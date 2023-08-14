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Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
14.08.2023

PR-менеджер GREATIVE, арт-директор Depot, креатор Journey, старший дизайнер makelove и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

Лето подходит к концу, а значит самое время поднапрячься и подумать о своей карьере. В новой подборке вакансий от Sostav Depot ищет арт-директора, Plenum приглашает соискателей на должность продюсера брендинговых проектов, Ambitica ждёт в свою команду аккаунт-менеджера, а Креативная студия SMIT. в поиске младшего креатора.

Арт-директор FMCG

по договоренности
Depot

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создавать дизайн упаковки и POSM:
  • Создавать дизайн упаковки со сложным фудстайлом и вообще без него;
  • Работа с инфографикой и типографикой;
  • Разработка с нуля до легкого тюнинга лого;
  • Разрабатывать айдентику.

 Требования:

  • Опыт работы c фудзонами;
  • Навыки 3D и/или иллюстрации будут плюсом;
  • Понимание современных трендов в FMCG;
  • Развитые коммуникационные скиллы и навыки презентации.

Условия:

  • Стабильность;
  • Поддержка и взаимопонимание;
  • Сильная команда, с которой можно сделать сильные проекты;
  • Офис в центре Москвы (м. Таганская).

Резюме и портфолио отправляйте на почту: [email protected] с пометкой «арт-директор в упаковку».

Influencer Marketing manager / Менеджер по работе с блогерами

по договоренности
Migel Agency

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Делать подборки блогеров под задачи клиентов агентства, готовить коммерческие предложения;
  • Мониторить рынок блогеров и искать новых инфлюенсеров и новые каналы на разных площадках;
  • Вместе с командой принимать участие в брейнштормах, генерировать идеи концепций и форматов интеграций, а также спецпроектов и коллабораций;
  • Регулярно вести коммуникацию с менеджерами, блогерами и подрядчиками;
  • Планировать рекламные размещения;
  • Собирать статистику рекламных кампаний, анализировать результаты;
  • Вести документооборот и упаковывать результаты кампаний в отчеты.

Требования:

  • Профильное образование: «Реклама и связи с общественностью», «Маркетинг», «Журналистика»;
  • Релевантный опыт работы/стажировки от 1 года;
  • Навыки коммуникации как внутри команды, так и вне ее;
  • Понимание, как работают основные соцсети;
  • Насмотренность и интерес к блогосфере;
  • Умение анализировать показатели и результаты, делать выводы;
  • Грамотный письменный и разговорный русский язык;
  • Структурированность в работе, развитые навыки планирования, тайм-менеджмента и высокая самоорганизованность.

Условия:

  • Комфортный офис в самом центре Москвы;
  • Адекватное руководство и динамичная команда;
  • Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
  • Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
  • Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.

Ссылка на вакансию. 

Junior Digital-маркетолог

по договоренности
Migel Agency

Требуемый опыт работы: не требуется;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участвовать в подготовке digital-стратегий и комплексных коммуникационных стратегий для клиентов;
  • Курировать создание и ведение рекламных кампаний в VK, «Яндекс Директ», Telegram Ads;
  • Работать с системами автоматизации и системами сквозной аналитики;
  • Генерировать идей по увеличению эффективности рекламных кампаний и их тестировать;
  • Контролировать расход и распределение бюджета;
  • Мониторить эффективность, контролировать выполнение KPI и держать под контролем показатели CPA, CPO и ROMI;
  • Готовить еженедельную отчетность по эффективности рекламных кампаний и ключевым показателям;
  • Разрабатывать медиапланы и прогнозировать результаты рекламных кампаний для участия в тендерах по новым и действующим клиентам.

Требования:

  • Ответвественный подход к выполнению любых задач;
  • Умение оперативно принимать решения;
  • Быть в курсе современных трендов performance-рекламы и digital-маркетинга в целом;
  • Понимание работы digital-инструментов и контекстной рекламы;
  • Владение Google.Analytics и «Яндекс.Метрика»;
  • Умение выявлять причинно-следственные связи в динамике рекламных кампаний, анализировать трафик и выносить рекомендации на основании полученных данных;
  • Внимательность.

