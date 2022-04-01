SMM-менеджер в Rutube, стратег в Starlink и дизайнер в Twiga: обзор вакансий

Сегодня обойдёмся без шуток, а вместе с соискателями попробуем найти карьерные возможности в новой реальности. В подборке актуальных вакансий в сфере маркетинга и рекламы от Sostav TWIGA Communication Group ищет директора по развитию бизнеса для привлечения клиентов на рынке FMCG, VK готов предложить амбициозные задачи руководителю маркетингового направления, а руководителя отдела SMM в IVI ждёт разработка стратегии развития соцмедиа.
Руководитель отдела SMM / Head of SMM
IVI
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка и реализации стратегии развития социальных медиа;
- Согласование работы по общим целям с отделом маркетинга, достижение KPI;
- Построение основных процессов и инфраструктуры;
- Создание и продвижение контента;
- Инициация и ведение проектов с теми, кто имеет большое влияние на общественное мнение;
- Анализ эффективности всех видов деятельности, подготовка отчетов, корректирующие действия;
- Поиск и контроль удаленных исполнителей при необходимости;
- Построение процесса отслеживания работы конкурентов в социальных сетях;
- Построение процесса оперативной реакции на ситуации/триггеры (ситуативный маркетинг);
- Управление и обучение команды внутри компании.
Требования:
- Опыт работы в SMM больше 6 лет;
- Наличие успешных кейсов / личных проектов;
- Опыт управления проектами и командой от 3-5 человек;
- Умение разрабатывать стратегии и коммуникационные модели, а также формулировать цели и KPI проектов в контексте основных бизнес-задач;
- Опыт работы с целями по привлечению пользователей из соцсетей в продукт, наличие примеров успешных механик;
- Понимание принципов дистрибуции контента в социальных сетях, знание разных платформ, опыт работы с влиятельными блогерами;
- Умение работать в режиме многозадачности, высокие коммуникативные навыки, умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, ответственность;
- Развитое воображение и инициативность в сочетании с самодисциплиной, четкостью и эффективностью;
- Любовь к кино/фильмам/сериалам.
Условия:
- Развитая культура лидерства — мы всегда рады обсудить и реализовать классные идеи;
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока + страховка для выезда за рубеж;
- Обучение и различные meet-up внутри компании, а также профессиональные курсы, тренинги и участие в конференциях;
- Специальное предложение по подписке IVI;
- Зона отдыха, пинг-понг, настольный футбол и даже свой кинотеатр.
- Пакет релокации.
Media Strategist / Стратег (Starlink)
Publicis Groupe Russia
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Решать задачи по анализу и построению стратегий на уровне реальной оцифрованной результативности для бизнеса.
Требования:
- Опыт самостоятельной разработки медиа стратегий, проведение всесторонней аналитики (медиа, коммуникация, бизнес).
Условия:
- Работа в направлении стратегической аналитики и бизнес консалтинга по выделенному пулу клиентов;
- Широкий набор внутренних компетенций и ресурсов для реализации смелых идей любой сложности;
- ДМС и другие приятные бонусы.
SMM-менеджер
Rutube
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать стратегию позиционирования и продвижения в соцсетях;
- Создавать контент-план соцсетей исходя из плана маркетинга, акций и создания нового контента, рассказывать о жизни бренда;
- Разрабатывать спецпроекты внутри соцсетей совместно с отделом контента и маркетинга;
- Привлекать целевую аудиторию, работая над увеличением количества подписчиков совместно со всей командой маркетинга и контента;
- Формировать техническое задание команде дизайнеров, креаторам и монтажерам для реализации стратегии и контент-плана;
- Вести и развивать аккаунт бренда в соцсетях;
- Расставлять и публиковать контент, реализовывать копирайтинг;
- Анализировать эффективность коммуникации в аккаунте, подготавливать аналитические записи по приростам.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной/смежной должности от 1 года;
- Свободное ориентирование в знании алгоритмов соцсетей;
- Способность творчески и нестандартно мыслить;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Самоорганизованность;
- Грамотность;
- Ответственность.
