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03.11.2023

Директор по работе с клиентами Twiga CG, старший дизайнер SmartHeart, PR-менеджер Human Code и другие

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Руководитель отдела финансового документооборота

от 110 000 до 140 000
Ailove

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Контроль оформления, обработки и проверки документов (договоры, приложения, первичная документация);
  • Управление командой из 8 человек (6 менеджеров по документообороту, бухгалтер и юрист в подчинении);
  • Распределение нагрузки, делегирование задач, обеспечение комфортного уровня загруженности специалистов;
  • Контроль обработки первичных документов (Выставление бухгалтерских документов клиентам и проводка поступлений от подрядчиков в 1С);
  • Осуществление контроля сроков исполнения документов и их правильного оформления;
  • Контроль ведения реестров (Excel) и составления отчетности;
  • Коммуникация с подрядчиками и клиентами по текущим рабочим вопросам;
  • Отслеживание дебиторской задолженности;
  • Контроль поступления оплат.

Требования:

  • Опыт работы с документами от 5 лет и в должности руководителя от 2 лет;
  • Любовь к цифрам, умение считать, не бояться больших объёмов работы;
  • Знание MS Office;
  • Опыт работы в программе «1С:Предприятие»;
  • Навыки деловой переписки;
  • Умение работать в команде;
  • Коммуникабельность, пунктуальность, внимательность, усидчивость.

Условия:

  • Человекоориентированный подход как в работе с клиентами, так и по отношению к нашим сотрудникам;
  • Работа с сильной командой диджитал-специалистов;
  • Полная рабочая неделя и гибкий рабочий день;
  • Офис в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская с фруктами и орехами;
  • Официальное трудоустройство с первого дня, больничные и отпуска в соответствии с ТК РФ;
  • ДМС для сотрудников после испытательного срока;
  • Компенсация 50% занятий английским языком и психологических консультаций;
  • Компенсацию 50% стоимости паркинга на территории БЦ.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по точечному подбору / HR-менеджер (Digital)

от 60 000 до 95 000
Ailove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Расширять команду, находя лучших из лучших на рынке креатива и диджитал;
  • В перспективе стать лидером направления подбора в команде, координировать внешних рекрутеров и распределять нагрузку;
  • Выстраивать процесс адаптации новичков;
  • Участвовать в процессе скрининга самочувствия текущих сотрудников;
  • Исследовать HR-бренд, помогать формировать стратегию по его развитию.

Требования:

  • Опыт работы в диджитал или понимание специфики подбора в этой индустрии;
  • Чувствовать людей на интуитивном уровне;
  • Умение раскрывать и очаровывать кандидатов в живой дискуссии;
  • Базовые навыки работы с «Хантфлоу» (желательно, но не обязательно);
  • Любовь к людям, высокий эмоциональный интеллект и эмпатия;
  • Желание развиваться и энтузиазм.

Условия:

  • Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;
  • Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);
  • ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;
  • Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения.

Ссылка на вакансию. 

Middle account-manager (digital-проекты)

от 80 000 до 110 000
Ailove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести переговоры с клиентом, ежедневную деловая переписка по проектам, проводить встречи-статусы с клиентом и командой;
  • Вести и контролировать проекты с момента заключения договора до этапа сдачи;
  • Участвовать в создании контентных спец. проектов;
  • Ставить задачи командам реализации и контролировать их выполнения, контролировать соблюдения сроков;
  • Грамотно и понятно объяснять "простые" вещи "сложным" клиентам;
  • Участвовать в подготовке тендерных предложений и апсейл текущих клиентов;
  • Своевременно решать возникающие в процессе выполнения проектов проблемы, урегулировать спорные вопросы; 
  • Постоянно работать над улучшением качества и эффективности коммуникаций.

Требования:

  • Опыт работы в диджитале не менее года;
  • Умение распределять и планировать ресурсы;
  • Знание инструментов создания и продвижения контента;
  • Развитые навыки продаж;
  • Активность, коммуникабельность, желание и готовность внедрять тренды и тенденции.

Условия:

  • Человекоориентированный подход, соблюдение баланса жизни и работы и здоровые отношения с работодателем;
  • Комфортный офис в стиле loft в 5-ти минутах пешком от ст. м. Тульская (работа в гибридном формате);
  • ДМС после испытательного срока, а также корпоративная скидка 50% на английский язык и корпоративная скидка 50% на консультации с психологом;
  • Активная корпоративная жизнь: вечеринки, экскурсии и обучения.

