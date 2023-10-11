Арт-директор Journey, руководитель креативной группы makelove, дизайнер A1 Team и не только

Если на работе осенняя депрессия не отступает, а накатывает с новой силой — лучшим лекарством может стать смена работы! В новой подборке вакансий от Sostav SUR agency приглашает соискателей на позицию арт-директора, SocialJet ждёт менеджера по работе с рекламными кампаниями, DS1 branding ищет в свою команду менеджера по рекламе и PR, а A1 Team в поисках дизайнера.
Менеджер по рекламе и PR
DS1 branding
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Провести цикл мероприятий по введению агентства в медийное пространство, реализовывать всю PR стратегию;
- Формировать и поддерживать положительный имидж компании и ее продуктов на рынке в интернете;
- SMM, копирайтинг и продвижение компании в социальных сетях и блогах;
- Регулярно предлагать и реализовывать мероприятия по росту узнаваемости агентства;
- Взаимодействие с командой дизайнеров и формирование брендбука агентства;
- Быть драйвером роста агентства на рынке, искать возможности, реализовывать нестандартные проекты, генерить новые идеи.
Требования:
- Опыт постановки маркетинговых и PR процессов с нуля, или опыт работы в стартапе (большой плюс);
- Отличные результаты на предыдущем месте и готовность их подтвердить;
- Опыт на аналогичной позиции от 3-х лет, желательно высшее профессиональное образование по профилю;
- Увлеченность PR, активность, заряженность, нацеленность на результат, самостоятельность;
- Опыт продвижения компании в социальных сетях и блогах, опыт в копирайтинге;
- Владение английским языком на рабочем уровне крайне желательно.
Условия:
- Профессиональный состав команды;
- Вдохновляющие атмосфера и задачи;
- Работа с масштабными и интересными проектами, в том числе зарубежными;
- Возможности карьерного и финансового роста;
- Чай, кофе, печеньки, фрукты в офисе, пятничные вечеринки, спортивные мероприятия, кинопоказы, лекции, курсы английского языка.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Менеджер по работе с клиентами/аккаунт-менеджер
RedDigital
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
- Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
- Медиапланирование;
- Контроль хода рекламных кампаний, контроль выполнения KPI;
- Внесение предложений по увеличению эффективности проводимых кампаний, организация проведения A/B тестирований, исследований и экспериментов;
- Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
- Участие в подготовке коммерческих предложений (в том числе тендерных);
- Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.
Требования:
- Опыт работы в диджитал-агентстве от 2-х лет;
- Средне-специальное/высшее образование, уверенное пользование ПК (Ecxel, Power Point);
- Опыт ведения рекламных диджитал-кампаний, нацеленных на результат;
- Знание систем веб-аналитики сайтов и других систем управления интернет-рекламой, хороший уровень владения Yandex Metrika, Google Analytics (наличие сертификатов приветствуется);
- Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
- Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
- Понимание основ маркетинга и медиапланирования.
Условия:
- ДМС через 6 месяцев работы;
- Карьерный рост, отличный дружный коллектив и регулярные незабываемые корпоративные мероприятия;
- Современный уютный офис.
Резюме присылайте Татьяне Микуновой на почту: [email protected]
Project Manager
Plenum
Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Организовывать работу кросс-дисциплинарной команды (удалёнка+офис);
- Вместе с бренд-продюсером (а потом и самостоятельно) вести комплексные брендинговые проекты, контролировать процесс и результат работы на всех участках;
- Развивать отношения с клиентами, внимательно слушать и слышать, что им необходимо сейчас и в будущем, превращать клиентские задачи в проекты, развивая бизнес агентства;
- Готовить и содержать в порядке всю проектную документацию и артефакты (договора, приложения, тайминги, сметы и т.п.);
- Следить за соблюдением договорённостей сторон, контролировать тайминги и бюджеты.
Требования:
- Опыт работы от 2-х лет;
- Осознанность;
- Самостоятельность;
- Финансовая грамотность и дисциплина;
- Профильное образование будет плюсом;
- Документооборот и навык работы с юристами;
- Стрессоустойчивость;
- Любовь к деталям и педантичность;
- Планирование и многозадачность.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме отправляйте на почту: [email protected], указав в теме письма «Project Manager».
