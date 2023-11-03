Директор по работе с клиентами Twiga CG, старший дизайнер SmartHeart, PR-менеджер Human Code и другие

Если на Хэллоуин вашим самым страшным кошмаром стал поход на работу — значит, пришло время перемен! В новой подборке вакансий от Sostav: MediaNation приглашает в свою команду специалиста по контекстной рекламе с умением укладываться в сроки без напоминаний, Human Code ждёт PR-менеджера с широким кругозором и хорошими коммуникативными навыками, Agenda Media Group в поисках new business менеджера, умеющего работать с возражениями и отказами, а Plenum ищет в свою команду motion-дизайнера со здоровым перфекционизмом.

Руководитель отдела финансового документооборота от 110 000 до 140 000 Ailove Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Контроль оформления, обработки и проверки документов (договоры, приложения, первичная документация);

Управление командой из 8 человек (6 менеджеров по документообороту, бухгалтер и юрист в подчинении);

Распределение нагрузки, делегирование задач, обеспечение комфортного уровня загруженности специалистов;

Контроль обработки первичных документов (Выставление бухгалтерских документов клиентам и проводка поступлений от подрядчиков в 1С);

Осуществление контроля сроков исполнения документов и их правильного оформления;

Контроль ведения реестров (Excel) и составления отчетности;

Коммуникация с подрядчиками и клиентами по текущим рабочим вопросам;

Отслеживание дебиторской задолженности;

Контроль поступления оплат. Требования: Опыт работы с документами от 5 лет и в должности руководителя от 2 лет;

Любовь к цифрам, умение считать, не бояться больших объёмов работы;

Знание MS Office;

Опыт работы в программе «1С:Предприятие»;

Навыки деловой переписки;

Умение работать в команде;

Коммуникабельность, пунктуальность, внимательность, усидчивость. Условия: Человекоориентированный подход как в работе с клиентами, так и по отношению к нашим сотрудникам;

Работа с сильной командой диджитал-специалистов;

Полная рабочая неделя и гибкий рабочий день;

Офис в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская с фруктами и орехами;

Официальное трудоустройство с первого дня, больничные и отпуска в соответствии с ТК РФ;

ДМС для сотрудников после испытательного срока;

Компенсация 50% занятий английским языком и психологических консультаций;

Компенсацию 50% стоимости паркинга на территории БЦ. Ссылка на вакансию.

Менеджер по точечному подбору / HR-менеджер (Digital) от 60 000 до 95 000 Ailove Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Расширять команду, находя лучших из лучших на рынке креатива и диджитал;

В перспективе стать лидером направления подбора в команде, координировать внешних рекрутеров и распределять нагрузку;

Выстраивать процесс адаптации новичков;

Участвовать в процессе скрининга самочувствия текущих сотрудников;

Исследовать HR-бренд, помогать формировать стратегию по его развитию. Требования: Опыт работы в диджитал или понимание специфики подбора в этой индустрии;

Чувствовать людей на интуитивном уровне;

Умение раскрывать и очаровывать кандидатов в живой дискуссии;

Базовые навыки работы с «Хантфлоу» (желательно, но не обязательно);

Любовь к людям, высокий эмоциональный интеллект и эмпатия;

Желание развиваться и энтузиазм. Условия: Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;

Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);

ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;

Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения. Ссылка на вакансию.

Middle account-manager (digital-проекты) от 80 000 до 110 000 Ailove Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Вести переговоры с клиентом, ежедневную деловая переписка по проектам, проводить встречи-статусы с клиентом и командой;

Вести и контролировать проекты с момента заключения договора до этапа сдачи;

Участвовать в создании контентных спец. проектов;

Ставить задачи командам реализации и контролировать их выполнения, контролировать соблюдения сроков;

Грамотно и понятно объяснять "простые" вещи "сложным" клиентам;

Участвовать в подготовке тендерных предложений и апсейл текущих клиентов;

Своевременно решать возникающие в процессе выполнения проектов проблемы, урегулировать спорные вопросы;

Постоянно работать над улучшением качества и эффективности коммуникаций. Требования: Опыт работы в диджитале не менее года;

Умение распределять и планировать ресурсы;

Знание инструментов создания и продвижения контента;

Развитые навыки продаж;

Активность, коммуникабельность, желание и готовность внедрять тренды и тенденции. Условия: Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;

Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);

ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;

Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения. Ссылка на вакансию.