Условия:
- Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;
- Работа в команде профессионалов и творческих людей;
- ДМС;
- Гибкое начало рабочего дня.
Резюме присылайте Дарье Халмуевой на почту: dkhalmueva@rutube.ru
Исполнительный продюсер креативного маркетинга
Rutube
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Организация и контроль процессов внутри креативного маркетинга;
- Контроль исполнения и сроков задач;
- Сбор и обсуждение требований к проектам;
- Взаимодействие с продюсерами внутренними и внешними по вопросам реализации проекта;
- Организация фото и видеосъемок согласно ТТ и ТЗ (поиск локации для съемок, поиск команды);
- Составление и утверждение сметы;
- Контроль и координация всех отделов креативного маркетинга на всех этапах производства;
- Загрузка: от 8 до 15-20 проектов в месяц, в зависимости от объема работы департамента креативного маркетинга.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;
- Умение управлять приоритетностью задач;
- Знание документооборота;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Понимание специфики промо и маркетинга;
- Высокие коммуникативные навыки;
- Знание кино/промопроизводства.
Условия:
- Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;
- Работа в команде профессионалов и творческих людей;
- ДМС;
- Гибкое начало рабочего дня.
Резюме присылайте Ольге Слепченковой на почту: oslepchenkova@rutube.ru
Бренд-менеджер
Газпром-Медиа Холдинг
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка стратегии развития анимационных проектов;
- Формирование процесса бренд-девелопмента (аналитика, продуктовое видение, концепция, позиционирование, брен- айдентика, стайл-гайд);
- Разработка маркетингового плана по проектам;
- Взаимодействие с коммерческим департаментом по реализации маркет-плана;
- Подготовка презентаций, креативных предложений.
Требования:
- Опыт работы бренд-менеджером / продакт-менеджером;
- Опыт разработки и запуска брендов;
- Опыт в детском маркетинге желателен;
- Английский язык;
- Креативность;
- Коммуникабельность и открытость.
Условия:
- Полный социальный пакет;
- ДМС.
Project Manager / Менеджер проектов
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Ведение плана проекта, проведение статусов, встреч, ведение коммуникации с сторонами проектам;
- Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, приемка задач и постановка на реализацию;
- Формализация требований заказчиков, согласование брифов, подготовка предложений;
- Контроль хода проекта и обеспечение реализации поставленных задач;
- Расчет бюджета проекта, ведение учета стоимости;
- Взаимодействие с подрядчиками (преимущественно в сфере разработки ПО и IT-систем);
- Прием и постановка задач в реализацию, презентация результатов внешним заказчикам;
- Ведение проектной документации.
Требования:
- Опыт работы (от 2-х лет) менеджером проектов / бизнес-аналитиком / системным аналитиком;
- Опыт успешно реализованных проектов;
- Системное мышление, внимание к деталям и профессиональный подход к делу;
- Excel для работы с табличными данными на базовом уровне (нужно уметь работать со сводными таблицами и основными функциями);
- Преимуществом является знание запросов SQL;
- Знание Jira/Confluence, Scrum, Agile будет преимуществом;
- Навыки командной работы;
- Хорошие коммуникативные навыки;
- Английский язык на уровне деловой корреспонденции, достаточный для чтения профильных материалов.
Условия:
- Формат работы на выбор: офис в Москве/удаленка/гибрид, гибкое начало рабочего дня;
- Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
- Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов.
Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru
Дизайнер
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Верстка многостраничных информационных материалов;
- Разработка дизайн-макетов, фирменного стиля;
- Разработка баннеров, инфографики и презентаций;
- Создание графических элементов для оформления сайта, а также групп компании в социальных сетях.
Требования:
- Опыт работы графическим дизайнером от 1 года;
- Хорошее знание графических пакетов: Adobe, Corel Draw и т.д.;
- Наличие портфолио обязательно!