Проектный менеджер
SUR agency
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Собирать смету;
- Писать ТЗ и передавать его юристам для составления договора;
- Согласовывывать договор с клиентом;
- Собирать команду проекта из наших подрядчиков и коллег (ставить ТЗ на разработку креативов и текстов);
- Контролировать запуск всех инструментов и их эффективность, корректировать РК в случае необходимости и ежедневно актуализировать статусы для клиента;
- Составлять отчет по итогу проекта по ТЗ.
Требования:
- Опыт работы в рекламе (опыт в ивент-сфере тоже приветствуется);
- Умение работать в команде, структурировать все процессы внутри нее и нести ответственность. Способность менять роли в проекте и перевоплощаться из руководителя процесса в исполнителя;
- Знание алгоритмов диджитал-рекламы (таргет, контекст, медийная реклама и так далее);
- Навык управления сложными процессами, держать в голове несколько задач одновременно и быстро вникать в новые для себя темы;
- Способность предлагать нестандартные решения и быть в повестке новых форм и возможностей рекламных инструментов;
- Знание рынка блогинга на разных онлайн-платформах;
- Понимание процессов документооборота (составление сметы, написание ТЗ).
Условия:
- Работа в офисе в центре Москвы;
- График работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00;
- ЗП по итогам собеседования;
- Возможность обучения и роста внутри компании;
- Команда людей, которые круто работают и ярко отдыхают.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Арт-директор
SUR agency
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Курирование и ведение большого творческого отдела дизайна, в который входят графические дизайнеры разного уровня и трафик-менеджеры;
- Разработка дизайн-продуктов, согласование и презентация перед заказчиком;
- Ведение ребрендинга продуктов, продумывание key visual, разработка фирменного стиля;
- Разработка дизайна рекламных креативов;
- Генерирование идей и их визуальное представление;
- Планирование работы отдела;
- Формирование технических заданий и требований;
- Участие в конкурсной деятельности от лица компании и компоновка визуальных материалов.
Требования:
- Уровень умений и навыков в дизайне — senior, art director;
- Опыт работы не менее 8 лет в графическом дизайне, обязателен опыт в рекламных или event-агентствах;
- Навыки работы в графических редакторах (высокий уровень владения): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Figma;
- Навыки работы в After Effects (базовый уровень);
- Опыт работы с большим творческим коллективом (больше 3 человек);
- Опыт в курировании сотрудников для дальнейшего роста и развития отдела;
- Умение формировать технические требования и координировать выполнение задач;
- Умение работать в режиме горящих дедлайнов, высокая скорость работы без потери качества, клиентоориентированный подход, художественный вкус‚ чувство стиля‚ современный подход к дизайну;
- Готовность к ненормированному рабочему дню и к динамичному темпу работы;
- Портфолио реализованных работ (обязательно).
Условия:
- Испытательный срок — 3 месяца;
- Возможен ненормированный график во время сдачи крупных проектов.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Менеджер по работе с рекламными кампаниями
SocialJet
Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Размещать рекламу в телеграм-каналах, пабликах, группах, у блоггеров (коммуникация, выполнение рекламных кампаний, контроль, отчетность);
- Обучаться работе с нашей платформой, подключать к ней новые источники.
Требования:
- Ответственность, стрессоустойчивость;
- Возможность работать, не отвлекаясь на другие задачи;
- Готовность к сверх-графику (работы много, за работу в выходные доплачиваем);
- Коммуникабельность, активность, дружелюбие, приветливость;
- Грамотная речь, устная и письменная.
Условия:
- Премии по результатам каждого месяца;
- Возможность работать онлайн;
- Бодрая и успешная команда.
