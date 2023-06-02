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Здесь вы сможете найти самые актуальные и желанные вакансии в области рекламы, маркетинга и PR. Если вы ищете, где могут пригодиться ваши навыки и экспертиза, — вам сюда!
02.06.2023

Креативный дизайнер BBDO Moscow, руководитель отдела продаж Human Code, стратег в Go Mobile и другие

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

Лето только начинается, а жаркая пора на рынке труда среди маркетологов и PR-специалистов уже в самом разгаре. Убедиться в том, что рынок восстанавливается, и отпраздновать это событие можно с новой подборкой вакансий от Sostav.

Так, ГК «Родная Речь» ищет старшего арт-директора для создания креативных концепций, BBDO Moscow ждёт креативного дизайнера с хорошим вкусом и насмотренностью, а АЛИДИ Продвижение приглашает в свою команду менеджера по развитию для привлечения новых партнеров.

Account Manager

по договоренности
Ambitica

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Общаться с клиентами (электронная переписка, телефонные переговоры, встречи);
  • ﻿﻿Формировать запросы в отделы баинга;
  • ﻿﻿Готовить коммерческие предложения и презентации;
  • Продавать рекламные проекты;
  • Вести и контролировать исполнение рекламных проектов;
  • ﻿﻿Заниматься отчетностью по проектам (фото, видео, презентации) и документооборотом;
  • Качественно и своевременно заполнять CRM;
  • Готовить еженедельные и ежемесячные внутренние отчеты.

Условия:

  • Обучение;
  • Интересные проекты;
  • Медицинское страхование;
  • Корпоративные тренинги;
  • Возможность удаленной работы.

Резюме присылайте Екатерине Андреевой на почту: [email protected] 

Руководитель отдела продаж

от 230 000 до 400 000
Human Code

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Построение и развитие эффективной команды (найм, ротация, мотивация, обратная связь);
  • Контроль отдела продаж: планирование, отчетность, дисциплина;
  • Поиск новых клиентов, проведение переговоров и презентаций;
  • Работа с собственной базой (при наличии);
  • Менеджмент и контроль составления коммерческих предложений и смет;
  • Выполнение плана продаж и kpi;
  • Работа в amoCRM;
  • Новые предложения по продвижению и продажам.

Требования:

  • Умение продавать самостоятельно с подтверждением результатов на предыдущих местах работы;
  • Амбициозность, способность сформировать отдел продаж и управлять им;
  • Опыт работы в В2В-сегменте;
  • Опыт продажи рекламных и/или консалтинговых услуг;
  • Опыт выстраивания и регламентирования бизнес-процессов.

Условия:

  • Заработная плата: оклад 110.000 + % с продаж;
  • 2 дня в неделю — оффлайн-работа в офисе , 3 дня в неделю — онлайн-удалёнка;
  • Возможна постоянная оффлайн-работа в офисе, по желанию;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Ссылка на вакансию. 

Исполнительный продюсер в отдел продвижения проектов

по договоренности
START

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать с командой запуска концепции продвижения проектов и имиджевых кампаний (в т.ч. тэглайны, идеи постеров, трейлеров, спецпроектов);
  • Непосредственно работать в паре с креативным продюсером;
  • Составлять сметы, брифы и тайминги, организовывать встречи по проектам;
  • Контролировать и координировать проект на всех этапах (соблюдение брифа/таймингов/ бюджета, вести полный road-map проекта);
  • Взаимодействовать с продюсерами, авторами проектов, съемочными группами, артистами для реализации проектов, а также со смежными отделами (продукт, редакция и пр.);
  • Поиск подрядчиков и исполнителей (при необходимости).

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет в аналогичной/смежной индустрии (в креативных рекламных агентствах на позиции аккаунта-менеджера; в онлайн-видеосервисах в роли исполнительного/линейного продюсера маркетинга);
  • Системный подход к созданию и реализации проектов;
  • Знание юридических норм и требований к контенту;
  • Умение четко структурировать информацию, расставлять приоритеты и выделять главное;
  • Отличные координационные и коммуникативные навыки;
  • Высокий уровень самоорганизации и ответственности;
  • Умение работать c Google и Excel таблицами, 1C, Keynote, таск-трекерах (Jira / Miro);
  • Насмотренность и широкий профессиональный кругозор, интерес к трендам и тенденциям, коммуникациям, кейсам;
  • Английский язык не ниже уровня Intermediate.

