
- Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);
- Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;
- Наличие профессиональных контактов;
- Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;
- Наличие чувства прекрасного;
- Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;
- Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов;
- Работа в Excel, PowerPoint;
- Владение монтажными и графическими программами приветствуется;
- Знание основ дизайна, маркетинга и рекламы приветствуется;
- Английский язык приветствуется;
- Опыт работы в международных проектах приветствуется.
Условия:
- Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (важно быть на связи);
- Большой, уютный офис;
- Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;
- Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив.
Аккаунт-менеджер
Adsup.me
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Контроль всех этапов рекламной кампании: взаимодействие с внутренними подразделениями компании, постановка и мониторинг выполнения задач;
- Сопровождение клиентов на всех стадиях РК и развитие долгосрочных отношений с ними;
- Анализ доходности РК, работа с большим количеством данных;
- Мониторинг и оптимизация РК с целью выполнения KPI клиентов;
- Анализ результатов продвижения, подготовка отчетов и возможных рекомендаций для клиентов;
- Сопровождение документооборота по клиентам, закрывающих документов;
- Поддержка лояльности клиентов, управление конфликтами и нестандартными ситуациями;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Коммуникация и взаимодействие с клиентами.
Требования:
- Релевантный опыт работы на аналогичной должности (желательно в диджитал / перформанс-маркетинг агентстве);
- Умение работать как автономно, так и в команде;
- Способность брать на себя ответственность;
- Коммуникабельность, клиентоориентированность и стрессоустойчивость;
- Навык работы с большим объемом данных;
- Знание английского языка на уровне upper intermediate (письменный и разговорный);
- Многозадачность, способность приоритизировать и делегировать задачи;
- Креативность и open minded;
- Умение моделировать ситуации и предвосхищать события;
- Чувство юмора.
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя с 10 до 18 часов, включая перерыв на обед;
- Гибридный формат работы: 4 дня мы работаем в уютном офисе, один день можно из дома;
- Испытательный срок 3 месяца;
- Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
- Поддержка команды профессионалов.
Аккаунт-менеджер
Migel Agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управление junior аккаунт-менеджерами/стажерами: постановка и контроль выполнения задач, грамотное делегирование нагрузки, обучение и развитие прямых подчиненных;
- Тесное взаимодействие со смежными подразделениями: creative, influence, performance/target), а также фрилансерами и подрядчиками;
- Самостоятельное ведение проектов — блогерские и медийные кампании, ORM, SMM, спецпроекты и креатив, распределение задач команде;
- Координация и контроль документооборота, сбор дебиторской задолженности;
- Представление и защита отчетности клиентам по итогам рекламных кампаний;
- Поддержание эффективной коммуникации с клиентом на этапе реализации проекта;
- Подготовка тендерных предложений вместе с командой: брифинг, сбор закупочной документации, выполнение тендерных заданий;
- Составление и контролирование бюджета для поддержания целевой маржинальности проектов;
- Заключение договоров и выставление счетов;
- Работа с CRM и task системами.
Требования:
- Структурность и навыки выстраивания процессов;
- Владение инструментами Microsoft Office/Google Drive;
- Навык составления понятных и подробных брифов с ТЗ;
- Опыт работы в креативных или диджитал-агентствах от 1-го года;
- Ответственность, настойчивость и коммуникабельность;
- Навык ведения переговоров и легко заводить новые контакты;
- Быть в курсе современных тенденций и трендов в области маркетинга и рекламы;
- Трепетное отношение к дедлайнам;
- Понимание принципов диджитал-маркетинга и владение английским языком.
Условия:
- Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
- Адекватное руководство и динамичная команда;
- Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
- Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.
Сеньор аккаунт-менеджер
Sons&Partners
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с клиентами;
- Управление командой аккаунтов, обучение и развитие;
- Ответственность за качество продакшна всех проектов своей группы;
- Самостоятельное ведение клиентов и особо сложных проектов;
- Ежедневная коммуникация с клиентом, «продажа» клиенту креативных идей и решений;
- Предотвращение и решение кризисных ситуаций;
- Участие в тендерах, upsale текущим клиентам;
- Ответственность за финансовые показатели группы, увеличение оборота группы клиентов;
- Контроль таймингов, организация выполнения проектов внутри агентства;
- Участие в процессе работы над стратегией брендов (разработка/корректировка позиционирования, коммуникационная стратегия на год, создание брифа на проект, etc);
- Составление/согласование смет, контроль за своевременной оплатой счетов.