Newbiz manager
MATE Production
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Заводить новых друзей для компании из числа крупных брендов и рекламных агентств;
- Не забывать звонить и писать нашим старым друзьям (текущим клиентам);
- Быть на связи 24/7 (ну или почти);
- Отвечать на запросы, подготавливать тендеры и фильтровать все, что нам не подходит;
- Следить за тем, чтобы наша база клиентов была не просто большой, но и актуальной;
- Делиться нашими свежими кейсами и новостями;
- Помогать нам стать ещё более крутыми;
- Участвовать в планировании маркетинговых и PR стратегий, предлагать креативные идеи, которые помогут усилить наш имидж и расширить аудиторию.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет в рекламной сфере;
- Понимание процессов видеопроизводства — большой плюс;
- Понимание клиентского сервиса не просто как набора правил, а как философии нашей работы и стиля жизни;
- Ответственность и коммуникабельность;
- Сочетать общение с профессионализмом.
Условия:
- Команда единомышленников, влюбленных в свое дело, и дружелюбная атмосфера;
- Проекты, которые захватывают и вдохновляют.
Резюме присылайте на почту: [email protected], в сопроводительном письме укажите список клиентов, с которыми сотрудничали ранее.
Project Manager/Junior Account Manager (BTL, EVENT)
A1 Team
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ежедневная деловая переписка с поставщиками и клиентом;
- Проведение встреч, митингов, статусов со всеми вовлеченными в проект подразделениями агентства и партнерами;
- Взаимодействие с поставщиками (в том числе в регионах), контроль и координация документооборота;
- Просчет смет по проектам;
- Подготовка предложений в формате презентации;
- Работа с тендерной документацией;
- Контроль и координация документооборота с поставщиками.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 1 года на позиции «Прожект-менеджер»;
- Опыт реализации крупных федеральных промо-акций, event, ncp, tailor-made как плюс;
- Ответственность, проактивность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, чувство юмора.
- Знание рынка offline/online event - услуг: основные тренды, площадки, технологии и материалы, персонал и поставщики;
- Работа с проектной документацией: графики, монтажные планы, инструкции для персонала, логистические карты, тайминги, клиентская и финансовая отчетность;
- Умение самостоятельно собирать проект руками;
- Высокий уровень самоорганизации, ответственность за результат;
- Уверенные коммуникативные навыки;
- Готовность к ночным монтажам/демонтажам.
Условия:
- Гибридный формат работы;
- Уважение к результатам вашей работы, отсутствие токсичных коллег.
Senior Account manager/Account manager (BTL, EVENT)
A1 Team
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка тендеров для клиентов «под ключ» по следующим категориям проектов: NCP, Tailor Made, Online-event, Offline-event, кампании 360;
- Взаимодействие с поставщиками и креативной студией;
- Работать с цифрами: знание ценообразования, расчет смет, умение и желание оптимизировать;
- Работать с документами: координация и контроль документооборота, составление таймингов, работа с тендерной документацией, подготовка просчетов, презентаций, идей, механик.
Требования:
- Опыт работы на позиции Senior Account manager от года;
- Понимание рынка BTL/ивент/диджитал-услуг;
- Высокий уровень самоорганизации, ответственности, самомотивации и самодисциплины,
- Уверенные коммуникативные навыки.
Условия:
- График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00 (частично удаленная);
- Дружный коллектив единомышленников;
- Возможность расти и развиваться в интересных проектах.
Дизайнер (BTL, ивент, диджитал)
A1 Team
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать креативные концепций и глобальные идеи;
- Осуществлять авторский/творческий надзор качества проектов;
- Презентовать предложения перед клиентом, участвовать в брифингах/установочных встречах с клиентом;
- Разработка дизайна Key Visual (визуализация);
- Создание дизайна продукции для участия в мероприятиях (POS, сувенирная продукция, промо-упаковка и др.), пре-пресс макетов;
- Подготовка презентаций.
Требования:
- Экспертиза в разработке BTL, ивент, диджитал-проектов, спецпроектов в соцсетях, коллабораций с блогерами и селебрити.
- Навык разработки визуального оформления;
- Насмотренность;
- Готовность отвечать за итоговый продукт;
- Креативное мышление;
- Умение работать в группе и обеспечивать рождение визуальных образов в процессе командной работы.
Условия:
- Команда амбициозных и интересных людей;
- Уникальная возможность прокачать свой навык на сложных проектах;
- Открытый к диалогу креативный и менеджерский коллектив;
- Уважение к творческому продукту;
- Возможность гибридной занятости.
