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24.11.2023

Арт-директор «билайн», дизайнер в «Родную Речь», коммерческий директор в Omnimix и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

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Если коллеги по работе перегибают с токсичностью, стоит задуматься о психологическом здоровье и навести на них порчу справки по рынку труда. Sostav составил список актуальных вакансий, где вас ждут экологичные рабочие отношения.

Так, «билайн» приглашает в свою команду арт-директора, готового получать удовольствие от процесса и достижения результатов, Migel Agency предлагает будущему аккаунт-менеджеру стать частью динамичной команды с адекватным руководством, в команде Sons&Partners аккаунт-менеджера ждут предсказания судьбы от охранника и уютный офис, а менеджера по управлению рекламными проектами в диджитал-агентстве AGM — фрукты, круассаны, снеки и полезные (не всегда) сладости.

Графический дизайнер

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка дизайна рекламных материалов;
  • Разработка и дополнение фирменных стилей и бренд-буков;
  • Верстка для презентаций и визуализация идей.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 2-х лет;
  • Художественное образование;
  • Владение графическими редакторами (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Keynote и др.);
  • Хороший крафт и творческий подход;
  • Креативное мышление и чувство стиля;
  • Многозадачность, самостоятельность и инициативность.

Условия:

  • Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • Команда профессионалов, которая делится экспертизой и помогает расти;
  • Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;
  • В культуре компании уважение и ценность человека;
  • Отсутствие дресс-кода.

Ссылка на вакансию. 

Исполнительный продюсер

по договоренности
Digital Lab

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;
  • Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);
  • Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;
  • Управление командой проекта инхаус и удаленно;
  • Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком.

Требования:

  • Ответственность и клиентоориентированность;
  • Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;
  • Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;
  • Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 человек в команде над одним проектом);
  • Аналитический склад ума, умение системно мыслить;
  • Отличные коммуникативные и управленческие навыки;
  • Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;
  • Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);
  • Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;
  • Наличие профессиональных контактов;
  • Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;
  • Наличие чувства прекрасного;
  • Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;
  • Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов;
  • Работа в Excel, PowerPoint; 
  • Владение монтажными и графическими программами приветствуется;
  • Знание основ дизайна, маркетинга и рекламы приветствуется;
  • Английский язык приветствуется;
  • Опыт работы в международных проектах приветствуется.

Условия:

  • Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (важно быть на связи);
  • Большой, уютный офис;
  • Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;
  • Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-менеджер

от 80 000
Adsup.me

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Контроль всех этапов рекламной кампании: взаимодействие с внутренними подразделениями компании, постановка и мониторинг выполнения задач;
  • Сопровождение клиентов на всех стадиях РК и развитие долгосрочных отношений с ними;
  • Анализ доходности РК, работа с большим количеством данных;
  • Мониторинг и оптимизация РК с целью выполнения KPI клиентов;
  • Анализ результатов продвижения, подготовка отчетов и возможных рекомендаций для клиентов;
  • Сопровождение документооборота по клиентам, закрывающих документов;
  • Поддержка лояльности клиентов, управление конфликтами и нестандартными ситуациями;
  • Контроль дебиторской задолженности;
  • Коммуникация и взаимодействие с клиентами.

Требования:

  • Релевантный опыт работы на аналогичной должности (желательно в диджитал / перформанс-маркетинг агентстве);
  • Умение работать как автономно, так и в команде;
  • Способность брать на себя ответственность;
  • Коммуникабельность, клиентоориентированность и стрессоустойчивость;
  • Навык работы с большим объемом данных;
  • Знание английского языка на уровне upper intermediate (письменный и разговорный);
  • Многозадачность, способность приоритизировать и делегировать задачи;
  • Креативность и open minded;
  • Умение моделировать ситуации и предвосхищать события;
  • Чувство юмора.

