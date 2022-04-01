SMM-менеджер в Rutube, стратег в Starlink и дизайнер в Twiga: обзор вакансий

Сегодня обойдёмся без шуток, а вместе с соискателями попробуем найти карьерные возможности в новой реальности. В подборке актуальных вакансий в сфере маркетинга и рекламы от Sostav TWIGA Communication Group ищет директора по развитию бизнеса для привлечения клиентов на рынке FMCG, VK готов предложить амбициозные задачи руководителю маркетингового направления, а руководителя отдела SMM в IVI ждёт разработка стратегии развития соцмедиа.

Руководитель отдела SMM / Head of SMM по договоренности IVI Требуемый опыт работы: более 6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка и реализации стратегии развития социальных медиа;

Согласование работы по общим целям с отделом маркетинга, достижение KPI;

Построение основных процессов и инфраструктуры;

Создание и продвижение контента;

Инициация и ведение проектов с теми, кто имеет большое влияние на общественное мнение;

Анализ эффективности всех видов деятельности, подготовка отчетов, корректирующие действия;

Поиск и контроль удаленных исполнителей при необходимости;

Построение процесса отслеживания работы конкурентов в социальных сетях;

Построение процесса оперативной реакции на ситуации/триггеры (ситуативный маркетинг);

Управление и обучение команды внутри компании. Требования: Опыт работы в SMM больше 6 лет;

Наличие успешных кейсов / личных проектов;

Опыт управления проектами и командой от 3-5 человек;

Умение разрабатывать стратегии и коммуникационные модели, а также формулировать цели и KPI проектов в контексте основных бизнес-задач;

Опыт работы с целями по привлечению пользователей из соцсетей в продукт, наличие примеров успешных механик;

Понимание принципов дистрибуции контента в социальных сетях, знание разных платформ, опыт работы с влиятельными блогерами;

Умение работать в режиме многозадачности, высокие коммуникативные навыки, умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, ответственность;

Развитое воображение и инициативность в сочетании с самодисциплиной, четкостью и эффективностью;

Любовь к кино/фильмам/сериалам. Условия: Развитая культура лидерства — мы всегда рады обсудить и реализовать классные идеи;

ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока + страховка для выезда за рубеж;

Обучение и различные meet-up внутри компании, а также профессиональные курсы, тренинги и участие в конференциях;

Специальное предложение по подписке IVI;

Зона отдыха, пинг-понг, настольный футбол и даже свой кинотеатр.

Пакет релокации. Ссылка на вакансию.

Media Strategist / Стратег (Starlink) по договоренности Publicis Groupe Russia Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Решать задачи по анализу и построению стратегий на уровне реальной оцифрованной результативности для бизнеса. Требования: Опыт самостоятельной разработки медиа стратегий, проведение всесторонней аналитики (медиа, коммуникация, бизнес). Условия: Работа в направлении стратегической аналитики и бизнес консалтинга по выделенному пулу клиентов;

Широкий набор внутренних компетенций и ресурсов для реализации смелых идей любой сложности;

ДМС и другие приятные бонусы. Ссылка на вакансию.

SMM-менеджер по договоренности Rutube Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разрабатывать стратегию позиционирования и продвижения в соцсетях;

Создавать контент-план соцсетей исходя из плана маркетинга, акций и создания нового контента, рассказывать о жизни бренда;

Разрабатывать спецпроекты внутри соцсетей совместно с отделом контента и маркетинга;

Привлекать целевую аудиторию, работая над увеличением количества подписчиков совместно со всей командой маркетинга и контента;

Формировать техническое задание команде дизайнеров, креаторам и монтажерам для реализации стратегии и контент-плана;

Вести и развивать аккаунт бренда в соцсетях;

Расставлять и публиковать контент, реализовывать копирайтинг;

Анализировать эффективность коммуникации в аккаунте, подготавливать аналитические записи по приростам. Требования: Опыт работы на аналогичной/смежной должности от 1 года;

Свободное ориентирование в знании алгоритмов соцсетей;

Способность творчески и нестандартно мыслить;

Умение работать в режиме многозадачности;

Самоорганизованность;

Грамотность;

Ответственность. Условия: Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;

Работа в команде профессионалов и творческих людей;

ДМС;

Гибкое начало рабочего дня. Резюме присылайте Дарье Халмуевой на почту: dkhalmueva@rutube.ru

