Копирайтер-юморист в BBDO, дизайнер в «Игроник» и старший PR-менеджер в VK: обзор вакансий

Наступление снежной зимы создаёт атмосферу долгожданного завершения 2022 года и намекает на обновления — Sostav предлагает начать с изменений в карьере. Сегодня в выпуске вакансий BBDO Moscow ищет копирайтера-юмориста, готового сочинять смешные тексты и рекламные сериалы, Яндекс в поиске руководителя PR-проектов в «Браузер» с контактами в СМИ, а SA MEDIA GROUP ждёт соискателя на должность New Business Director с хорошим знанием рекламного рынка.
Копирайтер-юморист
BBDO Moscow
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Сочинять смешные тексты и рекламные сериалы;
- Работать над творческими идеями в рамках брифа.
Требования:
- Умение писать с юмором;
- Насмотренность;
- Грамотность;
- Желание работать и развиваться в рекламе;
- На первом этапе выполнить простое тестовое задание: выберите любой рекламный ролик МТС и перепишите его по-своему. Должна остаться продуктовая суть, а всё остальное на ваше усмотрение – шутки, идея, ситуация. Результаты своей работы присылайте в сопроводительном письме.
Условия:
- Медицинская страховка;
- Работа с главными селебрити и режиссёрами, взаимодействие с творческим коллективом и самое главное свобода творчества.
Media Group Head
Group4Media
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Самостоятельное ведение аккаунта;
- Ежедневная коммуникация с клиентом/клиентами по рабочим вопросам, представительская функция;
- Руководство группой специалистов по медиапланированию в рамках поставленных задач;
- Подготовка и защита медиастратегий перед клиентом;
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне;
- Руководство при подготовке медиапланов, отчётов и обзоров;
- Работа в тесном контакте с внутренним баингом, участие в согласовании баинговой стратегии.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы на позиции Senior planner / Media Group Head не менее 3-х лет – обязательно (предпочтение отдаётся соискателям из сетевых РА);
- Опыт тактического планирования рекламных кампаний во всех видах СМИ;
- Знание специализированных программ TNS Gallup – обязательно;
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate;
- Навыки создания и защиты медиастратегий и презентаций для клиента на русском и английском языках;
- Проактивность, стрессоустойчивость.
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничного);
- Гибридный режим работы;
- ДМС (с расширенной стоматологией, ВЗР, телемедициной, выделенная линия психологической поддержки);
- Еженедельные внутренние тренинги и воркшопы в агентстве;
- Внешние тренинги и конференции;
- Wellbeing Program – корпоративная скидка в World Class, X-Fit, душ в офисе;
- Поддержка Mental Health – корпоративное сотрудничество с платформой «Ясно».
Graphic designer (marketing)
АДВ
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать в синергии с арт-менеджером и креативной группой;
- Создавать различные графические элементы и креативные решения на основе брифа от внутренних и внешних заказчиков;
- Распределять входящие запросы на дизайн и регулярно взаимодействовать с внутренними заказчиками (маркетинговыми командами агентства);
- Координировать работу младшего дизайнера;
- Подбирать подрядчиков на задачи, связанные с дизайном, которые мы не можем решить силами нашего агентства;
- Курировать базу подрядчиков по дизайну;
- Контролировать выполнение задач по дизайну (качество и количество);
- Подчинение директору проектов.
Требования:
- Отличное владение графическими инструментами: Illustrator, Photoshop, Indesign, Figma и т. п., чтобы создавать всё, что связано с маркетинговыми коммуникациями: от логотипов, баннеров и презентаций до креативных графических визуалов;
- Знание последних трендов в графическом дизайне;
- Обладать чувством прекрасного (и юмора желательно тоже);
- Хорошее знакомство с подрядчиками по дизайну (знание их контактов);
- Умение работать и разговаривать с внутренними заказчиками – командами, которые не очень хорошо знают, что такое графический дизайн, но он им очень нужен и желательно быстро;
- Навык делегировать задачи младшим сотрудникам и вести их за собой;
- Умение соблюдать дедлайны и помогать это делать младшим коллегам;
- Инициативность, желание развиваться и расти в своей профессии;
- Готовность выполнить тестовое задание.
Условия:
- Вдохновляющая атмосфера и дружелюбные коллеги;
- Мы не бросаем нового сотрудника в открытое море, а делимся всеми имеющимися у нас наработками и знаниями для достижения общего максимального результата;
- Отсутствие иерархических предрассудков, мы придерживаемся открытого и свободного диалога между командой и руководством.