Аккаунт-менеджер по договоренности MediaNation Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Управлять комплексными проектами;

Вести коммуникацию с клиентом самостоятельно и с руководителем группы;

Ставить задачи по оптимизации рекламных кампаний;

Формировать стратегию продвижения и помогать клиенту улучшать бизнес-показатели, считать экономику продукта;

Защищать коммерческое предложение на первой встрече;

Допродавать услуги агентства, исходя из реальных потребностей клиента;

Контролировать корректность закрывающих документов для клиентов, выставление и оплату счетов. Требования: Опыт работы в диджитал-агентстве от года;

Опыт управления проектами с двумя или более каналами продвижения: performance, SEO, CRM и др.;

Навык настройки электронной коммерции в Google Analytics и «Яндекс. Метрике»;

Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);

Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики, презентации);

Готовность брать на себя ответственность за результат на проекте. Условия: График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);

ДМС полностью оплачивается компанией;

Корпоративный английский;

Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;

Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;

Оплата посещения профильных мероприятий;

Оплата обучения;

Отлаженная схема карьерного роста;

Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер по продажам digital рекламы по договоренности MediaNation Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Активно искать и привлекать новых клиентов;

Обрабатывать входящие лиды;

Проводить переговоры и презентации;

Общаться с представителями крупных брендов;

Проводить встречи с текущими и потенциальными клиентами;

Заключать договоры и контролировать оплату;

Поддерживать и развивать долгосрочные отношения с нашими клиентами;

Участвовать в профильных мероприятиях компании (конференции, митапы, премии и т.д). Требования: Опыт в продажах от 2-х лет обязателен;

Знания основ диджитал-рекламы будет считаться преимуществом;

Грамотная устная и письменная речь;

Владение навыками ведения деловой переписки;

Умение находить подход к разным клиентам и работать в условиях многозадачности;

Стрессоустойчивость. Условия: График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);

Корпоративный английский;

Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;

Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;

Оплата посещения профильных мероприятий;

Оплата обучения;

Отлаженная схема карьерного роста;

Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Специалист по контекстной рекламе по договоренности MediaNation Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Создание и редактирование рекламных кампаний;

Контроль качества выполненных работ (своих и коллег из других отделов);

Оптимизация рекламных кампаний в системе «Яндекс. Директ» в целях повышения эффективности;

Планирование запуска новых кампаний и поиск точек роста для клиента. Требования: Опыт работы в аналогичной должности;

Грамотная устная и письменная речь;

Усидчивость, концентрация на задаче и погружение в детали;

Умение укладываться в срок без напоминаний;

Желательно наличие сертификатов по «Яндекс.Директ», «Яндекс.Метрика»;

Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);

Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики). Условия: График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);

Корпоративный английский;

Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;

Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;

Оплата посещения профильных мероприятий;

Оплата обучения;

Помощь в сдаче международной сертификации;

Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Ассистент руководителя направления (креатив и брендинг) по договоренности SmartHeart Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Администрирование проектов (ведение и отслеживание исполнения графика проектов, своевременное включение в процессы);

Включение в коммуникацию с клиентами;

Взаимодействие с отделом креатива, дизайнерами (в том числе сторонними);

Ежедневная коммуникация с клиентом (согласование материалов, проведение планерок и переговоров, улаживание проблемных точек на проекте);

Работать с тайм-менеджментом проектов и рисками;

Обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса и развивать лояльность клиентов;

Согласовывать и контролировать график платежей;

