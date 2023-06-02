Креативный дизайнер BBDO Moscow, руководитель отдела продаж Human Code, стратег в Go Mobile и другие

Лето только начинается, а жаркая пора на рынке труда среди маркетологов и PR-специалистов уже в самом разгаре. Убедиться в том, что рынок восстанавливается, и отпраздновать это событие можно с новой подборкой вакансий от Sostav.
Так, ГК «Родная Речь» ищет старшего арт-директора для создания креативных концепций, BBDO Moscow ждёт креативного дизайнера с хорошим вкусом и насмотренностью, а АЛИДИ Продвижение приглашает в свою команду менеджера по развитию для привлечения новых партнеров.
Account Manager
Ambitica
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Общаться с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
- Формировать запросы в отделы баинга;
- Готовить коммерческие предложения и презентации;
- Продавать рекламные проекты;
- Вести и контролировать исполнение рекламных проектов;
- Заниматься отчетностью по проектам (фото, видео, презентации) и документооборотом;
- Качественно и своевременно заполнять CRM;
- Готовить еженедельные и ежемесячные внутренние отчеты.
Условия:
- Обучение;
- Интересные проекты;
- Медицинское страхование;
- Корпоративные тренинги;
- Возможность удаленной работы.
Резюме присылайте Екатерине Андреевой на почту: [email protected]
Руководитель отдела продаж
Human Code
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Построение и развитие эффективной команды (найм, ротация, мотивация, обратная связь);
- Контроль отдела продаж: планирование, отчетность, дисциплина;
- Поиск новых клиентов, проведение переговоров и презентаций;
- Работа с собственной базой (при наличии);
- Менеджмент и контроль составления коммерческих предложений и смет;
- Выполнение плана продаж и kpi;
- Работа в amoCRM;
- Новые предложения по продвижению и продажам.
Требования:
- Умение продавать самостоятельно с подтверждением результатов на предыдущих местах работы;
- Амбициозность, способность сформировать отдел продаж и управлять им;
- Опыт работы в В2В-сегменте;
- Опыт продажи рекламных и/или консалтинговых услуг;
- Опыт выстраивания и регламентирования бизнес-процессов.
Условия:
- Заработная плата: оклад 110.000 + % с продаж;
- 2 дня в неделю — оффлайн-работа в офисе , 3 дня в неделю — онлайн-удалёнка;
- Возможна постоянная оффлайн-работа в офисе, по желанию;
- Испытательный срок 3 месяца.
Исполнительный продюсер в отдел продвижения проектов
START
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать с командой запуска концепции продвижения проектов и имиджевых кампаний (в т.ч. тэглайны, идеи постеров, трейлеров, спецпроектов);
- Непосредственно работать в паре с креативным продюсером;
- Составлять сметы, брифы и тайминги, организовывать встречи по проектам;
- Контролировать и координировать проект на всех этапах (соблюдение брифа/таймингов/ бюджета, вести полный road-map проекта);
- Взаимодействовать с продюсерами, авторами проектов, съемочными группами, артистами для реализации проектов, а также со смежными отделами (продукт, редакция и пр.);
- Поиск подрядчиков и исполнителей (при необходимости).
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет в аналогичной/смежной индустрии (в креативных рекламных агентствах на позиции аккаунта-менеджера; в онлайн-видеосервисах в роли исполнительного/линейного продюсера маркетинга);
- Системный подход к созданию и реализации проектов;
- Знание юридических норм и требований к контенту;
- Умение четко структурировать информацию, расставлять приоритеты и выделять главное;
- Отличные координационные и коммуникативные навыки;
- Высокий уровень самоорганизации и ответственности;
- Умение работать c Google и Excel таблицами, 1C, Keynote, таск-трекерах (Jira / Miro);
- Насмотренность и широкий профессиональный кругозор, интерес к трендам и тенденциям, коммуникациям, кейсам;
- Английский язык не ниже уровня Intermediate.
Условия:
- Карьерное и профессиональное развитие;
- Доступ к корпоративной библиотеке;
- Свободный от дресс-кода и формального подхода к работе коллектив.
Старший арт-директор
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
- Разработка и проведение презентации;
- Ведение и супервизация проекта (пре/про/постпродакшен);
- Супервизация дизайнеров.
Требования:
- Опыт работы от 3 лет в рекламном агентстве;
- Наличие campaignable идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
- Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
- Знание английского языка (Intermediate+).
Условия:
- Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- В компании работают профессионалы своего дела, которые делятся экспертизой и помогают расти;
- Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;
- Отсутствие дресс-кода.
