PR-менеджер GREATIVE, арт-директор Depot, креатор Journey, старший дизайнер makelove и другие

Лето подходит к концу, а значит самое время поднапрячься и подумать о своей карьере. В новой подборке вакансий от Sostav Depot ищет арт-директора, Plenum приглашает соискателей на должность продюсера брендинговых проектов, Ambitica ждёт в свою команду аккаунт-менеджера, а Креативная студия SMIT. в поиске младшего креатора.
Арт-директор FMCG
Depot
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создавать дизайн упаковки и POSM:
- Создавать дизайн упаковки со сложным фудстайлом и вообще без него;
- Работа с инфографикой и типографикой;
- Разработка с нуля до легкого тюнинга лого;
- Разрабатывать айдентику.
Требования:
- Опыт работы c фудзонами;
- Навыки 3D и/или иллюстрации будут плюсом;
- Понимание современных трендов в FMCG;
- Развитые коммуникационные скиллы и навыки презентации.
Условия:
- Стабильность;
- Поддержка и взаимопонимание;
- Сильная команда, с которой можно сделать сильные проекты;
- Офис в центре Москвы (м. Таганская).
Резюме и портфолио отправляйте на почту: [email protected] с пометкой «арт-директор в упаковку».
Influencer Marketing manager / Менеджер по работе с блогерами
Migel Agency
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Делать подборки блогеров под задачи клиентов агентства, готовить коммерческие предложения;
- Мониторить рынок блогеров и искать новых инфлюенсеров и новые каналы на разных площадках;
- Вместе с командой принимать участие в брейнштормах, генерировать идеи концепций и форматов интеграций, а также спецпроектов и коллабораций;
- Регулярно вести коммуникацию с менеджерами, блогерами и подрядчиками;
- Планировать рекламные размещения;
- Собирать статистику рекламных кампаний, анализировать результаты;
- Вести документооборот и упаковывать результаты кампаний в отчеты.
Требования:
- Профильное образование: «Реклама и связи с общественностью», «Маркетинг», «Журналистика»;
- Релевантный опыт работы/стажировки от 1 года;
- Навыки коммуникации как внутри команды, так и вне ее;
- Понимание, как работают основные соцсети;
- Насмотренность и интерес к блогосфере;
- Умение анализировать показатели и результаты, делать выводы;
- Грамотный письменный и разговорный русский язык;
- Структурированность в работе, развитые навыки планирования, тайм-менеджмента и высокая самоорганизованность.
Условия:
- Комфортный офис в самом центре Москвы;
- Адекватное руководство и динамичная команда;
- Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
- Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
- Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.
Junior Digital-маркетолог
Migel Agency
Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участвовать в подготовке digital-стратегий и комплексных коммуникационных стратегий для клиентов;
- Курировать создание и ведение рекламных кампаний в VK, «Яндекс Директ», Telegram Ads;
- Работать с системами автоматизации и системами сквозной аналитики;
- Генерировать идей по увеличению эффективности рекламных кампаний и их тестировать;
- Контролировать расход и распределение бюджета;
- Мониторить эффективность, контролировать выполнение KPI и держать под контролем показатели CPA, CPO и ROMI;
- Готовить еженедельную отчетность по эффективности рекламных кампаний и ключевым показателям;
- Разрабатывать медиапланы и прогнозировать результаты рекламных кампаний для участия в тендерах по новым и действующим клиентам.
Требования:
- Ответвественный подход к выполнению любых задач;
- Умение оперативно принимать решения;
- Быть в курсе современных трендов performance-рекламы и digital-маркетинга в целом;
- Понимание работы digital-инструментов и контекстной рекламы;
- Владение Google.Analytics и «Яндекс.Метрика»;
- Умение выявлять причинно-следственные связи в динамике рекламных кампаний, анализировать трафик и выносить рекомендации на основании полученных данных;
- Внимательность.
Условия:
- Комфортный офис в самом центре Москвы;
- Адекватное руководство и динамичная команда;
- Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
- Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
- Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.
PR-менеджер
GREATIVE
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ежедневная коммуникация и консультирование клиентов по всем вопросам, касающимся продвижения брендов и отдельных продуктов;
- Разработка PR-планов, креативных кампаний и инфоповодов, управление их реализацией на всех этапах;
- Взаимодействие со СМИ и блогерами;
- Участие в планировании и организации мероприятий;
- Копирайтинг и редактура текстов;
- Организация работы команды PR-специалистов для решения клиентских задач и систематического выполнения KPI, контроль удовлетворенности клиента качеством предоставляемых услуг;
- Финансовое планирование и отчетность в рамках реализуемых коммуникационных кампаний;
- Взаимодействие с внештатными сотрудниками – копирайтерами, дизайнерами, видеографами и другими специалистами, необходимыми для реализации задач клиентов.