Координировать процессы внутри команды;

Возможно самостоятельное ведение не больших проектов. Требования: Опыт работы в клиентском сервисе или проектного администрирования;

Умение и желание общаться с людьми;

Позитивное мышление и открытость;

Системность, умение работать в рамках многозадачности;

Желание расти и развиваться;

Надежность;

Умение справляться со стрессовыми ситуациями. Условия: Уютный офис на Покровке;

График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;

Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;

Стабильность;

Полностью оплачиваемый больничный;

Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;

Открытое к диалогу руководство;

Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;

Печеньки и конфетки. Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Ассистент руководителя направления".

Руководитель отдела продаж (направление креатив и брендинг) по договоренности SmartHeart Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Привлекать новых клиентов и наращивать клиентскую базу;

Поддерживать взаимовыгодные отношения с текущими клиентами, повышать экономические результаты проектов и вести допродажи услуг агентства;

Координировать критически важные проекты;

Выстраивать эффективные бизнес-процессы в отделе продаж и аккаунтском блоке, обеспечивать их слаженную работу;

Запускать и развивать новые направления;

Быть переговорщиком между командой агентства и клиентом;

Посещать форумы и конференции, выступать там и заводить полезные знакомства. Требования: Успешный опыт на аналогичной позиции в девелоперских компаниях / агентствах недвижимости / агентском коммуникационном бизнесе от 3-х лет;

Портфолио с успешными кейсами по выстраиванию эффективного отдела продаж / аккаунтского блока;

Большая база с потенциальными клиентами;

Знание реалий экономики рекламного бизнеса и / или креативного агентства, мышление метриками и понимание, как они должны расти;

Умение выстраивать эффективную коммуникацию на уровне команды и на уровне клиента;

Умение «войти в роль» клиента и легко представлять его реакцию на те или иные изменения в проекте, предвосхищать кризисные моменты в проекте; заранее знать, как их минимизировать или совсем избежать;

Способность построить взаимовыгодные партнерские отношения с существующими клиентами;

Проявление гибкости в решении нестандартных и сложных задач;

Проактивная позиция и постоянный поиск возможностей для развития бизнеса. Условия: Уютный офис на Покровке;

Возможность выстроить структуру, предоставляющую сервис на высочайшем уровне;

Прозрачная система мотивации с ориентацией на результат. Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Руководитель отдела продаж".

Старший дизайнер по договоренности SmartHeart Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка концепций фирменных стилей;

Разработка рекламных концепций;

Разработка концепций буклетов;

Разработка брендбуков / гайдлайнов;

Сопровождение и верстка сопутствующих носителей;

Контроль реализации;

Работа с младшими дизайнерами;

Участие в тендерах. Требования: Портфолио в брендинге;

Опыт разработки дизайн-систем и работы с зонтичными брендами (очень желательно);

Концептуальное мышление;

Умение работать со “смыслами” и создавать их;

Умение работать со стратегией, аналитикой, платформой бренда, системный подход;

Умение и желание работать в команде со стратегом / копирайтером / арт-директором;

Желание креативить, решать нестандартные задачи и выходить за рамки “дизайнерских задач”;

Умение красиво и логично презентовать, при необходимости самостоятельно проводить интервью и брифинг с клиентом. Условия: Уютный офис на Покровке;

График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;

Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;

Стабильность;

Полностью оплачиваемый больничный;

Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;

Открытое к диалогу руководство;

Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;

Печеньки и конфетки. Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Старший дизайнер".

