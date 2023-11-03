Директор по работе с клиентами Twiga CG, старший дизайнер SmartHeart, PR-менеджер Human Code и другие

Если на Хэллоуин вашим самым страшным кошмаром стал поход на работу — значит, пришло время перемен! В новой подборке вакансий от Sostav: MediaNation приглашает в свою команду специалиста по контекстной рекламе с умением укладываться в сроки без напоминаний, Human Code ждёт PR-менеджера с широким кругозором и хорошими коммуникативными навыками, Agenda Media Group в поисках new business менеджера, умеющего работать с возражениями и отказами, а Plenum ищет в свою команду motion-дизайнера со здоровым перфекционизмом.
Руководитель отдела финансового документооборота
Ailove
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Контроль оформления, обработки и проверки документов (договоры, приложения, первичная документация);
- Управление командой из 8 человек (6 менеджеров по документообороту, бухгалтер и юрист в подчинении);
- Распределение нагрузки, делегирование задач, обеспечение комфортного уровня загруженности специалистов;
- Контроль обработки первичных документов (Выставление бухгалтерских документов клиентам и проводка поступлений от подрядчиков в 1С);
- Осуществление контроля сроков исполнения документов и их правильного оформления;
- Контроль ведения реестров (Excel) и составления отчетности;
- Коммуникация с подрядчиками и клиентами по текущим рабочим вопросам;
- Отслеживание дебиторской задолженности;
- Контроль поступления оплат.
Требования:
- Опыт работы с документами от 5 лет и в должности руководителя от 2 лет;
- Любовь к цифрам, умение считать, не бояться больших объёмов работы;
- Знание MS Office;
- Опыт работы в программе «1С:Предприятие»;
- Навыки деловой переписки;
- Умение работать в команде;
- Коммуникабельность, пунктуальность, внимательность, усидчивость.
Условия:
- Человекоориентированный подход как в работе с клиентами, так и по отношению к нашим сотрудникам;
- Работа с сильной командой диджитал-специалистов;
- Полная рабочая неделя и гибкий рабочий день;
- Офис в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская с фруктами и орехами;
- Официальное трудоустройство с первого дня, больничные и отпуска в соответствии с ТК РФ;
- ДМС для сотрудников после испытательного срока;
- Компенсация 50% занятий английским языком и психологических консультаций;
- Компенсацию 50% стоимости паркинга на территории БЦ.
Менеджер по точечному подбору / HR-менеджер (Digital)
Ailove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Расширять команду, находя лучших из лучших на рынке креатива и диджитал;
- В перспективе стать лидером направления подбора в команде, координировать внешних рекрутеров и распределять нагрузку;
- Выстраивать процесс адаптации новичков;
- Участвовать в процессе скрининга самочувствия текущих сотрудников;
- Исследовать HR-бренд, помогать формировать стратегию по его развитию.
Требования:
- Опыт работы в диджитал или понимание специфики подбора в этой индустрии;
- Чувствовать людей на интуитивном уровне;
- Умение раскрывать и очаровывать кандидатов в живой дискуссии;
- Базовые навыки работы с «Хантфлоу» (желательно, но не обязательно);
- Любовь к людям, высокий эмоциональный интеллект и эмпатия;
- Желание развиваться и энтузиазм.
Условия:
- Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;
- Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);
- ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;
- Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения.
Middle account-manager (digital-проекты)
Ailove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести переговоры с клиентом, ежедневную деловая переписка по проектам, проводить встречи-статусы с клиентом и командой;
- Вести и контролировать проекты с момента заключения договора до этапа сдачи;
- Участвовать в создании контентных спец. проектов;
- Ставить задачи командам реализации и контролировать их выполнения, контролировать соблюдения сроков;
- Грамотно и понятно объяснять "простые" вещи "сложным" клиентам;
- Участвовать в подготовке тендерных предложений и апсейл текущих клиентов;
- Своевременно решать возникающие в процессе выполнения проектов проблемы, урегулировать спорные вопросы;
- Постоянно работать над улучшением качества и эффективности коммуникаций.
