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01.04.2022 в 14:00

SMM-менеджер в Rutube, стратег в Starlink и дизайнер в Twiga: обзор вакансий

Если вы хотите опубликовать своё предложение по работе, пишите на vacancy@sostav.ru

Сегодня обойдёмся без шуток, а вместе с соискателями попробуем найти карьерные возможности в новой реальности. В подборке актуальных вакансий в сфере маркетинга и рекламы от Sostav TWIGA Communication Group ищет директора по развитию бизнеса для привлечения клиентов на рынке FMCG, VK готов предложить амбициозные задачи руководителю маркетингового направления, а руководителя отдела SMM в IVI ждёт разработка стратегии развития соцмедиа.

Руководитель отдела SMM / Head of SMM

по договоренности
IVI

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка и реализации стратегии развития социальных медиа;
  • Согласование работы по общим целям с отделом маркетинга, достижение KPI;
  • Построение основных процессов и инфраструктуры;
  • Создание и продвижение контента;
  • Инициация и ведение проектов с теми, кто имеет большое влияние на общественное мнение;
  • Анализ эффективности всех видов деятельности, подготовка отчетов, корректирующие действия;
  • Поиск и контроль удаленных исполнителей при необходимости;
  • Построение процесса отслеживания работы конкурентов в социальных сетях;
  • Построение процесса оперативной реакции на ситуации/триггеры (ситуативный маркетинг);
  • Управление и обучение команды внутри компании.

Требования:

  • Опыт работы в SMM больше 6 лет;
  • Наличие успешных кейсов / личных проектов;
  • Опыт управления проектами и командой от 3-5 человек;
  • Умение разрабатывать стратегии и коммуникационные модели, а также формулировать цели и KPI проектов в контексте основных бизнес-задач;
  • Опыт работы с целями по привлечению пользователей из соцсетей в продукт, наличие примеров успешных механик;
  • Понимание принципов дистрибуции контента в социальных сетях, знание разных платформ, опыт работы с влиятельными блогерами;
  • Умение работать в режиме многозадачности, высокие коммуникативные навыки, умение работать в команде, нацеленность на результат, внимательность, ответственность;
  • Развитое воображение и инициативность в сочетании с самодисциплиной, четкостью и эффективностью;
  • Любовь к кино/фильмам/сериалам.

Условия:

  • Развитая культура лидерства — мы всегда рады обсудить и реализовать классные идеи;
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока + страховка для выезда за рубеж;
  • Обучение и различные meet-up внутри компании, а также профессиональные курсы, тренинги и участие в конференциях;
  • Специальное предложение по подписке IVI;
  • Зона отдыха, пинг-понг, настольный футбол и даже свой кинотеатр.
  • Пакет релокации.

Ссылка на вакансию.

Media Strategist / Стратег (Starlink)

по договоренности
Publicis Groupe Russia

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Решать задачи по анализу и построению стратегий на уровне реальной оцифрованной результативности для бизнеса.

Требования:

  • Опыт самостоятельной разработки медиа стратегий, проведение всесторонней аналитики (медиа, коммуникация, бизнес).

Условия:

  • Работа в направлении стратегической аналитики и бизнес консалтинга по выделенному пулу клиентов;
  • Широкий набор внутренних компетенций и ресурсов для реализации смелых идей любой сложности;
  • ДМС и другие приятные бонусы.

Ссылка на вакансию.

SMM-менеджер

по договоренности
Rutube

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать стратегию позиционирования и продвижения в соцсетях;
  • Создавать контент-план соцсетей исходя из плана маркетинга, акций и создания нового контента, рассказывать о жизни бренда;
  • Разрабатывать спецпроекты внутри соцсетей совместно с отделом контента и маркетинга;
  • Привлекать целевую аудиторию, работая над увеличением количества подписчиков совместно со всей командой маркетинга и контента;
  • Формировать техническое задание команде дизайнеров, креаторам и монтажерам для реализации стратегии и контент-плана;
  • Вести и развивать аккаунт бренда в соцсетях;
  • Расставлять и публиковать контент, реализовывать копирайтинг;
  • Анализировать эффективность коммуникации в аккаунте, подготавливать аналитические записи по приростам.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной/смежной должности от 1 года;
  • Свободное ориентирование в знании алгоритмов соцсетей;
  • Способность творчески и нестандартно мыслить;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Самоорганизованность;
  • Грамотность;
  • Ответственность.