Ссылка на вакансию. 

Аккаунт-менеджер

по договоренности
MediaNation

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управлять комплексными проектами;
  • Вести коммуникацию с клиентом самостоятельно и с руководителем группы;
  • Ставить задачи по оптимизации рекламных кампаний;
  • Формировать стратегию продвижения и помогать клиенту улучшать бизнес-показатели, считать экономику продукта;
  • Защищать коммерческое предложение на первой встрече;
  • Допродавать услуги агентства, исходя из реальных потребностей клиента;
  • Контролировать корректность закрывающих документов для клиентов, выставление и оплату счетов.

Требования:

  • Опыт работы в диджитал-агентстве от года;
  • Опыт управления проектами с двумя или более каналами продвижения: performance, SEO, CRM и др.;
  • Навык настройки электронной коммерции в Google Analytics и «Яндекс. Метрике»;
  • Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);
  • Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики, презентации);
  • Готовность брать на себя ответственность за результат на проекте.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
  • ДМС полностью оплачивается компанией;
  • Корпоративный английский;
  • Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
  • Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
  • Оплата посещения профильных мероприятий;
  • Оплата обучения;
  • Отлаженная схема карьерного роста;
  • Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер по продажам digital рекламы

по договоренности
MediaNation

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Активно искать и привлекать новых клиентов;
  • Обрабатывать входящие лиды;
  • Проводить переговоры и презентации;
  • Общаться с представителями крупных брендов;
  • Проводить встречи с текущими и потенциальными клиентами;
  • Заключать договоры и контролировать оплату;
  • Поддерживать и развивать долгосрочные отношения с нашими клиентами;
  • Участвовать в профильных мероприятиях компании (конференции, митапы, премии и т.д).

Требования:

  • Опыт в продажах от 2-х лет обязателен;
  • Знания основ диджитал-рекламы будет считаться преимуществом;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Владение навыками ведения деловой переписки;
  • Умение находить подход к разным клиентам и работать в условиях многозадачности;
  • Стрессоустойчивость.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
  • Корпоративный английский;
  • Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
  • Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
  • Оплата посещения профильных мероприятий;
  • Оплата обучения;
  • Отлаженная схема карьерного роста;
  • Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Специалист по контекстной рекламе

по договоренности
MediaNation

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание и редактирование рекламных кампаний;
  • Контроль качества выполненных работ (своих и коллег из других отделов);
  • Оптимизация рекламных кампаний в системе «Яндекс. Директ» в целях повышения эффективности;
  • Планирование запуска новых кампаний и поиск точек роста для клиента.

Требования:

  • Опыт работы в аналогичной должности;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Усидчивость, концентрация на задаче и погружение в детали;
  • Умение укладываться в срок без напоминаний;
  • Желательно наличие сертификатов по «Яндекс.Директ», «Яндекс.Метрика»;
  • Владение Excel (ВПР, ГПР, сводные таблицы);
  • Навык делать выводы и анализировать большие объемы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики).

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или с 9:00 до 18:00 (2-3 дня в неделю можно работать удаленно);
  • Корпоративный английский;
  • Возможность профессионального роста и развития ключевых компетенций;
  • Молодой, дружный, веселый и позитивный коллектив, отличная атмосфера в офисе;
  • Оплата посещения профильных мероприятий;
  • Оплата обучения;
  • Помощь в сдаче международной сертификации;
  • Оформление по ТК, оплачиваемые больничные и отпуск.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Ассистент руководителя направления (креатив и брендинг)

по договоренности
SmartHeart

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Администрирование проектов (ведение и отслеживание исполнения графика проектов, своевременное включение в процессы);
  • Включение в коммуникацию с клиентами;
  • Взаимодействие с отделом креатива, дизайнерами (в том числе сторонними);
  • Ежедневная коммуникация с клиентом (согласование материалов, проведение планерок и переговоров, улаживание проблемных точек на проекте);
  • Работать с тайм-менеджментом проектов и рисками;
  • Обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса и развивать лояльность клиентов;
  • Согласовывать и контролировать график платежей;
  • Координировать процессы внутри команды;
  • Возможно самостоятельное ведение не больших проектов.

Требования:

  • Опыт работы в клиентском сервисе или проектного администрирования;
  • Умение и желание общаться с людьми;
  • Позитивное мышление и открытость;
  • Системность, умение работать в рамках многозадачности;
  • Желание расти и развиваться;
  • Надежность;
  • Умение справляться со стрессовыми ситуациями.