Требования:
- Опыт работы в диджитале не менее года;
- Умение распределять и планировать ресурсы;
- Знание инструментов создания и продвижения контента;
- Развитые навыки продаж;
- Активность, коммуникабельность, желание и готовность внедрять тренды и тенденции.
Условия:
- Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;
- Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);
- ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;
- Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения.
Аккаунт-менеджер
MediaNation
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управлять комплексными проектами;
- Вести коммуникацию с клиентом самостоятельно и с руководителем группы;
- Ставить задачи по оптимизации рекламных кампаний;
- Формировать стратегию продвижения и помогать клиенту улучшать бизнес-показатели, считать экономику продукта;
- Защищать коммерческое предложение на первой встрече;
- Допродавать услуги агентства, исходя из реальных потребностей клиента;
- Контролировать корректность закрывающих документов для клиентов, выставление и оплату счетов.
Требования:
- Опыт работы в диджитал-агентстве от года;
- Опыт управления проектами с двумя или более каналами продвижения: performance, SEO, CRM и др.;
- Навык настройки электронной коммерции в Google Analytics и «Яндекс. Метрике»;
- Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);
- Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики, презентации);
- Готовность брать на себя ответственность за результат на проекте.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
- ДМС полностью оплачивается компанией;
- Корпоративный английский;
- Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
- Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
- Оплата посещения профильных мероприятий;
- Оплата обучения;
- Отлаженная схема карьерного роста;
- Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Менеджер по продажам digital рекламы
MediaNation
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Активно искать и привлекать новых клиентов;
- Обрабатывать входящие лиды;
- Проводить переговоры и презентации;
- Общаться с представителями крупных брендов;
- Проводить встречи с текущими и потенциальными клиентами;
- Заключать договоры и контролировать оплату;
- Поддерживать и развивать долгосрочные отношения с нашими клиентами;
- Участвовать в профильных мероприятиях компании (конференции, митапы, премии и т.д).
Требования:
- Опыт в продажах от 2-х лет обязателен;
- Знания основ диджитал-рекламы будет считаться преимуществом;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Владение навыками ведения деловой переписки;
- Умение находить подход к разным клиентам и работать в условиях многозадачности;
- Стрессоустойчивость.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
- Корпоративный английский;
- Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
- Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
- Оплата посещения профильных мероприятий;
- Оплата обучения;
- Отлаженная схема карьерного роста;
- Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Специалист по контекстной рекламе
MediaNation
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание и редактирование рекламных кампаний;
- Контроль качества выполненных работ (своих и коллег из других отделов);
- Оптимизация рекламных кампаний в системе «Яндекс. Директ» в целях повышения эффективности;
- Планирование запуска новых кампаний и поиск точек роста для клиента.
Требования:
- Опыт работы в аналогичной должности;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Усидчивость, концентрация на задаче и погружение в детали;
- Умение укладываться в срок без напоминаний;
- Желательно наличие сертификатов по «Яндекс.Директ», «Яндекс.Метрика»;
- Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);
- Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики).
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
- Корпоративный английский;
- Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
- Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
- Оплата посещения профильных мероприятий;
- Оплата обучения;
- Помощь в сдаче международной сертификации;
- Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Ассистент руководителя направления (креатив и брендинг)
SmartHeart
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Администрирование проектов (ведение и отслеживание исполнения графика проектов, своевременное включение в процессы);
- Включение в коммуникацию с клиентами;
- Взаимодействие с отделом креатива, дизайнерами (в том числе сторонними);
- Ежедневная коммуникация с клиентом (согласование материалов, проведение планерок и переговоров, улаживание проблемных точек на проекте);
- Работать с тайм-менеджментом проектов и рисками;
- Обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса и развивать лояльность клиентов;
- Согласовывать и контролировать график платежей;
- Координировать процессы внутри команды;
- Возможно самостоятельное ведение не больших проектов.
Требования:
- Опыт работы в клиентском сервисе или проектного администрирования;
- Умение и желание общаться с людьми;
- Позитивное мышление и открытость;
- Системность, умение работать в рамках многозадачности;
- Желание расти и развиваться;
- Надежность;
- Умение справляться со стрессовыми ситуациями.