Условия:

  • Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;
  • Работа в команде профессионалов и творческих людей;
  • ДМС;
  • Гибкое начало рабочего дня.

Резюме присылайте Дарье Халмуевой на почту: dkhalmueva@rutube.ru

Исполнительный продюсер креативного маркетинга

по договоренности
Rutube

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Организация и контроль процессов внутри креативного маркетинга;
  • Контроль исполнения и сроков задач;
  • Сбор и обсуждение требований к проектам;
  • Взаимодействие с продюсерами внутренними и внешними по вопросам реализации проекта;
  • Организация фото и видеосъемок согласно ТТ и ТЗ (поиск локации для съемок, поиск команды);
  • Составление и утверждение сметы;
  • Контроль и координация всех отделов креативного маркетинга на всех этапах производства;
  • Загрузка: от 8 до 15-20 проектов в месяц, в зависимости от объема работы департамента креативного маркетинга.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет;
  • Умение управлять приоритетностью задач;
  • Знание документооборота;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Понимание специфики промо и маркетинга;
  • Высокие коммуникативные навыки;
  • Знание кино/промопроизводства.

Условия:

  • Опыт работы над крупнейшем видеосервисом страны;
  • Работа в команде профессионалов и творческих людей;
  • ДМС;
  • Гибкое начало рабочего дня.

Резюме присылайте Ольге Слепченковой на почту: oslepchenkova@rutube.ru

Бренд-менеджер

по договоренности
Газпром-Медиа Холдинг

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка стратегии развития анимационных проектов;
  • Формирование процесса бренд-девелопмента (аналитика, продуктовое видение, концепция, позиционирование, брен- айдентика, стайл-гайд);
  • Разработка маркетингового плана по проектам;
  • Взаимодействие с коммерческим департаментом по реализации маркет-плана;
  • Подготовка презентаций, креативных предложений.

Требования:

  • Опыт работы бренд-менеджером / продакт-менеджером;
  • Опыт разработки и запуска брендов;
  • Опыт в детском маркетинге желателен;
  • Английский язык;
  • Креативность;
  • Коммуникабельность и открытость.

Условия:

  • Полный социальный пакет;
  • ДМС.

Ссылка на вакансию.

Project Manager / Менеджер проектов

от 130 000 до 150 000
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Ведение плана проекта, проведение статусов, встреч, ведение коммуникации с сторонами проектам;
  • Взаимодействие с внутренними и внешними заказчиками, приемка задач и постановка на реализацию;
  • Формализация требований заказчиков, согласование брифов, подготовка предложений;
  • Контроль хода проекта и обеспечение реализации поставленных задач;
  • Расчет бюджета проекта, ведение учета стоимости;
  • Взаимодействие с подрядчиками (преимущественно в сфере разработки ПО и IT-систем);
  • Прием и постановка задач в реализацию, презентация результатов внешним заказчикам;
  • Ведение проектной документации.

Требования:

  • Опыт работы (от 2-х лет) менеджером проектов / бизнес-аналитиком / системным аналитиком;
  • Опыт успешно реализованных проектов;
  • Системное мышление, внимание к деталям и профессиональный подход к делу;
  • Excel для работы с табличными данными на базовом уровне (нужно уметь работать со сводными таблицами и основными функциями);
  • Преимуществом является знание запросов SQL;
  • Знание Jira/Confluence, Scrum, Agile будет преимуществом;
  • Навыки командной работы;
  • Хорошие коммуникативные навыки;
  • Английский язык на уровне деловой корреспонденции, достаточный для чтения профильных материалов.

Условия:

  • Формат работы на выбор: офис в Москве/удаленка/гибрид, гибкое начало рабочего дня;
  • Команда опытных коллег, готовых оказать всестороннюю поддержку, возможность постоянного развития, расширения профессионального кругозора на сложных и интересных проектах;
  • Дружный сплоченный коллектив всех компаний, входящих в группу, высокий уровень корпоративной культуры и институтов.

Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru

Дизайнер

до 100 000
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Верстка многостраничных информационных материалов;
  • Разработка дизайн-макетов, фирменного стиля;
  • Разработка баннеров, инфографики и презентаций;
  • Создание графических элементов для оформления сайта, а также групп компании в социальных сетях.