Условия:

  • Пятидневная рабочая неделя с 10 до 18 часов, включая перерыв на обед;
  • Гибридный формат работы: 4 дня мы работаем в уютном офисе, один день можно из дома;
  • Испытательный срок 3 месяца;
  • Участие в профильных конференциях и обучение за счет компании;
  • Поддержка команды профессионалов.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-менеджер

от 80 000 до 120 000
Migel Agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управление junior аккаунт-менеджерами/стажерами: постановка и контроль выполнения задач, грамотное делегирование нагрузки, обучение и развитие прямых подчиненных;
  • Тесное взаимодействие со смежными подразделениями: creative, influence, performance/target), а также фрилансерами и подрядчиками;
  • Самостоятельное ведение проектов — блогерские и медийные кампании, ORM, SMM, спецпроекты и креатив, распределение задач команде;
  • Координация и контроль документооборота, сбор дебиторской задолженности;
  • Представление и защита отчетности клиентам по итогам рекламных кампаний;
  • Поддержание эффективной коммуникации с клиентом на этапе реализации проекта;
  • Подготовка тендерных предложений вместе с командой: брифинг, сбор закупочной документации, выполнение тендерных заданий;
  • Составление и контролирование бюджета для поддержания целевой маржинальности проектов;
  • Заключение договоров и выставление счетов;
  • Работа с CRM и task системами.

Требования:

  • Структурность и навыки выстраивания процессов;
  • Владение инструментами Microsoft Office/Google Drive;
  • Навык составления понятных и подробных брифов с ТЗ;
  • Опыт работы в креативных или диджитал-агентствах от 1-го года;
  • Ответственность, настойчивость и коммуникабельность;
  • Навык ведения переговоров и легко заводить новые контакты;
  • Быть в курсе современных тенденций и трендов в области маркетинга и рекламы;
  • Трепетное отношение к дедлайнам;
  • Понимание принципов диджитал-маркетинга и владение английским языком.

Условия:

  • Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
  • Адекватное руководство и динамичная команда;
  • Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
  • Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.

Ссылка на вакансию. 

Сеньор аккаунт-менеджер

по договоренности
Sons&Partners

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с клиентами;
  • Управление командой аккаунтов, обучение и развитие;
  • Ответственность за качество продакшна всех проектов своей группы;
  • Самостоятельное ведение клиентов и особо сложных проектов;
  • Ежедневная коммуникация с клиентом, «продажа» клиенту креативных идей и решений;
  • Предотвращение и решение кризисных ситуаций;
  • Участие в тендерах, upsale текущим клиентам;
  • Ответственность за финансовые показатели группы, увеличение оборота группы клиентов;
  • Контроль таймингов, организация выполнения проектов внутри агентства;
  • Участие в процессе работы над стратегией брендов (разработка/корректировка позиционирования, коммуникационная стратегия на год, создание брифа на проект, etc);
  • Составление/согласование смет, контроль за своевременной оплатой счетов.

Условия:

  • График работы 5/2, 10:00 – 19:00, с перерывом на ланч в компании коллег;
  • Уютный офис с кофе, Wi-fi и предсказаниями судьбы от охранника;
  • Испытательный срок 1-3 месяцев по итогам собеседования.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор

по договоренности
билайн

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Отвечать за развитие бренда;
  • Следить за соблюдением гайдлайнов подрядчиками и внутренними командами;
  • Участвовать в штормингах и креативных сессиях;
  • Разрабатывать креативные идеи;
  • Создавать рекламные кампании 360°;
  • Разрабатывать визуальные концепции ивентов;
  • Участвовать в создании и выпуске коллекций мерча;
  • Супервизировать производство контента.

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет на позиции Art Director в ведущих рекламных агентствах;
  • Свободное владении основными продуктами Adobe и Figma;
  • Понимание основ допечатной подготовки (prepress);
  • Съемочный опыт;
  • Портфолио с реализованными проектами;
  • Опыт разработки интегрированных кампаний;
  • Опыт реализации федеральных кампаний;
  • Опыт работы с дизайнерами, иллюстраторами, аниматорами;
  • Наличие опыта организации фестивалей будет преимуществом.
  • Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество.

Условия:

  • Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
  • Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
  • Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
  • ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
  • Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
  • Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.

Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Копирайтер

по договоренности
билайн

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка креативных концепций и интегрированных кампаний;
  • Нейминг, написание слоганов, сценариев роликов;
  • Участие в штормингах;
  • Подготовка презентаций;
  • Работа в паре с арт-директором.

