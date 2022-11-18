Копирайтер-юморист в BBDO, дизайнер в «Игроник» и старший PR-менеджер в VK: обзор вакансий

Наступление снежной зимы создаёт атмосферу долгожданного завершения 2022 года и намекает на обновления — Sostav предлагает начать с изменений в карьере. Сегодня в выпуске вакансий BBDO Moscow ищет копирайтера-юмориста, готового сочинять смешные тексты и рекламные сериалы, Яндекс в поиске руководителя PR-проектов в «Браузер» с контактами в СМИ, а SA MEDIA GROUP ждёт соискателя на должность New Business Director с хорошим знанием рекламного рынка.

Копирайтер-юморист по договоренности BBDO Moscow Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Сочинять смешные тексты и рекламные сериалы;

Работать над творческими идеями в рамках брифа. Требования: Умение писать с юмором;

Насмотренность;

Грамотность;

Желание работать и развиваться в рекламе;

На первом этапе выполнить простое тестовое задание: выберите любой рекламный ролик МТС и перепишите его по-своему. Должна остаться продуктовая суть, а всё остальное на ваше усмотрение – шутки, идея, ситуация. Результаты своей работы присылайте в сопроводительном письме. Условия: Медицинская страховка;

Работа с главными селебрити и режиссёрами, взаимодействие с творческим коллективом и самое главное свобода творчества. Ссылка на вакансию.

Media Group Head по договоренности Group4Media Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Самостоятельное ведение аккаунта;

Ежедневная коммуникация с клиентом/клиентами по рабочим вопросам, представительская функция;

Руководство группой специалистов по медиапланированию в рамках поставленных задач;

Подготовка и защита медиастратегий перед клиентом;

Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне;

Руководство при подготовке медиапланов, отчётов и обзоров;

Работа в тесном контакте с внутренним баингом, участие в согласовании баинговой стратегии. Требования: Высшее образование;

Опыт работы на позиции Senior planner / Media Group Head не менее 3-х лет – обязательно (предпочтение отдаётся соискателям из сетевых РА);

Опыт тактического планирования рекламных кампаний во всех видах СМИ;

Знание специализированных программ TNS Gallup – обязательно;

Знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate;

Навыки создания и защиты медиастратегий и презентаций для клиента на русском и английском языках;

Проактивность, стрессоустойчивость. Условия: Оформление согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничного);

Гибридный режим работы;

ДМС (с расширенной стоматологией, ВЗР, телемедициной, выделенная линия психологической поддержки);

Еженедельные внутренние тренинги и воркшопы в агентстве;

Внешние тренинги и конференции;

Wellbeing Program – корпоративная скидка в World Class, X-Fit, душ в офисе;

Поддержка Mental Health – корпоративное сотрудничество с платформой «Ясно». Ссылка на вакансию.

Graphic designer (marketing) по договоренности АДВ Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работать в синергии с арт-менеджером и креативной группой;

Создавать различные графические элементы и креативные решения на основе брифа от внутренних и внешних заказчиков;

Распределять входящие запросы на дизайн и регулярно взаимодействовать с внутренними заказчиками (маркетинговыми командами агентства);

Координировать работу младшего дизайнера;

Подбирать подрядчиков на задачи, связанные с дизайном, которые мы не можем решить силами нашего агентства;

Курировать базу подрядчиков по дизайну;

Контролировать выполнение задач по дизайну (качество и количество);

Подчинение директору проектов. Требования: Отличное владение графическими инструментами: Illustrator, Photoshop, Indesign, Figma и т. п., чтобы создавать всё, что связано с маркетинговыми коммуникациями: от логотипов, баннеров и презентаций до креативных графических визуалов;

Знание последних трендов в графическом дизайне;

Обладать чувством прекрасного (и юмора желательно тоже);

Хорошее знакомство с подрядчиками по дизайну (знание их контактов);

Умение работать и разговаривать с внутренними заказчиками – командами, которые не очень хорошо знают, что такое графический дизайн, но он им очень нужен и желательно быстро;

Навык делегировать задачи младшим сотрудникам и вести их за собой;

Умение соблюдать дедлайны и помогать это делать младшим коллегам;

Инициативность, желание развиваться и расти в своей профессии;

Готовность выполнить тестовое задание. Условия: Вдохновляющая атмосфера и дружелюбные коллеги;

Мы не бросаем нового сотрудника в открытое море, а делимся всеми имеющимися у нас наработками и знаниями для достижения общего максимального результата;

Отсутствие иерархических предрассудков, мы придерживаемся открытого и свободного диалога между командой и руководством. Ссылка на вакансию.