Старший PR-менеджер
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участие в формировании коммуникационных стратегий продуктов для бизнеса;
- Поиск новых возможностей для продвижения продуктов группы для бизнеса;
- Подготовка пресс-материалов: релизов, кейсов, экспертных колонок, комментариев, постов для соцсетей — самостоятельно и в партнёрстве с авторами;
- Работа с внутренними экспертами: собирать фактуру, проводить интервью; согласовывать материалы, находить компромиссы между разными командами и заинтересованными сторонами;
- Работа со спикерами: готовить их к выступлениям, проверять контент для публичных и клиентских мероприятий;
- Организация собственных и партнёрских мероприятий: принимать решения о спонсорствах и форматах участия;
- Поиск новых каналов для продвижения технического бренда: подкасты, видеоблоги, интервью, спецпроекты;
- Взаимодействие со СМИ, партнёрами и НКО;
- Работа с контентом для ресурсов группы и продуктов: блогов, соцсетей, корпоративных и продуктовых сайтов.
Требования:
- Грамотная устная и письменная речь, умение писать и редактировать тексты (как для СМИ, так и для корпоративных ресурсов);
- Открытость, широкий кругозор и креативное мышление;
- Самостоятельность и системность;
- Умение анализировать ситуацию и предлагать комплексные решения поставленных задач с учетом интересов различных участников и заинтересованных сторон, контекста и актуальной новостной повестки;
- Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.), Adobe Photoshop.
Условия:
- Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
- Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
- Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
- Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
- Компенсация спортивных активностей;
- 16 корпоративных команд по 12 видам спорта.
Младший менеджер по медиапланированию ТВ / Junior Media Planner
NMi Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с программами индустриальных исследований;
- Помощь в написании тактических и стратегических презентаций для сетевого клиента;
- Анализ рынка и деятельности конкурентов по клиенту;
- Подготовка регулярных отчётов в Excel;
- Прогноз размещения рекламных кампаний на ТВ;
- Коммуникация с клиентом.
Требования:
- Высшее образование;
- Математический склад ума;
- Опыт работы в медиапланировании от 6 месяцев;
- Английский язык – Intermediate;
- Уверенное владение Excel (сводные таблицы, графики и диаграммы);
- Навыки работы с медиа софтами обязательны (Palomars, Gallileo, Adex и т.д.);
- Навыки аналитической работы, составления презентаций;
- Умение работать с большим объёмом информации.
Условия:
- ДМС и страхование от несчастного случая;
- Работа в классной команде.
E-commerce Group Head / Руководитель группы по работе с маркетплейсами
SOCIALIST
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать над активностями бренда в e-com;
- Развивать клиентов;
- Разрабатывать стратегии продвижения на маркетплейсах для клиента, выстраивать процесс реализации стратегии и анализировать общую эффективность;
- Готовить отчётность;
- Анализировать рынок, креативы и метрики, развивать отношения с площадками, подбирать релевантные инструменты продвижения для клиента;
- Экспериментировать, искать новые способы повысить продажи бренда;
- Развивать команду, обучать и курировать младших сотрудников, создавать комфортную атмосферу;
- Развивать направление работы с маркетплейсами внутри агентства, собирать и растить команду.
Требования:
- Опыт работы с маркетплейсами для крупных клиентов от 3-х лет, желателен опыт в рекламной агентстве;
- Знание аналитической платформы Mpstats обязательно, Sellematics желательно;
- Высокий уровень экспертизы в e-commerce маркетинге, умение рассчитывать ROAS, Sales uplift и т.д.;
- Умение управлять командой от 3-х человек и «растить» сотрудников;
- Работа в BPM-системах;
- Готовность работать руками в рамках экспериментов и тестирования гипотез;
- Интерес к созданию продукта мечты, развитию направления.
Условия:
- Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;
- Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
- Возможность работать удалённо.
Менеджер по маркетингу и PR
SOCIALIST
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Актуализация и реализация маркетинговой стратегии, формирование и учёт маркетингового бюджета;
- Участие в отраслевых фестивалях и премиях (подбор премий и номинаций под конкретные кейсы, коммуникация с организаторами, заполнение заявок, курирование оформления);
- Попадание в отраслевые рейтинги (подбор рейтингов и коммуникация с организаторами, оформление заявок, сбор всех необходимых документов внутри агентства);
- Сотрудничество с отраслевыми СМИ (публикация кейсов агентства, совместные PR-проекты);
- Ведение соцсетей агентства на регулярной основе;
- Освещение проектов агентства внутри команды (рассылки, собрания);
- Организация мероприятий для клиентов/партнёров (бизнес-завтраки, образовательные лекции);
- Разработка и реализация внутренних проектов агентства;
- Организация выступлений членов команды на профильных конференциях, а также самостоятельное выступление на конференциях;
- Общение с новыми потенциальными партнёрами;
- Обновление актуальной информации об агентстве на профильных ресурсах (лого, слоганы, кейсы, участие в премиях и т.п.).