Требования:
- Опыт работы в PR-агентстве или PR-отделе крупной компании от 3-х лет;
- Опыт работы с крупными международными технологическими / consumer tech брендами будет большим преимуществом;
- Опыт планирования и реализации креативных интегрированных кампаний, PR-сопровождения крупных мероприятий и продуктовых запусков в качестве менеджера проекта;
- Уровень владения английским языком, достаточный для ведения убедительной деловой переписки с senior-менеджментом клиента;
- Критическое мышление, широкий кругозор, хорошие коммуникативные и аналитические способности.
Условия:
- Гибридный график работы c посещением офиса два раза в неделю, а также офиса клиента при необходимости;
- ДМС.
Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]
Старший копирайтер
makelove
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Придумывать креативные концепции, большие идеи, активации, кампании;
- Разбирать брифы, структурировать и анализировать информацию;
- Участвовать в стратегических ревью;
- Развивать своих клиентов через проактивные предложения;
- Описывать свои идеи для презентаций;
- Объяснять свои идеи и защищать их на встрече с клиентом (в том числе на английском языке);
- Выступать от агентства на различных мероприятиях (в том числе на английском языке), участвовать в различных PR-активностях (статьи, посты, видеоролики и пр.).
Требования:
- Опыт работы на аналогичной роли в агентстве от года;
- Английский не ниже B2;
- Знание креативных методик и умение их применять;
- Очень хороший русский язык.
Условия:
- Чудесная команда;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
- Перспективы горизонтального и вертикального роста;
- Корпоративный MacBook;
- Гибридный график;
- Помощь в продвижении личного бренда;
- Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства.
Cпециалист по работе с клиентами
makelove
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать с крупными локальными и международными проектами!
- Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
- Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
- Развивать партнерские отношения с клиентами;
- Менеджерить команду;
- Участвовать в командной работе: организовывать совместные брейншторминги, давать качественную обратную связь, мотивировать команду на новые идеи и спецпроекты;
- Ставить ТЗ и задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
- Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.
Требования:
- Опыт работы в агентстве от 2 лет;
- Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
- Высшее образование (управление персоналом/маркетинг – будет преимуществом);
- Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).
Условия:
- Чудесная команда;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
- Корпоративный MacBook.
Старший дизайнер
makelove
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести проекты;
- Разрабатывать креативные концепции и фирменный стиль;
- Работать с комментариями клиентов;
- Генерировать идеи, предлагать новые форматы и решения в области брендинга;
- Разрабатывать KV.
Требования:
- Виртуозное владение пакетом Adobe (+ Figma, Sketch, Keynote);
- Знание 3D, моушна, веба (как преимущество);
- Опыт работы с бренд-дизайном.
Условия:
- Чудесная команда;
- Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
- Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
- Перспективы горизонтального и вертикального роста;
- Корпоративный MacBook;
- Гибридный график;
- Помощь в продвижении личного бренда;
- Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства.
Креатор
JOURNEY
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать в составе креативной пары совместно с арт-директором;
- Придумывать все, от больших смыслов и идей фестивалей до развлекательных активностей и копирайтов стикерпака;
- Участвовать в коммуникации с клиентом, защищать идеи;
- Лидировать процессы работы креативной пары.
Требования:
- Опыт в event- и креативных агентствах;
- Опыт создания 360-кампаний и офлайн-спецпроектов;
- Опыт работы с алкоголем (как преимущество);
- Навык комплексного подхода к проектам (структура презентации, большая идея, customer journey);
- Опыт работы в паре с арт-директором;
- Умение просто и емко формулировать (от идей до call to action и слоганов), соблюдаешь ДДЛ.
Условия:
- Классная молодая команда;
- Интересные и сложные проекты;
- Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
- График работы с гибким началом рабочего дня;
- Частичная компенсация профильного обучения.
Арт-директор
JOURNEY
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участие в штормах по проектам;
- Верстка стильных презентаций с креативными предложениями;
- Дизайн широкого профиля — от баннера до оформления пространства;
- Участие во встречах, презентациях;
- Постановка задач дизайнерам и другим творческим исполнителям и оценка их результатов;
- Разработка визуальных концепций, создание KV, написание подводок и обоснований для разработанных дизайн-решений.