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Комфортный офис.
Директор по развитию бизнеса
TWIGA Communication Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и привлечение клиентов на услуги всех агентств группы компаний на рынке FMCG;
- Поиск, установление контактов с ЛПР/ЛВР, развитие теплых и доверительных отношений;
- Формирование личной стратегии продаж и коммуникаций;
- Поиск решения под задачи клиента, экспертиза в отрасли;
- Проведение презентаций продуктов и услуг;
- Работа с тендерами;
- Участие в вебинарах, sales-мероприятиях.
Требования:
- Высшее образование;
- Успешный опыт в продажах маркетинговых/диджитал-продуктов от 3-х лет;
- Готовность к изучению линейки продуктов компании;
- Опыт работы в Digital/рекламном агентстве более 3-х лет;
- Развитый нетворкинг на рынке FMCG, собственная база контактов;
- Опыт участия в тендерах;
- Опыт выстраивания бизнес-процессов продаж в B2B сфере.
Условия:
- Возможности для личного и профессионального роста;
- Полный рабочий день, гибкое начало рабочего дня;
- Возможен гибридный график работы;
- Регулярные семинары и тренинги.
Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru
Продакт-маркетолог
VK
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работать в максимальной связке с продактом и участвовать в продуктовых запусках новых фич: планировать ЦА, выбирать каналы и коммуникацию, координировать задачи, оформлять и контролировать запуск, подводить итоги;
- Вести рекламные кампании как внутри VK, так и вовне: ставить задачи на продвижение, анализировать результаты, корректировать стратегию;
- Искать пути для роста конверсии по воронке: от привлечения трафика до роста ретеншена;
- Проводить A/B тесты, исследования с пользователями и многое другое;
- Взаимодействовать с большим количеством коллег внутри команды и в других отделах «ВКонтакте».
Требования:
- Опыт работы в продуктовом маркетинге от 2-х лет, желательно в IT-сфере;
- Умение продвигать продукты, веб-сервисы или приложения;
- Знание инструментов для онбординга, вовлечения и удержания пользователей в продукте;
- Уверенные способности анализировать данные, принимать data-driven решения;
- Способность быстро составлять и проверять гипотезы в различных каналах;
- Опыт формирования креативов различного формата;
- Знание инструментов продуктовой и маркетинговой аналитики;
- Инициативность, желание предлагать идеи для улучшения продуктов и процессов;
- Умение продуктивно работать в режиме многозадачности;
- Навык четко ставить задачи, следить за качеством и сроками и аргументировать свою точку зрения.
Условия:
- Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
- Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
- Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
- Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников.
Руководитель маркетингового направления
VK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Маркетинговое развитие направлений DonationAlerts, DonationAlerts Studio и Boosty;
- Операционное руководство отделом маркетинга и коммуникаций;
- Реализация задач по привлечению новых авторов;
- Совместно с руководителем формирование маркетинговой стратегии, новых вариантов продвижения, поиск креативных подходов;
- Реализация бюджетных планов;
- Предполагается активное развитие CRM-направления.
Требования:
- Опыт работы в роли руководителя маркетингового направления в геймдеве;
- Понимание принципов продвижения нишевых веб и мобильных проектов (аудитория: авторы и производители контента – блогеры, стримеры, музыканты, фотографы, иллюстраторы);
- Опыт формирования и реализации многоканальной маркетинговой и коммуникационной стратегии;
- Опыт успешной реализации спецпроектов по продвижению продуктов;
- Аналитический склад ума;
- Высокие коммуникативные скиллы.
Условия:
- Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
- Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
- Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
- Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников.
New Business Manager
9 Панд
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Поиск и ведение клиента от «первого касания» до этапа передачи клиента аккаунт-менеджеру.
Требования:
- Опыт работы с базой тендеров;
- Умение грамотно оценивать запросы заказчика;
- Умение свободно говорить о финансовой стороне вопроса;
- Опыт проведения встреч с потенциальными заказчиками;
- Опыт в участиях в форумах, выставках.