Требования:
- Успешный опыт продвижения креативных и/или рекламных агентств;
- Опыт ведения проектов с нуля и под ключ;
- Понимание принципов работы в направлениях: SMM, контент-маркетинг, интернет-маркетинг, комьюнити-менеджмент, PR;
- Знание трендов в диджитал-маркетинге;
- Английский язык не ниже уровня Intermediate;
- Знание и опыт работы с рекламными кабинетами соцсетей, Google Ads, а также с метриками (GA, Yandex) будет плюсом;
- Понимание работы рекламного рынка (рейтинги, фестивали и премии, СМИ и т.д.).
Условия:
- Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;
- Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
- Возможность работать из дома.
Руководитель PR-проектов в «Браузер»
Яндекс
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Формировать коммуникационную стратегию «Браузера» и воплощать её в жизнь;
- Выстраивать позиционирование продуктов (ключевые сообщения, атрибуты);
- Находить новые форматы коммуникаций и эффективно использовать старые;
- Инициировать PR-кампании и спецпроекты без новостных поводов;
- Тесно взаимодействовать с продуктовыми командами;
- Работать со СМИ, PR-агентствами, блогерами, креативными агентствами и т.д.;
- Писать пресс-релизы, питчи, колонки, исследования;
- Предвидеть кризисы и умело их отражать.
Требования:
- Прекрасно ориентируетесь в медийном пространстве;
- Способность обеспечить PR-поддержку исходя из бизнес-целей;
- Умение измерять результаты;
- Способность самостоятельно вести сложные проекты и составлять бюджеты;
- Навык просто рассказывать о сложных вещах;
- Понимаете, как работать с журналистами и лидерами мнений;
- Умение находить общий язык с разными людьми;
- Опыт работы с PR- и диджитал-агентствами;
- Наличие контактов в СМИ;
- Умение работать в условиях кризисов;
- Хорошее знание английского.
Условия:
- Сильная команда, с которой можно расти;
- Возможность влиять на процесс и результат.
SMM Promo Lead
Agenda Media Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Формировать стратегию продвижения видеоконтента во всех соцсетях (Telegram, «Одноклассники», VK, «Дзен»);
- Тестировать и внедрять инструменты для вовлечения аудитории;
- Составлять и анализировать отчётность по SMM проектам;
- Планировать бюджеты, просчитывать и выполнять KPI;
- Участвовать в подготовке коммерческих предложений/тендерных заявок;
- Анализировать тренды в Social Media;
- Развивать команду.
Требования:
- Опыт управления SMM проектами и командами в диджитал-сфере;
- Опыт работы с посевами на самых разных площадках: YouTube, Telegram, Twitter, LinkedIn и др.;
- Опыт работы с рекламой на Rutube, Telegram, а так же опыт работы с авторами на «пикабу», «яплакал», Reddit и прочее;
- Умение анализировать статистику, оформлять в презентацию и делать выводы, давать рекомендации;
- Понимание трендов;
- Портфолио с успешными SMM кейсами;
- Опыт наставничества, привлечения талантливых сотрудников к проектам, опыт выступления на публичных или внутренних мероприятиях;
- Достигать качественного результата в рамках бюджета и целей. Фокусироваться на повышение прибыли компании;
- Выявлять и развивать талантливых сотрудников;
- Убедительно презентовать свои проекты и вдохновлять команду на их реализацию;
- Инициативность и ответственность; спокойно браться за сложные задачи;
- Чётко расставлять приоритеты в работе, действовать по стандартам компании;
- Генерирование новых идей, решений, которые применить можно на уровне всей компании.
Условия:
- Возможность заниматься любимым делом из любой точки мира;
- Если станет скучно, всегда рады видеть тебя в офисе в Москве, где у нас даже есть маленькая сауна;
- Возможность прокачки своих скиллов в крутой команде специалистов;
- Возможность усилить свое портфолио;
- Обучение внутри компании;
- Бонусы по результатам работы.
Дизайнер
Игроник
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Подготовка макетов под технические требования и внесение в них правок;
- Редактирование макетов от клиентов;
- Ресайзы макетов;
- Верстка презентаций и темплейтов;
- Доработка концепций ключевых элементов фирменного стиля, работа с брендбуком;
- Создание инфографики;
- Ретуширование фотографий;
- Создание статичного и анимационного контента;
- Создание gif-анимированных баннеров;
- Разработка дизайна лендинговых страниц.
Требования:
- Опыт работы с растром и вектором;
- Опыт работы с типографикой;
- Навык разработки концепций рекламных банеров;
- Понимание композиции для ресайзов банеров;
- Владение фоторетушью как плюс;
- Опыт оформления презентаций (дизайн и структурирование информации);
- Опыт создания айдентики для бренда (создание логотипов, фирменного стиля);
- Навыки работы с видео: ресайз, простая сборка из стоков/нарезок;
- Опыт работы с Html5;
- Самостоятельность, внимательность и соблюдение установленных сроков;
- Владение Photoshop, Illustrator, PDF Acrobat, Figma, Power Point.
