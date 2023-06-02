Креативный дизайнер BBDO Moscow, руководитель отдела продаж Human Code, стратег в Go Mobile и другие

Лето только начинается, а жаркая пора на рынке труда среди маркетологов и PR-специалистов уже в самом разгаре. Убедиться в том, что рынок восстанавливается, и отпраздновать это событие можно с новой подборкой вакансий от Sostav.

Так, ГК «Родная Речь» ищет старшего арт-директора для создания креативных концепций, BBDO Moscow ждёт креативного дизайнера с хорошим вкусом и насмотренностью, а АЛИДИ Продвижение приглашает в свою команду менеджера по развитию для привлечения новых партнеров.

Account Manager по договоренности Ambitica Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Общаться с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);

﻿﻿Формировать запросы в отделы баинга;

﻿﻿Готовить коммерческие предложения и презентации;

Продавать рекламные проекты;

Вести и контролировать исполнение рекламных проектов;

﻿﻿Заниматься отчетностью по проектам (фото, видео, презентации) и документооборотом;

Качественно и своевременно заполнять CRM;

Готовить еженедельные и ежемесячные внутренние отчеты. Условия: Обучение;

Интересные проекты;

Медицинское страхование;

Корпоративные тренинги;

Возможность удаленной работы. Резюме присылайте Екатерине Андреевой на почту: [email protected]

Руководитель отдела продаж от 230 000 до 400 000 Human Code Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Построение и развитие эффективной команды (найм, ротация, мотивация, обратная связь);

Контроль отдела продаж: планирование, отчетность, дисциплина;

Поиск новых клиентов, проведение переговоров и презентаций;

Работа с собственной базой (при наличии);

Менеджмент и контроль составления коммерческих предложений и смет;

Выполнение плана продаж и kpi;

Работа в amoCRM;

Новые предложения по продвижению и продажам. Требования: Умение продавать самостоятельно с подтверждением результатов на предыдущих местах работы;

Амбициозность, способность сформировать отдел продаж и управлять им;

Опыт работы в В2В-сегменте;

Опыт продажи рекламных и/или консалтинговых услуг;

Опыт выстраивания и регламентирования бизнес-процессов. Условия: Заработная плата: оклад 110.000 + % с продаж;

2 дня в неделю — оффлайн-работа в офисе , 3 дня в неделю — онлайн-удалёнка;

Возможна постоянная оффлайн-работа в офисе, по желанию;

Испытательный срок 3 месяца. Ссылка на вакансию.

Исполнительный продюсер в отдел продвижения проектов по договоренности START Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разрабатывать с командой запуска концепции продвижения проектов и имиджевых кампаний (в т.ч. тэглайны, идеи постеров, трейлеров, спецпроектов);

Непосредственно работать в паре с креативным продюсером;

Составлять сметы, брифы и тайминги, организовывать встречи по проектам;

Контролировать и координировать проект на всех этапах (соблюдение брифа/таймингов/ бюджета, вести полный road-map проекта);

Взаимодействовать с продюсерами, авторами проектов, съемочными группами, артистами для реализации проектов, а также со смежными отделами (продукт, редакция и пр.);

Поиск подрядчиков и исполнителей (при необходимости). Требования: Опыт работы от 3-х лет в аналогичной/смежной индустрии (в креативных рекламных агентствах на позиции аккаунта-менеджера; в онлайн-видеосервисах в роли исполнительного/линейного продюсера маркетинга);

Системный подход к созданию и реализации проектов;

Знание юридических норм и требований к контенту;

Умение четко структурировать информацию, расставлять приоритеты и выделять главное;

Отличные координационные и коммуникативные навыки;

Высокий уровень самоорганизации и ответственности;

Умение работать c Google и Excel таблицами, 1C, Keynote, таск-трекерах (Jira / Miro);

Насмотренность и широкий профессиональный кругозор, интерес к трендам и тенденциям, коммуникациям, кейсам;

Английский язык не ниже уровня Intermediate. Условия: Карьерное и профессиональное развитие;

Доступ к корпоративной библиотеке;

Свободный от дресс-кода и формального подхода к работе коллектив. Ссылка на вакансию.