Резюме и портфолио присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]
Младший Project Manager (Junior)
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: от 1 года;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Вести проекты студии от и до;
- Оперативно коммуницировать с клиентом;
- Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
- Писать технические задания;
- Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).
Требования:
- Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
- Опыт работы на позиции Junior прожект-менеджер в IT-компании / диджитал-агентстве / дизайн-студии как преимущество;
- Умение вести переговоры;
- Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
- Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
- Знание основ программирования.
Условия:
- Высокая вероятность роста до Team Lead;
- Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Account-manager Telegram Ads
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день, удаленная работа;
Задачи:
- Взаимодействовать с командой таргетологов по настройке рекламных кабинетов, рекламных кампаний в Tg Ads;
- Сопровождать клиента на всех этапах запуска;
- Распределять задачи между командой, осуществлять контроль выполнения;
- Контролировать оплаты по проектам;
- Контролировать эффективное распределение рекламного бюджета;
- Контролировать поддержание целевых показателей по проектам;
- Проводить Zoom-встречи с командой и клиентами.
Требования:
- Самообучаемость и большое желание расти в сфере рекламы;
- Опыт работы на позиции прожект-менеджер / аккаунт / таргетолог будет являться преимуществом;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Умение вести переговоры с клиентом;
- Умение контролировать дедлайны;
- Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой.
Условия:
- Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса).
- Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Performance специалист (Таргетолог) Telegram Ads
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день, удаленная работа;
Задачи:
- Настраивать рекламные кампании в Telegram Ads;
- Подборка аудиторий таргетинга (каналы и тематики), создание рекламных креативов;
- Оптимизировать и вести рекламные кампании в Telegram Ads;
- Регулярный поиск и тестирование новых гипотез, создание креативов;
- Формировать рекомендации клиентам по улучшению эффективности, анализ воронок, объектов (боты, каналы), контента, генерировать смелые гипотезы и идеи;
- Еженедельно коммуницировать с клиентами посредством звонков и в письменном виде;
- Заполнять ежедневную отчетности по результатам рекламных кампаний, создавать сводные отчеты по запросу.
Требования:
- Опыт работы с Telegram Ads будет огромным преимуществом;
- Опыт в сфере диджитал-маркетинга более 2-х лет и работы на аналогичной должности на стороне диджитал-агентства либо компании, специализирующейся на онлайн-обучении (как преимущество);
- Опыт работы с платными аукционными каналами трафика;
- Наличие успешно реализованных проектов в диджитал-маркетинге;
- Уверенное владение навыками маркетинговой, рекламной аналитики и необходимыми инструментами.
Условия:
- Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса).
- Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Креатор
JOURNEY
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать в составе креативной пары совместно с арт-директором;
- Придумывать все, от больших смыслов и идей фестивалей до развлекательных активностей и копирайтов стикерпака;
- Участвовать в коммуникации с клиентом, защищать идеи;
- Лидировать процессы работы креативной пары.
Требования:
- Опыт в ивент- и креативных агентствах;
- Опыт создания 360-кампаний и офлайн-спецпроектов;
- Опыт работы с алкоголем (как преимущество);
- Навык комплексного подхода к проектам (структура презентации, большая идея, customer journey);
- Опыт работы в паре с арт-директором;
- Навык просто и емко формулировать (от идей до call to action и слоганов), соблюдение дедлайнов.
Условия:
- Классная молодая команда, которая примет тебя, как родного;
- Интересные и сложные проекты;
- Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
- График работы с гибким началом рабочего дня;
- Частичная компенсация профильного обучения.
Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию.
Арт-директор
JOURNEY
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участие в штормах по проектам;
- Верстка стильных презентаций с креативными предложениями;
- Дизайн широкого профиля — от баннера до оформления пространства;
- Участие во встречах, презентациях;
- Постановка задач дизайнерам и другим творческим исполнителям и оценка их результатов;
- Разработка визуальных концепций, создание KV, написание подводок и обоснований для разработанных дизайн-решений.