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет в крупных рекламных агентствах;
  • Съемочный опыт;
  • Опыт разработки интегрированных кампаний;
  • Портфолио с реализованными проектами.
  • Выпускники MADS, Wordshop и IKRA имеют преимущество.

Условия:

  • Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
  • Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
  • Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
  • ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
  • Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
  • Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.

Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Motion-дизайнер

по договоренности
билайн

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка иллюстраций;
  • Создание 2D анимации персонажей;
  • Прорисовка раскадровок;
  • Анимация 2D роликов;
  • Анимация веб-интерфейсов;
  • Анимация КВ, баннеров, сториз и пр.

Требования:

  • Опыт работы не менее 3-х лет на аналогичной позиции;
  • Профессиональное владение Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, Premiere;
  • Наличие интересного портфолио;
  • Чувство стиля, знание трендов;
  • Владение 3D;
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Условия:

  • Получаем удовольствие от процесса, чтобы обязательно увидеть результат;
  • Выдаем хорошую технику, но ты можешь работать и на своей;
  • Обучение/курсы — в «билайн-университете» или любом учебном заведении;
  • ДМС — в том числе поездки за рубеж и экстренные случаи;
  • Льготная мобильная связь, оплачиваем любой тариф «билайна»;
  • Возможность предложить свое решение задачи, потому что идеи — это здорово.

Резюме присылайте на почту: [email protected] или в TG: @dvkravchuk

Коммерческий директор (диджитал)

по договоренности
OMNIMIX digital agency

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Разработка и курирование услуг агентства, увеличение оборотов и прибыли, повышение качества продаж;
  • Анализ ключевых показателей бизнеса и планирование дальнейшего развития коммерческих проектов;
  • Бюджетирование, продвижение, организация;
  • Анализ деятельности смежных направлений (аккаунтинг, production), влияние на улучшение качества обслуживания клиентов и увеличения прибыли;
  • Контроль клиентского сервиса до момента запуска рекламной кампании;
  • Анализ рынка, сбор информации о клиентах, холодный поиск и привлечение новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач, проведение встреч на уровне первых лиц компаний;
  • Создание системы материальной мотивации сотрудников компании, участие в формировании кадровой политики для найма сотрудников в отдел продаж, курирование направления продаж;
  • Поиск новых возможностей для реализации коммерческих планов, узнаваемости бренда, привлечения клиентов, продвижения услуг агентства;
  • Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM.

Требования:

  • Опыт работы в должности коммерческого директора или руководителя отдела продаж не менее 3-х лет;
  • Понимание всех процессов диджитал-агентства, опыт самостоятельного выстраивания процессов;
  • Знание ключевых метрик сервисного\диджитад-бизнеса, умение их самостоятельно анализировать при принятии решений;
  • Умение организовать, ставить и контролировать задачи в разных функциях;
  • Умение управлять финансовыми показателями;
  • Умение анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи и делать выводы;
  • Системное мышление, позитивная и активная жизненная позиция;
  • Стрессоустойчивость.

Условия: 

  • Возможность работать удаленно;
  • Большое количество разнообразных задач;
  • Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
  • Гибридный / удаленный формат работы с 10:00 до 19:00;
  • Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе.

Ссылка на вакансию. 

Digital Sales Manager / New Business Manager

по договоренности
OMNIMIX digital agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Продажа всех видов медийной рекламы (RTB, видеореклама, SMM, контекстная реклама, реклама блогеров и пр.);
  • Активное привлечение клиентов по направлению "Видеореклама", OLV;
  • Анализ рынка и сбор информации о клиентах в разных источниках, ведение CRM;
  • Холодный поиск новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач;
  • Проведение встреч на уровне первых лиц компаний (12 новых встреч в месяц);
  • Контроль подготовки КП, ведения рекламных кампаний;
  • Составление и заключение договоров, работа с документацией;
  • Выполнение плана продаж, отчётность.

Требования:

  • Опыт холодных звонков;
  • Опыт продаж в сфере В2В и опыт продаж видеорекламы, OLV;
  • Знание инструментов и технологий ORM, платформы Youscan, BrandAnalytics и их аналогов;
  • Понимание диджитад-рынка;
  • Продуктивность и многозадачность;
  • Грамотная устная и письменная речь. 