Условия:
- График работы 5/2, 10:00 – 19:00, с перерывом на ланч в компании коллег;
- Уютный офис с кофе, Wi-fi и предсказаниями судьбы от охранника;
- Испытательный срок 1-3 месяцев по итогам собеседования.
Арт-директор
билайн
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Отвечать за развитие бренда;
- Следить за соблюдением гайдлайнов подрядчиками и внутренними командами;
- Участвовать в штормингах и креативных сессиях;
- Разрабатывать креативные идеи;
- Создавать рекламные кампании 360°;
- Разрабатывать визуальные концепции ивентов;
- Участвовать в создании и выпуске коллекций мерча;
- Супервизировать производство контента.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет на позиции Art Director в ведущих рекламных агентствах;
- Свободное владении основными продуктами Adobe и Figma;
- Понимание основ допечатной подготовки (prepress);
- Съемочный опыт;
- Портфолио с реализованными проектами;
- Опыт разработки интегрированных кампаний;
- Опыт реализации федеральных кампаний;
- Опыт работы с дизайнерами, иллюстраторами, аниматорами;
- Наличие опыта организации фестивалей будет преимуществом.
- Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество.
Условия:
- Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
- Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
- Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
- ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
- Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
- Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.
Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk
Копирайтер
билайн
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка креативных концепций и интегрированных кампаний;
- Нейминг, написание слоганов, сценариев роликов;
- Участие в штормингах;
- Подготовка презентаций;
- Работа в паре с арт-директором.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет в крупных рекламных агентствах;
- Съемочный опыт;
- Опыт разработки интегрированных кампаний;
- Портфолио с реализованными проектами.
- Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество.
Условия:
- Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
- Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
- Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
- ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
- Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
- Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.
Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk
Motion-дизайнер
билайн
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка иллюстраций;
- Создание 2D анимации персонажей;
- Прорисовка раскадровок;
- Анимация 2D роликов;
- Анимация веб-интерфейсов;
- Анимация КВ, баннеров, сториз и пр.
Требования:
- Опыт работы не менее 3-х лет на аналогичной позиции;
- Профессиональное владение Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere;
- Наличие интересного портфолио;
- Чувство стиля, знание трендов;
- Владение 3D;
- Готовность выполнить тестовое задание.
Условия:
- Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
- Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
- Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
- ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
- Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
- Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.
Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk
Коммерческий директор (диджитал)
OMNIMIX digital agency
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Разработка и курирование услуг агентства, увеличение оборотов и прибыли, повышение качества продаж;
- Анализ ключевых показателей бизнеса и планирование дальнейшего развития коммерческих проектов;
- Бюджетирование, продвижение, организация;
- Анализ деятельности смежных направлений (аккаунтинг, production), влияние на улучшение качества обслуживания клиентов и увеличения прибыли;
- Контроль клиентского сервиса до момента запуска рекламной кампании;
- Анализ рынка, сбор информации о клиентах, холодный поиск и привлечение новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач, проведение встреч на уровне первых лиц компаний;
- Создание системы материальной мотивации сотрудников компании, участие в формировании кадровой политики для найма сотрудников в отдел продаж, курирование направления продаж;
- Поиск новых возможностей для реализации коммерческих планов, узнаваемости бренда, привлечения клиентов, продвижения услуг агентства;
- Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM.
Требования:
- Опыт работы в должности коммерческого директора или руководителя отдела продаж не менее 3-х лет;
- Понимание всех процессов диджитал-агентства, опыт самостоятельного выстраивания процессов;
- Знание ключевых метрик сервисного\диджитад-бизнеса, умение их самостоятельно анализировать при принятии решений;
- Умение организовать, ставить и контролировать задачи в разных функциях;
- Умение управлять финансовыми показателями;
- Умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и делать выводы;
- Системное мышление, позитивная и активная жизненная позиция;
- Стрессоустойчивость.
Условия:
- Возможность работать удаленно;
- Большое количество разнообразных задач;
- Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
- Гибридный / удаленный формат работы с 10:00 до 19:00;
- Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе.
Digital Sales Manager / New Business Manager
OMNIMIX digital agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Продажа всех видов медийной рекламы (RTB, видеореклама, SMM, контекстная реклама, реклама блогеров и пр.);
- Активное привлечение клиентов по направлению "Видеореклама", OLV;
- Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM;
- Холодный поиск новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач;
- Проведение встреч на уровне первых лиц компаний (12 новых встреч в месяц);
- Контроль подготовки КП, ведения рекламных кампаний;
- Составление и заключение договоров, работа с документацией;
- Выполнение плана продаж, отчётность.