Условия:
- Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
- Гибкий рабочий день;
- Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
- Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;
- Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
- Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
- 100% оплачиваемый больничный;
- Оплачиваемые курсы и вебинары.
Продуктовый маркетолог
9 Панд
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Создание и реализация маркетинговой стратегии;
- Аналитика по продукту с точки зрения пользователя;
- Анализ рынка и целевой аудитории;
- Работа с аналитикой сайта и мобильных приложений;
- Помогать вырабатывать UI стиль продуктов;
- Работа совместно с нашей продуктовой командой.
Требования:
- Опыт успешного продвижения сложных B2B/B2C продуктов;
- Опыт проведения А/B-тестов;
- Понимание рынка бизнес-приложений;
- Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег;
- Огромным плюсом будет опыт вывода продуктов на европейский рынок.
Условия:
- Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
- Гибкий рабочий день;
- Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
- Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте
- Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
- Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
- 100% оплачиваемый больничный;
- Оплачиваемые курсы и вебинары.
Менеджер спонсорских проектов
9 Панд
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести спонсорские контракты на всем протяжении сотрудничества;
- Реализовывать программы активации для спонсорских контрактов во всех каналах коммуникации совместно со смежными отделами (дизайн, креатив, копирайт);
- Ежедневная работа и коммуникация с представителями спонсируемых активов;
- Самостоятельно разрабатывать и генерировать креативные идеи активации спонсорских контрактов;
- Ведение и планирование календаря активаций;
- Составление отчетности о проделанной работе, оценкой эффективности сотрудничества и проведенных активаций совместно с начальником отдела.
Требования:
- Опыт работы в партнёрских отделах;
- Понимание спортивного рынка в России;
- Отличные коммуникативные способности;
- Готовность к командировкам;
- Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, но также умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег.
Условия:
- Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
- Гибкий рабочий день;
- Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
- Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;
- Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
- Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
- 100% оплачиваемый больничный;
- Оплачиваемые курсы и вебинары.
SMM-стратег
DIDENOK TEAM
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Разработка и реализация SMM и диджитал-стратегий;
- Исследование рынка и конкурентов;
- Выведение аудиторий, Insight, ToV, Big Idea;
- Формулирование позиционирования;
- Выбор подходящей стратегии и инструментов продвижения;
- Копирайтинг в рамках стратегии, отчетов и рекомендации.
Требования:
- Знание основных количественных и качественных метрик в SMM;
- Понимание современных механик и трендов в SMM и маркетинге;
- Умение использовать различные модели и матрицы в стратегиях;
- Опыт создания и защиты стратегий;
- Креативный копирайтинг;
- Опыт на стороне агентства будет преимуществом.
Условия:
- Компания, свободная от формального подхода к работе;
- Руководители всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
- Готовы на гибридный график работы;
- Возможности для профессионального и карьерного развития в компании;
- Интересные, амбициозные задачи и проекты;
- Большой, новый и уютный офис;
- Творческая и профессиональная команда.
Проектный менеджер
S8.Capital
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управление цифровыми витринами «Столото»;
- Разработка специальные проекты и seasons;
- Управление трафиком, эффективности конверсий и продаж
- Работа с командами CRO, аналитики и бренд-менеджерами;
- Управление проектами по направлению;
- Организация и проведение тендеров, управление поставщиками.
Требования:
- Релевантный опыт работы от трёх лет;
- Опыт управления витрин крупных проектов (от 1 млн DAU);
- Желателен опыт работы в гейминге или электронной коммерции;
- Понимание UNIT-экономики и особенностей OMNI;
- Продвинутые навыки с GA360, AppsFlyer, AppMetrica;
- Сильная ориентация на коммерческую эффективность;
- Понимание принципов управления клиентским опытом и CJM;
- Базовые навыки в области медиаменеджмента и Agile.
