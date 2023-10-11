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Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
11.10.2023

Арт-директор Journey, руководитель креативной группы makelove, дизайнер A1 Team и не только

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

Если на работе осенняя депрессия не отступает, а накатывает с новой силой — лучшим лекарством может стать смена работы! В новой подборке вакансий от Sostav SUR agency приглашает соискателей на позицию арт-директора, SocialJet ждёт менеджера по работе с рекламными кампаниями, DS1 branding ищет в свою команду менеджера по рекламе и PR, а A1 Team в поисках дизайнера.

Менеджер по рекламе и PR

по договоренности
DS1 branding

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Провести цикл мероприятий по введению агентства в медийное пространство, реализовывать всю PR стратегию;
  • Формировать и поддерживать положительный имидж компании и ее продуктов на рынке в интернете;
  • SMM, копирайтинг и продвижение компании в социальных сетях и блогах;
  • Регулярно предлагать и реализовывать мероприятия по росту узнаваемости агентства;
  • Взаимодействие с командой дизайнеров и формирование брендбука агентства;
  • Быть драйвером роста агентства на рынке, искать возможности, реализовывать нестандартные проекты, генерить новые идеи.

Требования:

  • Опыт постановки маркетинговых и PR процессов с нуля, или опыт работы в стартапе (большой плюс);
  • Отличные результаты на предыдущем месте и готовность их подтвердить;
  • Опыт на аналогичной позиции от 3-х лет, желательно высшее профессиональное образование по профилю;
  • Увлеченность PR, активность, заряженность, нацеленность на результат, самостоятельность;
  • Опыт продвижения компании в социальных сетях и блогах, опыт в копирайтинге;
  • Владение английским языком на рабочем уровне крайне желательно.

Условия:

  • Профессиональный состав команды;
  • Вдохновляющие атмосфера и задачи;
  • Работа с масштабными и интересными проектами, в том числе зарубежными;
  • Возможности карьерного и финансового роста;
  • Чай, кофе, печеньки, фрукты в офисе, пятничные вечеринки, спортивные мероприятия, кинопоказы, лекции, курсы английского языка.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер по работе с клиентами/аккаунт-менеджер

по договоренности
RedDigital

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
  • Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
  • Медиапланирование;
  • Контроль хода рекламных кампаний, контроль выполнения KPI;
  • Внесение предложений по увеличению эффективности проводимых кампаний, организация проведения A/B тестирований, исследований и экспериментов;
  • Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
  • Участие в подготовке коммерческих предложений (в том числе тендерных);
  • Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.

Требования:

  • Опыт работы в диджитал-агентстве от 2-х лет;
  • Средне-специальное/высшее образование, уверенное пользование ПК (Ecxel, Power Point);
  • Опыт ведения рекламных диджитал-кампаний, нацеленных на результат;
  • Знание систем веб-аналитики сайтов и других систем управления интернет-рекламой, хороший уровень владения Yandex Metrika, Google Analytics (наличие сертификатов приветствуется);
  • Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
  • Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
  • Понимание основ маркетинга и медиапланирования.

Условия:

  • ДМС через 6 месяцев работы; 
  • Карьерный рост, отличный дружный коллектив и регулярные незабываемые корпоративные мероприятия;
  • Современный уютный офис.

Резюме присылайте Татьяне Микуновой на почту: [email protected]

Project Manager

по договоренности
Plenum

Требуемый опыт работы: от 2-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Организовывать работу кросс-дисциплинарной команды (удалёнка+офис);
  • Вместе с бренд-продюсером (а потом и самостоятельно) вести комплексные брендинговые проекты, контролировать процесс и результат работы на всех участках;
  • Развивать отношения с клиентами, внимательно слушать и слышать, что им необходимо сейчас и в будущем, превращать клиентские задачи в проекты, развивая бизнес агентства;
  • Готовить и содержать в порядке всю проектную документацию и артефакты (договора, приложения, тайминги, сметы и т.п.);
  • Следить за соблюдением договорённостей сторон, контролировать тайминги и бюджеты.

Требования:

  • Опыт работы от 2-х лет;
  • Осознанность;
  • Самостоятельность;
  • Финансовая грамотность и дисциплина;
  • Профильное образование будет плюсом;
  • Документооборот и навык работы с юристами;
  • Стрессоустойчивость;
  • Любовь к деталям и педантичность;
  • Планирование и многозадачность.

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме отправляйте на почту: [email protected], указав в теме письма «Project Manager».