Исполнительный продюсер креативного маркетинга по договоренности Rutube Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Организация и контроль процессов внутри креативного маркетинга;

Контроль исполнения и сроков задач;

Сбор и обсуждение требований к проектам;

Взаимодействие с продюсерами внутренними и внешними по вопросам реализации проекта;

Организация фото и видеосъемок согласно ТТ и ТЗ (поиск локации для съемок, поиск команды);

Составление и утверждение сметы;

Контроль и координация всех отделов креативного маркетинга на всех этапах производства;

Загрузка: от 8 до 15-20 проектов в месяц, в зависимости от объема работы департамента креативного маркетинга. Требования: Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;

Умение управлять приоритетностью задач;

Знание документооборота;

Умение работать в режиме многозадачности;

Понимание специфики промо и маркетинга;

Высокие коммуникативные навыки;

Знание кино/промопроизводства. Условия: Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;

Работа в команде профессионалов и творческих людей;

ДМС;

Гибкое начало рабочего дня. Резюме присылайте Ольге Слепченковой на почту: oslepchenkova@rutube.ru

Бренд-менеджер по договоренности Газпром-Медиа Холдинг Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка стратегии развития анимационных проектов;

Формирование процесса бренд-девелопмента (аналитика, продуктовое видение, концепция, позиционирование, брен- айдентика, стайл-гайд);

Разработка маркетингового плана по проектам;

Взаимодействие с коммерческим департаментом по реализации маркет-плана;

Подготовка презентаций, креативных предложений. Требования: Опыт работы бренд-менеджером / продакт-менеджером;

Опыт разработки и запуска брендов;

Опыт в детском маркетинге желателен;

Английский язык;

Креативность;

Коммуникабельность и открытость. Условия: Полный социальный пакет;

ДМС. Ссылка на вакансию.

Project Manager / Менеджер проектов от 130 000 до 150 000 TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Ведение плана проекта, проведение статусов, встреч, ведение коммуникации с сторонами проектам;

Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, приемка задач и постановка на реализацию;

Формализация требований заказчиков, согласование брифов, подготовка предложений;

Контроль хода проекта и обеспечение реализации поставленных задач;

Расчет бюджета проекта, ведение учета стоимости;

Взаимодействие с подрядчиками (преимущественно в сфере разработки ПО и IT-систем);

Прием и постановка задач в реализацию, презентация результатов внешним заказчикам;

Ведение проектной документации. Требования: Опыт работы (от 2-х лет) менеджером проектов / бизнес-аналитиком / системным аналитиком;

Опыт успешно реализованных проектов;

Системное мышление, внимание к деталям и профессиональный подход к делу;

Excel для работы с табличными данными на базовом уровне (нужно уметь работать со сводными таблицами и основными функциями);

Преимуществом является знание запросов SQL;

Знание Jira/Confluence, Scrum, Agile будет преимуществом;

Навыки командной работы;

Хорошие коммуникативные навыки;

Английский язык на уровне деловой корреспонденции, достаточный для чтения профильных материалов. Условия: Формат работы на выбор: офис в Москве/удаленка/гибрид, гибкое начало рабочего дня;

Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;

Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов. Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru

Дизайнер до 100 000 TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Верстка многостраничных информационных материалов;

Разработка дизайн-макетов, фирменного стиля;

Разработка баннеров, инфографики и презентаций;

Создание графических элементов для оформления сайта, а также групп компании в социальных сетях. Требования: Опыт работы графическим дизайнером от 1 года;

Хорошее знание графических пакетов: Adobe, Corel Draw и т.д.;

Наличие портфолио обязательно! Условия: Оформление по ТК РФ;

Комфортный офис. Ссылка на вакансию.