Старший арт-директор по договоренности ГК «Родная Речь» Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);

Разработка и проведение презентации;

Ведение и супервизация проекта (пре/про/постпродакшен);

Супервизация дизайнеров. Требования: Опыт работы от 3 лет в рекламном агентстве;

Наличие campaignable идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);

Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;

Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;

Знание английского языка (Intermediate+). Условия: Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;

Гибридный график работы;

В компании работают профессионалы своего дела, которые делятся экспертизой и помогают расти;

Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;

Отсутствие дресс-кода. Ссылка на вакансию.

Исполнительный продюсер от 150 000 Digital Lab Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;

Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);

Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;

Управление командой проекта in-house и удаленно;

Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком. Требования: Ответственность и клиентоориентированность;

Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;

Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;

Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 чел в команде над одним проектом);

Аналитический склад ума, умение системно мыслить;

Отличные коммуникативные и управленческие навыки. Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;

Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);

Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;

Наличие профессиональных контактов;

Возможность оперативно найти нужных подрядчиков;

Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;

Наличие чувства прекрасного;

Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;

Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов. Условия: Оклад + % от проектов;

Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (Но важно быть на связи);

Большой, уютный офис;

Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;

Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив. Ссылка на вакансию.

Web Designer / Web Дизайнер от 150 000 Digital Lab Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка креативных концепций, их защита;

Дизайн сайтов, мобильных приложений, игр: весь процесс от прототипирования, до адаптива и передачи в разработку;

Разработка UI-китов и дизайн-систем, их поддержка. Требования: Портфолио — нужны реальные кейсы, учебные и pet-проекты только в качестве дополнения;

Опыт работы с дизайн-системами;

Опыт разработки и поддержки;

Умение погружаться в проект, разбираться в ТЗ, задавать вопросы, искать референсы и проводить исследования;

Гуру Figma — компоненты ваш лучший друг, а сложный интерактивный прототип только в радость;

Умение говорить и слушать;

Хороший вкус, знание основ композиции, типографики, теории цвета, навыки графического дизайна;

Будет плюсом: опыт работы с motion-дизайном, 3D, понимание принципов вёрстки и front-end разработки. Условия: Просторный офис у м.Бауманская;

Молодой и творческий коллектив;

Достойный уровень заработной платы. Ссылка на вакансию.

Креативный дизайнер по договоренности BBDO Moscow Требуемый опыт работы: более 6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка kv под супервиженом арт-директора;

Ретушь;

Визуализация;

Оформление и верстка презентаций;

Другие задачи, связанные с дизайном коммуникационных материалов. Требования: Уверенное коммерческое портфолио;

Хороший вкус и насмотренность;

Владение стандартным набором Adobe, остальные как плюс;

Владение 3D программами. Ссылка на вакансию.

Менеджер по подбору персонала/HR/Рекрутер до 70 000 руб АЛИДИ Продвижение Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Размещение вакансий на работных сайтах;

Проведение личных и онлайн собеседований, анализ наличия необходимых компетенций кандидатов, предоставление обратной связи заказчику;

Ведение кандидата на всех этапах подбора, начиная от первоначального звонка, заканчивая передачей в КДП на оформление;

Предоставление необходимой отчетности. Требования: Нацеленность на результат, дисциплина, организованность, клиентоориентированность;

Желание профессионального роста и развития;

Желателен опыт работы в массовом подборе (продавцы-консультанты, промоутеры, мерчендайзеры);

Знание техник и методик подбора персонала;

Высокий уровень коммуникативных навыков, грамотная речь, умение аргументировать свою позиции. Условия: Стабильные выплаты заработной платы;

Работа в команде профессионалов в динамично развивающейся компании;

Возможность профессионального и карьерного роста. Ссылка на вакансию.