Проектный менеджер

по договоренности
SUR agency

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Собирать смету;
  • Писать ТЗ и передавать его юристам для составления договора;
  • Согласовывывать договор с клиентом;
  • Собирать команду проекта из наших подрядчиков и коллег (ставить ТЗ на разработку креативов и текстов);
  • Контролировать запуск всех инструментов и их эффективность, корректировать РК в случае необходимости и ежедневно актуализировать статусы для клиента;
  • Составлять отчет по итогу проекта по ТЗ.

Требования:

  • Опыт работы в рекламе (опыт в ивент-сфере тоже приветствуется);
  • Умение работать в команде, структурировать все процессы внутри нее и нести ответственность. Способность менять роли в проекте и перевоплощаться из руководителя процесса в исполнителя;
  • Знание алгоритмов диджитал-рекламы (таргет, контекст, медийная реклама и так далее);
  • Навык управления сложными процессами, держать в голове несколько задач одновременно и быстро вникать в новые для себя темы;
  • Способность предлагать нестандартные решения и быть в повестке новых форм и возможностей рекламных инструментов;
  • Знание рынка блогинга на разных онлайн-платформах;
  • Понимание процессов документооборота (составление сметы, написание ТЗ).

Условия:

  • Работа в офисе в центре Москвы;
  • График работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00;
  • ЗП по итогам собеседования;
  • Возможность обучения и роста внутри компании;
  • Команда людей, которые круто работают и ярко отдыхают.

Резюме присылайте на почту: [email protected] 

Арт-директор

по договоренности
SUR agency

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Курирование и ведение большого творческого отдела дизайна, в который входят графические дизайнеры разного уровня и трафик-менеджеры;
  • Разработка дизайн-продуктов, согласование и презентация перед заказчиком;
  • Ведение ребрендинга продуктов, продумывание key visual, разработка фирменного стиля;
  • Разработка дизайна рекламных креативов;
  • Генерирование идей и их визуальное представление;
  • Планирование работы отдела;
  • Формирование технических заданий и требований;
  • Участие в конкурсной деятельности от лица компании и компоновка визуальных материалов.

Требования:

  • Уровень умений и навыков в дизайне — senior, art director;
  • Опыт работы не менее 8 лет в графическом дизайне, обязателен опыт в рекламных или event-агентствах;
  • Навыки работы в графических редакторах (высокий уровень владения): Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, Figma;
  • Навыки работы в After Effects (базовый уровень);
  • Опыт работы с большим творческим коллективом (больше 3 человек);
  • Опыт в курировании сотрудников для дальнейшего роста и развития отдела;
  • Умение формировать технические требования и координировать выполнение задач;
  • Умение работать в режиме горящих дедлайнов, высокая скорость работы без потери качества, клиентоориентированный подход, художественный вкус‚ чувство стиля‚ современный подход к дизайну;
  • Готовность к ненормированному рабочему дню и к динамичному темпу работы;
  • Портфолио реализованных работ (обязательно).

Условия:

  • Испытательный срок — 3 месяца;
  • Возможен ненормированный график во время сдачи крупных проектов.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер по работе с рекламными кампаниями

от 30 000 до 60 000
SocialJet

Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Размещать рекламу в телеграм-каналах, пабликах, группах, у блоггеров (коммуникация, выполнение рекламных кампаний, контроль, отчетность);
  • Обучаться работе с нашей платформой, подключать к ней новые источники.

Требования:

  • Ответственность, стрессоустойчивость;
  • Возможность работать, не отвлекаясь на другие задачи;
  • Готовность к сверх-графику (работы много, за работу в выходные доплачиваем);
  • Коммуникабельность, активность, дружелюбие, приветливость;
  • Грамотная речь, устная и письменная.

Условия:

  • Премии по результатам каждого месяца;
  • Возможность работать онлайн;
  • Бодрая и успешная команда.

Ссылка на вакансию. 

Newbiz manager

по договоренности
MATE Production

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Заводить новых друзей для компании из числа крупных брендов и рекламных агентств;
  • Не забывать звонить и писать нашим старым друзьям (текущим клиентам);
  • Быть на связи 24/7 (ну или почти);
  • Отвечать на запросы, подготавливать тендеры и фильтровать все, что нам не подходит;
  • Следить за тем, чтобы наша база клиентов была не просто большой, но и актуальной;
  • Делиться нашими свежими кейсами и новостями;
  • Помогать нам стать ещё более крутыми;
  • Участвовать в планировании маркетинговых и PR стратегий, предлагать креативные идеи, которые помогут усилить наш имидж и расширить аудиторию.