Условия:

  • Комфортный офис в самом центре Москвы;
  • Адекватное руководство и динамичная команда;
  • Гибридный график (2 дня удаленно и 3 в офисе);
  • Постоянное развитие и возможность быстро получить карьерный рост;
  • Возможность реализовывать интересные кейсы и идеи.

Ссылка на вакансию. 

PR-менеджер

по договоренности
GREATIVE

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ежедневная коммуникация и консультирование клиентов по всем вопросам, касающимся продвижения брендов и отдельных продуктов;
  • Разработка PR-планов, креативных кампаний и инфоповодов, управление их реализацией на всех этапах;
  • Взаимодействие со СМИ и блогерами;
  • Участие в планировании и организации мероприятий;
  • Копирайтинг и редактура текстов;
  • Организация работы команды PR-специалистов для решения клиентских задач и систематического выполнения KPI, контроль удовлетворенности клиента качеством предоставляемых услуг;
  • Финансовое планирование и отчетность в рамках реализуемых коммуникационных кампаний;
  • Взаимодействие с внештатными сотрудниками – копирайтерами, дизайнерами, видеографами и другими специалистами, необходимыми для реализации задач клиентов.

Требования:

  • Опыт работы в PR-агентстве или PR-отделе крупной компании от 3-х лет;
  • Опыт работы с крупными международными технологическими / consumer tech брендами будет большим преимуществом;
  • Опыт планирования и реализации креативных интегрированных кампаний, PR-сопровождения крупных мероприятий и продуктовых запусков в качестве менеджера проекта;
  • Уровень владения английским языком, достаточный для ведения убедительной деловой переписки с senior-менеджментом клиента;
  • Критическое мышление, широкий кругозор, хорошие коммуникативные и аналитические способности.

Условия:

  • Гибридный график работы c посещением офиса два раза в неделю, а также офиса клиента при необходимости;
  • ДМС.

Резюме и портфолио направляйте на почту: [email protected]

Старший копирайтер

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Придумывать креативные концепции, большие идеи, активации, кампании;
  • Разбирать брифы, структурировать и анализировать информацию;
  • Участвовать в стратегических ревью;
  • Развивать своих клиентов через проактивные предложения;
  • Описывать свои идеи для презентаций;
  • Объяснять свои идеи и защищать их на встрече с клиентом (в том числе на английском языке);
  • Выступать от агентства на различных мероприятиях (в том числе на английском языке), участвовать в различных PR-активностях (статьи, посты, видеоролики и пр.).

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной роли в агентстве от года;
  • Английский не ниже B2;
  • Знание креативных методик и умение их применять;
  • Очень хороший русский язык.

Условия:

  • Чудесная команда;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
  • Перспективы горизонтального и вертикального роста;
  • Корпоративный MacBook;
  • Гибридный график;
  • Помощь в продвижении личного бренда;
  • Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства.

Ссылка на вакансию. 

Cпециалист по работе с клиентами

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать с крупными локальными и международными проектами!
  • Составлять брифы, сметы, роадмэпы;
  • Вести тендеры, готовить необходимый пакет документов;
  • Развивать партнерские отношения с клиентами;
  • Менеджерить команду;
  • Участвовать в командной работе: организовывать совместные брейншторминги, давать качественную обратную связь, мотивировать команду на новые идеи и спецпроекты;
  • Ставить ТЗ и задачи проектной команде (исследователи, стратеги, креатив, дизайн, таргетинг);
  • Контролировать промежуточные и финальные результаты и сроки.

Требования:

  • Опыт работы в агентстве от 2 лет;
  • Опыт реализации бренд и креативных платформ, кампаний 360;
  • Высшее образование (управление персоналом/маркетинг – будет преимуществом);
  • Опыт организации фотосессий, видеосъемок, ивентов (желательно).

Условия:

  • Чудесная команда;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
  • Корпоративный MacBook.

Ссылка на вакансию. 

Старший дизайнер

по договоренности
makelove

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести проекты;
  • Разрабатывать креативные концепции и фирменный стиль;
  • Работать с комментариями клиентов;
  • Генерировать идеи, предлагать новые форматы и решения в области брендинга;
  • Разрабатывать KV.

Требования:

  • Виртуозное владение пакетом Adobe (+ Figma, Sketch, Keynote);
  • Знание 3D, моушна, веба (как преимущество);
  • Опыт работы с бренд-дизайном.