Требования:

  • Опыт работы графическим дизайнером от 1 года;
  • Хорошее знание графических пакетов: Adobe, Corel Draw и т.д.;
  • Наличие портфолио обязательно!

Условия:

  • Оформление по ТК РФ;
  • Комфортный офис.

Ссылка на вакансию.

Директор по развитию бизнеса

от 200 000 до 300 000
TWIGA Communication Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и привлечение клиентов на услуги всех агентств группы компаний на рынке FMCG;
  • Поиск, установление контактов с ЛПР/ЛВР, развитие теплых и доверительных отношений;
  • Формирование личной стратегии продаж и коммуникаций;
  • Поиск решения под задачи клиента, экспертиза в отрасли;
  • Проведение презентаций продуктов и услуг;
  • Работа с тендерами;
  • Участие в вебинарах, sales-мероприятиях.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Успешный опыт в продажах маркетинговых/диджитал-продуктов от 3-х лет;
  • Готовность к изучению линейки продуктов компании;
  • Опыт работы в Digital/рекламном агентстве более 3-х лет;
  • Развитый нетворкинг на рынке FMCG, собственная база контактов;
  • Опыт участия в тендерах;
  • Опыт выстраивания бизнес-процессов продаж в B2B сфере.

Условия:

  • Возможности для личного и профессионального роста;
  • Полный рабочий день, гибкое начало рабочего дня;
  • Возможен гибридный график работы;
  • Регулярные семинары и тренинги.

Резюме присылайте Татьяне Титовой на почту: titova.t@digitaltwiga.ru

Продакт-маркетолог

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работать в максимальной связке с продактом и участвовать в продуктовых запусках новых фич: планировать ЦА, выбирать каналы и коммуникацию, координировать задачи, оформлять и контролировать запуск, подводить итоги;
  • Вести рекламные кампании как внутри VK, так и вовне: ставить задачи на продвижение, анализировать результаты, корректировать стратегию;
  • Искать пути для роста конверсии по воронке: от привлечения трафика до роста ретеншена;
  • Проводить A/B тесты, исследования с пользователями и многое другое;
  • Взаимодействовать с большим количеством коллег внутри команды и в других отделах «ВКонтакте».

Требования:

  • Опыт работы в продуктовом маркетинге от 2-х лет, желательно в IT-сфере;
  • Умение продвигать продукты, веб-сервисы или приложения;
  • Знание инструментов для онбординга, вовлечения и удержания пользователей в продукте;
  • Уверенные способности анализировать данные, принимать data-driven решения;
  • Способность быстро составлять и проверять гипотезы в различных каналах;
  • Опыт формирования креативов различного формата;
  • Знание инструментов продуктовой и маркетинговой аналитики;
  • Инициативность, желание предлагать идеи для улучшения продуктов и процессов;
  • Умение продуктивно работать в режиме многозадачности;
  • Навык четко ставить задачи, следить за качеством и сроками и аргументировать свою точку зрения.

Условия:

  • Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
  • Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
  • Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
  • Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников.

Ссылка на вакансию.

Руководитель маркетингового направления

по договоренности
VK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Маркетинговое развитие направлений DonationAlerts, DonationAlerts Studio и Boosty;
  • Операционное руководство отделом маркетинга и коммуникаций;
  • Реализация задач по привлечению новых авторов;
  • Совместно с руководителем формирование маркетинговой стратегии, новых вариантов продвижения, поиск креативных подходов;
  • Реализация бюджетных планов;
  • Предполагается активное развитие CRM-направления.

Требования:

  • Опыт работы в роли руководителя маркетингового направления в геймдеве;
  • Понимание принципов продвижения нишевых веб и мобильных проектов (аудитория: авторы и производители контента – блогеры, стримеры, музыканты, фотографы, иллюстраторы);
  • Опыт формирования и реализации многоканальной маркетинговой и коммуникационной стратегии;
  • Опыт успешной реализации спецпроектов по продвижению продуктов;
  • Аналитический склад ума;
  • Высокие коммуникативные скиллы.

Условия:

  • Амбициозные задачи, масштабные проекты и возможности для профессионального роста;
  • Совместные интересы и увлечения: помогаем раскрывать таланты и отлично проводить свободное время;
  • Работа в команде профессионалов из разных сфер, которые всегда готовы поделиться опытом;
  • Программа благополучия: заботимся о здоровье и хорошем самочувствии сотрудников.