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет в рекламной сфере; 
  • Понимание процессов видеопроизводства — большой плюс;
  • Понимание клиентского сервиса не просто как набора правил, а как философии нашей работы и стиля жизни;
  • Ответственность и коммуникабельность;
  • Сочетать общение с профессионализмом.

Условия:

  • Команда единомышленников, влюбленных в свое дело, и дружелюбная атмосфера;
  • Проекты, которые захватывают и вдохновляют.

Резюме присылайте на почту: [email protected], в сопроводительном письме укажите список клиентов, с которыми сотрудничали ранее. 

Project Manager/Junior Account Manager (BTL, EVENT)

по договоренности
A1 Team

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ежедневная деловая переписка с поставщиками и клиентом;
  • Проведение встреч, митингов, статусов со всеми вовлеченными в проект подразделениями агентства и партнерами;
  • Взаимодействие с поставщиками (в том числе в регионах), контроль и координация документооборота;
  • Просчет смет по проектам;
  • Подготовка предложений в формате презентации;
  • Работа с тендерной документацией;
  • Контроль и координация документооборота с поставщиками.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 1 года на позиции «Прожект-менеджер»;
  • Опыт реализации крупных федеральных промо-акций, event, ncp, tailor-made как плюс;
  • Ответственность, проактивность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, чувство юмора.
  • Знание рынка offline/online event - услуг: основные тренды, площадки, технологии и материалы, персонал и поставщики;
  • Работа с проектной документацией: графики, монтажные планы, инструкции для персонала, логистические карты, тайминги, клиентская и финансовая отчетность;
  • Умение самостоятельно собирать проект руками;
  • Высокий уровень самоорганизации, ответственность за результат;
  • Уверенные коммуникативные навыки;
  • Готовность к ночным монтажам/демонтажам.

Условия:

  • Гибридный формат работы;
  • Уважение к результатам вашей работы, отсутствие токсичных коллег.

Ссылка на вакансию. 

Senior Account manager/Account manager (BTL, EVENT)

от 120 000
A1 Team

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка тендеров для клиентов «под ключ» по следующим категориям проектов: NCP, Tailor Made, Online-event, Offline-event, кампании 360;
  • Взаимодействие с поставщиками и креативной студией;
  • Работать с цифрами: знание ценообразования, расчет смет, умение и желание оптимизировать;
  • Работать с документами: координация и контроль документооборота, составление таймингов, работа с тендерной документацией, подготовка просчетов, презентаций, идей, механик.

Требования:

  • Опыт работы на позиции Senior Account manager от года;
  • Понимание рынка BTL/ивент/диджитал-услуг;
  • Высокий уровень самоорганизации, ответственности, самомотивации и самодисциплины,
  • Уверенные коммуникативные навыки.

Условия:

  • График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00 (частично удаленная);
  • Дружный коллектив единомышленников;
  • Возможность расти и развиваться в интересных проектах.

Ссылка на вакансию. 

Дизайнер (BTL, ивент, диджитал)

по договоренности
A1 Team

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать креативные концепций и глобальные идеи;
  • Осуществлять авторский/творческий надзор качества проектов;
  • Презентовать предложения перед клиентом, участвовать в брифингах/установочных встречах с клиентом;
  • Разработка дизайна Key Visual (визуализация);
  • Создание дизайна продукции для участия в мероприятиях (POS, сувенирная продукция, промо-упаковка и др.), пре-пресс макетов;
  • Подготовка презентаций.

Требования:

  • Экспертиза в разработке BTL, ивент, диджитал-проектов, спецпроектов в соцсетях, коллабораций с блогерами и селебрити.
  • Навык разработки визуального оформления;
  • Насмотренность;
  • Готовность отвечать за итоговый продукт;
  • Креативное мышление;
  • Умение работать в группе и обеспечивать рождение визуальных образов в процессе командной работы.

Условия:

  • Команда амбициозных и интересных людей;
  • Уникальная возможность прокачать свой навык на сложных проектах;
  • Открытый к диалогу креативный и менеджерский коллектив;
  • Уважение к творческому продукту;
  • Возможность гибридной занятости.