Условия:

  • Уютный офис на Покровке;
  • График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;
  • Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;
  • Стабильность;
  • Полностью оплачиваемый больничный;
  • Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;
  • Открытое к диалогу руководство;
  • Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;
  • Печеньки и конфетки.

Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Ассистент руководителя направления".

Руководитель отдела продаж (направление креатив и брендинг)

по договоренности
SmartHeart

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Привлекать новых клиентов и наращивать клиентскую базу;
  • Поддерживать взаимовыгодные отношения с текущими клиентами, повышать экономические результаты проектов и вести допродажи услуг агентства;
  • Координировать критически важные проекты;
  • Выстраивать эффективные бизнес-процессы в отделе продаж и аккаунтском блоке, обеспечивать их слаженную работу;
  • Запускать и развивать новые направления;
  • Быть переговорщиком между командой агентства и клиентом;
  • Посещать форумы и конференции, выступать там и заводить полезные знакомства.

Требования:

  • Успешный опыт на аналогичной позиции в девелоперских компаниях / агентствах недвижимости / агентском коммуникационном бизнесе от 3-х лет;
  • Портфолио с успешными кейсами по выстраиванию эффективного отдела продаж / аккаунтского блока;
  • Большая база с потенциальными клиентами;
  • Знание реалий экономики рекламного бизнеса и / или креативного агентства, мышление метриками и понимание, как они должны расти;
  • Умение выстраивать эффективную коммуникацию на уровне команды и на уровне клиента;
  • Умение «войти в роль» клиента и легко представлять его реакцию на те или иные изменения в проекте, предвосхищать кризисные моменты в проекте; заранее знать, как их минимизировать или совсем избежать;
  • Способность построить взаимовыгодные партнерские отношения с существующими клиентами;
  • Проявление гибкости в решении нестандартных и сложных задач;
  • Проактивная позиция и постоянный поиск возможностей для развития бизнеса.

Условия:

  • Уютный офис на Покровке;
  • Возможность выстроить структуру, предоставляющую сервис на высочайшем уровне;
  • Прозрачная система мотивации с ориентацией на результат.

Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Руководитель отдела продаж".

Старший дизайнер

по договоренности
SmartHeart

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка концепций фирменных стилей;
  • Разработка рекламных концепций;
  • Разработка концепций буклетов;
  • Разработка брендбуков / гайдлайнов;
  • Сопровождение и верстка сопутствующих носителей;
  • Контроль реализации;
  • Работа с младшими дизайнерами;
  • Участие в тендерах.

Требования:

  • Портфолио в брендинге;
  • Опыт разработки дизайн-систем и работы с зонтичными брендами (очень желательно);
  • Концептуальное мышление;
  • Умение работать со “смыслами” и создавать их;
  • Умение работать со стратегией, аналитикой, платформой бренда, системный подход;
  • Умение и желание работать в команде со стратегом / копирайтером / арт-директором;
  • Желание креативить, решать нестандартные задачи и выходить за рамки “дизайнерских задач”;
  • Умение красиво и логично презентовать, при необходимости самостоятельно проводить интервью и брифинг с клиентом.

Условия:

  • Уютный офис на Покровке;
  • График работы с 10:00 - 19:00, в пятницу вся команда работает удаленно;
  • Гранты на обучение за хорошие показатели по проектам;
  • Стабильность;
  • Полностью оплачиваемый больничный;
  • Сессии с коучем, обсуждаем все процессы вместе, ценим каждого члена команды;
  • Открытое к диалогу руководство;
  • Совместные вечериночки, корпоративы и обучения;
  • Печеньки и конфетки.

Резюме присылайте на почту: [email protected], с пометкой "Старший дизайнер".

New Business Manager (Videoproduction)

по договоренности
Agenda Media Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Выходить на нужных ЛПР и договариваться с ними о встрече (маркетинг, HR, PR);
  • Проводить классные презентации и вести переговоры с B2B клиентами. В online и offline формате;
  • Готовить стильные и продающие коммерческие предложения;
  • Быть представителем компании и выступать на отраслевых конференциях.

Требования:

  • Опыт в аналогичной роли в сфере диджитал и/или IT с клиентами среднего, крупного бизнеса;
  • Умение прогнозировать свои результаты, влиять на них и исполнять KPI;
  • Умение продавать истории или имиджевые продукты;
  • Умение договариваться с коллегами и клиентами;
  • Умение работать с отказами и возражениями;
  • Желание развиваться профессионально и финансово.