Условия:
- Уютный офис на Покровке;
- График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;
- Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;
- Стабильность;
- Полностью оплачиваемый больничный;
- Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;
- Открытое к диалогу руководство;
- Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;
- Печеньки и конфетки.
Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Ассистент руководителя направления".
Руководитель отдела продаж (направление креатив и брендинг)
SmartHeart
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Привлекать новых клиентов и наращивать клиентскую базу;
- Поддерживать взаимовыгодные отношения с текущими клиентами, повышать экономические результаты проектов и вести допродажи услуг агентства;
- Координировать критически важные проекты;
- Выстраивать эффективные бизнес-процессы в отделе продаж и аккаунтском блоке, обеспечивать их слаженную работу;
- Запускать и развивать новые направления;
- Быть переговорщиком между командой агентства и клиентом;
- Посещать форумы и конференции, выступать там и заводить полезные знакомства.
Требования:
- Успешный опыт на аналогичной позиции в девелоперских компаниях / агентствах недвижимости / агентском коммуникационном бизнесе от 3-х лет;
- Портфолио с успешными кейсами по выстраиванию эффективного отдела продаж / аккаунтского блока;
- Большая база с потенциальными клиентами;
- Знание реалий экономики рекламного бизнеса и / или креативного агентства, мышление метриками и понимание, как они должны расти;
- Умение выстраивать эффективную коммуникацию на уровне команды и на уровне клиента;
- Умение «войти в роль» клиента и легко представлять его реакцию на те или иные изменения в проекте, предвосхищать кризисные моменты в проекте; заранее знать, как их минимизировать или совсем избежать;
- Способность построить взаимовыгодные партнерские отношения с существующими клиентами;
- Проявление гибкости в решении нестандартных и сложных задач;
- Проактивная позиция и постоянный поиск возможностей для развития бизнеса.
Условия:
- Уютный офис на Покровке;
- Возможность выстроить структуру, предоставляющую сервис на высочайшем уровне;
- Прозрачная система мотивации с ориентацией на результат.
Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Руководитель отдела продаж".
Старший дизайнер
SmartHeart
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка концепций фирменных стилей;
- Разработка рекламных концепций;
- Разработка концепций буклетов;
- Разработка брендбуков / гайдлайнов;
- Сопровождение и верстка сопутствующих носителей;
- Контроль реализации;
- Работа с младшими дизайнерами;
- Участие в тендерах.
Требования:
- Портфолио в брендинге;
- Опыт разработки дизайн-систем и работы с зонтичными брендами (очень желательно);
- Концептуальное мышление;
- Умение работать со “смыслами” и создавать их;
- Умение работать со стратегией, аналитикой, платформой бренда, системный подход;
- Умение и желание работать в команде со стратегом / копирайтером / арт-директором;
- Желание креативить, решать нестандартные задачи и выходить за рамки “дизайнерских задач”;
- Умение красиво и логично презентовать, при необходимости самостоятельно проводить интервью и брифинг с клиентом.
Условия:
- Уютный офис на Покровке;
- График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;
- Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;
- Стабильность;
- Полностью оплачиваемый больничный;
- Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;
- Открытое к диалогу руководство;
- Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;
- Печеньки и конфетки.
Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Старший дизайнер".
New Business Manager (Videoproduction)
Agenda Media Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Выходить на нужных ЛПР и договариваться с ними о встрече (маркетинг, HR, PR);
- Проводить классные презентации и вести переговоры с B2B клиентами. В online и offline формате;
- Готовить стильные и продающие коммерческие предложения;
- Быть представителем компании и выступать на отраслевых конференциях.
Требования:
- Опыт в аналогичной роли в сфере диджитал и/или IT с клиентами среднего, крупного бизнеса;
- Умение прогнозировать свои результаты, влиять на них и исполнять KPI;
- Умение продавать истории или имиджевые продукты;
- Умение договариваться с коллегами и клиентами;
- Умение работать с отказами и возражениями;
- Желание развиваться профессионально и финансово.
