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18.11.2022 в 15:00

Копирайтер-юморист в BBDO, дизайнер в «Игроник» и старший PR-менеджер в VK: обзор вакансий

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на [email protected]

Наступление снежной зимы создаёт атмосферу долгожданного завершения 2022 года и намекает на обновления — Sostav предлагает начать с изменений в карьере. Сегодня в выпуске вакансий BBDO Moscow ищет копирайтера-юмориста, готового сочинять смешные тексты и рекламные сериалы, Яндекс в поиске руководителя PR-проектов в «Браузер» с контактами в СМИ, а SA MEDIA GROUP ждёт соискателя на должность New Business Director с хорошим знанием рекламного рынка.

Копирайтер-юморист

по договоренности
BBDO Moscow

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Сочинять смешные тексты и рекламные сериалы;
  • Работать над творческими идеями в рамках брифа.

Требования:

  • Умение писать с юмором;
  • Насмотренность;
  • Грамотность;
  • Желание работать и развиваться в рекламе;
  • На первом этапе выполнить простое тестовое задание: выберите любой рекламный ролик МТС и перепишите его по-своему. Должна остаться продуктовая суть, а всё остальное на ваше усмотрение – шутки, идея, ситуация. Результаты своей работы присылайте в сопроводительном письме.

Условия:

  • Медицинская страховка;
  • Работа с главными селебрити и режиссёрами, взаимодействие с творческим коллективом и самое главное свобода творчества.

Ссылка на вакансию. 

Media Group Head

по договоренности
Group4Media

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Самостоятельное ведение аккаунта;
  • Ежедневная коммуникация с клиентом/клиентами по рабочим вопросам, представительская функция;
  • Руководство группой специалистов по медиапланированию в рамках поставленных задач;
  • Подготовка и защита медиастратегий перед клиентом;
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом и стратегическом уровне;
  • Руководство при подготовке медиапланов, отчётов и обзоров;
  • Работа в тесном контакте с внутренним баингом, участие в согласовании баинговой стратегии.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы на позиции Senior planner / Media Group Head не менее 3-х лет – обязательно (предпочтение отдаётся соискателям из сетевых РА);
  • Опыт тактического планирования рекламных кампаний во всех видах СМИ;
  • Знание специализированных программ TNS Gallup – обязательно;
  • Знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate;
  • Навыки создания и защиты медиастратегий и презентаций для клиента на русском и английском языках;
  • Проактивность, стрессоустойчивость.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ (оплата отпуска, больничного);
  • Гибридный режим работы;
  • ДМС (с расширенной стоматологией, ВЗР, телемедициной, выделенная линия психологической поддержки);
  • Еженедельные внутренние тренинги и воркшопы в агентстве;
  • Внешние тренинги и конференции;
  • Wellbeing Program – корпоративная скидка в World Class, X-Fit, душ в офисе;
  • Поддержка Mental Health – корпоративное сотрудничество с платформой «Ясно».

Ссылка на вакансию. 

Graphic designer (marketing)

по договоренности
АДВ

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать в синергии с арт-менеджером и креативной группой;
  • Создавать различные графические элементы и креативные решения на основе брифа от внутренних и внешних заказчиков;
  • Распределять входящие запросы на дизайн и регулярно взаимодействовать с внутренними заказчиками (маркетинговыми командами агентства);
  • Координировать работу младшего дизайнера;
  • Подбирать подрядчиков на задачи, связанные с дизайном, которые мы не можем решить силами нашего агентства;
  • Курировать базу подрядчиков по дизайну;
  • Контролировать выполнение задач по дизайну (качество и количество);
  • Подчинение директору проектов.