Условия:

  • Возможность работать удалённо;
  • Оффлайн присутствие нужно по необходимости - встреча с клиентом или конференция;
  • Понятная и прозрачная система развития внутри команды;
  • Дружелюбная атмосфера в команде и компании в целом;
  • Прогрессивные инструменты для работы и гибкие процессы.

Резюме присылайте Ролич Оксане на почту: [email protected]

Senior/Middle Account Manager (digital)

по договоренности
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Контроль маржинальности проекта;
  • Участие в медиапланировании;
  • Работа с клиентом (выстраивание доверительных отношений, day-2-day коммуникация по проекту, развитие клиента и проектов, формирование и управление ожиданиями, проведение проектных встреч (брифинги, самапы);
  • Взаимодействие с проектной командой (контроль выполнения задач исполнителями внутри агентства по разным направлениям диджитал);
  • Организация встреч с клиентом по текущим проектам;
  • Отчётность по результатам работы.

Требования:

  • Опыт работы на стороне диджитал-агентств;
  • Опыт работы с крупными клиентами (media, performance);
  • Знание диджитал-инструментов, систем аналитики, структуры рынка и поставщиков;
  • Знание английского языка приветствуется;
  • Уверенное знание Excel (формулы, ВПР, сводные);
  • Преимущественно опыт работы со сферой недвижимости.

Условия:

  • График 5/2. 10:00 - 19:00 с гибким началом дня;
  • Комфортный и современный офис;
  • Готовность рассмотреть гибридный/удалённый формат после прохождения испытательного срока;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу; 
  • Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия).

Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту:  [email protected]

Директор по работе с клиентами (Media)

по договоренности
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Полное ведение/курирование текущих клиентов агентства;
  • Контроль размещений, оперативное реагирование на проблемы в размещении, анализ проведенных размещений по всей группе клиентов;
  • Контроль финансово-юридического сопровождения проектов (контроль своевременного согласования/подписания финансовых и юридических документов, счетов, закрывающих документов);
  • Контроль над регулярным заполнением внутренней системы отчетности (СИМБА);
  • Курирование (обучение, мотивация и контроль) команды. Ответственность за результаты своих подчиненных.

Требования:

  • Опыт создания и ведения проектов от 3-х лет (диджитал и классические медиа);
  • Опыт работы в крупном рекламном на позиции account director, либо group head, управление несколькими проектными командами;
  • Уверенный опыт работы со всеми медийными каналами;
  • Понимание методов оценки эффективности медийной рекламы и умение их применять;
  • Практический опыт в менеджменте и управлении людьми, самостоятельность в работе;
  • Креативное мышление.

Условия:

  • Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку;
  • Возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
  • Перспективы карьерного роста
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу; 
  • Высокий уровень корпоративной культуры и институтов (в т.ч. события и мероприятия).

Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту:  [email protected]

Media Planner

по договоренности
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с крупными клиентами (преимущественно в недвижимости) с бюджетами от нескольких миллионов рублей в месяц;
  • Верхнеуровнево распределять бюджет по всем каналам (далее специалисты по аукционным каналам делают расчёты);
  • Планировать прямые медийные размещения (не аукционные), включая CPA;
  • Подготавливать и проводить внутренние/внешние презентации медиапланов (сотрудникам клиентского сервиса);
  • Участие в подготовке стратегий и тендеров;
  • Бронирование, запуск кампаний, отслеживание эффективности и выполнения KPIs по прямым медийным размещениям;
  • Общение с площадками, различными подрядчиками, постоянная работа над улучшением закупочных условий;
  • Контроль выполнения бюджетов, маржинальности по проектам;
  • Анализ эффективности проведения рекламных кампаний.

Требования:

  • Опыт работы в диджитал-агентстве или на стороне рекламной площадки от 1-го года;
  • Уверенное знание медийных площадок и игроков рынка прямых медиа;
  • Опыт планирования всех каналов, размещения прямых медийных диджитал-форматов (включая спецпроекты) и работы с CPA подрядчиками;
  • Отличное знание ключевых показателей интернет-маркетинга.

Условия:

  • Корпоративное обучение TWIGA Academy по различным рекламным дисциплинам;
  • Регулярные полугодовые ассесменты с возможностью карьерного роста;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу; 
  • Гибридный график работы. 

Резюме присылайте Титовой Татьяне на почту:  [email protected]

Младший Project Manager

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: от года;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Вести проекты студии от и до;
  • Оперативно коммуницировать с клиентом;
  • Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
  • Писать технические задания;
  • Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).