Старший PR-менеджер по договоренности VK Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Участие в формировании коммуникационных стратегий продуктов для бизнеса;

Поиск новых возможностей для продвижения продуктов группы для бизнеса;

Подготовка пресс-материалов: релизов, кейсов, экспертных колонок, комментариев, постов для соцсетей — самостоятельно и в партнёрстве с авторами;

Работа с внутренними экспертами: собирать фактуру, проводить интервью; согласовывать материалы, находить компромиссы между разными командами и заинтересованными сторонами;

Работа со спикерами: готовить их к выступлениям, проверять контент для публичных и клиентских мероприятий;

Организация собственных и партнёрских мероприятий: принимать решения о спонсорствах и форматах участия;

Поиск новых каналов для продвижения технического бренда: подкасты, видеоблоги, интервью, спецпроекты;

Взаимодействие со СМИ, партнёрами и НКО;

Работа с контентом для ресурсов группы и продуктов: блогов, соцсетей, корпоративных и продуктовых сайтов. Требования: Грамотная устная и письменная речь, умение писать и редактировать тексты (как для СМИ, так и для корпоративных ресурсов);

Открытость, широкий кругозор и креативное мышление;

Самостоятельность и системность;

Умение анализировать ситуацию и предлагать комплексные решения поставленных задач с учетом интересов различных участников и заинтересованных сторон, контекста и актуальной новостной повестки;

Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.), Adobe Photoshop. Условия: Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;

Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;

Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;

Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;

Компенсация спортивных активностей;

16 корпоративных команд по 12 видам спорта. Ссылка на вакансию.

Младший менеджер по медиапланированию ТВ / Junior Media Planner по договоренности NMi Group Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работа с программами индустриальных исследований;

Помощь в написании тактических и стратегических презентаций для сетевого клиента;

Анализ рынка и деятельности конкурентов по клиенту;

Подготовка регулярных отчётов в Excel;

Прогноз размещения рекламных кампаний на ТВ;

Коммуникация с клиентом. Требования: Высшее образование;

Математический склад ума;

Опыт работы в медиапланировании от 6 месяцев;

Английский язык – Intermediate;

Уверенное владение Excel (сводные таблицы, графики и диаграммы);

Навыки работы с медиа софтами обязательны (Palomars, Gallileo, Adex и т.д.);

Навыки аналитической работы, составления презентаций;

Умение работать с большим объёмом информации. Условия: ДМС и страхование от несчастного случая;

Работа в классной команде. Ссылка на вакансию.

E-commerce Group Head / Руководитель группы по работе с маркетплейсами по договоренности SOCIALIST Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работать над активностями бренда в e-com;

Развивать клиентов;

Разрабатывать стратегии продвижения на маркетплейсах для клиента, выстраивать процесс реализации стратегии и анализировать общую эффективность;

Готовить отчётность;

Анализировать рынок, креативы и метрики, развивать отношения с площадками, подбирать релевантные инструменты продвижения для клиента;

Экспериментировать, искать новые способы повысить продажи бренда;

Развивать команду, обучать и курировать младших сотрудников, создавать комфортную атмосферу;

Развивать направление работы с маркетплейсами внутри агентства, собирать и растить команду. Требования: Опыт работы с маркетплейсами для крупных клиентов от 3-х лет, желателен опыт в рекламной агентстве;

Знание аналитической платформы Mpstats обязательно, Sellematics желательно;

Высокий уровень экспертизы в e-commerce маркетинге, умение рассчитывать ROAS, Sales uplift и т.д.;

Умение управлять командой от 3-х человек и «растить» сотрудников;

Работа в BPM-системах;

Готовность работать руками в рамках экспериментов и тестирования гипотез;

Интерес к созданию продукта мечты, развитию направления. Условия: Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;

Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;

Возможность работать удалённо. Ссылка на вакансию.