Требования:
- Насмотренность, наслушанность, начитанность и наработанность;
- Знание пакета Adobe;
- Умение передать задачу DTP-специалисту;
- Опыт работы в агентском или рекламном бизнесе;
- Опыт работы по брендбуку с международными брендами;
- Желательно профильное образование (Строгановка/Полиграф/Британка);
- Внимательность;
- Получение кайфа от процесса и результата работы, желание увидеть свои проекты в реализации;
- Умение работать в сжатые сроки;
- Базовый английский (желательно).
Условия:
- Классная молодая команда;
- Интересные и сложные проекты;
- Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
- Участие в рекламных фестивалях;
- Гибридный рафик работы с гибким началом рабочего дня.
Продюсер брендинговых проектов
Plenum
Требуемый опыт работы: от 4-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести объемные брендинговые проекты, контролировать процесс и результат работы на всех участках;
- Координировать работу команд и способствовать здоровому проектному климату;
- Развивать отношения с клиентами, внимательно слушать и слышать, что им необходимо сейчас и в будущем;
- Содержать в порядке все проектные артефакты и рабочую документацию.
Требования:
- Осознанность;
- Опыт работы в брендинговых агентствах от 4-х лет;
- Вовлеченность;
- Самостоятельность;
- Финансовая грамотность и дисциплина;
- Документооборот и навык работы с юристами;
- Грамотный русский язык (устный и письменный);
- Любовь к деталям и педантичность.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Премии за достижения;
- Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Двухэтажный офис лофт на "Хлебозаводе";
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме присылайте на почту: [email protected], указав в теме письма «Продюсер».
Middle/Senior Designer
Plenum
Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Превращать идеи в работающие визуальные системы;
- Создавать аккуратные макеты для самых разных точек контакта;
- Разбирать по полочкам разрозненные клиентские носители, структурировать их и превращать в работающий инструмент.
Требования:
- Владение пакетами Adobe на великолепном уровне;
- Опыт работы в агентстве;
- Самостоятельность;
- Знание, умение и любовь в отношении типографики;
- Огромным плюсом будут навыки в вебе;
- Навыки в AfterEffects и 3D.
Условия:
- Гибридный режим работы;
- Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
- Возможность частичной или полной компенсации обучения;
- Двухэтажный офис лофт на "Хлебозаводе";
- Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.
Резюме присылайте на почту: [email protected], указав в теме письма «Middle/Senior Designer».
Account Manager
Ambitica
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Коммуникация с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
- Формирование запросов в отделы баинга;
- Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
- Продажа рекламных проектов;
- Ведение и контроль исполнения рекламных проектов;
- Отчетность по проектам (фото, видео, презентации), документооборот;
- Ккачественное и своевременное заполнение CRM;
- Еженедельная и ежемесячная внутренняя отчетность.
Условия:
- Ежеквартальные премии;
- Медицинское страхование;
- Корпоративные тренинги;
- Возможность удаленной работы.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Account Manager/Event Producer
A1 Team
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение ежедневной деловой переписки, встречи, стимулирование активности клиента;
- Подготовка тендерных предложений с дальнейшей реализацией, проведение статусов и митингов с клиентом и всеми задействованными персонами;
- Взаимодействие с поставщиками, партнерами, подрядчиками;
- Организация проектов под ключ, контроль своевременного выполнения этапов проекта;
- Контроль и координация документооборота с поставщиками;
- Обеспечение своевременного сбора документов от партнеров;
- Просчет смет, подготовка предложений (идеи, механики) в формате презентации, работа с тендерной документацией;
- Взаимодействие с креативной студией на этапе подготовки тендерных предложений и реализации проекта;
- Участие в монтажах, демонтажах на площадках клиента;
- Поддержание необходимых связей с другими структурными подразделениями агентства в процессе разработки и реализации проектов.
Требования:
- Опыт работы в маркетинговом агентстве на аналогичной позиции от 2-х лет;
- Знание рынка оффлайн / онлайн рекламных услуг, основных трендов, площадок, технологий и материалов, персонала и поставщиков;
- Работа с проектной документацией: графики, монтажные планы, инструкции для персонала, логистические карты, тайминги, клиентская и финансовая отчетность;
- Умение самостоятельно собирать проект руками;
- Высокий уровень самоорганизации, ответственность за результат;
- Уверенные коммуникативные навыки;
- Готовность к ночным монтажам/демонтажам.
Условия:
- График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00 (частично удаленная);
- Дружный коллектив единомышленников;
- Возможность расти и развиваться в интересных проектах.