Ссылка на вакансию.

New Business Manager

от 150 000
9 Панд

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Поиск и ведение клиента от «первого касания» до этапа передачи клиента аккаунт-менеджеру.

Требования:

  • Опыт работы с базой тендеров;
  • Умение грамотно оценивать запросы заказчика;
  • Умение свободно говорить о финансовой стороне вопроса;
  • Опыт проведения встреч с потенциальными заказчиками;
  • Опыт в участиях в форумах, выставках.

Условия:

  • Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
  • Гибкий рабочий день;
  • Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
  • Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;
  • Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
  • Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
  • 100% оплачиваемый больничный;
  • Оплачиваемые курсы и вебинары.

Ссылка на вакансию.

Продуктовый маркетолог

от 100 000
9 Панд

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Создание и реализация маркетинговой стратегии;
  • Аналитика по продукту с точки зрения пользователя;
  • Анализ рынка и целевой аудитории;
  • Работа с аналитикой сайта и мобильных приложений;
  • Помогать вырабатывать UI стиль продуктов;
  • Работа совместно с нашей продуктовой командой.

Требования:

  • Опыт успешного продвижения сложных B2B/B2C продуктов;
  • Опыт проведения А/B-тестов;
  • Понимание рынка бизнес-приложений;
  • Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег;
  • Огромным плюсом будет опыт вывода продуктов на европейский рынок.

Условия:

  • Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
  • Гибкий рабочий день;
  • Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
  • Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте
  • Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
  • Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
  • 100% оплачиваемый больничный;
  • Оплачиваемые курсы и вебинары.

Ссылка на вакансию.

Менеджер спонсорских проектов

от 100 000
9 Панд

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести спонсорские контракты на всем протяжении сотрудничества;
  • Реализовывать программы активации для спонсорских контрактов во всех каналах коммуникации совместно со смежными отделами (дизайн, креатив, копирайт);
  • Ежедневная работа и коммуникация с представителями спонсируемых активов;
  • Самостоятельно разрабатывать и генерировать креативные идеи активации спонсорских контрактов;
  • Ведение и планирование календаря активаций;
  • Составление отчетности о проделанной работе, оценкой эффективности сотрудничества и проведенных активаций совместно с начальником отдела.

Требования:

  • Опыт работы в партнёрских отделах;
  • Понимание спортивного рынка в России;
  • Отличные коммуникативные способности;
  • Готовность к командировкам;
  • Самостоятельность в принятии решений, готовность их обсуждать и отстаивать, но также умение быть толерантным к мнению и результатам работы коллег.

Условия:

  • Современное креативное пространство с оборудованной комфортной рабочей зоной и зонами отдыха;
  • Гибкий рабочий день;
  • Бесплатные ланчи за счет компании в офисе;
  • Неограниченное количество отличного кофе, чая и прочих приятных вещей для твоего комфорта на рабочем месте;
  • Отсутствие дресс-кода и бюрократии;
  • Отличный коллектив и корпоративные мероприятия;
  • 100% оплачиваемый больничный;
  • Оплачиваемые курсы и вебинары.

Ссылка на вакансию.

SMM-стратег

по договоренности
DIDENOK TEAM

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Разработка и реализация SMM и диджитал-стратегий;
  • Исследование рынка и конкурентов;
  • Выведение аудиторий, Insight, ToV, Big Idea;
  • Формулирование позиционирования;
  • Выбор подходящей стратегии и инструментов продвижения;
  • Копирайтинг в рамках стратегии, отчетов и рекомендации.

Требования:

  • Знание основных количественных и качественных метрик в SMM;
  • Понимание современных механик и трендов в SMM и маркетинге;
  • Умение использовать различные модели и матрицы в стратегиях;
  • Опыт создания и защиты стратегий;
  • Креативный копирайтинг;
  • Опыт на стороне агентства будет преимуществом.

Условия:

  • Компания, свободная от формального подхода к работе;
  • Руководители всегда готовы и очень рады обсудить ваши крутые идеи;
  • Готовы на гибридный график работы;
  • Возможности для профессионального и карьерного развития в компании;
  • Интересные, амбициозные задачи и проекты;
  • Большой, новый и уютный офис;
  • Творческая и профессиональная команда.

Ссылка на вакансию.