Менеджер по маркетингу и PR по договоренности SOCIALIST Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Актуализация и реализация маркетинговой стратегии, формирование и учёт маркетингового бюджета;

Участие в отраслевых фестивалях и премиях (подбор премий и номинаций под конкретные кейсы, коммуникация с организаторами, заполнение заявок, курирование оформления);

Попадание в отраслевые рейтинги (подбор рейтингов и коммуникация с организаторами, оформление заявок, сбор всех необходимых документов внутри агентства);

Сотрудничество с отраслевыми СМИ (публикация кейсов агентства, совместные PR-проекты);

Ведение соцсетей агентства на регулярной основе;

Освещение проектов агентства внутри команды (рассылки, собрания);

Организация мероприятий для клиентов/партнёров (бизнес-завтраки, образовательные лекции);

Разработка и реализация внутренних проектов агентства;

Организация выступлений членов команды на профильных конференциях, а также самостоятельное выступление на конференциях;

Общение с новыми потенциальными партнёрами;

Обновление актуальной информации об агентстве на профильных ресурсах (лого, слоганы, кейсы, участие в премиях и т.п.). Требования: Успешный опыт продвижения креативных и/или рекламных агентств;

Опыт ведения проектов с нуля и под ключ;

Понимание принципов работы в направлениях: SMM, контент-маркетинг, интернет-маркетинг, комьюнити-менеджмент, PR;

Знание трендов в диджитал-маркетинге;

Английский язык не ниже уровня Intermediate;

Знание и опыт работы с рекламными кабинетами соцсетей, Google Ads, а также с метриками (GA, Yandex) будет плюсом;

Понимание работы рекламного рынка (рейтинги, фестивали и премии, СМИ и т.д.). Условия: Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;

Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;

Возможность работать из дома. Ссылка на вакансию.

Руководитель PR-проектов в «Браузер» по договоренности Яндекс Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Формировать коммуникационную стратегию «Браузера» и воплощать её в жизнь;

Выстраивать позиционирование продуктов (ключевые сообщения, атрибуты);

Находить новые форматы коммуникаций и эффективно использовать старые;

Инициировать PR-кампании и спецпроекты без новостных поводов;

Тесно взаимодействовать с продуктовыми командами;

Работать со СМИ, PR-агентствами, блогерами, креативными агентствами и т.д.;

Писать пресс-релизы, питчи, колонки, исследования;

Предвидеть кризисы и умело их отражать. Требования: Прекрасно ориентируетесь в медийном пространстве;

Способность обеспечить PR-поддержку исходя из бизнес-целей;

Умение измерять результаты;

Способность самостоятельно вести сложные проекты и составлять бюджеты;

Навык просто рассказывать о сложных вещах;

Понимаете, как работать с журналистами и лидерами мнений;

Умение находить общий язык с разными людьми;

Опыт работы с PR- и диджитал-агентствами;

Наличие контактов в СМИ;

Умение работать в условиях кризисов;

Хорошее знание английского. Условия: Сильная команда, с которой можно расти;

Возможность влиять на процесс и результат. Ссылка на вакансию.

SMM Promo Lead от 90 000 Agenda Media Group Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Формировать стратегию продвижения видеоконтента во всех соцсетях (Telegram, «Одноклассники», VK, «Дзен»);

Тестировать и внедрять инструменты для вовлечения аудитории;

Составлять и анализировать отчётность по SMM проектам;

Планировать бюджеты, просчитывать и выполнять KPI;

Участвовать в подготовке коммерческих предложений/тендерных заявок;

Анализировать тренды в Social Media;

Развивать команду. Требования: Опыт управления SMM проектами и командами в диджитал-сфере;

Опыт работы с посевами на самых разных площадках: YouTube, Telegram, Twitter, LinkedIn и др.;

Опыт работы с рекламой на Rutube, Telegram, а так же опыт работы с авторами на «пикабу», «яплакал», Reddit и прочее;

Умение анализировать статистику, оформлять в презентацию и делать выводы, давать рекомендации;

Понимание трендов;

Портфолио с успешными SMM кейсами;

Опыт наставничества, привлечения талантливых сотрудников к проектам, опыт выступления на публичных или внутренних мероприятиях;

Достигать качественного результата в рамках бюджета и целей. Фокусироваться на повышение прибыли компании;

Выявлять и развивать талантливых сотрудников;

Убедительно презентовать свои проекты и вдохновлять команду на их реализацию;

Инициативность и ответственность; спокойно браться за сложные задачи;

Чётко расставлять приоритеты в работе, действовать по стандартам компании;

Генерирование новых идей, решений, которые применить можно на уровне всей компании. Условия: Возможность заниматься любимым делом из любой точки мира;

Если станет скучно, всегда рады видеть тебя в офисе в Москве, где у нас даже есть маленькая сауна;

Возможность прокачки своих скиллов в крутой команде специалистов;

Возможность усилить свое портфолио;

Обучение внутри компании;

Бонусы по результатам работы. Ссылка на вакансию.