Менеджер по развитию от 110 000 АЛИДИ Продвижение Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Поиск и привлечение новых партнеров;

Анализ и выявление потребностей клиентов;

Организация и проведение встреч с потенциальными партнерами;

Подготовка презентаций, коммерческих предложений;

Участие в коммерческих/государственных тендерах;

Проведение исследований рынка, конкурентов, решений;

Развитие бизнеса текущих партнеров;

Обработка входящего потока лидов. Требования: Опыт работы в сфере маркетинга (BTL, трейд, digital);

Наличие опыта продаж (в т.ч. работа с холодной базой);

Опыт работы с компаниями FMCG категории;

Опыт проведения встреч и презентаций с партнерами;

Опыт подготовки коммерческих предложений и участия в тендерах;

Высокие коммуникативные навыки;

Проактивный подход и умение работать в команде;

Способность работать в режиме многозадачности. Условия: Возможность реализовывать много интересных бизнес-процессов;

Оплачиваемый отпуск;

Офисная работа (гибридный график обсуждается);

Испытательный срок: 3 месяца. Ссылка на вакансию.

Senior Project manager (digital) по договоренности Go Mobile Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Коммуникация с клиентом на всех стадиях рекламных кампаний;

Подготовка отчетов, презентаций и коммерческих предложений для клиента;

Расчет медиапланов;

Помощь в работе над маркетинговыми исследованиями;

Работа с системами аналитики;

В дальнейшем набор собственной группы, обучение и курирование младших аккаунт-менеджеров. Требования: Обязателен аналогичный опыт работы (от 1 года);

Грамотная устная и письменная речь;

Знание мобильных трекеров (AppsFlyer, Adjust, AppMetrica и других);

Аналитический склад ума;

Умение работать с Excel;

Умение работать в команде и брать на себя ответственность;

Стрессоустойчивость;

Английский язык достаточный для ведения повседневной переписки с клиентами. Условия: Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;

Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;

Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;

Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;

Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;

Возможность работать в гибридном формате;

Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;

Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;

Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки. Ссылка на вакансию.

User Acquisition Manager (in-app) по договоренности Go Mobile Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Вести коммуникацию с in-app источниками и партнерами на русском и английском языках;

Вести клиентов в различных in-app источниках (Full-service и Self-service);

Работать в системах мобильной аналитики и трекинга: AppsFlyer, AppMetrica, Adjust и др.;

Настраивать интеграцию, анализировать и оптимизировать кампании, работать с метриками и KPI;

Анализировать приведенный трафик на предмет фрода по косвенным метрикам;

Готовить отчеты для проверки качества трафика и его оптимизации;

Составлять брифы для запуска in-app подрядчиков;

Подключать и тестировать новых партнеров с возможностью привлечения трафика на мобильные приложения. Требования: Знанием Google Sheets, Excel (ВПР, сводные таблицы);

Знание мобильной атрибуции;

Знание видов фрода и способов оптимизации;

Знание английского языка на уровне переписки и чтения;

Любовь к планированию и организации процессов, структурность;

Нетоксичность;

Любознательность и проактивность;

Опыт работы с мобильными системами аналитики (AppsFlyer, AppMetrica). Условия: Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;

Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;

Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;

Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;

Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;

Возможность работать в гибридном формате;

Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;

Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;

Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки. Ссылка на вакансию.

Digital Strategist / Стратег (Web) по договоренности Go Mobile Требуемый опыт работы: 1-3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Управление таймингом и контроль результатов на всех этапах проекта;

Анализ целевой аудитории: структура, медиапотребление, поведение, потребление, инсайты;

Проведение анализа рынка и конкурентов в digital-каналах;

Подготовка выводов и рекомендаций;

Оценка эффективности рекламных кампаний;

Определение эффективного медиасплита;

Медиапланирование;

Участие в защитах стратегий перед клиентами;

Взаимодействие со смежными отделами: ASO, дизайн, спецпроекты, медиабаинг и др. Требования: Опыт в разработке digital-стратегий;

Опыт разработки стратегии и для тендеров, и для текущих клиентов, а также стратегии под ключ;

Опыт работы с клиентами разных вертикалей, в т.ч. е-commerce, e-grocery, финансы;

Экспертиза в медийных размещениях;

Понимание принципов работы с контекстом/таргетом, сайтами и SMM;

Умение пользоваться современными инструментами рыночной аналитики;

Навык работы с Excel, Keynote, PowerPoint и их Google-аналогами;

Опыт подготовки и проведения презентаций;

Стрессоустойчивость. Условия: Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;

Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;

Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;

Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;

Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;

Возможность работать в гибридном формате;

Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;

Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;

Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки. Ссылка на вакансию.