Требования:

  • Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
  • Опыт ведения проектов на стороне диджитал-агентства/IT-студии как преимущество;
  • Умение вести переговоры;
  • Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
  • Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
  • Знание основ программирования.

Условия:

  • Высокая вероятность роста до Team Lead;
  • Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Account-manager Telegram Ads (удаленно)

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Взаимодействовать с командой таргетологов по настройке рекламных кабинетов, рекламных кампаний в Tg Ads;
  • Сопровождать клиента на всех этапах запуска;
  • Распределять задачи между командой, осуществлять контроль выполнения;
  • Контролировать оплаты по проектам;
  • Контролировать эффективное распределение рекламного бюджета;
  • Контролировать поддержание целевых показателей по проектам;
  • Проводить Zoom-встречи с командой и клиентами.

Требования:

  • Самообучаемость и большое желание расти в сфере рекламы;
  • Опыт работы на позиции project-manager / account / таргетолог будет являться преимуществом;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Умение вести переговоры с клиентом;
  • Умение контролировать дедлайны;
  • Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой.

Условия:

  • Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Performance-специалист/Таргетолог Telegram Ads (удаленно)

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Настраивать рекламные кампании в Telegram Ads: подборка аудиторий таргетинга (каналы и тематики), создание рекламных креативов;
  • Оптимизировать и вести рекламные кампании в Telegram Ads: регулярный поиск и тестирование новых гипотез, создание креативов;
  • Формировать рекомендации клиентам по улучшению эффективности, анализ воронок, объектов (боты, каналы), контента, генерировать смелые гипотезы и идеи;
  • Еженедельно коммуницировать с клиентами посредством звонков и в письменном виде;
  • Заполнять ежедневную отчетности по результатам рекламных кампаний, создавать сводные отчеты по запросу.

Требования:

  • Опыт работы с TG Ads будет огромным преимуществом;
  • Опыт в сфере диджитал-маркетинга более 2-х лет и опыт работы на аналогичной должности на стороне диджитал-агентства либо компании, специализирующейся на онлайн-обучении (как преимущество);
  • Опыт работы с платными аукционными каналами трафика;
  • Наличие успешно реализованных проектов в диджитал-маркетинге;
  • Уверенное владение навыками маркетинговой, рекламной аналитики и необходимыми инструментами.

Условия:

  • Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Motion Designer

по договоренности
Plenum

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Неполная занятость.

Задачи:

  • Придумывать и собирать фестивальные ролики по нашим кейсам;
  • Делать раскадровки;
  • Делать абстрактные и продуктовые 3D, мокапы и анимировать их;
  • 2D анимацию графики для ролика;
  • Саунд-дизайн для роликов.

Требования:

  • Уверенное владение полным пакетом Adobe, AE — обязательно;
  • Умение работать с изингами, знание основ expressions, 3D;
  • Умение работать с анимацией в синеме, динамика, моделинг, шейдинг, освещение, рендер;
  • Знание основ саунд-дизайна будет преимуществом;
  • Чувство ритма и тайминга в анимации;
  • Монтаж, кеинг, трекинг, цветокоррекция, эффекты;
  • Опыт продуктовой визуализации и персонажной анимации будут плюсом;
  • Ответственность и здоровый перфекционизм;
  • Насмотренность и понимание трендов моушн дизайна;
  • Опыт работы графическим/моушн дизайнером от 3-х лет;
  • Проактивность и открытость.

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Двухэтажный офис лофт на «Хлебозаводе».

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Креатор

от 140 000 до 160 000
KINEMOTOR Production

Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать креативы, концепции и big idea;
  • Оформлять презентации в GoogleDocs и других инструментах;
  • Защищать идеи перед командой и клиентами;
  • Придумывать синопсисы/логлайны/сценарии/слоганы;
  • Брифовать клиента вместе с командой;
  • Взаимодействовать с другими отделами: PR, продакшн, аккаунтинг и другими.

Требования:

  • Понимание креатива, как он строится и как работает;
  • Портфолио реализованных креативных проектов и выигранных тендеров;
  • Насмотренность;
  • Быть в курсе актуальных трендов;
  • Опыт презентации и защиты своих идей;
  • Навык делать классные презентации.

Условия:

  • Перспектива роста до креативного директора;
  • Гибридный график работы;
  • Корпоративное обучение;
  • Стильный и уютный офис в 10 минутах от метро;
  • Молодой, дружный и творческий коллектив.