Директор по развитию бизнеса от 200 000 до 300 000 TWIGA Communication Group Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Поиск и привлечение клиентов на услуги всех агентств группы компаний на рынке FMCG;

Поиск, установление контактов с ЛПР/ЛВР, развитие теплых и доверительных отношений;

Формирование личной стратегии продаж и коммуникаций;

Поиск решения под задачи клиента, экспертиза в отрасли;

Проведение презентаций продуктов и услуг;

Работа с тендерами;

Участие в вебинарах, sales-мероприятиях. Требования: Высшее образование;

Успешный опыт в продажах маркетинговых/диджитал-продуктов от 3-х лет;

Готовность к изучению линейки продуктов компании;

Опыт работы в Digital/рекламном агентстве более 3-х лет;

Развитый нетворкинг на рынке FMCG, собственная база контактов;

Опыт участия в тендерах;

Опыт выстраивания бизнес-процессов продаж в B2B сфере. Условия: Возможности для личного и профессионального роста;

Полный рабочий день, гибкое начало рабочего дня;

Возможен гибридный график работы;

Регулярные семинары и тренинги. Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru

Продакт-маркетолог по договоренности VK Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Работать в максимальной связке с продактом и участвовать в продуктовых запусках новых фич: планировать ЦА, выбирать каналы и коммуникацию, координировать задачи, оформлять и контролировать запуск, подводить итоги;

Вести рекламные кампании как внутри VK, так и вовне: ставить задачи на продвижение, анализировать результаты, корректировать стратегию;

Искать пути для роста конверсии по воронке: от привлечения трафика до роста ретеншена;

Проводить A/B тесты, исследования с пользователями и многое другое;

Взаимодействовать с большим количеством коллег внутри команды и в других отделах «ВКонтакте». Требования: Опыт работы в продуктовом маркетинге от 2-х лет, желательно в IT-сфере;

Умение продвигать продукты, веб-сервисы или приложения;

Знание инструментов для онбординга, вовлечения и удержания пользователей в продукте;

Уверенные способности анализировать данные, принимать data-driven решения;

Способность быстро составлять и проверять гипотезы в различных каналах;

Опыт формирования креативов различного формата;

Знание инструментов продуктовой и маркетинговой аналитики;

Инициативность, желание предлагать идеи для улучшения продуктов и процессов;

Умение продуктивно работать в режиме многозадачности;

Навык четко ставить задачи, следить за качеством и сроками и аргументировать свою точку зрения. Условия: Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;

Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;

Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;

Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников. Ссылка на вакансию.

Руководитель маркетингового направления по договоренности VK Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, гибкий график. Задачи: Маркетинговое развитие направлений DonationAlerts, DonationAlerts Studio и Boosty;

Операционное руководство отделом маркетинга и коммуникаций;

Реализация задач по привлечению новых авторов;

Совместно с руководителем формирование маркетинговой стратегии, новых вариантов продвижения, поиск креативных подходов;

Реализация бюджетных планов;

Предполагается активное развитие CRM-направления. Требования: Опыт работы в роли руководителя маркетингового направления в геймдеве;

Понимание принципов продвижения нишевых веб и мобильных проектов (аудитория: авторы и производители контента – блогеры, стримеры, музыканты, фотографы, иллюстраторы);

Опыт формирования и реализации многоканальной маркетинговой и коммуникационной стратегии;

Опыт успешной реализации спецпроектов по продвижению продуктов;

Аналитический склад ума;

Высокие коммуникативные скиллы. Условия: Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;

Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;

Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;

Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников. Ссылка на вакансию.

New Business Manager от 150 000 9 Панд Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, гибкий график. Задачи: Поиск и ведение клиента от «первого касания» до этапа передачи клиента аккаунт-менеджеру. Требования: Опыт работы с базой тендеров;

Умение грамотно оценивать запросы заказчика;

Умение свободно говорить о финансовой стороне вопроса;

Опыт проведения встреч с потенциальными заказчиками;

Опыт в участиях в форумах, выставках. Условия: Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;

Гибкий рабочий день;

Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;

Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;

Отсутствие дресс-кода и бюрократии;

Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;

100% оплачиваемый больничный;

Оплачиваемые курсы и вебинары. Ссылка на вакансию.

Продуктовый маркетолог от 100 000 9 Панд Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, гибкий график. Задачи: Создание и реализация маркетинговой стратегии;

Аналитика по продукту с точки зрения пользователя;

Анализ рынка и целевой аудитории;

Работа с аналитикой сайта и мобильных приложений;

Помогать вырабатывать UI стиль продуктов;

Работа совместно с нашей продуктовой командой. Требования: Опыт успешного продвижения сложных B2B/B2C продуктов;

Опыт проведения А/B-тестов;

Понимание рынка бизнес-приложений;

Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег;

Огромным плюсом будет опыт вывода продуктов на европейский рынок. Условия: Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;

Гибкий рабочий день;

Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;

Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте

Отсутствие дресс-кода и бюрократии;

Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;

100% оплачиваемый больничный;

Оплачиваемые курсы и вебинары. Ссылка на вакансию.