Условия:

  • Карьерное и профессиональное развитие;
  • Доступ к корпоративной библиотеке;
  • Свободный от дресс-кода и формального подхода к работе коллектив.

Ссылка на вакансию. 

Старший арт-директор

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
  • Разработка и проведение презентации;
  • Ведение и супервизация проекта (пре/про/постпродакшен);
  • Супервизация дизайнеров.

Требования:

  • Опыт работы от 3 лет в рекламном агентстве;
  • Наличие campaignable идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
  • Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
  • Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
  • Знание английского языка (Intermediate+).

Условия:

  • Расширенный пакет ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • В компании работают профессионалы своего дела, которые делятся экспертизой и помогают расти;
  • Широкая база знаний и возможностей для роста и обучения;
  • Отсутствие дресс-кода.

Ссылка на вакансию. 

Исполнительный продюсер

от 150 000
Digital Lab

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Одновременное ведение сразу нескольких проектов с разными бюджетами;
  • Создание максимально прекрасного продукта (зачастую действуя в рамках каких-либо ограничений);
  • Ведение проекта с момента знакомства с клиентом, до получения оплаты;
  • Управление командой проекта in-house и удаленно;
  • Клиентоориентированное и супер-ответственное взаимодействие с заказчиком.

Требования:

  • Ответственность и клиентоориентированность;
  • Высокая планка требовательности к себе и подрядчикам/исполнителям;
  • Опыт работы в Commercial, Corporate, CGI от 3-х лет;
  • Опыт организации крупных съемок и больших творческих команд (от 60 чел в команде над одним проектом);
  • Аналитический склад ума, умение системно мыслить;
  • Отличные коммуникативные и управленческие навыки. Умение выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и с командой;
  • Знание технологий производства видео (video, animation, CG, motion, etc);
  • Внимательность и скрупулёзность, стремление делать идеальный продукт;
  • Наличие профессиональных контактов;
  • Возможность оперативно найти нужных подрядчиков;
  • Финансовая грамотность, грамотная речь и письмо;
  • Наличие чувства прекрасного;
  • Умение быстро считывать брифы на уровне концептов;
  • Умение работать в авральном режиме без срыва дедлайнов.

Условия:

  • Оклад + % от проектов;
  • Отсутствие четких временных рамок рабочего времени и привязки к офису (Но важно быть на связи);
  • Большой, уютный офис;
  • Возможность созидания и проживания насыщенной интересной жизни;
  • Творческий, очень профессиональный, интересный, френдли коллектив.

Ссылка на вакансию. 

Web Designer / Web Дизайнер

от 150 000
Digital Lab

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка креативных концепций, их защита;
  • Дизайн сайтов, мобильных приложений, игр: весь процесс от прототипирования, до адаптива и передачи в разработку;
  • Разработка UI-китов и дизайн-систем, их поддержка.

Требования:

  • Портфолио — нужны реальные кейсы, учебные и pet-проекты только в качестве дополнения;
  • Опыт работы с дизайн-системами;
  • Опыт разработки и поддержки;
  • Умение погружаться в проект, разбираться в ТЗ, задавать вопросы, искать референсы и проводить исследования;
  • Гуру Figma — компоненты ваш лучший друг, а сложный интерактивный прототип только в радость;
  • Умение говорить и слушать;
  • Хороший вкус, знание основ композиции, типографики, теории цвета, навыки графического дизайна;
  • Будет плюсом: опыт работы с motion-дизайном, 3D, понимание принципов вёрстки и front-end разработки.

Условия:

  • Просторный офис у м.Бауманская;
  • Молодой и творческий коллектив;
  • Достойный уровень заработной платы.

Ссылка на вакансию. 

Креативный дизайнер

по договоренности
BBDO Moscow

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка kv под супервиженом арт-директора;
  • Ретушь;
  • Визуализация;
  • Оформление и верстка презентаций;
  • Другие задачи, связанные с дизайном коммуникационных материалов.