Исполнительный продюсер
Digital Lab
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;
- Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);
- Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;
- Управление командой проекта in-house и удаленно;
- Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком.
Требования:
- Ответственность и клиентоориентированность;
- Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;
- Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;
- Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 чел в команде над одним проектом);
- Аналитический склад ума, умение системно мыслить;
- Отличные коммуникативные и управленческие навыки. Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;
- Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);
- Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;
- Наличие профессиональных контактов;
- Возможность оперативно найти нужных подрядчиков;
- Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;
- Наличие чувства прекрасного;
- Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;
- Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов.
Условия:
- Оклад + % от проектов;
- Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (Но важно быть на связи);
- Большой, уютный офис;
- Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;
- Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив.
Web Designer / Web Дизайнер
Digital Lab
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка креативных концепций, их защита;
- Дизайн сайтов, мобильных приложений, игр: весь процесс от прототипирования, до адаптива и передачи в разработку;
- Разработка UI-китов и дизайн-систем, их поддержка.
Требования:
- Портфолио — нужны реальные кейсы, учебные и pet-проекты только в качестве дополнения;
- Опыт работы с дизайн-системами;
- Опыт разработки и поддержки;
- Умение погружаться в проект, разбираться в ТЗ, задавать вопросы, искать референсы и проводить исследования;
- Гуру Figma — компоненты ваш лучший друг, а сложный интерактивный прототип только в радость;
- Умение говорить и слушать;
- Хороший вкус, знание основ композиции, типографики, теории цвета, навыки графического дизайна;
- Будет плюсом: опыт работы с motion-дизайном, 3D, понимание принципов вёрстки и front-end разработки.
Условия:
- Просторный офис у м.Бауманская;
- Молодой и творческий коллектив;
- Достойный уровень заработной платы.
Креативный дизайнер
BBDO Moscow
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка kv под супервиженом арт-директора;
- Ретушь;
- Визуализация;
- Оформление и верстка презентаций;
- Другие задачи, связанные с дизайном коммуникационных материалов.
Требования:
- Уверенное коммерческое портфолио;
- Хороший вкус и насмотренность;
- Владение стандартным набором Adobe, остальные как плюс;
- Владение 3D программами.
Менеджер по подбору персонала/HR/Рекрутер
АЛИДИ Продвижение
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Размещение вакансий на работных сайтах;
- Проведение личных и онлайн собеседований, анализ наличия необходимых компетенций кандидатов, предоставление обратной связи заказчику;
- Ведение кандидата на всех этапах подбора, начиная от первоначального звонка, заканчивая передачей в КДП на оформление;
- Предоставление необходимой отчетности.
Требования:
- Нацеленность на результат, дисциплина, организованность, клиентоориентированность;
- Желание профессионального роста и развития;
- Желателен опыт работы в массовом подборе (продавцы-консультанты, промоутеры, мерчендайзеры);
- Знание техник и методик подбора персонала;
- Высокий уровень коммуникативных навыков, грамотная речь, умение аргументировать свою позиции.
Условия:
- Стабильные выплаты заработной платы;
- Работа в команде профессионалов в динамично развивающейся компании;
- Возможность профессионального и карьерного роста.
Менеджер по развитию
АЛИДИ Продвижение
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и привлечение новых партнеров;
- Анализ и выявление потребностей клиентов;
- Организация и проведение встреч с потенциальными партнерами;
- Подготовка презентаций, коммерческих предложений;
- Участие в коммерческих/государственных тендерах;
- Проведение исследований рынка, конкурентов, решений;
- Развитие бизнеса текущих партнеров;
- Обработка входящего потока лидов.
Требования:
- Опыт работы в сфере маркетинга (BTL, трейд, digital);
- Наличие опыта продаж (в т.ч. работа с холодной базой);
- Опыт работы с компаниями FMCG категории;
- Опыт проведения встреч и презентаций с партнерами;
- Опыт подготовки коммерческих предложений и участия в тендерах;
- Высокие коммуникативные навыки;
- Проактивный подход и умение работать в команде;
- Способность работать в режиме многозадачности.
Условия:
- Возможность реализовывать много интересных бизнес-процессов;
- Оплачиваемый отпуск;
- Офисная работа (гибридный график обсуждается);
- Испытательный срок: 3 месяца.
Senior Project manager (digital)
Go Mobile
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Коммуникация с клиентом на всех стадиях рекламных кампаний;
- Подготовка отчетов, презентаций и коммерческих предложений для клиента;
- Расчет медиапланов;
- Помощь в работе над маркетинговыми исследованиями;
- Работа с системами аналитики;
- В дальнейшем набор собственной группы, обучение и курирование младших аккаунт-менеджеров.