Условия:
- Возможность работать удалённо;
- Оффлайн присутствие нужно по необходимости - встреча с клиентом или конференция;
- Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
- Дружелюбная атмосфера в команде и компании в целом;
- Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы.
Резюме присылайте Ролич Оксане на почту: [email protected]
Senior/Middle Account Manager (digital)
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Контроль маржинальности проекта;
- Участие в медиапланировании;
- Работа с клиентом (выстраивание доверительных отношений, day-2-day коммуникация по проекту, развитие клиента и проектов, формирование и управление ожиданиями, проведение проектных встреч (брифинги, самапы);
- Взаимодействие с проектной командой (контроль выполнения задач исполнителями внутри агентства по разным направлениям диджитал);
- Организация встреч с клиентом по текущим проектам;
- Отчётность по результатам работы.
Требования:
- Опыт работы на стороне диджитал-агентств;
- Опыт работы с крупными клиентами (media, performance);
- Знание диджитал-инструментов, систем аналитики, структуры рынка и поставщиков;
- Знание английского языка приветствуется;
- Уверенное знание Excel (формулы, ВПР, сводные);
- Преимущественно опыт работы со сферой недвижимости.
Условия:
- График 5/2. 10:00 - 19:00 с гибким началом дня;
- Комфортный и современный офис;
- Готовность рассмотреть гибридный/удалённый формат после прохождения испытательного срока;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;
- Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия).
Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]
Директор по работе с клиентами (Media)
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Полное ведение/курирование текущих клиентов агентства;
- Контроль размещений, оперативное реагирование на проблемы в размещении, анализ проведенных размещений по всей группе клиентов;
- Контроль финансово-юридического сопровождения проектов (контроль своевременного согласования/подписания финансовых и юридических документов, счетов, закрывающих документов);
- Контроль над регулярным заполнением внутренней системы отчетности (СИМБА);
- Курирование (обучение, мотивация и контроль) команды. Ответственность за результаты своих подчиненных.
Требования:
- Опыт создания и ведения проектов от 3-х лет (диджитал и классические медиа);
- Опыт работы в крупном рекламном на позиции account director, либо group head, управление несколькими проектными командами;
- Уверенный опыт работы со всеми медийными каналами;
- Понимание методов оценки эффективности медийной рекламы и умение их применять;
- Практический опыт в менеджменте и управлении людьми, самостоятельность в работе;
- Креативное мышление.
Условия:
- Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку;
- Возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
- Перспективы карьерного роста
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;
- Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия).
Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]
Media Planner
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с крупными клиентами (преимущественно в недвижимости) с бюджетами от нескольких миллионов рублей в месяц;
- Верхнеуровнево распределять бюджет по всем каналам (далее специалисты по аукционным каналам делают расчёты);
- Планировать прямые медийные размещения (не аукционные), включая CPA;
- Подготавливать и проводить внутренние/внешние презентации медиапланов (сотрудникам клиентского сервиса);
- Участие в подготовке стратегий и тендеров;
- Бронирование, запуск кампаний, отслеживание эффективности и выполнения KPIs по прямым медийным размещениям;
- Общение с площадками, различными подрядчиками, постоянная работа над улучшением закупочных условий;
- Контроль выполнения бюджетов, маржинальности по проектам;
- Анализ эффективности проведения рекламных кампаний.
Требования:
- Опыт работы в диджитал-агентстве или на стороне рекламной площадки от 1-го года;
- Уверенное знание медийных площадок и игроков рынка прямых медиа;
- Опыт планирования всех каналов, размещения прямых медийных диджитал-форматов (включая спецпроекты) и работы с CPA подрядчиками;
- Отличное знание ключевых показателей интернет-маркетинга.
Условия:
- Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
- Регулярные полугодовые ассесменты с возможностью карьерного роста;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу;
- Гибридный график работы.
Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту: [email protected]
Младший Project Manager
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: от года;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Вести проекты студии от и до;
- Оперативно коммуницировать с клиентом;
- Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
- Писать технические задания;
- Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).
Требования:
- Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
- Опыт ведения проектов на стороне диджитал-агентства/IT-студии как преимущество;
- Умение вести переговоры;
- Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
- Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
- Знание основ программирования.