Требования:

  • Отличное владение графическими инструментами: Illustrator, Photoshop, Indesign, Figma и т. п., чтобы создавать всё, что связано с маркетинговыми коммуникациями: от логотипов, баннеров и презентаций до креативных графических визуалов;
  • Знание последних трендов в графическом дизайне;
  • Обладать чувством прекрасного (и юмора желательно тоже);
  • Хорошее знакомство с подрядчиками по дизайну (знание их контактов);
  • Умение работать и разговаривать с внутренними заказчиками – командами, которые не очень хорошо знают, что такое графический дизайн, но он им очень нужен и желательно быстро;
  • Навык делегировать задачи младшим сотрудникам и вести их за собой;
  • Умение соблюдать дедлайны и помогать это делать младшим коллегам;
  • Инициативность, желание развиваться и расти в своей профессии;
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Условия:

  • Вдохновляющая атмосфера и дружелюбные коллеги;
  • Мы не бросаем нового сотрудника в открытое море, а делимся всеми имеющимися у нас наработками и знаниями для достижения общего максимального результата;
  • Отсутствие иерархических предрассудков, мы придерживаемся открытого и свободного диалога между командой и руководством.

Ссылка на вакансию. 

Старший PR-менеджер

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участие в формировании коммуникационных стратегий продуктов для бизнеса;
  • Поиск новых возможностей для продвижения продуктов группы для бизнеса;
  • Подготовка пресс-материалов: релизов, кейсов, экспертных колонок, комментариев, постов для соцсетей — самостоятельно и в партнёрстве с авторами;
  • Работа с внутренними экспертами: собирать фактуру, проводить интервью; согласовывать материалы, находить компромиссы между разными командами и заинтересованными сторонами;
  • Работа со спикерами: готовить их к выступлениям, проверять контент для публичных и клиентских мероприятий;
  • Организация собственных и партнёрских мероприятий: принимать решения о спонсорствах и форматах участия;
  • Поиск новых каналов для продвижения технического бренда: подкасты, видеоблоги, интервью, спецпроекты;
  • Взаимодействие со СМИ, партнёрами и НКО;
  • Работа с контентом для ресурсов группы и продуктов: блогов, соцсетей, корпоративных и продуктовых сайтов.

Требования:

  • Грамотная устная и письменная речь, умение писать и редактировать тексты (как для СМИ, так и для корпоративных ресурсов);
  • Открытость, широкий кругозор и креативное мышление;
  • Самостоятельность и системность;
  • Умение анализировать ситуацию и предлагать комплексные решения поставленных задач с учетом интересов различных участников и заинтересованных сторон, контекста и актуальной новостной повестки;
  • Продвинутый пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.), Adobe Photoshop.

Условия:

  • Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
  • Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
  • Заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников;
  • Компенсация питания в кафе и ресторанах рядом с офисами — 800 руб. в день;
  • Компенсация спортивных активностей;
  • 16 корпоративных команд по 12 видам спорта.

Ссылка на вакансию. 

Младший менеджер по медиапланированию ТВ / Junior Media Planner

по договоренности
NMi Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с программами индустриальных исследований;
  • Помощь в написании тактических и стратегических презентаций для сетевого клиента;
  • Анализ рынка и деятельности конкурентов по клиенту;
  • Подготовка регулярных отчётов в Excel;
  • Прогноз размещения рекламных кампаний на ТВ;
  • Коммуникация с клиентом.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Математический склад ума;
  • Опыт работы в медиапланировании от 6 месяцев;
  • Английский язык – Intermediate;
  • Уверенное владение Excel (сводные таблицы, графики и диаграммы);
  • Навыки работы с медиа софтами обязательны (Palomars, Gallileo, Adex и т.д.);
  • Навыки аналитической работы, составления презентаций;
  • Умение работать с большим объёмом информации.

Условия:

  • ДМС и страхование от несчастного случая;
  • Работа в классной команде.

Ссылка на вакансию. 

E-commerce Group Head / Руководитель группы по работе с маркетплейсами

по договоренности
SOCIALIST

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать над активностями бренда в e-com;
  • Развивать клиентов;
  • Разрабатывать стратегии продвижения на маркетплейсах для клиента, выстраивать процесс реализации стратегии и анализировать общую эффективность;
  • Готовить отчётность;
  • Анализировать рынок, креативы и метрики, развивать отношения с площадками, подбирать релевантные инструменты продвижения для клиента;
  • Экспериментировать, искать новые способы повысить продажи бренда;
  • Развивать команду, обучать и курировать младших сотрудников, создавать комфортную атмосферу;
  • Развивать направление работы с маркетплейсами внутри агентства, собирать и растить команду.