Менеджер спонсорских проектов от 100 000 9 Панд Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Вести спонсорские контракты на всем протяжении сотрудничества;

Реализовывать программы активации для спонсорских контрактов во всех каналах коммуникации совместно со смежными отделами (дизайн, креатив, копирайт);

Ежедневная работа и коммуникация с представителями спонсируемых активов;

Самостоятельно разрабатывать и генерировать креативные идеи активации спонсорских контрактов;

Ведение и планирование календаря активаций;

Составление отчетности о проделанной работе, оценкой эффективности сотрудничества и проведенных активаций совместно с начальником отдела. Требования: Опыт работы в партнёрских отделах;

Понимание спортивного рынка в России;

Отличные коммуникативные способности;

Готовность к командировкам;

Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, но также умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег. Условия: Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;

Гибкий рабочий день;

Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;

Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;

Отсутствие дресс-кода и бюрократии;

Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;

100% оплачиваемый больничный;

Оплачиваемые курсы и вебинары. Ссылка на вакансию.

SMM-стратег по договоренности DIDENOK TEAM Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, гибкий график. Задачи: Разработка и реализация SMM и диджитал-стратегий;

Исследование рынка и конкурентов;

Выведение аудиторий, Insight, ToV, Big Idea;

Формулирование позиционирования;

Выбор подходящей стратегии и инструментов продвижения;

Копирайтинг в рамках стратегии, отчетов и рекомендации. Требования: Знание основных количественных и качественных метрик в SMM;

Понимание современных механик и трендов в SMM и маркетинге;

Умение использовать различные модели и матрицы в стратегиях;

Опыт создания и защиты стратегий;

Креативный копирайтинг;

Опыт на стороне агентства будет преимуществом. Условия: Компания, свободная от формального подхода к работе;

Руководители всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;

Готовы на гибридный график работы;

Возможности для профессионального и карьерного развития в компании;

Интересные, амбициозные задачи и проекты;

Большой, новый и уютный офис;

Творческая и профессиональная команда. Ссылка на вакансию.

Проектный менеджер по договоренности S8.Capital Требуемый опыт работы: 3–6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Управление цифровыми витринами «Столото»;

Разработка специальные проекты и seasons;

Управление трафиком, эффективности конверсий и продаж

Работа с командами CRO, аналитики и бренд-менеджерами;

Управление проектами по направлению;

Организация и проведение тендеров, управление поставщиками. Требования: Релевантный опыт работы от трёх лет;

Опыт управления витрин крупных проектов (от 1 млн DAU);

Желателен опыт работы в гейминге или электронной коммерции;

Понимание UNIT-экономики и особенностей OMNI;

Продвинутые навыки с GA360, AppsFlyer, AppMetrica;

Сильная ориентация на коммерческую эффективность;

Понимание принципов управления клиентским опытом и CJM;

Базовые навыки в области медиаменеджмента и Agile. Условия: Комфортное рабочее место в «Москва Сити»;

Полное техническое обеспечение;

Обучение за счёт компании, возможности роста;

Прекрасная команда и руководство;

Доступ к корпоративному пакету скидок на фитнес-клубы и курсы английского языка. Ссылка на вакансию.

Product Owner по договоренности Ингосстрах Требуемый опыт работы: от 3 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Участие в создании новой экосистемы на базе компаний группы ИНГО;

Разработка с нуля и улучшение сайта экосистемы;

Выполнение задач по улучшению и развитию программы лояльности;

Управление командой разработчиков по спринтам (8 человек);

Подготовка и актуализация роадмэпа реализации проекта;

Постановка и приоритезация фич, управление бэклогом;

Построение и улучшение CJM;

Исследование рынка, генерация и проверка гипотез;

Взаимодействие со смежными подразделениями, подрядчиками и ключевыми стейкхолдерами;

Подготовка бизнес и функциональных требований;

Постановка задач дизайнерам, разработчикам, архитекторам и тестировщикам, контроль их выполнения. Требования: Знание и понимание основ страховых и банковских продуктов для физических лиц;

Базовые знания SQL, продвинутый пользователь Excel;

Навыки подготовки бизнес-требований;

Опыт прототипирования и построения CJM;

Опыт проведения CX-исследований;

Опыт декомпозиции задач на команды разработки и управления бэклогом задач;

Опыт разработки digital продуктов;

Навыки управления проектами;

Знание основ и принципов UX, разработки web-интерфейсов и приложений;

Знание и понимание Agile-процессов;

Высокий уровень коммуникативных навыков. Условия: Гибридный график;

Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);

Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;

Современный и комфортабельный офис.