Дизайнер по договоренности Игроник Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Подготовка макетов под технические требования и внесение в них правок;

Редактирование макетов от клиентов;

Ресайзы макетов;

Верстка презентаций и темплейтов;

Доработка концепций ключевых элементов фирменного стиля, работа с брендбуком;

Создание инфографики;

Ретуширование фотографий;

Создание статичного и анимационного контента;

Создание gif-анимированных баннеров;

Разработка дизайна лендинговых страниц. Требования: Опыт работы с растром и вектором;

Опыт работы с типографикой;

Навык разработки концепций рекламных банеров;

Понимание композиции для ресайзов банеров;

Владение фоторетушью как плюс;

Опыт оформления презентаций (дизайн и структурирование информации);

Опыт создания айдентики для бренда (создание логотипов, фирменного стиля);

Навыки работы с видео: ресайз, простая сборка из стоков/нарезок;

Опыт работы с Html5;

Самостоятельность, внимательность и соблюдение установленных сроков;

Владение Photoshop, Illustrator, PDF Acrobat, Figma, Power Point. Условия: Испытательный срок 3 месяца;

Возможен выбор формата работы (офис, гибрид, удалёнка). Ссылка на вакансию.

Креативный дизайнер (упаковка / айдентика) от 80 000 до 150 000 Getbrand Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка дизайн-концепций логотипов, фирменного стиля, презентационных материалов, дизайна упаковки, её форм, верстки оригинал макетов, систематизации информации и верстки бренд-буков и лого-букв, внешнего и внутреннего вида точек продаж;

Внесение изменений и дополнений в дизайн-концепции и оригинал-макеты по комментариям руководителя проекта, арт-директора или креативного директора;

Строгое соблюдение внутренних дедлайнов;

Постоянное и систематическое соблюдение сроков сдачи проекта и этапов проекта в полном объёме, всех внутренних контрольных точек по согласованию промежуточного результата работ с непосредственными руководителями арт-директором и креативным директором;

Знать и применять в своей работе внутренние методики компании;

Готовить рабочие файлы в строгом соответствии с регламентом допечатной подготовки;

Осуществлять авторский надзор контроль работ по допечатной подготовке, за выводом цветоориентиров и непосредственно печати опытного тиража. Требования: Иметь аккуратно оформленное портфолио по разработке дизайна упаковки / корпоративной идентификации pdf, или Behance.net. Условия: ДМС после испытательного срока;

Чёткий план задач на испытательный срок. Ссылка на вакансию.

Трафик – менеджер в отдел Programmatic по договоренности Weborama Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Ведение рекламных кампаний текущих клиентов – заведение в систему, настройка, оптимизация;

Оценка качества рекламных материалов, предоставление рекомендаций;

Работа с инструментами статистики (собственные технологии Weborama);

Подготовка аналитических отчетов по проведенным проектам. Требования: Знание основных диджитал-показателей;

Понимание технических особенностей управления рекламными кампаниями и отслеживания конверсии;

Опыт открутки в какой-либо системе управления рекламой – Getintent, Yandex, My Target, DBM и др.

Знание основ Google Analytics или «Яндекс Метрика»;

Умение правильно планировать рабочее время и расставлять приоритеты;

Английский язык – Intermediate;

Знание одного или нескольких адсерверов (Adriver, Adfox, Doubleclick): понимание / опыт работы с ними;

Базовые знания HTML. Условия: Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;

ДМС – после 1 года работы;

Возможность профессионального и карьерного роста;

Интересные задачи и дружный коллектив. Ссылка на вакансию.

Sales Менеджер по договоренности Weborama Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Поиск новых контактов (клиенты/агентства);

Ведение переговоров, подготовка коммерческих предложений;

Ежемесячное выполнение плана продаж;

Ежемесячное выполнение плана по встречам с клиентами;

Развитие действующих клиентов (Upsale) на предмет продажи новых продуктов и услуг;

Сбор и анализ обратной связи по новым продуктам/решениям/офферам, коммуникация с отделом маркетинга;

Менеджмент проектов, коммуникация внутри отделов Weborama. Требования: Высшее образование;

Обязательный опыт работы в диджитал (рекламные агентства, площадки, технологии)

Опыт работы в продажах, умение вести деловые переговоры, навыки проведения презентаций;

Наличие собственной базы клиентов/контактов;

Грамотная речь и письмо;

Общее понимание рынка онлайн-рекламы и существующих рекламных продуктов и форматов;

Знание систем веб-аналитики;

Навыки медиапланирования. Условия: Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;

ДМС – после 1 года работы;

Возможность профессионального и карьерного роста;

Интересные задачи и дружный коллектив. Ссылка на вакансию.