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер

от 80 000
Human Code

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка PR-плана, креативных кампаний и инфоповодов, управление их реализацией на всех этапах;
  • Взаимодействие со СМИ и блогерами;
  • Участие в планировании и организации мероприятий;
  • Копирайтинг и редактура текстов;
  • Вместе с командой принимать участие в брейнштормах, генерировать идеи концепций и форматов интеграций, а также спецпроектов и коллабораций;
  • Планировать рекламные размещения;
  • Собирать статистику рекламных кампаний, анализировать результаты;
  • Финансовое планирование и отчетность в рамках реализуемых коммуникационных кампаний;
  • Взаимодействие с внештатными сотрудниками – копирайтерами, дизайнерами, видеографами и другими специалистами, необходимыми для реализации задач клиентов.

Требования:

  • Опыт работы в PR-агентстве или PR-отделе от 2-х лет;
  • Опыт работы с крупными международными технологическими / consumer tech брендами будет большим преимуществом;
  • Опыт планирования и реализации креативных интегрированных кампаний, PR-сопровождения крупных мероприятий и продуктовых запусков в качестве менеджера проекта;
  • Критическое мышление, широкий кругозор, хорошие коммуникативные и аналитические способности.

Условия:

  • График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]

Менеджер проектов

от 80 000 до 100 000
Human Code

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
  • Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
  • Медиапланирование;
  • Контроль выполнения KPI;
  • Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
  • Участие в подготовке коммерческих предложений;
  • Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.

Требования:

  • Опыт работы менеджером проектов в агентствах (брендинговые, рекламные, креативные);
  • Умение писать технические задания;
  • Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
  • Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
  • Понимание основ маркетинга и медиапланирования.

Условия:

  • График работы: 3 дня в неделю удалённо, 2 дня в неделю работа в офисе в центре Москвы ;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]

Account manager (middle)

по договоренности
Out Digital

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Регулярная рабочая коммуникация с клиентом: брифинги, согласования, запросы информации, получение комментариев, регулярная отчетность, и т.д.;
  • Координация работы проектной команды: постановка задач, составление тайминговрегламентов, контроль выполнения;
  • Ведение документооборота по проектам;
  • Бюджетирование доходов и затрат;
  • Развитие клиентов, подготовка предложений, улучшений работы.

Требования:

  • Глубокое понимание специфики диджитал и SMM;
  • Опыт работы не менее 2-х лет в качестве аккаунт-менеджера;
  • Опыт работы с крупными брендами, на площадках Telegram, «Вконтакте», «Одноклассники» — будет плюсом;
  • Умение презентовать предложения;
  • Отличные коммуникативные навыки;

Условия:

  • Работа в классной команде специалистов;
  • Гибридный формат работы (офис/удаленка);
  • Уютный офис с выходом на крышу в самом центре Москвы;
  • График 5/2, гибкое начало рабочего дня: 9-11 утра;
  • Развитая корпоративная культура;
  • Внутреннее и внешнее обучение;
  • Возможности для финансового, карьерного и профессионального роста.

Резюме присылайте Бордюг Ксении на почту: [email protected]

New business manager/Менеджер по развитию бизнеса

по договоренности
АЛИДИ Продвижение

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Стратегическое бизнес-планирование по увеличению дохода компании по новым клиентам в указанных направлениях бизнеса;
  • Привлечение потенциальных клиентов, выявление потребностей, формирование коммерческих предложений;
  • Развитие бизнеса текущих партнеров;
  • Участие в коммерческих/государственных тендерах;
  • Подготовка презентаций.

Требования: 

  • Понимание специфики бизнеса данных направлений;
  • Опыт работа в смежным сегментах агентского бизнеса (IC, IN-Door);
  • Опыт работы с крупнейшими корпоративными клиентами страны, участия в тендерах и выполнений плана продаж по ним;
  • Эффективное выстраивание работы проектных команд (руководить, устанавливать приоритеты, DL и т.д.);
  • Высокий уровень самоорганизации, активная жизненная позиция, позитивный настрой;
  • Отличные презентационные навыки;
  • Умение работать с возражениями;
  • Опыт работы с крупными ритейлерами и наличие деловых связей будет преимуществом.

Условия:

  • Возможность реализовывать много интересных бизнес-процессов;
  • График работы 5/2‚ с 9.00 до 18.00.

Резюме присылайте Багемской Лейле на почту: [email protected] 

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