Условия:
- Комфортное рабочее место в «Москва Сити»;
- Полное техническое обеспечение;
- Обучение за счёт компании, возможности роста;
- Прекрасная команда и руководство;
- Доступ к корпоративному пакету скидок на фитнес-клубы и курсы английского языка.
Product Owner
Ингосстрах
Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Участие в создании новой экосистемы на базе компаний группы ИНГО;
- Разработка с нуля и улучшение сайта экосистемы;
- Выполнение задач по улучшению и развитию программы лояльности;
- Управление командой разработчиков по спринтам (8 человек);
- Подготовка и актуализация роадмэпа реализации проекта;
- Постановка и приоритезация фич, управление бэклогом;
- Построение и улучшение CJM;
- Исследование рынка, генерация и проверка гипотез;
- Взаимодействие со смежными подразделениями, подрядчиками и ключевыми стейкхолдерами;
- Подготовка бизнес и функциональных требований;
- Постановка задач дизайнерам, разработчикам, архитекторам и тестировщикам, контроль их выполнения.
Требования:
- Знание и понимание основ страховых и банковских продуктов для физических лиц;
- Базовые знания SQL, продвинутый пользователь Excel;
- Навыки подготовки бизнес-требований;
- Опыт прототипирования и построения CJM;
- Опыт проведения CX-исследований;
- Опыт декомпозиции задач на команды разработки и управления бэклогом задач;
- Опыт разработки digital продуктов;
- Навыки управления проектами;
- Знание основ и принципов UX, разработки web-интерфейсов и приложений;
- Знание и понимание Agile-процессов;
- Высокий уровень коммуникативных навыков.
Условия:
- Гибридный график;
- Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
- Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
- Современный и комфортабельный офис.
UХ/UI дизайнер
Ингосстрах
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Стать частью новой Дизайн-системы, дополнять и расширять её;
- Проводить конкурентный анализ, формировать гипотезы;
- Собирать страницы для нового сайта из компонентов, которые уже существуют или создавать новые;
- Создавать макеты для десктопной и мобильной версии;
- Работать в тесной связке с другими дизайнерами, UX-аналитиками и Product Manager.
Требования:
- Уверенное владение инструментом Figma, умеешь работать с компонентами, сетками, auto layouts, стилями;
- Понимаешь разницу между UX и UI, и что такое UI-kit;
- Умеешь аргументировать свои дизайн-решения и структурированно презентовать;
- Имеешь портфолио, хотя бы два проекта (можно учебные), на примере которых можешь пояснить свои решения;
- Быть проактивным. Если чего-то не знаешь или не понимаешь – не бойся спрашивать, узнавать;
- Нацелен создавать удобные и понятные интерфейсы для пользователей.
Условия:
- Гибридный график;
- Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
- Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
- Современный и комфортабельный офис.
Маркетолог
Ингосстрах
Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка маркетинговой стратегии, формирование маркетинговых идей;
- Создание рекламного креатива;
- Запуск рекламных кампаний в интернете;
- Анализ эффективности маркетинговых мероприятий;
- Ведение событийного маркетинга;
- Мониторинг и анализ конкурентов;
- Работа с дизайнерами при разработке новых интерфейсов;
- Составление коммуникационных текстов и контента на сайте/в мобильном приложении;
- Подготовка внутренних презентаций;
- Подготовка к проведению CRM-кампаний.
Требования:
- Высшее образование;
- Проактивность, инициативность, желание развивать свои навыки и учиться новому;
- Понимание основ UX/UI;
- Дизайнерская насмотренность (способность отличить плохой дизайн от хорошего);
- Опыт работы от 3-х и более лет в маркетинговом отделе или специализированных рекламных агентствах.
Условия:
- Гибридный график;
- Соц. пакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
- Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
- Современный и комфортабельный офис.