UХ/UI дизайнер по договоренности Ингосстрах Полная занятость, полный день. Задачи: Стать частью новой Дизайн-системы, дополнять и расширять её;

Проводить конкурентный анализ, формировать гипотезы;

Собирать страницы для нового сайта из компонентов, которые уже существуют или создавать новые;

Создавать макеты для десктопной и мобильной версии;

Работать в тесной связке с другими дизайнерами, UX-аналитиками и Product Manager. Требования: Уверенное владение инструментом Figma, умеешь работать с компонентами, сетками, auto layouts, стилями;

Понимаешь разницу между UX и UI, и что такое UI-kit;

Умеешь аргументировать свои дизайн-решения и структурированно презентовать;

Имеешь портфолио, хотя бы два проекта (можно учебные), на примере которых можешь пояснить свои решения;

Быть проактивным. Если чего-то не знаешь или не понимаешь – не бойся спрашивать, узнавать;

Нацелен создавать удобные и понятные интерфейсы для пользователей. Условия: Гибридный график;

Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);

Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;

Современный и комфортабельный офис.

Маркетолог по договоренности Ингосстрах Требуемый опыт работы: от 3 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка маркетинговой стратегии, формирование маркетинговых идей;

Создание рекламного креатива;

Запуск рекламных кампаний в интернете;

Анализ эффективности маркетинговых мероприятий;

Ведение событийного маркетинга;

Мониторинг и анализ конкурентов;

Работа с дизайнерами при разработке новых интерфейсов;

Составление коммуникационных текстов и контента на сайте/в мобильном приложении;

Подготовка внутренних презентаций;

Подготовка к проведению CRM-кампаний. Требования: Высшее образование;

Проактивность, инициативность, желание развивать свои навыки и учиться новому;

Понимание основ UX/UI;

Дизайнерская насмотренность (способность отличить плохой дизайн от хорошего);

Опыт работы от 3-х и более лет в маркетинговом отделе или специализированных рекламных агентствах. Условия: Гибридный график;

Соц. пакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);

Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;

Современный и комфортабельный офис.

Маркетолог-аналитик по договоренности Первый ТВЧ г. Санкт-Петербург;

Требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Аналитика аудитории телеканалов «Первого ТВЧ» (как собственных, так и дистрибуционных) на основе телеизмерений и данных, предоставляемых исследовательскими компаниями, подготовка аналитических отчетов;

Аналитика и расчет прогнозной эффективности рекламных кампаний (прекампейн, посткампейн);

Медиапланирование - комплексное планирование рекламных кампаний на ресурсах «Первого ТВЧ» (прямая реклама и интеграции на каналах ТВЧ, digital);

Подготовка презентаций для ЦА «рекламодатели». Поиск информации, подбор данных, разработка концепций, информационное наполнение;

Подготовка ТЗ для статей, новостей и релизов о рекламном направлении «Первого ТВЧ», поиск рекламных ресурсов для интеграции и промо рекламных инструментов Первого ТВЧ;

Аналитика рекламного рынка в медиа: отслеживание и применение актуальной информации, анализ конкурентной среды, SWOT анализ. Мониторинг и аналитика новых рекламных инструментов, в том числе диджитал. Требования: Высшее образование;

Знание всех рекламных показателей для расчета прекампейн, посткампейн и планирования РК (фактический опыт данных расчетов);

Высокий уровень знания MS Office (Excel, Power Point);

Опыт составления презентаций в части подготовки информации – социально-демографические характеристики, показатели эффективности, графики и диаграммы;

Умение анализировать ситуацию на рынке рекламы, находить и использовать актуальную информацию.

Ответственность, самостоятельность, ориентация на результат. Условия: Гибкое начало рабочего дня;

Возможности для профессионального развития и роста;

Интересная работа в дружном, молодом и креативном коллективе. Ссылка на вакансию.