Условия:

  • Чудесная команда;
  • Самостоятельность и возможность предлагать любые идеи (как клиентам, так и агентству);
  • Возможность запустить и лидировать собственные проекты или направление бизнеса;
  • Перспективы горизонтального и вертикального роста;
  • Корпоративный MacBook;
  • Гибридный график;
  • Помощь в продвижении личного бренда;
  • Возможность преподавать в вузах и собственной школе агентства.

Ссылка на вакансию. 

Креатор

по договоренности
JOURNEY

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать в составе креативной пары совместно с арт-директором; 
  • Придумывать все, от больших смыслов и идей фестивалей до развлекательных активностей и копирайтов стикерпака;
  • Участвовать в коммуникации с клиентом, защищать идеи;
  • Лидировать процессы работы креативной пары.

Требования:

  • Опыт в event- и креативных агентствах;
  • Опыт создания 360-кампаний и офлайн-спецпроектов; 
  • Опыт работы с алкоголем (как преимущество);
  • Навык комплексного подхода к проектам (структура презентации, большая идея, customer journey);
  • Опыт работы в паре с арт-директором;
  • Умение просто и емко формулировать (от идей до call to action и слоганов), соблюдаешь ДДЛ.

Условия:

  • Классная молодая команда;
  • Интересные и сложные проекты;
  • Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
  • График работы с гибким началом рабочего дня;
  • Частичная компенсация профильного обучения.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор

до 180 000
JOURNEY

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участие в штормах по проектам;
  • Верстка стильных презентаций с креативными предложениями;
  • Дизайн широкого профиля — от баннера до оформления пространства;
  • Участие во встречах, презентациях;
  • Постановка задач дизайнерам и другим творческим исполнителям и оценка их результатов;
  • Разработка визуальных концепций, создание KV, написание подводок и обоснований для разработанных дизайн-решений.

Требования:

  • Насмотренность, наслушанность, начитанность и наработанность;
  • Знание пакета Adobe;
  • Умение передать задачу DTP-специалисту;
  • Опыт работы в агентском или рекламном бизнесе;
  • Опыт работы по брендбуку с международными брендами;
  • Желательно профильное образование (Строгановка/Полиграф/Британка);
  • Внимательность;
  • Получение кайфа от процесса и результата работы, желание увидеть свои проекты в реализации;
  • Умение работать в сжатые сроки;
  • Базовый английский (желательно).

Условия:

  • Классная молодая команда;
  • Интересные и сложные проекты;
  • Офис с видом на Музеон (и летние прогулки в обед с пикниками на траве);
  • Участие в рекламных фестивалях;
  • Гибридный рафик работы с гибким началом рабочего дня.

Ссылка на вакансию. 

Продюсер брендинговых проектов

по договоренности
Plenum

Требуемый опыт работы: от 4-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести объемные брендинговые проекты, контролировать процесс и результат работы на всех участках;
  • Координировать работу команд и способствовать здоровому проектному климату;
  • Развивать отношения с клиентами, внимательно слушать и слышать, что им необходимо сейчас и в будущем;
  • Содержать в порядке все проектные артефакты и рабочую документацию.

Требования:

  • Осознанность;
  • Опыт работы в брендинговых агентствах от 4-х лет;
  • Вовлеченность;
  • Самостоятельность;
  • Финансовая грамотность и дисциплина;
  • Документооборот и навык работы с юристами;
  • Грамотный русский язык (устный и письменный);
  • Любовь к деталям и педантичность. 

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Премии за достижения;
  • Проекты в разных отраслях с первоклассной командой;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Двухэтажный офис лофт на "Хлебозаводе";
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме присылайте на почту: [email protected], указав в теме письма «Продюсер».

Middle/Senior Designer

от 90 000
Plenum

Требуемый опыт работы: от 3-х лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Превращать идеи в работающие визуальные системы;
  • Создавать аккуратные макеты для самых разных точек контакта;
  • Разбирать по полочкам разрозненные клиентские носители, структурировать их и превращать в работающий инструмент.

Требования:

  • Владение пакетами Adobe на великолепном уровне;
  • Опыт работы в агентстве;
  • Самостоятельность;
  • Знание, умение и любовь в отношении типографики;
  • Огромным плюсом будут навыки в вебе;
  • Навыки в AfterEffects и 3D.