Проектный менеджер

по договоренности
S8.Capital

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управление цифровыми витринами «Столото»;
  • Разработка специальные проекты и seasons;
  • Управление трафиком, эффективности конверсий и продаж
  • Работа с командами CRO, аналитики и бренд-менеджерами;
  • Управление проектами по направлению;
  • Организация и проведение тендеров, управление поставщиками.

Требования:

  • Релевантный опыт работы от трёх лет;
  • Опыт управления витрин крупных проектов (от 1 млн DAU);
  • Желателен опыт работы в гейминге или электронной коммерции;
  • Понимание UNIT-экономики и особенностей OMNI;
  • Продвинутые навыки с GA360, AppsFlyer, AppMetrica;
  • Сильная ориентация на коммерческую эффективность;
  • Понимание принципов управления клиентским опытом и CJM;
  • Базовые навыки в области медиаменеджмента и Agile.

Условия:

  • Комфортное рабочее место в «Москва Сити»;
  • Полное техническое обеспечение;
  • Обучение за счёт компании, возможности роста;
  • Прекрасная команда и руководство;
  • Доступ к корпоративному пакету скидок на фитнес-клубы и курсы английского языка.

Ссылка на вакансию.

Product Owner

по договоренности
Ингосстрах

Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Участие в создании новой экосистемы на базе компаний группы ИНГО;
  • Разработка с нуля и улучшение сайта экосистемы;
  • Выполнение задач по улучшению и развитию программы лояльности;
  • Управление командой разработчиков по спринтам (8 человек);
  • Подготовка и актуализация роадмэпа реализации проекта;
  • Постановка и приоритезация фич, управление бэклогом;
  • Построение и улучшение CJM;
  • Исследование рынка, генерация и проверка гипотез;
  • Взаимодействие со смежными подразделениями, подрядчиками и ключевыми стейкхолдерами;
  • Подготовка бизнес и функциональных требований;
  • Постановка задач дизайнерам, разработчикам, архитекторам и тестировщикам, контроль их выполнения.

Требования:

  • Знание и понимание основ страховых и банковских продуктов для физических лиц;
  • Базовые знания SQL, продвинутый пользователь Excel;
  • Навыки подготовки бизнес-требований;
  • Опыт прототипирования и построения CJM;
  • Опыт проведения CX-исследований;
  • Опыт декомпозиции задач на команды разработки и управления бэклогом задач;
  • Опыт разработки digital продуктов;
  • Навыки управления проектами;
  • Знание основ и принципов UX, разработки web-интерфейсов и приложений;
  • Знание и понимание Agile-процессов;
  • Высокий уровень коммуникативных навыков.

Условия:

  • Гибридный график;
  • Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
  • Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
  • Современный и комфортабельный офис.

UХ/UI дизайнер

по договоренности
Ингосстрах

Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Стать частью новой Дизайн-системы, дополнять и расширять её;
  • Проводить конкурентный анализ, формировать гипотезы;
  • Собирать страницы для нового сайта из компонентов, которые уже существуют или создавать новые;
  • Создавать макеты для десктопной и мобильной версии;
  • Работать в тесной связке с другими дизайнерами, UX-аналитиками и Product Manager.

Требования:

  • Уверенное владение инструментом Figma, умеешь работать с компонентами, сетками, auto layouts, стилями;
  • Понимаешь разницу между UX и UI, и что такое UI-kit;
  • Умеешь аргументировать свои дизайн-решения и структурированно презентовать;
  • Имеешь портфолио, хотя бы два проекта (можно учебные), на примере которых можешь пояснить свои решения;
  • Быть проактивным. Если чего-то не знаешь или не понимаешь – не бойся спрашивать, узнавать;
  • Нацелен создавать удобные и понятные интерфейсы для пользователей.

Условия:

  • Гибридный график;
  • Соцпакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
  • Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
  • Современный и комфортабельный офис.

Маркетолог

по договоренности
Ингосстрах

Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка маркетинговой стратегии, формирование маркетинговых идей;
  • Создание рекламного креатива;
  • Запуск рекламных кампаний в интернете;
  • Анализ эффективности маркетинговых мероприятий;
  • Ведение событийного маркетинга;
  • Мониторинг и анализ конкурентов;
  • Работа с дизайнерами при разработке новых интерфейсов;
  • Составление коммуникационных текстов и контента на сайте/в мобильном приложении;
  • Подготовка внутренних презентаций;
  • Подготовка к проведению CRM-кампаний.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Проактивность, инициативность, желание развивать свои навыки и учиться новому;
  • Понимание основ UX/UI;
  • Дизайнерская насмотренность (способность отличить плохой дизайн от хорошего);
  • Опыт работы от 3-х и более лет в маркетинговом отделе или специализированных рекламных агентствах.