Руководитель отдела аналитики по договоренности Риалвеб г. Санкт-Петербург. Задачи: Оптимизировать внутренние процессы отдела;

Оптимизировать процессы взаимодействия между отделами и клиентами;

Разрабатывать и поддерживать совместно с командой регулярные KPI сотрудников;

Разрабатывать план обучающих мероприятий по аналитике внутри компании;

Разрабатывать стратегию по развитию аналитических направлений внутри отдела;

Принимать участие в клиентских встречах;

Совместно с командой проводить стратегические сессии по формированию новых продуктов/услуг внутри отдела (ежеквартально);

Генерировать список аналитических услуг для приоритетных клиентов агентства (ежеквартально);

Совместно с менеджером проектов приоритизировать задачи внутри отдела;

Обеспечивать найм и управление командой;

Обеспечивать аналитическое сопровождение клиентов на реселлинге GA360. Требования: Опыт найма и руководства командой аналитиков от пяти человек;

Отличное владение SQL, Python/R Studio;

Опыт работы с хранилищем данных (мы используем BigQuery);

Опыт работы с инструментами визуализации (Power BI, Tableau, Google Data Studio);

Опыт построения систем сквозной аналитики знание инструментов математического анализа и понимание принципов математической статистики. Условия: Возможность обучения и профессионального развития в рамках отдела и всей компании;

Интересные задачи;

Понятные и четкие коммуникации, дружелюбные коллеги;

Работа в офисе или из дома;

Полис ДМС после 1 года работы;

Компенсация изучения иностранных языков (английский, французский);

Занятия спортом (футбол/йога);

Завтраки по утрам;

Насыщенная корпоративная жизнь. Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

Стратег по договоренности Риалвеб Требуемый опыт работы: от 1 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Разработка стратегических продуктов агентства: подготовка креативных брифов, коммуникационных стратегий, платформ бренда;

Проведение брифингов с клиентом;

Совместная работа с креативной командой: брифинги, ревью;

Подготовка и защита презентаций. Требования: Системное мышление;

Знание и понимание трендов в поведении людей, экономике, рекламе;

Умение заворачивать стратегии в презентации, идеи – в креативные брифы;

Навыки создания и проведения презентаций;

Ироничность;

Опыт работы от 1 года и наличие кейсов (также рассмотрим выпускников Mads и других школ);

Английский: от Upper Intermediate. Условия: Периодические командировки из Москвы в Санкт-Петербург (и наоборот);

ДМС после первого года работы;

Обучение;

Корпоративный английский;

Спорт. Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

Руководитель группы аналитики по договоренности Риалвеб Требуемый опыт работы: от 3 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Поддержка команды и клиентов агентства по вопросам веб-аналитики;

Продвинутая настройка отслеживания (Google Tag Manager, Google Analytics, Яндекс.Метрика, AppsFlyer, Firebase и многое другое);

Глубокая post-click и post-view аналитика рекламных кампаний;

Автоматизация аналитических отчетов и создание дашбордов;

Проведение A/B тестирований и продуктового анализа;

Построение прогнозных и оптимизационных моделей маркетингового микса;

Лидирование команды веб-аналитиков разных грейдов (6 человек);

Контроль и развитие сотрудников внутри команды;

А также возможность генерировать и реализовывать интересные идеи, узнавать обо всех новинках, которые можно внедрить внутри компании и в компании клиента, разрабатывать собственные инструменты, обучать сотрудников, выступать на конференциях и многое другое. Требования: Продвинутые знания Excel;

Знание HTML, JavaScript, jQuery;

Знание SQL (Опыт работы с SQL базами данных. Приоритетнее – Bigquery, Clickhouse);

Умение использовать скриптовые языки программирования (R/Py/etc.) для анализа данных и смежных аналитических задач (парсинг, очистка данных и т.д.);

Понимание методов математической статистики и умение применять их в конкретных аналитических задачах;

Экспертное знание систем веб-аналитики (Google Analytics, Yandex Metrika) и систем мобильной аналитики (Firebase, AppMetrica, AppsFlyer);

Высшее образование (желательно, техническое);

Сертификат GAIQ будет плюсом;

Личностные качества: системное аналитическое мышление, страсть к анализу данных и способность искать новые методы и инструменты для решения новых задач. Условия: Команда сильных диджитал-специалистов с глубокой экспертизой;

Собственные разработки по автоматизации сбора и анализа данных;

Возможность проходить тренинги по продуктам, технологиям и инструментам. Тренинги по инструментам партнеров (от «Яндекса», Google и др.);