Требования:

  • Уверенное коммерческое портфолио;
  • Хороший вкус и насмотренность;
  • Владение стандартным набором Adobe, остальные как плюс;
  • Владение 3D программами.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по подбору персонала/HR/Рекрутер

до 70 000 руб
АЛИДИ Продвижение

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Размещение вакансий на работных сайтах;
  • Проведение личных и онлайн собеседований, анализ наличия необходимых компетенций кандидатов, предоставление обратной связи заказчику;
  • Ведение кандидата на всех этапах подбора, начиная от первоначального звонка, заканчивая передачей в КДП на оформление;
  • Предоставление необходимой отчетности.

Требования:

  • Нацеленность на результат, дисциплина, организованность, клиентоориентированность;
  • Желание профессионального роста и развития;
  • Желателен опыт работы в массовом подборе (продавцы-консультанты, промоутеры, мерчендайзеры);
  • Знание техник и методик подбора персонала;
  • Высокий уровень коммуникативных навыков, грамотная речь, умение аргументировать свою позиции.

Условия:

  • Стабильные выплаты заработной платы;
  • Работа в команде профессионалов в динамично развивающейся компании;
  • Возможность профессионального и карьерного роста.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по развитию

от 110 000
АЛИДИ Продвижение

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и привлечение новых партнеров;
  • Анализ и выявление потребностей клиентов;
  • Организация и проведение встреч с потенциальными партнерами;
  • Подготовка презентаций, коммерческих предложений;
  • Участие в коммерческих/государственных тендерах;
  • Проведение исследований рынка, конкурентов, решений;
  • Развитие бизнеса текущих партнеров;
  • Обработка входящего потока лидов.

Требования:

  • Опыт работы в сфере маркетинга (BTL, трейд, digital);
  • Наличие опыта продаж (в т.ч. работа с холодной базой);
  • Опыт работы с компаниями FMCG категории;
  • Опыт проведения встреч и презентаций с партнерами;
  • Опыт подготовки коммерческих предложений и участия в тендерах;
  • Высокие коммуникативные навыки;
  • Проактивный подход и умение работать в команде;
  • Способность работать в режиме многозадачности.

Условия:

  • Возможность реализовывать много интересных бизнес-процессов;
  • Оплачиваемый отпуск;
  • Офисная работа (гибридный график обсуждается);
  • Испытательный срок: 3 месяца.

Ссылка на вакансию. 

Senior Project manager (digital)

по договоренности
Go Mobile

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Коммуникация с клиентом на всех стадиях рекламных кампаний;
  • Подготовка отчетов, презентаций и коммерческих предложений для клиента;
  • Расчет медиапланов;
  • Помощь в работе над маркетинговыми исследованиями;
  • Работа с системами аналитики;
  • В дальнейшем набор собственной группы, обучение и курирование младших аккаунт-менеджеров.

Требования:

  • Обязателен аналогичный опыт работы (от 1 года);
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Знание мобильных трекеров (AppsFlyer, Adjust, AppMetrica и других);
  • Аналитический склад ума;
  • Умение работать с Excel;
  • Умение работать в команде и брать на себя ответственность;
  • Стрессоустойчивость;
  • Английский язык достаточный для ведения повседневной переписки с клиентами.

Условия:

  • Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
  • Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
  • Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
  • Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
  • Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
  • Возможность работать в гибридном формате;
  • Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
  • Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
  • Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.

Ссылка на вакансию. 

User Acquisition Manager (in-app)

по договоренности
Go Mobile

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести коммуникацию с in-app источниками и партнерами на русском и английском языках;
  • Вести клиентов в различных in-app источниках (Full-service и Self-service);
  • Работать в системах мобильной аналитики и трекинга: AppsFlyer, AppMetrica, Adjust и др.;
  • Настраивать интеграцию, анализировать и оптимизировать кампании, работать с метриками и KPI;
  • Анализировать приведенный трафик на предмет фрода по косвенным метрикам;
  • Готовить отчеты для проверки качества трафика и его оптимизации;
  • Составлять брифы для запуска in-app подрядчиков;
  • Подключать и тестировать новых партнеров с возможностью привлечения трафика на мобильные приложения.