Условия:

  • Гибридный режим работы;
  • Внутренние обучающие мероприятия и материалы;
  • Возможность частичной или полной компенсации обучения;
  • Двухэтажный офис лофт на "Хлебозаводе";
  • Прогрессивный набор инструментов для построения командной работы.

Резюме присылайте на почту: [email protected], указав в теме письма «Middle/Senior Designer».

Account Manager

по договоренности
Ambitica

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Коммуникация с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
  • ﻿﻿Формирование запросов в отделы баинга;
  • ﻿﻿Подготовка коммерческих предложений и презентаций;
  • Продажа рекламных проектов;
  • Ведение и контроль исполнения рекламных проектов;
  • ﻿Отчетность по проектам (фото, видео, презентации), документооборот;
  • Ккачественное и своевременное заполнение CRM;
  • Еженедельная и ежемесячная внутренняя отчетность.

Условия:

  • Ежеквартальные премии;
  • Медицинское страхование;
  • Корпоративные тренинги;
  • Возможность удаленной работы.

Резюме присылайте на почту: [email protected] 

Account Manager/Event Producer

по договоренности
A1 Team

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение ежедневной деловой переписки, встречи, стимулирование активности клиента; 
  • Подготовка тендерных предложений с дальнейшей реализацией, проведение статусов и митингов с клиентом и всеми задействованными персонами;
  • Взаимодействие с поставщиками, партнерами, подрядчиками;
  • Организация проектов под ключ, контроль своевременного выполнения этапов проекта;
  • Контроль и координация документооборота с поставщиками; 
  • Обеспечение своевременного сбора документов от партнеров;
  • Просчет смет, подготовка предложений (идеи, механики) в формате презентации, работа с тендерной документацией;
  • Взаимодействие с креативной студией на этапе подготовки тендерных предложений и реализации проекта;
  • Участие в монтажах, демонтажах на площадках клиента;
  • Поддержание необходимых связей с другими структурными подразделениями агентства в процессе разработки и реализации проектов.

Требования:

  • Опыт работы в маркетинговом агентстве на аналогичной позиции  от 2-х лет;
  • Знание рынка оффлайн / онлайн рекламных услуг, основных трендов, площадок, технологий и материалов, персонала и поставщиков;
  • Работа с проектной документацией: графики, монтажные планы, инструкции для персонала, логистические карты, тайминги, клиентская и финансовая отчетность;
  • Умение самостоятельно собирать проект руками;
  • Высокий уровень самоорганизации, ответственность за результат;
  • Уверенные коммуникативные навыки;
  • Готовность к ночным монтажам/демонтажам.

Условия:

  • График работы: 5/2 с 10:00 до 19:00 (частично удаленная);
  • Дружный коллектив единомышленников;
  • Возможность расти и развиваться в интересных проектах.

Резюме присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]

Дизайнер (BTL, Event, Digital)

по договоренности
A1 Team

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать креативные концепций и глобальные идеи;
  • Осуществлять авторский/творческий надзор качества проектов;
  • Презентовать предложения перед клиентом, участвовать в брифингах/установочных встречах с клиентом;
  • Разработка дизайна Key Visual (визуализация);
  • Создание дизайна продукции для участия в мероприятиях (POS, сувенирная продукция, промо-упаковка и др.), пре-пресс макетов;
  • Подготовка презентаций.

Требования:

  • Экспертиза в разработке BTL, Event, Digital-проектов, спецпроектов в соцсетях, коллабораций с блогерами и селебрити.
  • Навык разработки визуального оформления;
  • Насмотренность;
  • Готовность отвечать за итоговый продукт;
  • Креативное мышление;
  • Умение работать в группе и обеспечивать рождение визуальных образов в процессе командной работы.

Условия:

  • Команда амбициозных и интересных людей;
  • Уникальная возможность прокачать свой навык на сложных проектах;
  • Открытый к диалогу креативный и менеджерский коллектив;
  • Уважение к творческому продукту;
  • Возможность гибридной занятости.