Маркетолог-аналитик
Первый ТВЧ
г. Санкт-Петербург;
Требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Аналитика аудитории телеканалов «Первого ТВЧ» (как собственных, так и дистрибуционных) на основе телеизмерений и данных, предоставляемых исследовательскими компаниями, подготовка аналитических отчетов;
- Аналитика и расчет прогнозной эффективности рекламных кампаний (прекампейн, посткампейн);
- Медиапланирование - комплексное планирование рекламных кампаний на ресурсах «Первого ТВЧ» (прямая реклама и интеграции на каналах ТВЧ, digital);
- Подготовка презентаций для ЦА «рекламодатели». Поиск информации, подбор данных, разработка концепций, информационное наполнение;
- Подготовка ТЗ для статей, новостей и релизов о рекламном направлении «Первого ТВЧ», поиск рекламных ресурсов для интеграции и промо рекламных инструментов Первого ТВЧ;
- Аналитика рекламного рынка в медиа: отслеживание и применение актуальной информации, анализ конкурентной среды, SWOT анализ. Мониторинг и аналитика новых рекламных инструментов, в том числе диджитал.
Требования:
- Высшее образование;
- Знание всех рекламных показателей для расчета прекампейн, посткампейн и планирования РК (фактический опыт данных расчетов);
- Высокий уровень знания MS Office (Excel, Power Point);
- Опыт составления презентаций в части подготовки информации – социально-демографические характеристики, показатели эффективности, графики и диаграммы;
- Умение анализировать ситуацию на рынке рекламы, находить и использовать актуальную информацию.
- Ответственность, самостоятельность, ориентация на результат.
Условия:
- Гибкое начало рабочего дня;
- Возможности для профессионального развития и роста;
- Интересная работа в дружном, молодом и креативном коллективе.
Руководитель отдела аналитики
Риалвеб
г. Санкт-Петербург.
Задачи:
- Оптимизировать внутренние процессы отдела;
- Оптимизировать процессы взаимодействия между отделами и клиентами;
- Разрабатывать и поддерживать совместно с командой регулярные KPI сотрудников;
- Разрабатывать план обучающих мероприятий по аналитике внутри компании;
- Разрабатывать стратегию по развитию аналитических направлений внутри отдела;
- Принимать участие в клиентских встречах;
- Совместно с командой проводить стратегические сессии по формированию новых продуктов/услуг внутри отдела (ежеквартально);
- Генерировать список аналитических услуг для приоритетных клиентов агентства (ежеквартально);
- Совместно с менеджером проектов приоритизировать задачи внутри отдела;
- Обеспечивать найм и управление командой;
- Обеспечивать аналитическое сопровождение клиентов на реселлинге GA360.
Требования:
- Опыт найма и руководства командой аналитиков от пяти человек;
- Отличное владение SQL, Python/R Studio;
- Опыт работы с хранилищем данных (мы используем BigQuery);
- Опыт работы с инструментами визуализации (Power BI, Tableau, Google Data Studio);
- Опыт построения систем сквозной аналитики знание инструментов математического анализа и понимание принципов математической статистики.
Условия:
- Возможность обучения и профессионального развития в рамках отдела и всей компании;
- Интересные задачи;
- Понятные и четкие коммуникации, дружелюбные коллеги;
- Работа в офисе или из дома;
- Полис ДМС после 1 года работы;
- Компенсация изучения иностранных языков (английский, французский);
- Занятия спортом (футбол/йога);
- Завтраки по утрам;
- Насыщенная корпоративная жизнь.
Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru
Стратег
Риалвеб
Требуемый опыт работы: от 1 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка стратегических продуктов агентства: подготовка креативных брифов, коммуникационных стратегий, платформ бренда;
- Проведение брифингов с клиентом;
- Совместная работа с креативной командой: брифинги, ревью;
- Подготовка и защита презентаций.
Требования:
- Системное мышление;
- Знание и понимание трендов в поведении людей, экономике, рекламе;
- Умение заворачивать стратегии в презентации, идеи – в креативные брифы;
- Навыки создания и проведения презентаций;
- Ироничность;
- Опыт работы от 1 года и наличие кейсов (также рассмотрим выпускников Mads и других школ);
- Английский: от Upper Intermediate.