Условия:

  • Гибридный график;
  • Соц. пакет (ДМС, скидки от партнеров, льготы на страховые продукты);
  • Возможность совершенствовать себя в корпоративном университете;
  • Современный и комфортабельный офис.

Маркетолог-аналитик

по договоренности
Первый ТВЧ

г. Санкт-Петербург;
Требуемый опыт работы: от 3 до 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Аналитика аудитории телеканалов «Первого ТВЧ» (как собственных, так и дистрибуционных) на основе телеизмерений и данных, предоставляемых исследовательскими компаниями, подготовка аналитических отчетов;
  • Аналитика и расчет прогнозной эффективности рекламных кампаний (прекампейн, посткампейн);
  • Медиапланирование - комплексное планирование рекламных кампаний на ресурсах «Первого ТВЧ» (прямая реклама и интеграции на каналах ТВЧ, digital);
  • Подготовка презентаций для ЦА «рекламодатели». Поиск информации, подбор данных, разработка концепций, информационное наполнение;
  • Подготовка ТЗ для статей, новостей и релизов о рекламном направлении «Первого ТВЧ», поиск рекламных ресурсов для интеграции и промо рекламных инструментов Первого ТВЧ;
  • Аналитика рекламного рынка в медиа: отслеживание и применение актуальной информации, анализ конкурентной среды, SWOT анализ. Мониторинг и аналитика новых рекламных инструментов, в том числе диджитал.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Знание всех рекламных показателей для расчета прекампейн, посткампейн и планирования РК (фактический опыт данных расчетов);
  • Высокий уровень знания MS Office (Excel, Power Point);
  • Опыт составления презентаций в части подготовки информации – социально-демографические характеристики, показатели эффективности, графики и диаграммы;
  • Умение анализировать ситуацию на рынке рекламы, находить и использовать актуальную информацию.
  • Ответственность, самостоятельность, ориентация на результат.

Условия:

  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Возможности для профессионального развития и роста;
  • Интересная работа в дружном, молодом и креативном коллективе.

Ссылка на вакансию.

Руководитель отдела аналитики

по договоренности
Риалвеб

г. Санкт-Петербург.

Задачи:

  • Оптимизировать внутренние процессы отдела;
  • Оптимизировать процессы взаимодействия между отделами и клиентами;
  • Разрабатывать и поддерживать совместно с командой регулярные KPI сотрудников;
  • Разрабатывать план обучающих мероприятий по аналитике внутри компании;
  • Разрабатывать стратегию по развитию аналитических направлений внутри отдела;
  • Принимать участие в клиентских встречах;
  • Совместно с командой проводить стратегические сессии по формированию новых продуктов/услуг внутри отдела (ежеквартально);
  • Генерировать список аналитических услуг для приоритетных клиентов агентства (ежеквартально);
  • Совместно с менеджером проектов приоритизировать задачи внутри отдела;
  • Обеспечивать найм и управление командой;
  • Обеспечивать аналитическое сопровождение клиентов на реселлинге GA360.

Требования:

  • Опыт найма и руководства командой аналитиков от пяти человек;
  • Отличное владение SQL, Python/R Studio;
  • Опыт работы с хранилищем данных (мы используем BigQuery);
  • Опыт работы с инструментами визуализации (Power BI, Tableau, Google Data Studio);
  • Опыт построения систем сквозной аналитики знание инструментов математического анализа и понимание принципов математической статистики.

Условия:

  • Возможность обучения и профессионального развития в рамках отдела и всей компании;
  • Интересные задачи;
  • Понятные и четкие коммуникации, дружелюбные коллеги;
  • Работа в офисе или из дома;
  • Полис ДМС после 1 года работы;
  • Компенсация изучения иностранных языков (английский, французский);
  • Занятия спортом (футбол/йога);
  • Завтраки по утрам;
  • Насыщенная корпоративная жизнь.

Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

Стратег

по договоренности
Риалвеб

Требуемый опыт работы: от 1 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка стратегических продуктов агентства: подготовка креативных брифов, коммуникационных стратегий, платформ бренда;
  • Проведение брифингов с клиентом;
  • Совместная работа с креативной командой: брифинги, ревью;
  • Подготовка и защита презентаций.