Условия:
- Высокая вероятность роста до Team Lead;
- Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Account-manager Telegram Ads (удаленно)
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Взаимодействовать с командой таргетологов по настройке рекламных кабинетов, рекламных кампаний в Tg Ads;
- Сопровождать клиента на всех этапах запуска;
- Распределять задачи между командой, осуществлять контроль выполнения;
- Контролировать оплаты по проектам;
- Контролировать эффективное распределение рекламного бюджета;
- Контролировать поддержание целевых показателей по проектам;
- Проводить Zoom-встречи с командой и клиентами.
Требования:
- Самообучаемость и большое желание расти в сфере рекламы;
- Опыт работы на позиции project-manager / account / таргетолог будет являться преимуществом;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Умение вести переговоры с клиентом;
- Умение контролировать дедлайны;
- Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой.
Условия:
- Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Performance-специалист/Таргетолог Telegram Ads (удаленно)
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Настраивать рекламные кампании в Telegram Ads: подборка аудиторий таргетинга (каналы и тематики), создание рекламных креативов;
- Оптимизировать и вести рекламные кампании в Telegram Ads: регулярный поиск и тестирование новых гипотез, создание креативов;
- Формировать рекомендации клиентам по улучшению эффективности, анализ воронок, объектов (боты, каналы), контента, генерировать смелые гипотезы и идеи;
- Еженедельно коммуницировать с клиентами посредством звонков и в письменном виде;
- Заполнять ежедневную отчетности по результатам рекламных кампаний, создавать сводные отчеты по запросу.
Требования:
- Опыт работы с TG Ads будет огромным преимуществом;
- Опыт в сфере диджитал-маркетинга более 2-х лет и опыт работы на аналогичной должности на стороне диджитал-агентства либо компании, специализирующейся на онлайн-обучении (как преимущество);
- Опыт работы с платными аукционными каналами трафика;
- Наличие успешно реализованных проектов в диджитал-маркетинге;
- Уверенное владение навыками маркетинговой, рекламной аналитики и необходимыми инструментами.
Условия:
- Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Motion Designer
Plenum
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Неполная занятость.
Задачи:
- Придумывать и собирать фестивальные ролики по нашим кейсам;
- Делать раскадровки;
- Делать абстрактные и продуктовые 3D, мокапы и анимировать их;
- 2D анимацию графики для ролика;
- Саунд-дизайн для роликов.
Требования:
- Уверенное владение полным пакетом Adobe, AE — обязательно;
- Умение работать с изингами, знание основ expressions, 3D;
- Умение работать с анимацией в синеме, динамика, моделинг, шейдинг, освещение, рендер;
- Знание основ саунд-дизайна будет преимуществом;
- Чувство ритма и тайминга в анимации;
- Монтаж, кеинг, трекинг, цветокоррекция, эффекты;
- Опыт продуктовой визуализации и персонажной анимации будут плюсом;
- Ответственность и здоровый перфекционизм;
- Насмотренность и понимание трендов моушн дизайна;
- Опыт работы графическим/моушн дизайнером от 3-х лет;
- Проактивность и открытость.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Двухэтажный офис лофт на «Хлебозаводе».
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Креатор
KINEMOTOR Production
Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать креативы, концепции и big idea;
- Оформлять презентации в GoogleDocs и других инструментах;
- Защищать идеи перед командой и клиентами;
- Придумывать синопсисы/логлайны/сценарии/слоганы;
- Брифовать клиента вместе с командой;
- Взаимодействовать с другими отделами: PR, продакшн, аккаунтинг и другими.
Требования:
- Понимание креатива, как он строится и как работает;
- Портфолио реализованных креативных проектов и выигранных тендеров;
- Насмотренность;
- Быть в курсе актуальных трендов;
- Опыт презентации и защиты своих идей;
- Навык делать классные презентации.
Условия:
- Перспектива роста до креативного директора;
- Гибридный график работы;
- Корпоративное обучение;
- Стильный и уютный офис в 10 минутах от метро;
- Молодой, дружный и творческий коллектив.