Условия:
- Периодические командировки из Москвы в Санкт-Петербург (и наоборот);
- ДМС после первого года работы;
- Обучение;
- Корпоративный английский;
- Спорт.
Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru
Руководитель группы аналитики
Риалвеб
Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поддержка команды и клиентов агентства по вопросам веб-аналитики;
- Продвинутая настройка отслеживания (Google Tag Manager, Google Analytics, Яндекс.Метрика, AppsFlyer, Firebase и многое другое);
- Глубокая post-click и post-view аналитика рекламных кампаний;
- Автоматизация аналитических отчетов и создание дашбордов;
- Проведение A/B тестирований и продуктового анализа;
- Построение прогнозных и оптимизационных моделей маркетингового микса;
- Лидирование команды веб-аналитиков разных грейдов (6 человек);
- Контроль и развитие сотрудников внутри команды;
- А также возможность генерировать и реализовывать интересные идеи, узнавать обо всех новинках, которые можно внедрить внутри компании и в компании клиента, разрабатывать собственные инструменты, обучать сотрудников, выступать на конференциях и многое другое.
Требования:
- Продвинутые знания Excel;
- Знание HTML, JavaScript, jQuery;
- Знание SQL (Опыт работы с SQL базами данных. Приоритетнее – Bigquery, Clickhouse);
- Умение использовать скриптовые языки программирования (R/Py/etc.) для анализа данных и смежных аналитических задач (парсинг, очистка данных и т.д.);
- Понимание методов математической статистики и умение применять их в конкретных аналитических задачах;
- Экспертное знание систем веб-аналитики (Google Analytics, Yandex Metrika) и систем мобильной аналитики (Firebase, AppMetrica, AppsFlyer);
- Высшее образование (желательно, техническое);
- Сертификат GAIQ будет плюсом;
- Личностные качества: системное аналитическое мышление, страсть к анализу данных и способность искать новые методы и инструменты для решения новых задач.
Условия:
- Команда сильных диджитал-специалистов с глубокой экспертизой;
- Собственные разработки по автоматизации сбора и анализа данных;
- Возможность проходить тренинги по продуктам, технологиям и инструментам. Тренинги по инструментам партнеров (от «Яндекса», Google и др.);
- Погружение в обучение по направлениям – контекстная и таргетированная реклама, программатик;
- Возможность посещения крупных тематических конференций;
- Индивидуальный план развития;
Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru
UX/UI designer SberDevices
Сбер
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Прорабатывать интерфейсы от идеи до передачи в разработку;
- Проектировать для различных платформ iOS, Android, Web, SmartTV;
- Ставить задачи на исследования, проверять гипотезы с помощью аналитики и UX-тестов;
- Проводить ревью вёрстки вместе с разработчиками.
Требования:
- Умение комплексно смотреть на сложные задачи, но в то же время внимательно прорабатываешь мелкие элементы UI;
- Опыт работы в продуктовой команде от 3-х лет;
- Навык работы с ограничениями и дизайн-системой;
- Умение формулировать гипотезы и участвовать в проведении исследований;
- Сборка интерактивных прототипов;
- Навык работаты с компонентами и autolayout'ами в Figma.
Условия:
- Курсы повышения квалификации несколько раз в год;
- Возможность посещения (как в качестве слушателя, так и в качестве выступающего) всероссийских и международных IT-конференций;
- ДМС для сотрудников и скидки на медицинскую страховку для родственников;
- Большой и комфортный офис со спортзалом, кинозалом, библиотекой, столами для пинг-понга, кафе для сотрудников;
- Широкий спектр дисконт–программ, скидок и привилегий от компаний-партнеров.