Требования:

  • Системное мышление;
  • Знание и понимание трендов в поведении людей, экономике, рекламе;
  • Умение заворачивать стратегии в презентации, идеи – в креативные брифы;
  • Навыки создания и проведения презентаций;
  • Ироничность;
  • Опыт работы от 1 года и наличие кейсов (также рассмотрим выпускников Mads и других школ);
  • Английский: от Upper Intermediate.

Условия:

  • Периодические командировки из Москвы в Санкт-Петербург (и наоборот);
  • ДМС после первого года работы;
  • Обучение;
  • Корпоративный английский;
  • Спорт.

Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

Руководитель группы аналитики

по договоренности
Риалвеб

Требуемый опыт работы: от 3 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поддержка команды и клиентов агентства по вопросам веб-аналитики;
  • Продвинутая настройка отслеживания (Google Tag Manager, Google Analytics, Яндекс.Метрика, AppsFlyer, Firebase и многое другое);
  • Глубокая post-click и post-view аналитика рекламных кампаний;
  • Автоматизация аналитических отчетов и создание дашбордов;
  • Проведение A/B тестирований и продуктового анализа;
  • Построение прогнозных и оптимизационных моделей маркетингового микса;
  • Лидирование команды веб-аналитиков разных грейдов (6 человек);
  • Контроль и развитие сотрудников внутри команды;
  • А также возможность генерировать и реализовывать интересные идеи, узнавать обо всех новинках, которые можно внедрить внутри компании и в компании клиента, разрабатывать собственные инструменты, обучать сотрудников, выступать на конференциях и многое другое.

Требования:

  • Продвинутые знания Excel;
  • Знание HTML, JavaScript, jQuery;
  • Знание SQL (Опыт работы с SQL базами данных. Приоритетнее – Bigquery, Clickhouse);
  • Умение использовать скриптовые языки программирования (R/Py/etc.) для анализа данных и смежных аналитических задач (парсинг, очистка данных и т.д.);
  • Понимание методов математической статистики и умение применять их в конкретных аналитических задачах;
  • Экспертное знание систем веб-аналитики (Google Analytics, Yandex Metrika) и систем мобильной аналитики (Firebase, AppMetrica, AppsFlyer);
  • Высшее образование (желательно, техническое);
  • Сертификат GAIQ будет плюсом;
  • Личностные качества: системное аналитическое мышление, страсть к анализу данных и способность искать новые методы и инструменты для решения новых задач.

Условия:

  • Команда сильных диджитал-специалистов с глубокой экспертизой;
  • Собственные разработки по автоматизации сбора и анализа данных;
  • Возможность проходить тренинги по продуктам, технологиям и инструментам. Тренинги по инструментам партнеров (от «Яндекса», Google и др.);
  • Погружение в обучение по направлениям – контекстная и таргетированная реклама, программатик;
  • Возможность посещения крупных тематических конференций;
  • Индивидуальный план развития;

Резюме присылайте на почту: job@realweb.ru

UX/UI designer SberDevices

по договоренности
Сбер

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Прорабатывать интерфейсы от идеи до передачи в разработку;
  • Проектировать для различных платформ iOS, Android, Web, SmartTV;
  • Ставить задачи на исследования, проверять гипотезы с помощью аналитики и UX-тестов;
  • Проводить ревью вёрстки вместе с разработчиками.

Требования:

  • Умение комплексно смотреть на сложные задачи, но в то же время внимательно прорабатываешь мелкие элементы UI;
  • Опыт работы в продуктовой команде от 3-х лет;
  • Навык работы с ограничениями и дизайн-системой;
  • Умение формулировать гипотезы и участвовать в проведении исследований;
  • Сборка интерактивных прототипов;
  • Навык работаты с компонентами и autolayout'ами в Figma.

Условия:

  • Курсы повышения квалификации несколько раз в год;
  • Возможность посещения (как в качестве слушателя, так и в качестве выступающего) всероссийских и международных IT-конференций;
  • ДМС для сотрудников и скидки на медицинскую страховку для родственников;
  • Большой и комфортный офис со спортзалом, кинозалом, библиотекой, столами для пинг-понга, кафе для сотрудников;
  • Широкий спектр дисконт–программ, скидок и привилегий от компаний-партнеров.