Резюме присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]
Дизайнер (BTL, Event, Digital)
A1 Team
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать креативные концепций и глобальные идеи;
- Осуществлять авторский/творческий надзор качества проектов;
- Презентовать предложения перед клиентом, участвовать в брифингах/установочных встречах с клиентом;
- Разработка дизайна Key Visual (визуализация);
- Создание дизайна продукции для участия в мероприятиях (POS, сувенирная продукция, промо-упаковка и др.), пре-пресс макетов;
- Подготовка презентаций.
Требования:
- Экспертиза в разработке BTL, Event, Digital-проектов, спецпроектов в соцсетях, коллабораций с блогерами и селебрити.
- Навык разработки визуального оформления;
- Насмотренность;
- Готовность отвечать за итоговый продукт;
- Креативное мышление;
- Умение работать в группе и обеспечивать рождение визуальных образов в процессе командной работы.
Условия:
- Команда амбициозных и интересных людей;
- Уникальная возможность прокачать свой навык на сложных проектах;
- Открытый к диалогу креативный и менеджерский коллектив;
- Уважение к творческому продукту;
- Возможность гибридной занятости.
Резюме и портфолио присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]
Младший креатор (Junior)
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Генерировать идеи и разрабатывать креативные концепции;
- Создавать и верстать презентации;
- Подкреплять и усиливать свои идеи анализом рынка, обзором трендов, крепкими референсами или деталями в пути пользователя;
- Защищать креативы внутри компании и перед клиентом;
- Участвовать в брейнштормах команды;
- Разрабатывать креативы для внутреннего заказчика (студии).
Требования:
- Навыки работы в Figma, PowerPoint, Keynote;
- Навыки работы с нейросетями (MidJorney, ChatGPT) - будет преимуществом;
- Желательно наличие образования в сфере коммуникаций, PR, маркетинга;
- Навыки копирайтинга и написания сценариев;
- Умение четко и структурно перенести свои мысли в текст;
- Насмотренность в области рекламы, digital, маркетинга;
- Любопытность и проактивность.
Условия:
- Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Senior Sales manager / Менеджер по продажам B2B
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Привлекать новых клиентов и выстраивать длительное сотрудничество;
- Заключать договоры;
- Контролировать финансовые показатели и вести отчетность;
- Генерить и тестировать гипотезы по увеличению основных показателей продаж;
- Выполнять план продаж;
- Выстраивать оптимальные процессы взаимодействия со смежными департаментами.
Требования:
- Высокая системность в работе и нацеленность на результат;
- Опыт работы от 2-х лет в B2B в продажах в крупных digital-агентствах;
- Презентационные и коммуникативные навыки;
- Умение убедительно продавать цифры, идеи, концепции;
- Умение выстраивать длительные отношения с клиентами.
Условия:
- Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Project Manager
Креативная студия SMIT.
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Вести проекты студии от и до;
- Оперативно коммуницировать с клиентом;
- Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
- Писать технические задания;
- Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).
Требования:
- Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
- Опыт работы на позиции Project Manager от 2-х лет в IT-компании / digital-агентстве / дизайн-студии;
- Умение вести переговоры;
- Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
- Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
- Знание основ программирования.
Условия:
- Высокая вероятность роста до Team Lead;
- Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
- Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
- Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.
Резюме присылайте на почту: [email protected]
Менеджер по работе с клиентами/аккаунт-менеджер
RedDigital
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
- Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
- Медиапланирование;
- Контроль хода рекламных кампаний, контроль выполнения KPI;
- Внесение предложений по увеличению эффективности проводимых кампаний, организация проведения A/B тестирований, исследований и экспериментов;
- Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
- Участие в подготовке коммерческих предложений (в том числе тендерных);
- Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.
Требования:
- Опыт работы в digital-агентстве от 2х лет;
- Средне-специальное/высшее образование, уверенное пользование ПК (Ecxel, Power Point);
- Опыт ведения рекламных digital-кампаний, нацеленных на результат;
- Знание систем веб-аналитики сайтов и других систем управления интернет-рекламой, хороший уровень владения Yandex Metrika, Google Analytics (наличие сертификатов приветствуется);
- Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
- Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
- Понимание основ маркетинга и медиапланирования.
Условия:
- ДМС через 6 месяцев работы;
- Карьерный рост, отличный дружный коллектив и регулярные незабываемые корпоративные мероприятия;
- Современный уютный офис.
Резюме присылайте Татьяне Микуновой на почту: [email protected]