Требования:

  • Опыт работы с маркетплейсами для крупных клиентов от 3-х лет, желателен опыт в рекламной агентстве;
  • Знание аналитической платформы Mpstats обязательно, Sellematics желательно;
  • Высокий уровень экспертизы в e-commerce маркетинге, умение рассчитывать ROAS, Sales uplift и т.д.;
  • Умение управлять командой от 3-х человек и «растить» сотрудников;
  • Работа в BPM-системах;
  • Готовность работать руками в рамках экспериментов и тестирования гипотез;
  • Интерес к созданию продукта мечты, развитию направления.

Условия:

  • Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;
  • Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
  • Возможность работать удалённо.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по маркетингу и PR

по договоренности
SOCIALIST

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Актуализация и реализация маркетинговой стратегии, формирование и учёт маркетингового бюджета;
  • Участие в отраслевых фестивалях и премиях (подбор премий и номинаций под конкретные кейсы, коммуникация с организаторами, заполнение заявок, курирование оформления);
  • Попадание в отраслевые рейтинги (подбор рейтингов и коммуникация с организаторами, оформление заявок, сбор всех необходимых документов внутри агентства);
  • Сотрудничество с отраслевыми СМИ (публикация кейсов агентства, совместные PR-проекты);
  • Ведение соцсетей агентства на регулярной основе;
  • Освещение проектов агентства внутри команды (рассылки, собрания);
  • Организация мероприятий для клиентов/партнёров (бизнес-завтраки, образовательные лекции);
  • Разработка и реализация внутренних проектов агентства;
  • Организация выступлений членов команды на профильных конференциях, а также самостоятельное выступление на конференциях;
  • Общение с новыми потенциальными партнёрами;
  • Обновление актуальной информации об агентстве на профильных ресурсах (лого, слоганы, кейсы, участие в премиях и т.п.).

Требования:

  • Успешный опыт продвижения креативных и/или рекламных агентств;
  • Опыт ведения проектов с нуля и под ключ;
  • Понимание принципов работы в направлениях: SMM, контент-маркетинг, интернет-маркетинг, комьюнити-менеджмент, PR;
  • Знание трендов в диджитал-маркетинге;
  • Английский язык не ниже уровня Intermediate;
  • Знание и опыт работы с рекламными кабинетами соцсетей, Google Ads, а также с метриками (GA, Yandex) будет плюсом;
  • Понимание работы рекламного рынка (рейтинги, фестивали и премии, СМИ и т.д.).

Условия:

  • Дружная команда профессионалов, которые хотят делать действительно крутые проекты;
  • Перспективы профессионального, карьерного и финансового роста;
  • Возможность работать из дома.

Ссылка на вакансию. 

Руководитель PR-проектов в «Браузер»

по договоренности
Яндекс

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Формировать коммуникационную стратегию «Браузера» и воплощать её в жизнь;
  • Выстраивать позиционирование продуктов (ключевые сообщения, атрибуты);
  • Находить новые форматы коммуникаций и эффективно использовать старые;
  • Инициировать PR-кампании и спецпроекты без новостных поводов;
  • Тесно взаимодействовать с продуктовыми командами;
  • Работать со СМИ, PR-агентствами, блогерами, креативными агентствами и т.д.;
  • Писать пресс-релизы, питчи, колонки, исследования;
  • Предвидеть кризисы и умело их отражать.

Требования:

  • Прекрасно ориентируетесь в медийном пространстве;
  • Способность обеспечить PR-поддержку исходя из бизнес-целей;
  • Умение измерять результаты;
  • Способность самостоятельно вести сложные проекты и составлять бюджеты;
  • Навык просто рассказывать о сложных вещах;
  • Понимаете, как работать с журналистами и лидерами мнений;
  • Умение находить общий язык с разными людьми;
  • Опыт работы с PR- и диджитал-агентствами;
  • Наличие контактов в СМИ;
  • Умение работать в условиях кризисов;
  • Хорошее знание английского.

Условия:

  • Сильная команда, с которой можно расти;
  • Возможность влиять на процесс и результат.

Ссылка на вакансию. 