New Business Manager (Videoproduction) по договоренности Agenda Media Group Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, удаленная работа. Задачи: Выходить на нужных ЛПР и договариваться с ними о встрече (маркетинг, HR, PR);

Проводить классные презентации и вести переговоры с B2B клиентами. В online и offline формате;

Готовить стильные и продающие коммерческие предложения;

Быть представителем компании и выступать на отраслевых конференциях. Требования: Опыт в аналогичной роли в сфере диджитал и/или IT с клиентами среднего, крупного бизнеса;

Умение прогнозировать свои результаты, влиять на них и исполнять KPI;

Умение продавать истории или имиджевые продукты;

Умение договариваться с коллегами и клиентами;

Умение работать с отказами и возражениями;

Желание развиваться профессионально и финансово. Условия: Возможность работать удалённо;

Оффлайн присутствие нужно по необходимости - встреча с клиентом или конференция;

Понятная и прозрачная система развития внутри команды;

Дружелюбная атмосфера в команде и компании в целом;

Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы. Резюме присылайте Ролич Оксане на почту: [email protected]

Senior/Middle Account Manager (digital) по договоренности TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Контроль маржинальности проекта;

Участие в медиапланировании;

Работа с клиентом (выстраивание доверительных отношений, day-2-day коммуникация по проекту, развитие клиента и проектов, формирование и управление ожиданиями, проведение проектных встреч (брифинги, самапы);

Взаимодействие с проектной командой (контроль выполнения задач исполнителями внутри агентства по разным направлениям диджитал);

Организация встреч с клиентом по текущим проектам;

Отчётность по результатам работы. Требования: Опыт работы на стороне диджитал-агентств;

Опыт работы с крупными клиентами (media, performance);

Знание диджитал-инструментов, систем аналитики, структуры рынка и поставщиков;

Знание английского языка приветствуется;

Уверенное знание Excel (формулы, ВПР, сводные);

Преимущественно опыт работы со сферой недвижимости. Условия: График 5/2. 10:00 - 19:00 с гибким началом дня;

Комфортный и современный офис;

Готовность рассмотреть гибридный/удалённый формат после прохождения испытательного срока;

Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;

Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия). Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]

Директор по работе с клиентами (Media) по договоренности TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Полное ведение/курирование текущих клиентов агентства;

Контроль размещений, оперативное реагирование на проблемы в размещении, анализ проведенных размещений по всей группе клиентов;

Контроль финансово-юридического сопровождения проектов (контроль своевременного согласования/подписания финансовых и юридических документов, счетов, закрывающих документов);

Контроль над регулярным заполнением внутренней системы отчетности (СИМБА);

Курирование (обучение, мотивация и контроль) команды. Ответственность за результаты своих подчиненных. Требования: Опыт создания и ведения проектов от 3-х лет (диджитал и классические медиа);

Опыт работы в крупном рекламном на позиции account director, либо group head, управление несколькими проектными командами;

Уверенный опыт работы со всеми медийными каналами;

Понимание методов оценки эффективности медийной рекламы и умение их применять;

Практический опыт в менеджменте и управлении людьми, самостоятельность в работе;

Креативное мышление. Условия: Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку;

Возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;

Перспективы карьерного роста

Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;

Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия). Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]

Media Planner по договоренности TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работа с крупными клиентами (преимущественно в недвижимости) с бюджетами от нескольких миллионов рублей в месяц;

Верхнеуровнево распределять бюджет по всем каналам (далее специалисты по аукционным каналам делают расчёты);

Планировать прямые медийные размещения (не аукционные), включая CPA;

Подготавливать и проводить внутренние/внешние презентации медиапланов (сотрудникам клиентского сервиса);

Участие в подготовке стратегий и тендеров;

Бронирование, запуск кампаний, отслеживание эффективности и выполнения KPIs по прямым медийным размещениям;

Общение с площадками, различными подрядчиками, постоянная работа над улучшением закупочных условий;

Контроль выполнения бюджетов, маржинальности по проектам;

Анализ эффективности проведения рекламных кампаний. Требования: Опыт работы в диджитал-агентстве или на стороне рекламной площадки от 1-го года;

Уверенное знание медийных площадок и игроков рынка прямых медиа;

Опыт планирования всех каналов, размещения прямых медийных диджитал-форматов (включая спецпроекты) и работы с CPA подрядчиками;