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца;
- Возможен выбор формата работы (офис, гибрид, удалёнка).
Креативный дизайнер (упаковка / айдентика)
Getbrand
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка дизайн-концепций логотипов, фирменного стиля, презентационных материалов, дизайна упаковки, её форм, верстки оригинал макетов, систематизации информации и верстки бренд-буков и лого-букв, внешнего и внутреннего вида точек продаж;
- Внесение изменений и дополнений в дизайн-концепции и оригинал-макеты по комментариям руководителя проекта, арт-директора или креативного директора;
- Строгое соблюдение внутренних дедлайнов;
- Постоянное и систематическое соблюдение сроков сдачи проекта и этапов проекта в полном объёме, всех внутренних контрольных точек по согласованию промежуточного результата работ с непосредственными руководителями арт-директором и креативным директором;
- Знать и применять в своей работе внутренние методики компании;
- Готовить рабочие файлы в строгом соответствии с регламентом допечатной подготовки;
- Осуществлять авторский надзор контроль работ по допечатной подготовке, за выводом цветоориентиров и непосредственно печати опытного тиража.
Требования:
- Иметь аккуратно оформленное портфолио по разработке дизайна упаковки / корпоративной идентификации pdf, или Behance.net.
Условия:
- ДМС после испытательного срока;
- Чёткий план задач на испытательный срок.
Трафик – менеджер в отдел Programmatic
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение рекламных кампаний текущих клиентов – заведение в систему, настройка, оптимизация;
- Оценка качества рекламных материалов, предоставление рекомендаций;
- Работа с инструментами статистики (собственные технологии Weborama);
- Подготовка аналитических отчетов по проведенным проектам.
Требования:
- Знание основных диджитал-показателей;
- Понимание технических особенностей управления рекламными кампаниями и отслеживания конверсии;
- Опыт открутки в какой-либо системе управления рекламой – Getintent, Yandex, My Target, DBM и др.
- Знание основ Google Analytics или «Яндекс Метрика»;
- Умение правильно планировать рабочее время и расставлять приоритеты;
- Английский язык – Intermediate;
- Знание одного или нескольких адсерверов (Adriver, Adfox, Doubleclick): понимание / опыт работы с ними;
- Базовые знания HTML.
Условия:
- Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;
- ДМС – после 1 года работы;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Интересные задачи и дружный коллектив.
Sales Менеджер
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск новых контактов (клиенты/агентства);
- Ведение переговоров, подготовка коммерческих предложений;
- Ежемесячное выполнение плана продаж;
- Ежемесячное выполнение плана по встречам с клиентами;
- Развитие действующих клиентов (Upsale) на предмет продажи новых продуктов и услуг;
- Сбор и анализ обратной связи по новым продуктам/решениям/офферам, коммуникация с отделом маркетинга;
- Менеджмент проектов, коммуникация внутри отделов Weborama.
Требования:
- Высшее образование;
- Обязательный опыт работы в диджитал (рекламные агентства, площадки, технологии)
- Опыт работы в продажах, умение вести деловые переговоры, навыки проведения презентаций;
- Наличие собственной базы клиентов/контактов;
- Грамотная речь и письмо;
- Общее понимание рынка онлайн-рекламы и существующих рекламных продуктов и форматов;
- Знание систем веб-аналитики;
- Навыки медиапланирования.
Условия:
- Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;
- ДМС – после 1 года работы;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Интересные задачи и дружный коллектив.
New Business Director
SA MEDIA GROUP
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Проработка базы клиентов в соответствии со стратегией агентства, продажа услуг агентства (Digital, OOH, TV, Radio, Print, Indoor, IT и т.д.);
- Управление отношением и ожиданиями клиента на этапе тендера/продажи;
- Ведение проекта по подготовке коммерческого предложения, координация работы команды;
- Проведение презентаций, переговоров с первыми лицами компаний, заключение сделок (согласование условий и заключение договоров);
- Выполнение планов по объёмам продаж услуг агентства;
- Поддержание контакта с клиентом после продажи, развитие долгосрочных деловых отношений (на уровне директоров и топ-менеджеров);
- Достижение ключевых ежемесячных и квартальных показателей по новому бизнесу.
Требования:
- Хорошее знание рекламного рынка;
- Успешный самостоятельный опыт привлечения клиентов, продаж услуг;
- Высокая ориентация на результат;
- Навыки проведения переговоров, умение убеждать и отстаивать свою позицию;
- Стратегическое мышление, умение эффективно работать в команде.
Условия:
- Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера, молодая дружная команда;
- Оформление, отпуск, больничный по ТК РФ;
- Скидки 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ;
- ДМС 50% после срока испытания.