Резюме и портфолио присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]

Младший Project Manager (Junior)

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: от 1 года;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Вести проекты студии от и до;
  • Оперативно коммуницировать с клиентом;
  • Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
  • Писать технические задания;
  • Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).

Требования:

  • Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
  • Опыт работы на позиции Junior прожект-менеджер в IT-компании / диджитал-агентстве / дизайн-студии как преимущество;
  • Умение вести переговоры;
  • Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
  • Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
  • Знание основ программирования.

Условия:

  • Высокая вероятность роста до Team Lead;
  • Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Account-manager Telegram Ads

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день, удаленная работа;

Задачи:

  • Взаимодействовать с командой таргетологов по настройке рекламных кабинетов, рекламных кампаний в Tg Ads;
  • Сопровождать клиента на всех этапах запуска;
  • Распределять задачи между командой, осуществлять контроль выполнения;
  • Контролировать оплаты по проектам;
  • Контролировать эффективное распределение рекламного бюджета;
  • Контролировать поддержание целевых показателей по проектам;
  • Проводить Zoom-встречи с командой и клиентами.

Требования:

  • Самообучаемость и большое желание расти в сфере рекламы;
  • Опыт работы на позиции прожект-менеджер / аккаунт / таргетолог будет являться преимуществом;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Умение вести переговоры с клиентом;
  • Умение контролировать дедлайны;
  • Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой.

Условия:

  • Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса).
  • Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Performance специалист (Таргетолог) Telegram Ads

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день, удаленная работа;

Задачи:

  • Настраивать рекламные кампании в Telegram Ads;
  • Подборка аудиторий таргетинга (каналы и тематики), создание рекламных креативов;
  • Оптимизировать и вести рекламные кампании в Telegram Ads;
  • Регулярный поиск и тестирование новых гипотез, создание креативов;
  • Формировать рекомендации клиентам по улучшению эффективности, анализ воронок, объектов (боты, каналы), контента, генерировать смелые гипотезы и идеи;
  • Еженедельно коммуницировать с клиентами посредством звонков и в письменном виде;
  • Заполнять ежедневную отчетности по результатам рекламных кампаний, создавать сводные отчеты по запросу.

Требования:

  • Опыт работы с Telegram Ads будет огромным преимуществом;
  • Опыт в сфере диджитал-маркетинга более 2-х лет и работы на аналогичной должности на стороне диджитал-агентства либо компании, специализирующейся на онлайн-обучении (как преимущество);
  • Опыт работы с платными аукционными каналами трафика;
  • Наличие успешно реализованных проектов в диджитал-маркетинге;
  • Уверенное владение навыками маркетинговой, рекламной аналитики и необходимыми инструментами.

Условия:

  • Гибкий график, удаленная работа (при желании можно работать и из офиса).
  • Свобода действий, гибкость и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы агентства.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Креатор

по договоренности
JOURNEY

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать в составе креативной пары совместно с арт-директором; 
  • Придумывать все, от больших смыслов и идей фестивалей до развлекательных активностей и копирайтов стикерпака;
  • Участвовать в коммуникации с клиентом, защищать идеи;
  • Лидировать процессы работы креативной пары.

Требования:

  • Опыт в ивент- и креативных агентствах;
  • Опыт создания 360-кампаний и офлайн-спецпроектов; 
  • Опыт работы с алкоголем (как преимущество);
  • Навык комплексного подхода к проектам (структура презентации, большая идея, customer journey);
  • Опыт работы в паре с арт-директором;
  • Навык просто и емко формулировать (от идей до call to action и слоганов), соблюдение дедлайнов.

Условия:

  • Классная молодая команда, которая примет тебя, как родного;
  • Интересные и сложные проекты;
  • Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
  • График работы с гибким началом рабочего дня;
  • Частичная компенсация профильного обучения.

Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию. 

Арт-директор

до 180 000
JOURNEY

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участие в штормах по проектам;
  • Верстка стильных презентаций с креативными предложениями;
  • Дизайн широкого профиля — от баннера до оформления пространства;
  • Участие во встречах, презентациях;
  • Постановка задач дизайнерам и другим творческим исполнителям и оценка их результатов;
  • Разработка визуальных концепций, создание KV, написание подводок и обоснований для разработанных дизайн-решений.