Отличное знание ключевых показателей интернет-маркетинга. Условия: Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;

Регулярные полугодовые ассесменты с возможностью карьерного роста;

Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;

Гибридный график работы. Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]

Младший Project Manager по договоренности Креативная студия SMIT. Требуемый опыт работы: от года;

Полная занятость, гибкий график. Задачи: Вести проекты студии от и до;

Оперативно коммуницировать с клиентом;

Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;

Писать технические задания;

Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив). Требования: Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;

Опыт ведения проектов на стороне диджитал-агентства/IT-студии как преимущество;

Умение вести переговоры;

Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);

Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;

Знание основ программирования. Условия: Высокая вероятность роста до Team Lead;

Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);

Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;

Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Account-manager Telegram Ads (удаленно) по договоренности Креативная студия SMIT. Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Взаимодействовать с командой таргетологов по настройке рекламных кабинетов, рекламных кампаний в Tg Ads;

Сопровождать клиента на всех этапах запуска;

Распределять задачи между командой, осуществлять контроль выполнения;

Контролировать оплаты по проектам;

Контролировать эффективное распределение рекламного бюджета;

Контролировать поддержание целевых показателей по проектам;

Проводить Zoom-встречи с командой и клиентами. Требования: Самообучаемость и большое желание расти в сфере рекламы;

Опыт работы на позиции project-manager / account / таргетолог будет являться преимуществом;

Грамотная устная и письменная речь;

Умение вести переговоры с клиентом;

Умение контролировать дедлайны;

Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой. Условия: Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);

Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;

Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Performance-специалист/Таргетолог Telegram Ads (удаленно) по договоренности Креативная студия SMIT. Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Настраивать рекламные кампании в Telegram Ads: подборка аудиторий таргетинга (каналы и тематики), создание рекламных креативов;

Оптимизировать и вести рекламные кампании в Telegram Ads: регулярный поиск и тестирование новых гипотез, создание креативов;

Формировать рекомендации клиентам по улучшению эффективности, анализ воронок, объектов (боты, каналы), контента, генерировать смелые гипотезы и идеи;

Еженедельно коммуницировать с клиентами посредством звонков и в письменном виде;

Заполнять ежедневную отчетности по результатам рекламных кампаний, создавать сводные отчеты по запросу. Требования: Опыт работы с TG Ads будет огромным преимуществом;

Опыт в сфере диджитал-маркетинга более 2-х лет и опыт работы на аналогичной должности на стороне диджитал-агентства либо компании, специализирующейся на онлайн-обучении (как преимущество);

Опыт работы с платными аукционными каналами трафика;

Наличие успешно реализованных проектов в диджитал-маркетинге;

Уверенное владение навыками маркетинговой, рекламной аналитики и необходимыми инструментами. Условия: Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);

Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;

Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии. Резюме присылайте на почту: [email protected]

Motion Designer по договоренности Plenum Требуемый опыт работы: от 3-х лет;

Неполная занятость. Задачи: Придумывать и собирать фестивальные ролики по нашим кейсам;

Делать раскадровки;

Делать абстрактные и продуктовые 3D, мокапы и анимировать их;

2D анимацию графики для ролика;

Саунд-дизайн для роликов. Требования: Уверенное владение полным пакетом Adobe, AE — обязательно;

Умение работать с изингами, знание основ expressions, 3D;

Умение работать с анимацией в синеме, динамика, моделинг, шейдинг, освещение, рендер;

Знание основ саунд-дизайна будет преимуществом;

Чувство ритма и тайминга в анимации;

Монтаж, кеинг, трекинг, цветокоррекция, эффекты;

Опыт продуктовой визуализации и персонажной анимации будут плюсом;

Ответственность и здоровый перфекционизм;

Насмотренность и понимание трендов моушн дизайна;

Опыт работы графическим/моушн дизайнером от 3-х лет;

Проактивность и открытость. Условия: Гибридный режим работы;

Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;

Внутренние обучающие мероприятия и материалы;