Требования:
- Обязателен аналогичный опыт работы (от 1 года);
- Грамотная устная и письменная речь;
- Знание мобильных трекеров (AppsFlyer, Adjust, AppMetrica и других);
- Аналитический склад ума;
- Умение работать с Excel;
- Умение работать в команде и брать на себя ответственность;
- Стрессоустойчивость;
- Английский язык достаточный для ведения повседневной переписки с клиентами.
Условия:
- Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
- Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
- Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
- Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
- Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
- Возможность работать в гибридном формате;
- Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
- Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
- Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.
User Acquisition Manager (in-app)
Go Mobile
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести коммуникацию с in-app источниками и партнерами на русском и английском языках;
- Вести клиентов в различных in-app источниках (Full-service и Self-service);
- Работать в системах мобильной аналитики и трекинга: AppsFlyer, AppMetrica, Adjust и др.;
- Настраивать интеграцию, анализировать и оптимизировать кампании, работать с метриками и KPI;
- Анализировать приведенный трафик на предмет фрода по косвенным метрикам;
- Готовить отчеты для проверки качества трафика и его оптимизации;
- Составлять брифы для запуска in-app подрядчиков;
- Подключать и тестировать новых партнеров с возможностью привлечения трафика на мобильные приложения.
Требования:
- Знанием Google Sheets, Excel (ВПР, сводные таблицы);
- Знание мобильной атрибуции;
- Знание видов фрода и способов оптимизации;
- Знание английского языка на уровне переписки и чтения;
- Любовь к планированию и организации процессов, структурность;
- Нетоксичность;
- Любознательность и проактивность;
- Опыт работы с мобильными системами аналитики (AppsFlyer, AppMetrica).
Условия:
- Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
- Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
- Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
- Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
- Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
- Возможность работать в гибридном формате;
- Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
- Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
- Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.
Digital Strategist / Стратег (Web)
Go Mobile
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управление таймингом и контроль результатов на всех этапах проекта;
- Анализ целевой аудитории: структура, медиапотребление, поведение, потребление, инсайты;
- Проведение анализа рынка и конкурентов в digital-каналах;
- Подготовка выводов и рекомендаций;
- Оценка эффективности рекламных кампаний;
- Определение эффективного медиасплита;
- Медиапланирование;
- Участие в защитах стратегий перед клиентами;
- Взаимодействие со смежными отделами: ASO, дизайн, спецпроекты, медиабаинг и др.
Требования:
- Опыт в разработке digital-стратегий;
- Опыт разработки стратегии и для тендеров, и для текущих клиентов, а также стратегии под ключ;
- Опыт работы с клиентами разных вертикалей, в т.ч. е-commerce, e-grocery, финансы;
- Экспертиза в медийных размещениях;
- Понимание принципов работы с контекстом/таргетом, сайтами и SMM;
- Умение пользоваться современными инструментами рыночной аналитики;
- Навык работы с Excel, Keynote, PowerPoint и их Google-аналогами;
- Опыт подготовки и проведения презентаций;
- Стрессоустойчивость.
Условия:
- Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
- Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
- Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
- Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
- Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
- Возможность работать в гибридном формате;
- Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
- Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
- Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.
Креативный копирайтер
GREAT
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Генерировать идеи в составе креативной пары под руководством креативного директора (интегрированные рекламные кампании, сценарии видеороликов, нестандартные онлайн- и оффлайн-активации, спецпроекты, интеграции и т.д.);
- Заниматься слоганами, брендлайнами, формулировками креативных и стратегических платформ, неймингом и т.д.;
- Участвовать в составлении брифов (на съемочные проекты, озвучивание видео, саунддизайн, музыкальное сопровождение, оформление и разработку диджитал-проектов и т.д.);
- Готовить презентаций на питчи;
- Готовить кейсы проектов.
Требования:
- Опыт работы в рекламе (крайне желательно - в коммуникационном РА) в качестве копирайтера/креатора;
- Портфолио проектов в области рекламной коммуникации (наружка, видео, интернет);
- Умение работать с текстом, навыки работы со всеми видами гугл-документов;
- Чувство вкуса, стиля (в целом чувство прекрасного);
- Съемочный и фестивальный опыт, как преимущество;
- Прохождение профильных курсов, как преимущество.
Условия:
- Ежедневные обеды от личного повара;
- Возможность проходить профессиональные курсы;
- Обучающие и развлекательные лекции от различных спикеров.
Резюме и портфолио отправляйте на почту: [email protected]