Резюме и портфолио присылайте Юлии Гладышевой на почту: [email protected]

Младший креатор (Junior)

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Генерировать идеи и разрабатывать креативные концепции;
  • Создавать и верстать презентации;
  • Подкреплять и усиливать свои идеи анализом рынка, обзором трендов, крепкими референсами или деталями в пути пользователя;
  • Защищать креативы внутри компании и перед клиентом;
  • Участвовать в брейнштормах команды;
  • Разрабатывать креативы для внутреннего заказчика (студии).

Требования:

  • Навыки работы в Figma, PowerPoint, Keynote;
  • Навыки работы с нейросетями (MidJorney, ChatGPT) - будет преимуществом;
  • Желательно наличие образования в сфере коммуникаций, PR, маркетинга;
  • Навыки копирайтинга и написания сценариев;
  • Умение четко и структурно перенести свои мысли в текст;
  • Насмотренность в области рекламы, digital, маркетинга;
  • Любопытность и проактивность.

Условия:

  • Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Senior Sales manager / Менеджер по продажам B2B

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

Задачи:

  • Привлекать новых клиентов и выстраивать длительное сотрудничество;
  • Заключать договоры;
  • Контролировать финансовые показатели и вести отчетность;
  • Генерить и тестировать гипотезы по увеличению основных показателей продаж;
  • Выполнять план продаж;
  • Выстраивать оптимальные процессы взаимодействия со смежными департаментами.

Требования:

  • Высокая системность в работе и нацеленность на результат;
  • Опыт работы от 2-х лет в B2B в продажах в крупных digital-агентствах;
  • Презентационные и коммуникативные навыки;
  • Умение убедительно продавать цифры, идеи, концепции;
  • Умение выстраивать длительные отношения с клиентами.

Условия:

  • Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Project Manager

по договоренности
Креативная студия SMIT.

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Вести проекты студии от и до;
  • Оперативно коммуницировать с клиентом;
  • Размечать таймлайн и соблюдать дедлайны проекта;
  • Писать технические задания;
  • Работать с проектной командой (разработчики, дизайн, креатив).

Требования:

  • Обучаемость и большое желание следить за трендами в технологиях;
  • Опыт работы на позиции Project Manager от 2-х лет в IT-компании / digital-агентстве / дизайн-студии;
  • Умение вести переговоры;
  • Понимание инструментов интерактивного маркетинга (разработка расширений в медиа, социальных сетях);
  • Умение ставить задачи и взаимодействовать с проектной командой;
  • Знание основ программирования.

Условия:

  • Высокая вероятность роста до Team Lead;
  • Гибкий график, возможна удаленная работа (при желании можно работать и из офиса);
  • Свобода действий и отсутствие бюрократии как явления;
  • Возможность непосредственным образом влиять на процессы студии.

Резюме присылайте на почту: [email protected]

Менеджер по работе с клиентами/аккаунт-менеджер

по договоренности
RedDigital

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Взаимодействие с клиентами агентства, развитие клиентов, допродажи;
  • Ведение проектов от получения брифа до подготовки финального отчета;
  • Медиапланирование;
  • Контроль хода рекламных кампаний, контроль выполнения KPI;
  • Внесение предложений по увеличению эффективности проводимых кампаний, организация проведения A/B тестирований, исследований и экспериментов;
  • Участие в разработке стратегии по развитию клиентов;
  • Участие в подготовке коммерческих предложений (в том числе тендерных);
  • Контроль документооборота и дебиторской задолженности по клиентам группы.

Требования:

  • Опыт работы в digital-агентстве от 2х лет;
  • Средне-специальное/высшее образование, уверенное пользование ПК (Ecxel, Power Point);
  • Опыт ведения рекламных digital-кампаний, нацеленных на результат;
  • Знание систем веб-аналитики сайтов и других систем управления интернет-рекламой, хороший уровень владения Yandex Metrika, Google Analytics (наличие сертификатов приветствуется);
  • Аналитический склад ума, внимательность, обучаемость, способность самостоятельно находить необходимую информацию;
  • Умение работать в режиме многозадачности и вовремя делегировать задачи;
  • Понимание основ маркетинга и медиапланирования.

Условия:

  • ДМС через 6 месяцев работы; 
  • Карьерный рост, отличный дружный коллектив и регулярные незабываемые корпоративные мероприятия;
  • Современный уютный офис.

Резюме присылайте Татьяне Микуновой на почту: [email protected]

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