Ссылка на вакансию.

Исполнительный директор / Marketing Team Lead (Умные устройства)

по договоренности
Сбер

Требуемый опыт работы: более 6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вместе с отделами продукта и коммерции анализировать рынок устройств, искать ниши, изучать потребности аудитории. Много решать;
  • Формировать KPP устройств – они много что умеют, но как это упаковать на рынке – решать этому человеку;
  • Развивать партнерства, бандлировать и бандлировать;
  • Разработать стратегию маркетинга продуктовых линеек. Планировать и бюджетировать;
  • Управлять командой маркетинга.

Требования:

  • Исключительно важен релевантный опыт. 7-10 лет в маркетинге. 5+ лет в маркетинге электроники и бытовой техники. Отвечает за марку/линейку продуктов на стороне вендора. 

Условия:

  • Обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию;
  • Реферальная программа для сотрудников;
  • Курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании;
  • Корпоративная пенсионная программа.

Ссылка на вакансию.

Head of SMM

по договоренности
WGG

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Имиджевое сопровождение и продвижение крупных бизнесов (преимущественно производственного сектора) в социальных сетях;
  • Полное погружение в бизнес клиентов и понимание продукта на уровне заказчика;
  • Стратегический аккаунтинг топ-менеджмента (директора, руководители направлений) заказчиков;
  • Продюсирование контента для официальных сообществ заказчиков в соцсетях: разработка контентных стратегий, креативных концепций, проработка смыслов и форматов подачи, самостоятельное написание сложных текстов;
  • Разработка нативных кампаний по продвижению инфоповодов в соцсетях;
  • Управление проектной командой внутри агентства: постановка и контроль задач на дизайн, продвижение, антикризисное реагирование, разработку контента;
  • Участие в создании отчетных и коммерческих презентаций.

Требования:

  • Опыт работы в PR или журналистике;
  • Опыт работы с соцсетями, знание особенностей популярных соцсетей (от TikTok до Linkedin), особенно Telegram;
  • Высокие коммуникативные навыки (экстравертность, проактивность, умение находить общий язык с разными людьми, навыки стрессовых коммуникаций и сложных переговоров, опыт выступлений);
  • Умение писать крутые и цепляющие тексты;
  • Управленческие навыки (умение грамотно ставить задачи и добиваться нужного результата, обучать, вдохновлять и мотивировать команду);
  • Английский язык на высоком уровне;
  • Знание принципов работы фондового рынка;
  • Интерес к макро/микро экономике, новостям бизнеса и корпораций, новостной повестке всех уровней (международная, федеральная, региональная).

Условия:

  • Интересные проекты;
  • Профессиональная кофемашина, бесплатный кофе 24/7 (различные сиропы и альтернативное молоко, как приятный бонус),
  • Горячая пицца и свежие фрукты по пятницам;
  • Командные корпоративы;
  • Лучшие сотрудники раз в год выезжают на корпоративы за границу.

Ссылка на вакансию.

Руководитель отдела диджитал-маркетинга

по договоренности
Mango Office

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Управление отделом диджитал-маркетинга (4 человека);
  • Управление процессом лидогенерации;
  • Развитие и продвижение сайта, анализ трафика, поведенческих показателей, оптимизация работы сайта, создание инструмента продвижения собственных и партнерских IT продуктов;
  • Анализ и сегментация ЦА, продвижение продуктов компании в Интернет;
  • Управление и оптимизация контекстной и таргетированной рекламы, SEO-продвижение;
  • Анализ качества Лидов, коррекция рекламы;
  • Оценка эффективности digital-инструментов и каналов продвижения (качество трафика, воронка продаж, конверсии, стоимости, бюджета, и др.)

Требования:

  • Аналогичный опыт в компаниях, специализирующихся на сложных продуктах для B2B, а также IT, SAAS или Телеком компаниях;
  • Владение Google Ads, Google Analytics, Yandex Direct, Yandex Metrics, Similar Web, Open Stats; настройка сквозной аналитики, маркетинговой отчетности;
  • Точность и внимательность. Стратегическое мышление.

Условия:

  • Комфортный офис и сплоченная команда;
  • Волонтерские мероприятия;
  • Манго Академия;
  • ДМС+стоматология.

Резюме присылайте Царенко Татьяне на почту: t.carenko@mangotele.com

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