Погружение в обучение по направлениям – контекстная и таргетированная реклама, программатик;

Возможность посещения крупных тематических конференций;

Индивидуальный план развития; Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

UX/UI designer SberDevices по договоренности Сбер Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Прорабатывать интерфейсы от идеи до передачи в разработку;

Проектировать для различных платформ iOS, Android, Web, SmartTV;

Ставить задачи на исследования, проверять гипотезы с помощью аналитики и UX-тестов;

Проводить ревью вёрстки вместе с разработчиками. Требования: Умение комплексно смотреть на сложные задачи, но в то же время внимательно прорабатываешь мелкие элементы UI;

Опыт работы в продуктовой команде от 3-х лет;

Навык работы с ограничениями и дизайн-системой;

Умение формулировать гипотезы и участвовать в проведении исследований;

Сборка интерактивных прототипов;

Навык работаты с компонентами и autolayout'ами в Figma. Условия: Курсы повышения квалификации несколько раз в год;

Возможность посещения (как в качестве слушателя, так и в качестве выступающего) всероссийских и международных IT-конференций;

ДМС для сотрудников и скидки на медицинскую страховку для родственников;

Большой и комфортный офис со спортзалом, кинозалом, библиотекой, столами для пинг-понга, кафе для сотрудников;

Широкий спектр дисконт–программ, скидок и привилегий от компаний-партнеров. Ссылка на вакансию.

Исполнительный директор / Marketing Team Lead (Умные устройства) по договоренности Сбер Требуемый опыт работы: более 6 лет;

Полная занятость, полный день. Задачи: Вместе с отделами продукта и коммерции анализировать рынок устройств, искать ниши, изучать потребности аудитории. Много решать;

Формировать KPP устройств – они много что умеют, но как это упаковать на рынке – решать этому человеку;

Развивать партнерства, бандлировать и бандлировать;

Разработать стратегию маркетинга продуктовых линеек. Планировать и бюджетировать;

Управлять командой маркетинга. Требования: Исключительно важен релевантный опыт. 7-10 лет в маркетинге. 5+ лет в маркетинге электроники и бытовой техники. Отвечает за марку/линейку продуктов на стороне вендора. Условия: Обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию;

Реферальная программа для сотрудников;

Курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании;

Корпоративная пенсионная программа. Ссылка на вакансию.

Head of SMM по договоренности WGG Требуемый опыт работы: 1–3 года;

Полная занятость, полный день. Задачи: Имиджевое сопровождение и продвижение крупных бизнесов (преимущественно производственного сектора) в социальных сетях;

Полное погружение в бизнес клиентов и понимание продукта на уровне заказчика;

Стратегический аккаунтинг топ-менеджмента (директора, руководители направлений) заказчиков;

Продюсирование контента для официальных сообществ заказчиков в соцсетях: разработка контентных стратегий, креативных концепций, проработка смыслов и форматов подачи, самостоятельное написание сложных текстов;

Разработка нативных кампаний по продвижению инфоповодов в соцсетях;

Управление проектной командой внутри агентства: постановка и контроль задач на дизайн, продвижение, антикризисное реагирование, разработку контента;

Участие в создании отчетных и коммерческих презентаций. Требования: Опыт работы в PR или журналистике;

Опыт работы с соцсетями, знание особенностей популярных соцсетей (от TikTok до Linkedin), особенно Telegram;

Высокие коммуникативные навыки (экстравертность, проактивность, умение находить общий язык с разными людьми, навыки стрессовых коммуникаций и сложных переговоров, опыт выступлений);

Умение писать крутые и цепляющие тексты;

Управленческие навыки (умение грамотно ставить задачи и добиваться нужного результата, обучать, вдохновлять и мотивировать команду);

Английский язык на высоком уровне;

Знание принципов работы фондового рынка;

Интерес к макро/микро экономике, новостям бизнеса и корпораций, новостной повестке всех уровней (международная, федеральная, региональная). Условия: Интересные проекты;

Профессиональная кофемашина, бесплатный кофе 24/7 (различные сиропы и альтернативное молоко, как приятный бонус),

Горячая пицца и свежие фрукты по пятницам;

Командные корпоративы;

Лучшие сотрудники раз в год выезжают на корпоративы за границу. Ссылка на вакансию.