SMM Promo Lead

от 90 000
Agenda Media Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Формировать стратегию продвижения видеоконтента во всех соцсетях (Telegram, «Одноклассники», VK, «Дзен»);
  • Тестировать и внедрять инструменты для вовлечения аудитории;
  • Составлять и анализировать отчётность по SMM проектам;
  • Планировать бюджеты, просчитывать и выполнять KPI;
  • Участвовать в подготовке коммерческих предложений/тендерных заявок;
  • Анализировать тренды в Social Media;
  • Развивать команду.

Требования:

  • Опыт управления SMM проектами и командами в диджитал-сфере;
  • Опыт работы с посевами на самых разных площадках: YouTube, Telegram, Twitter, LinkedIn и др.;
  • Опыт работы с рекламой на Rutube, Telegram, а так же опыт работы с авторами на «пикабу», «яплакал», Reddit и прочее;
  • Умение анализировать статистику, оформлять в презентацию и делать выводы, давать рекомендации;
  • Понимание трендов;
  • Портфолио с успешными SMM кейсами;
  • Опыт наставничества, привлечения талантливых сотрудников к проектам, опыт выступления на публичных или внутренних мероприятиях;
  • Достигать качественного результата в рамках бюджета и целей. Фокусироваться на повышение прибыли компании;
  • Выявлять и развивать талантливых сотрудников;
  • Убедительно презентовать свои проекты и вдохновлять команду на их реализацию;
  • Инициативность и ответственность; спокойно браться за сложные задачи;
  • Чётко расставлять приоритеты в работе, действовать по стандартам компании;
  • Генерирование новых идей, решений, которые применить можно на уровне всей компании.

Условия:

  • Возможность заниматься любимым делом из любой точки мира;
  • Если станет скучно, всегда рады видеть тебя в офисе в Москве, где у нас даже есть маленькая сауна;
  • Возможность прокачки своих скиллов в крутой команде специалистов;
  • Возможность усилить свое портфолио;
  • Обучение внутри компании;
  • Бонусы по результатам работы.

Ссылка на вакансию. 

Дизайнер

по договоренности
Игроник

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Подготовка макетов под технические требования и внесение в них правок;
  • Редактирование макетов от клиентов;
  • Ресайзы макетов;
  • Верстка презентаций и темплейтов;
  • Доработка концепций ключевых элементов фирменного стиля, работа с брендбуком;
  • Создание инфографики;
  • Ретуширование фотографий;
  • Создание статичного и анимационного контента;
  • Создание gif-анимированных баннеров;
  • Разработка дизайна лендинговых страниц.

Требования:

  • Опыт работы с растром и вектором;
  • Опыт работы с типографикой;
  • Навык разработки концепций рекламных банеров;
  • Понимание композиции для ресайзов банеров;
  • Владение фоторетушью как плюс;
  • Опыт оформления презентаций (дизайн и структурирование информации);
  • Опыт создания айдентики для бренда (создание логотипов, фирменного стиля);
  • Навыки работы с видео: ресайз, простая сборка из стоков/нарезок;
  • Опыт работы с Html5;
  • Самостоятельность, внимательность и соблюдение установленных сроков;
  • Владение Photoshop, Illustrator, PDF Acrobat, Figma, Power Point.

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца;
  • Возможен выбор формата работы (офис, гибрид, удалёнка).

Ссылка на вакансию. 

Креативный дизайнер (упаковка / айдентика)

от 80 000 до 150 000
Getbrand

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка дизайн-концепций логотипов, фирменного стиля, презентационных материалов, дизайна упаковки, её форм, верстки оригинал макетов, систематизации информации и верстки бренд-буков и лого-букв, внешнего и внутреннего вида точек продаж;
  • Внесение изменений и дополнений в дизайн-концепции и оригинал-макеты по комментариям руководителя проекта, арт-директора или креативного директора;
  • Строгое соблюдение внутренних дедлайнов;
  • Постоянное и систематическое соблюдение сроков сдачи проекта и этапов проекта в полном объёме, всех внутренних контрольных точек по согласованию промежуточного результата работ с непосредственными руководителями арт-директором и креативным директором;
  • Знать и применять в своей работе внутренние методики компании;
  • Готовить рабочие файлы в строгом соответствии с регламентом допечатной подготовки;
  • Осуществлять авторский надзор контроль работ по допечатной подготовке, за выводом цветоориентиров и непосредственно печати опытного тиража.