Исполнительный директор / Marketing Team Lead (Умные устройства)
Сбер
Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вместе с отделами продукта и коммерции анализировать рынок устройств, искать ниши, изучать потребности аудитории. Много решать;
- Формировать KPP устройств – они много что умеют, но как это упаковать на рынке – решать этому человеку;
- Развивать партнерства, бандлировать и бандлировать;
- Разработать стратегию маркетинга продуктовых линеек. Планировать и бюджетировать;
- Управлять командой маркетинга.
Требования:
- Исключительно важен релевантный опыт. 7-10 лет в маркетинге. 5+ лет в маркетинге электроники и бытовой техники. Отвечает за марку/линейку продуктов на стороне вендора.
Условия:
- Обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию;
- Реферальная программа для сотрудников;
- Курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании;
- Корпоративная пенсионная программа.
Head of SMM
WGG
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Имиджевое сопровождение и продвижение крупных бизнесов (преимущественно производственного сектора) в социальных сетях;
- Полное погружение в бизнес клиентов и понимание продукта на уровне заказчика;
- Стратегический аккаунтинг топ-менеджмента (директора, руководители направлений) заказчиков;
- Продюсирование контента для официальных сообществ заказчиков в соцсетях: разработка контентных стратегий, креативных концепций, проработка смыслов и форматов подачи, самостоятельное написание сложных текстов;
- Разработка нативных кампаний по продвижению инфоповодов в соцсетях;
- Управление проектной командой внутри агентства: постановка и контроль задач на дизайн, продвижение, антикризисное реагирование, разработку контента;
- Участие в создании отчетных и коммерческих презентаций.
Требования:
- Опыт работы в PR или журналистике;
- Опыт работы с соцсетями, знание особенностей популярных соцсетей (от TikTok до Linkedin), особенно Telegram;
- Высокие коммуникативные навыки (экстравертность, проактивность, умение находить общий язык с разными людьми, навыки стрессовых коммуникаций и сложных переговоров, опыт выступлений);
- Умение писать крутые и цепляющие тексты;
- Управленческие навыки (умение грамотно ставить задачи и добиваться нужного результата, обучать, вдохновлять и мотивировать команду);
- Английский язык на высоком уровне;
- Знание принципов работы фондового рынка;
- Интерес к макро/микро экономике, новостям бизнеса и корпораций, новостной повестке всех уровней (международная, федеральная, региональная).
Условия:
- Интересные проекты;
- Профессиональная кофемашина, бесплатный кофе 24/7 (различные сиропы и альтернативное молоко, как приятный бонус),
- Горячая пицца и свежие фрукты по пятницам;
- Командные корпоративы;
- Лучшие сотрудники раз в год выезжают на корпоративы за границу.
Руководитель отдела диджитал-маркетинга
Mango Office
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Управление отделом диджитал-маркетинга (4 человека);
- Управление процессом лидогенерации;
- Развитие и продвижение сайта, анализ трафика, поведенческих показателей, оптимизация работы сайта, создание инструмента продвижения собственных и партнерских IT продуктов;
- Анализ и сегментация ЦА, продвижение продуктов компании в Интернет;
- Управление и оптимизация контекстной и таргетированной рекламы, SEO-продвижение;
- Анализ качества Лидов, коррекция рекламы;
- Оценка эффективности digital-инструментов и каналов продвижения (качество трафика, воронка продаж, конверсии, стоимости, бюджета, и др.)
Требования:
- Аналогичный опыт в компаниях, специализирующихся на сложных продуктах для B2B, а также IT, SAAS или Телеком компаниях;
- Владение Google Ads, Google Analytics, Yandex Direct, Yandex Metrics, Similar Web, Open Stats; настройка сквозной аналитики, маркетинговой отчетности;
- Точность и внимательность. Стратегическое мышление.
Условия:
- Комфортный офис и сплоченная команда;
- Волонтерские мероприятия;
- Манго Академия;
- ДМС+стоматология.
Резюме присылайте Царенко Татьяне на почту: t.carenko@mangotele.com