Условия:

  • Возможность работать удаленно;
  • Большое количество разнообразных задач;
  • Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
  • Корпоративный Macbook Air для удобной работы в офисе.

Ссылка на вакансию. 

Специалист по контекстной рекламе // PPC-специалист

по договоренности
OMNIMIX digital agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Подготавливать и запускать рекламные кампании в «Яндекс.Директ»;
  • Подготавливать и запускать РК в социальных сетях: myTarget, VK;
  • Контролировать выполнение медиаплана;
  • Оптимизировать кампании для выполнения согласованных KPI's;
  • Обновлять рекламные материалы;
  • Делать отчеты по клиентам на основании данных из Google Analytics, «Яндекс.Метрики»;
  • Общаться с аккаунт-менеджером для обмена информацией по проекту.

Требования:

  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Знание и соблюдение технических требований рекламных систем;
  • Опыт запуска рекламы: «Директ», «Вконтакте», myTarget;
  • Навык сбора семантического ядра и использования разных программ для его сбора;
  • Умение работать с «Яндекс Коммандером» и Google Editor;
  • Умение загружать рекламные кампании через xls / csv в рекламные кабинеты;
  • Навыки работы с Excel и «Google Таблицами»;
  • Опыт работы с CRM-системами;
  • Внимательность к деталям.

Условия:

  • Возможность работать удаленно;
  • Большое количество разнообразных задач;
  • Возможно согласование участия в профильных форумах и прохождения обучающих курсов;
  • Крутая команда.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по управлению рекламными проектами

по договоренности
digital-агентство AGM

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Активное общение с клиентами компании;
  • Постановка и контроль выполнения задач по запускам рекламных кампаний клиента;
  • Документооборот (взаимодействием с бухгалтерией);
  • Контроль оплаты счетов;
  • Составление еженедельных и ежемесячных отчетов по итогам проведения рекламных кампаний;
  • Отслеживание KPI клиента;
  • Подготовка и проведение встреч с клиентами.

Требования:

  • Умение находить общий язык с людьми;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Развитые навыки тайм и таск-менеджмента;
  • Желание расти и развиваться, узнавать что-то новое;
  • Знание принципов работы контекстной и медийной рекламы, а также рекламы в соц.сетях;
  • Опыт работы с «Яндекс Метрикой» и «Яндекс Директом»;
  • Развитые аналитические способности;
  • Аналогичный опыт работы от года (на позиции аккаунт-менеджера, менеджера по работе с клиентами) в диджитал.

Условия:

  • Гибридный или удаленный формат работы;
  • Прозрачность системы KPI и возможность карьерного роста;
  • Внутреннее и внешнее обучение;
  • Стандартные кофе-чай-печеньки разбавляются фруктами, круассанами, снеками и полезными, но не всегда, сладостями;
  • ДМС через 3 месяца работы;
  • Отличный коллектив и отсутствие «перекладывания бумажек».

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Старший креативный менеджер в VK Видео

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создавать развлекательные креативные проекты по направлению Видео;
  • Предлагать блогеров, селебрити и других партнёров, которые лучше всего впишутся в каждую конкретную идею;
  • Писать сценарии, разрабатывать идеи и механики нон-скрипт и скрипт проектов;
  • Проводить брейнштормы, креативные сессии;
  • Защищать концептуальные предложения;
  • Контролировать качество креативных предложений (презентации, Key Visuals, сценарии, синопсисы и т. д.);
  • Контролировать сроки реализации проектов в части креатива;
  • Выполнять плановые показатели по производству контента;
  • Мониторить тренды и новинки;
  • Развивать видеосервис и контент.

Требования:

  • Опыт работы в креативных агентствах и продакшенах;
  • Знание русского и зарубежного рынка видеосервисов;
  • Понимание, чем Литвин отличается от Габара;
  • Чувство вкуса и насмотренность;
  • Системное и творческое мышление;
  • Желание учиться;
  • Стрессоустойчивость — не сойти с ума от масштаба и количества проектов.

Условия:

  • Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
  • Совместные интересы и увлечения;
  • Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
  • Забота о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
  • Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами;
  • Компенсация спортивных активностей;
  • 16 корпоративных команд по 12 видам спорта.

Ссылка на вакансию. 

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