Требования:
- Опыт холодных звонков;
- Опыт продаж в сфере В2В и опыт продаж видеорекламы, OLV;
- Знание инструментов и технологий ORM, платформы Youscan, BrandAnalytics и их аналогов;
- Понимание диджитад-рынка;
- Продуктивность и многозадачность;
- Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
- Возможность работать удаленно;
- Большое количество разнообразных задач;
- Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
- Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе.
Специалист по контекстной рекламе // PPC-специалист
OMNIMIX digital agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Подготавливать и запускать рекламные кампании в «Яндекс.Директ»;
- Подготавливать и запускать РК в социальных сетях: myTarget, VK;
- Контролировать выполнение медиаплана;
- Оптимизировать кампании для выполнения согласованных KPI's;
- Обновлять рекламные материалы;
- Делать отчеты по клиентам на основании данных из Google Analytics, «Яндекс.Метрики»;
- Общаться с аккаунт-менеджером для обмена информацией по проекту.
Требования:
- Грамотная устная и письменная речь;
- Знание и соблюдение технических требований рекламных систем;
- Опыт запуска рекламы: «Директ», «Вконтакте», myTarget;
- Навык сбора семантического ядра и использования разных программ для его сбора;
- Умение работать с «Яндекс Коммандером» и Google Editor;
- Умение загружать рекламные кампании через xls / csv в рекламные кабинеты;
- Навыки работы с Excel и «Google Таблицами»;
- Опыт работы с CRM-системами;
- Внимательность к деталям.
Условия:
- Возможность работать удаленно;
- Большое количество разнообразных задач;
- Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
- Крутая команда.
Менеджер по управлению рекламными проектами
digital-агентство AGM
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Активное общение с клиентами компании;
- Постановка и контроль выполнения задач по запускам рекламных кампаний клиента;
- Документооборот (взаимодействием с бухгалтерией);
- Контроль оплаты счетов;
- Составление еженедельных и ежемесячных отчетов по итогам проведения рекламных кампаний;
- Отслеживание KPI клиента;
- Подготовка и проведение встреч с клиентами.
Требования:
- Умение находить общий язык с людьми;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Развитые навыки тайм и таск-менеджмента;
- Желание расти и развиваться, узнавать что-то новое;
- Знание принципов работы контекстной и медийной рекламы, а также рекламы в соц.сетях;
- Опыт работы с «Яндекс Метрикой» и «Яндекс Директом»;
- Развитые аналитические способности;
- Аналогичный опыт работы от года (на позиции аккаунт-менеджера, менеджера по работе с клиентами) в диджитал.
Условия:
- Гибридный или удаленный формат работы;
- Прозрачность системы KPI и возможность карьерного роста;
- Внутреннее и внешнее обучение;
- Стандартные кофе-чай-печеньки разбавляются фруктами, круассанами, снеками и полезными, но не всегда, сладостями;
- ДМС через 3 месяца работы;
- Отличный коллектив и отсутствие «перекладывания бумажек».
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Старший креативный менеджер в VK Видео
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создавать развлекательные креативные проекты по направлению Видео;
- Предлагать блогеров, селебрити и других партнёров, которые лучше всего впишутся в каждую конкретную идею;
- Писать сценарии, разрабатывать идеи и механики нон-скрипт и скрипт проектов;
- Проводить брейнштормы, креативные сессии;
- Защищать концептуальные предложения;
- Контролировать качество креативных предложений (презентации, Key Visuals, сценарии, синопсисы и т. д.);
- Контролировать сроки реализации проектов в части креатива;
- Выполнять плановые показатели по производству контента;
- Мониторить тренды и новинки;
- Развивать видеосервис и контент.
Требования:
- Опыт работы в креативных агентствах и продакшенах;
- Знание русского и зарубежного рынка видеосервисов;
- Понимание, чем Литвин отличается от Габара;
- Чувство вкуса и насмотренность;
- Системное и творческое мышление;
- Желание учиться;
- Стрессоустойчивость — не сойти с ума от масштаба и количества проектов.
Условия:
- Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
- Совместные интересы и увлечения;
- Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
- Забота о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
- Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами;
- Компенсация спортивных активностей;
- 16 корпоративных команд по 12 видам спорта.