Требования:

  • Знанием Google Sheets, Excel (ВПР, сводные таблицы);
  • Знание мобильной атрибуции;
  • Знание видов фрода и способов оптимизации;
  • Знание английского языка на уровне переписки и чтения;
  • Любовь к планированию и организации процессов, структурность;
  • Нетоксичность;
  • Любознательность и проактивность;
  • Опыт работы с мобильными системами аналитики (AppsFlyer, AppMetrica).

Условия:

  • Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
  • Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
  • Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
  • Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
  • Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
  • Возможность работать в гибридном формате;
  • Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
  • Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
  • Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.

Ссылка на вакансию. 

Digital Strategist / Стратег (Web)

по договоренности
Go Mobile

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управление таймингом и контроль результатов на всех этапах проекта;
  • Анализ целевой аудитории: структура, медиапотребление, поведение, потребление, инсайты;
  • Проведение анализа рынка и конкурентов в digital-каналах;
  • Подготовка выводов и рекомендаций;
  • Оценка эффективности рекламных кампаний;
  • Определение эффективного медиасплита;
  • Медиапланирование;
  • Участие в защитах стратегий перед клиентами;
  • Взаимодействие со смежными отделами: ASO, дизайн, спецпроекты, медиабаинг и др.

Требования:

  • Опыт в разработке digital-стратегий;
  • Опыт разработки стратегии и для тендеров, и для текущих клиентов, а также стратегии под ключ;
  • Опыт работы с клиентами разных вертикалей, в т.ч. е-commerce, e-grocery, финансы;
  • Экспертиза в медийных размещениях;
  • Понимание принципов работы с контекстом/таргетом, сайтами и SMM;
  • Умение пользоваться современными инструментами рыночной аналитики;
  • Навык работы с Excel, Keynote, PowerPoint и их Google-аналогами;
  • Опыт подготовки и проведения презентаций;
  • Стрессоустойчивость.

Условия:

  • Понятная система грейдов и возможности для карьерного роста;
  • Отсутствие бюрократии и возможность влиять на процессы, гибкий подход в работе;
  • Внутреннее обучение, сертификация, участие в митапах и конференциях;
  • Стабильная ЗП, оформление по ТК РФ;
  • Диджитальный пет-френдли офис на Новокузнецкой;
  • Возможность работать в гибридном формате;
  • Балльная система соц. пакета, возможность выбирать что нужно: ДМС, оплата психолога, компенсация спорта и др.;
  • Чай/кофе/какао/соевое молоко и фрукты/овощи в офисе;
  • Эко-активности и регулярные корпоративные тусовки.

Ссылка на вакансию. 

Креативный копирайтер

по договоренности
GREAT

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день;
г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Генерировать идеи в составе креативной пары под руководством креативного директора (интегрированные рекламные кампании, сценарии видеороликов, нестандартные онлайн- и оффлайн-активации, спецпроекты, интеграции и т.д.);
  • Заниматься слоганами, брендлайнами, формулировками креативных и стратегических платформ, неймингом и т.д.;
  • Участвовать в составлении брифов (на съемочные проекты, озвучивание видео, саунддизайн, музыкальное сопровождение, оформление и разработку диджитал-проектов и т.д.);
  • Готовить презентаций на питчи;
  • Готовить кейсы проектов.

Требования:

  • Опыт работы в рекламе (крайне желательно - в коммуникационном РА) в качестве копирайтера/креатора;
  • Портфолио проектов в области рекламной коммуникации (наружка, видео, интернет);
  • Умение работать с текстом, навыки работы со всеми видами гугл-документов;
  • Чувство вкуса, стиля (в целом чувство прекрасного);
  • Съемочный и фестивальный опыт, как преимущество;
  • Прохождение профильных курсов, как преимущество.

Условия:

  • Ежедневные обеды от личного повара;
  • Возможность проходить профессиональные курсы;
  • Обучающие и развлекательные лекции от различных спикеров.

Резюме и портфолио отправляйте на почту: [email protected]

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