Возможность частичной или полной компенсации обучения;

Двухэтажный офис лофт на «Хлебозаводе». Резюме присылайте на почту: [email protected]

Креатор от 140 000 до 160 000 KINEMOTOR Production Требуемый опыт работы: не требуется;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разрабатывать креативы, концепции и big idea;

Оформлять презентации в GoogleDocs и других инструментах;

Защищать идеи перед командой и клиентами;

Придумывать синопсисы/логлайны/сценарии/слоганы;

Брифовать клиента вместе с командой;

Взаимодействовать с другими отделами: PR, продакшн, аккаунтинг и другими. Требования: Понимание креатива, как он строится и как работает;

Портфолио реализованных креативных проектов и выигранных тендеров;

Насмотренность;

Быть в курсе актуальных трендов;

Опыт презентации и защиты своих идей;

Навык делать классные презентации. Условия: Перспектива роста до креативного директора;

Гибридный график работы;

Корпоративное обучение;

Стильный и уютный офис в 10 минутах от метро;

Молодой, дружный и творческий коллектив. Ссылка на вакансию.

PR-менеджер от 80 000 Human Code Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка PR-плана, креативных кампаний и инфоповодов, управление их реализацией на всех этапах;

Взаимодействие со СМИ и блогерами;

Участие в планировании и организации мероприятий;

Копирайтинг и редактура текстов;

Вместе с командой принимать участие в брейнштормах, генерировать идеи концепций и форматов интеграций, а также спецпроектов и коллабораций;

Планировать рекламные размещения;

Собирать статистику рекламных кампаний, анализировать результаты;

Финансовое планирование и отчетность в рамках реализуемых коммуникационных кампаний;

Взаимодействие с внештатными сотрудниками – копирайтерами, дизайнерами, видеографами и другими специалистами, необходимыми для реализации задач клиентов. Требования: Опыт работы в PR-агентстве или PR-отделе от 2-х лет;

Опыт работы с крупными международными технологическими / consumer tech брендами будет большим преимуществом;

Опыт планирования и реализации креативных интегрированных кампаний, PR-сопровождения крупных мероприятий и продуктовых запусков в качестве менеджера проекта;

Критическое мышление, широкий кругозор, хорошие коммуникативные и аналитические способности. Условия: График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;

Испытательный срок 3 месяца. Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]

Менеджер проектов от 80 000 до 100 000 Human Code Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;

Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;

Медиапланирование;

Контроль выполнения KPI;

Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;

Участие в подготовке коммерческих предложений;

Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы. Требования: Опыт работы менеджером проектов в агентствах (брендинговые, рекламные, креативные);

Умение писать технические задания;

Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;

Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;

Понимание основ маркетинга и медиапланирования. Условия: График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;

Испытательный срок 3 месяца. Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]

Account manager (middle) по договоренности Out Digital Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Регулярная рабочая коммуникация с клиентом: брифинги, согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и т.д.;

Координация работы проектной команды: постановка задач, составление тайминговрегламентов, контроль выполнения;

Ведение документооборота по проектам;

Бюджетирование доходов и затрат;

Развитие клиентов, подготовка предложений, улучшений работы. Требования: Глубокое понимание специфики диджитал и SMM;

Опыт работы не менее 2-х лет в качестве аккаунт-менеджера;

Опыт работы с крупными брендами, на площадках Telegram, «Вконтакте», «Одноклассники» — будет плюсом;

Умение презентовать предложения;

Отличные коммуникативные навыки; Условия: Работа в классной команде специалистов;

Гибридный формат работы (офис/удаленка);

Уютный офис с выходом на крышу в самом центре Москвы;

График 5/2, гибкое начало рабочего дня: 9-11 утра;

Развитая корпоративная культура;

Внутреннее и внешнее обучение;

Возможности для финансового, карьерного и профессионального роста. Резюме присылайте Бордюг Ксении на почту: [email protected]