Требования:

  • Насмотренность, наслушанность, начитанность и наработанность;
  • Знание пакета Adobe;
  • Умение передать задачу DTP-специалисту;
  • Опыт работы в агентском или рекламном бизнесе;
  • Опыт работы по брендбуку с международными брендами;
  • Желательно профильное образование (Строгановка/Полиграф/Британка);
  • Внимательность;
  • Получение кайфа от процесса и результата работы, желание увидеть свои проекты в реализации;
  • Умение работать в сжатые сроки;
  • Базовый английский (желательно).

Условия:

  • Классная молодая команда, которая примет тебя, как родного;
  • Интересные и сложные проекты;
  • Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
  • График работы с гибким началом рабочего дня;
  • Участие в рекламных фестивалях.

Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию. 

Account Group Head

по договоренности
JOURNEY

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстроить процесс работы над проектами, комфортный для клиента и для агентства;
  • Следить за выполнением критериев успеха проектов (чистая прибыль / соблюдение сроков /счастье клиента);
  • Эффективное участие в тендерах.

Требования:

  • Опыт работы с 360-проектами, в креативных и в event-агентствах;
  • Понимание интегрированных маркетинговых коммуникаций;
  • Опыт руководящей работой в маркетинге;
  • Опыт успешной работы с клиентами из списка ТОР-50 рекламодателей;
  • Умение общаться и выступать публично;
  • Владение стандартным набором программ (MS Office, Zoom, Telegram, облачные хранилища, таск-менеджеры);
  • Готовность к ненормированному рабочему дню.

Условия:

  • Полная занятость и работа в офисе (с возможностью перехода на гибридный график);
  • Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;
  • Бонусный пакет — после испытательного срока (бонусы выплачиваются ежеквартально).

Резюме присылайте Лизе Юдиной в телеграм: @HR_MonaLiza
Ссылка на вакансию. 

Employer brand manager

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать с крупными локальными и международными проектами!
  • Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
  • Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
  • Развивать партнерские отношения с клиентами;
  • Менеджерить команду;
  • Участвовать в командной работе: организовывать совместные брейншторминги, давать качественную обратную связь, мотивировать команду на новые идеи и спецпроекты;
  • Ставить ТЗ и задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
  • Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.

Требования:

  • Опыт работы в агентстве от 2-х лет;
  • Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
  • Высшее образование (управление персоналом/маркетинг – будет преимуществом);
  • Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).

Условия:

  • Чудесная команду, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Корпоративный MacBook;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Руководитель креативной группы

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Придумывать большие идеи, активации, кампании;
  • Участвовать в стратегических ревью;
  • Курировать работу креативной команды (копирайтеры и дизайнеры) на проектах;
  • Развивать своих клиентов через проактивные предложения;
  • Развивать команду: обучать, повышать уровень креатива и качество идей в агентстве;
  • Презентовать идеи клиентам на русском и английском;
  • Оптимизировать процессы работы в креативном отделе;
  • Выступать от агентства на различных мероприятиях, иногда на английском языке, участвовать в различных PR-активностях (статьи, посты, видеоролики и пр.).

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной роли в агентстве от года;
  • Английский не ниже B2;
  • Знание креативных методик и умение их применять;
  • Опыт работы с видеороликами (скрипты, продакшен);
  • Очень хороший русский язык (уровень «пишу без ошибок вообще»).

Условия:

  • Чудесная команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
  • Перспективы горизонтального и вертикального роста;
  • Корпоративный MacBook;
  • Гибридный график;
  • Помощь в продвижении личного бренда;
  • Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская, Красносельская или офис в Тбилиси.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

Руководитель отдела дизайна

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать визуальные концепции;
  • Вести и защищать проекты, общаться с клиентом;
  • Брифовать дизайнеров, совместно штормить, курировать на протяжении всего проекта;
  • Коммуницировать с креативом;
  • Проводить обучающие мероприятия для дизайнеров;
  • Формировать периодические тренд-репорты для отдела дизайнеров и агентства.

Требования:

  • Опыт создания и разработки айдентики от 3-х лет;
  • Умение работать с брифом (понимание специфики сферы, навыки изучения целевой аудитории, конкурентов);
  • Опыт работы с крупными российскими и международными клиентами;
  • Опыт работы с клиентом (переговоры, презентации) на различных иерархических уровнях;
  • Отличное знание пакета Adobe/Keynote/Figma.

Условия:

  • Чудесная команда, с которой всегда можно и в огонь, и в воду, и на штурм, и на презентацию;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Корпоративный MacBook;
  • Двухэтажный офис рядом с м. Бауманская или офис в Тбилиси.

Резюме присылайте Миле Добровой на почту: [email protected]

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