PR-менеджер
Human Code
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка PR-плана, креативных кампаний и инфоповодов, управление их реализацией на всех этапах;
- Взаимодействие со СМИ и блогерами;
- Участие в планировании и организации мероприятий;
- Копирайтинг и редактура текстов;
- Вместе с командой принимать участие в брейнштормах, генерировать идеи концепций и форматов интеграций, а также спецпроектов и коллабораций;
- Планировать рекламные размещения;
- Собирать статистику рекламных кампаний, анализировать результаты;
- Финансовое планирование и отчетность в рамках реализуемых коммуникационных кампаний;
- Взаимодействие с внештатными сотрудниками – копирайтерами, дизайнерами, видеографами и другими специалистами, необходимыми для реализации задач клиентов.
Требования:
- Опыт работы в PR-агентстве или PR-отделе от 2-х лет;
- Опыт работы с крупными международными технологическими / consumer tech брендами будет большим преимуществом;
- Опыт планирования и реализации креативных интегрированных кампаний, PR-сопровождения крупных мероприятий и продуктовых запусков в качестве менеджера проекта;
- Критическое мышление, широкий кругозор, хорошие коммуникативные и аналитические способности.
Условия:
- График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;
- Испытательный срок 3 месяца.
Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]
Менеджер проектов
Human Code
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
- Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
- Медиапланирование;
- Контроль выполнения KPI;
- Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
- Участие в подготовке коммерческих предложений;
- Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.
Требования:
- Опыт работы менеджером проектов в агентствах (брендинговые, рекламные, креативные);
- Умение писать технические задания;
- Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
- Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
- Понимание основ маркетинга и медиапланирования.
Условия:
- График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;
- Испытательный срок 3 месяца.
Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]
Account manager (middle)
Out Digital
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Регулярная рабочая коммуникация с клиентом: брифинги, согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и т.д.;
- Координация работы проектной команды: постановка задач, составление тайминговрегламентов, контроль выполнения;
- Ведение документооборота по проектам;
- Бюджетирование доходов и затрат;
- Развитие клиентов, подготовка предложений, улучшений работы.
Требования:
- Глубокое понимание специфики диджитал и SMM;
- Опыт работы не менее 2-х лет в качестве аккаунт-менеджера;
- Опыт работы с крупными брендами, на площадках Telegram, «Вконтакте», «Одноклассники» — будет плюсом;
- Умение презентовать предложения;
- Отличные коммуникативные навыки;
Условия:
- Работа в классной команде специалистов;
- Гибридный формат работы (офис/удаленка);
- Уютный офис с выходом на крышу в самом центре Москвы;
- График 5/2, гибкое начало рабочего дня: 9-11 утра;
- Развитая корпоративная культура;
- Внутреннее и внешнее обучение;
- Возможности для финансового, карьерного и профессионального роста.
Резюме присылайте Бордюг Ксении на почту: [email protected]
New business manager/Менеджер по развитию бизнеса
АЛИДИ Продвижение
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Стратегическое бизнес-планирование по увеличению дохода компании по новым клиентам в указанных направлениях бизнеса;
- Привлечение потенциальных клиентов, выявление потребностей, формирование коммерческих предложений;
- Развитие бизнеса текущих партнеров;
- Участие в коммерческих/государственных тендерах;
- Подготовка презентаций.
Требования:
- Понимание специфики бизнеса данных направлений;
- Опыт работа в смежным сегментах агентского бизнеса (IC, IN-Door);
- Опыт работы с крупнейшими корпоративными клиентами страны, участия в тендерах и выполнений плана продаж по ним;
- Эффективное выстраивание работы проектных команд (руководить, устанавливать приоритеты, DL и т.д.);
- Высокий уровень самоорганизации, активная жизненная позиция, позитивный настрой;
- Отличные презентационные навыки;
- Умение работать с возражениями;
- Опыт работы с крупными ритейлерами и наличие деловых связей будет преимуществом.
Условия:
- Возможность реализовывать много интересных бизнес-процессов;
- График работы 5/2‚ с 9.00 до 18.00.
Резюме присылайте Багемской Лейле на почту: [email protected]