Требования:

  • Иметь аккуратно оформленное портфолио по разработке дизайна упаковки / корпоративной идентификации pdf, или Behance.net.

Условия:

  • ДМС после испытательного срока;
  • Чёткий план задач на испытательный срок.

Ссылка на вакансию. 

Трафик – менеджер в отдел Programmatic

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение рекламных кампаний текущих клиентов – заведение в систему, настройка, оптимизация;
  • Оценка качества рекламных материалов, предоставление рекомендаций;
  • Работа с инструментами статистики (собственные технологии Weborama);
  • Подготовка аналитических отчетов по проведенным проектам.

Требования:

  • Знание основных диджитал-показателей;
  • Понимание технических особенностей управления рекламными кампаниями и отслеживания конверсии;
  • Опыт открутки в какой-либо системе управления рекламой – Getintent, Yandex, My Target, DBM и др.
  • Знание основ Google Analytics или «Яндекс Метрика»;
  • Умение правильно планировать рабочее время и расставлять приоритеты;
  • Английский язык – Intermediate;
  • Знание одного или нескольких адсерверов (Adriver, Adfox, Doubleclick): понимание / опыт работы с ними;
  • Базовые знания HTML.

Условия:

  • Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;
  • ДМС – после 1 года работы;
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • Интересные задачи и дружный коллектив.

Ссылка на вакансию. 

Sales Менеджер

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск новых контактов (клиенты/агентства);
  • Ведение переговоров, подготовка коммерческих предложений;
  • Ежемесячное выполнение плана продаж;
  • Ежемесячное выполнение плана по встречам с клиентами;
  • Развитие действующих клиентов (Upsale) на предмет продажи новых продуктов и услуг;
  • Сбор и анализ обратной связи по новым продуктам/решениям/офферам, коммуникация с отделом маркетинга;
  • Менеджмент проектов, коммуникация внутри отделов Weborama.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Обязательный опыт работы в диджитал (рекламные агентства, площадки, технологии)
  • Опыт работы в продажах, умение вести деловые переговоры, навыки проведения презентаций;
  • Наличие собственной базы клиентов/контактов;
  • Грамотная речь и письмо;
  • Общее понимание рынка онлайн-рекламы и существующих рекламных продуктов и форматов;
  • Знание систем веб-аналитики;
  • Навыки медиапланирования.

Условия:

  • Оплата обедов, кофе, печеньки, снеки в офисе;
  • ДМС – после 1 года работы;
  • Возможность профессионального и карьерного роста;
  • Интересные задачи и дружный коллектив.

Ссылка на вакансию. 

New Business Director

по договоренности
SA MEDIA GROUP

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Проработка базы клиентов в соответствии со стратегией агентства, продажа услуг агентства (Digital, OOH, TV, Radio, Print, Indoor, IT и т.д.);
  • Управление отношением и ожиданиями клиента на этапе тендера/продажи;
  • Ведение проекта по подготовке коммерческого предложения, координация работы команды;
  • Проведение презентаций, переговоров с первыми лицами компаний, заключение сделок (согласование условий и заключение договоров);
  • Выполнение планов по объёмам продаж услуг агентства;
  • Поддержание контакта с клиентом после продажи, развитие долгосрочных деловых отношений (на уровне директоров и топ-менеджеров);
  • Достижение ключевых ежемесячных и квартальных показателей по новому бизнесу.

Требования:

  • Хорошее знание рекламного рынка;
  • Успешный самостоятельный опыт привлечения клиентов, продаж услуг;
  • Высокая ориентация на результат;
  • Навыки проведения переговоров, умение убеждать и отстаивать свою позицию;
  • Стратегическое мышление, умение эффективно работать в команде.

Условия:

  • Развитая корпоративная культура, позитивная атмосфера, молодая дружная команда;
  • Оформление, отпуск, больничный по ТК РФ;
  • Скидки 50% на спорт-зал, 20% в ресторане на территории БЦ;
  • ДМС 50% после срока испытания.

Ссылка на вакансию. 

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