Требования:
- Насмотренность, наслушанность, начитанность и наработанность;
- Знание пакета Adobe;
- Умение передать задачу DTP-специалисту;
- Опыт работы в агентском или рекламном бизнесе;
- Опыт работы по брендбуку с международными брендами;
- Желательно профильное образование (Строгановка/Полиграф/Британка);
- Внимательность;
- Получение кайфа от процесса и результата работы, желание увидеть свои проекты в реализации;
- Умение работать в сжатые сроки;
- Базовый английский (желательно).
Условия:
- Классная молодая команда, которая примет тебя, как родного;
- Интересные и сложные проекты;
- Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
- График работы с гибким началом рабочего дня;
- Участие в рекламных фестивалях.
Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию.
Account Group Head
JOURNEY
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстроить процесс работы над проектами, комфортный для клиента и для агентства;
- Следить за выполнением критериев успеха проектов (чистая прибыль / соблюдение сроков /счастье клиента);
- Эффективное участие в тендерах.
Требования:
- Опыт работы с 360-проектами, в креативных и в event-агентствах;
- Понимание интегрированных маркетинговых коммуникаций;
- Опыт руководящей работой в маркетинге;
- Опыт успешной работы с клиентами из списка ТОР-50 рекламодателей;
- Умение общаться и выступать публично;
- Владение стандартным набором программ (MS Office, Zoom, Telegram, облачные хранилища, таск-менеджеры);
- Готовность к ненормированному рабочему дню.
Условия:
- Полная занятость и работа в офисе (с возможностью перехода на гибридный график);
- Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;
- Бонусный пакет — после испытательного срока (бонусы выплачиваются ежеквартально).
Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию.
Employer brand manager
makelove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать с крупными локальными и международными проектами!
- Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
- Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
- Развивать партнерские отношения с клиентами;
- Менеджерить команду;
- Участвовать в командной работе: организовывать совместные брейншторминги, давать качественную обратную связь, мотивировать команду на новые идеи и спецпроекты;
- Ставить ТЗ и задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
- Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.
Требования:
- Опыт работы в агентстве от 2-х лет;
- Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
- Высшее образование (управление персоналом/маркетинг – будет преимуществом);
- Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).
Условия:
- Чудесная команду, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Корпоративный MacBook;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]
Руководитель креативной группы
makelove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Придумывать большие идеи, активации, кампании;
- Участвовать в стратегических ревью;
- Курировать работу креативной команды (копирайтеры и дизайнеры) на проектах;
- Развивать своих клиентов через проактивные предложения;
- Развивать команду: обучать, повышать уровень креатива и качество идей в агентстве;
- Презентовать идеи клиентам на русском и английском;
- Оптимизировать процессы работы в креативном отделе;
- Выступать от агентства на различных мероприятиях, иногда на английском языке, участвовать в различных PR-активностях (статьи, посты, видеоролики и пр.).
Требования:
- Опыт работы на аналогичной роли в агентстве от года;
- Английский не ниже B2;
- Знание креативных методик и умение их применять;
- Опыт работы с видеороликами (скрипты, продакшен);
- Очень хороший русский язык (уровень «пишу без ошибок вообще»).
Условия:
- Чудесная команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
- Перспективы горизонтального и вертикального роста;
- Корпоративный MacBook;
- Гибридный график;
- Помощь в продвижении личного бренда;
- Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская, Красносельская или офис в Тбилиси.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]
Руководитель отдела дизайна
makelove
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать визуальные концепции;
- Вести и защищать проекты, общаться с клиентом;
- Брифовать дизайнеров, совместно штормить, курировать на протяжении всего проекта;
- Коммуницировать с креативом;
- Проводить обучающие мероприятия для дизайнеров;
- Формировать периодические тренд-репорты для отдела дизайнеров и агентства.
Требования:
- Опыт создания и разработки айдентики от 3-х лет;
- Умение работать с брифом (понимание специфики сферы, навыки изучения целевой аудитории, конкурентов);
- Опыт работы с крупными российскими и международными клиентами;
- Опыт работы с клиентом (переговоры, презентации) на различных иерархических уровнях;
- Отличное знание пакета Adobe/Keynote/Figma.
Условия:
- Чудесная команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Корпоративный MacBook;
- Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская или офис в Тбилиси.
Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]