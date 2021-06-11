Битва за аккаунтов и поиск digital-профи: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Длительные выходные — отличный повод пересмотреть свою должность и место работы (если есть другие сопутствующие факторы, конечно). Sostav в своей традиционной подборке отраслевых вакансий собрал самые актуальные позиции — например, можно разрабатывать стратегию в TWIGA Communication Group, заниматься digital-планированием в Publicis Groupe Russia или поддерживать медиапроекты в BBDO Moscow.
Account Manager
Publicis Groupe Russia
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость
Москва (ст.м. «Белорусская»)
Задачи:
- Координация операционной работы и ведение документооборота по проектам (FMCG);
- Взаимодействие с клиентом и командой агентства: от получения брифа, организации стратегической работы, до креативной разработки и организации и документарного оформления производства;
- Подготовка регулярной отчетности по выполненным работам за период (ежемесячно), подготовка опреационного статуса по текущим проектам (еженедельно), подготовка финансового статуса (ежемесячно);
- Отслеживание вопросов, связанных с правами на креативные материалы, при необходимости, организация выкупа необходимых прав;
- Составление таймингов и смет по текущим проектам;
- Взаимодействие с другими партнерами клиента в рамка реализации текущих проектов (медийного, SMM, диджитал);
- Взаимодействие с дилерской командой клиента.
Требования:
- Опыт участия в реализации проектов 360;
- Опыт работы в сетевых агентствах будет преимуществом;
- Английский язык – не ниже Upper-Intermediate;
- Понимание финансового документооборота;
- Навыки ведения переговоров;
Условия:
- Возможность получить опыт в лидирующем западном рекламном холдинге;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye
Digital Planner (департамент New Business)
Publicis Groupe Russia
Задачи:
- Подготовка планов для тендеров;
- Составление слайдов для тендеров;
- Участие в презентациях тендера;
- Передача выигранных клиентов в группу по ведению проекта;
- Взаимодействие и контроль проектной команды.
Требования:
- Отличные знания Power Point;
- Знание инструментов digital-маркетинга;
- Опыт подготовки презентаций для клиента;
- Стрессоустойчивость, оперативная реакция на поставленные задачи, умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
- Современный офис в Москве (ст.м. «Белорусская»);
- Гибридный режим работы – можно работать как и из офиса, так и удаленно;
- Возможность карьерного и профессионального роста;
- Доступ к передовым разработкам Publicis Media и возможность применения их на практике;
- Социальный пакет (медицинское страхование, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
- Оформление по ТК;
Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye
Аккаунт Менеджер
PML (Performance Marketing Lab)
Задачи:
- Полноценное самостоятельное ведение клиентов (обработка запросов, организация и проведение встреч и презентаций, обоснование и согласование предложений и результатов работ);
- Выстраивание отношений с клиентами и управление ожиданиями клиента;
- Управление клиентом, контроль бюджета, развитие существующего бизнеса и расширение зон сотрудничества;
- Помощь в составлении брифов (совместно с продавцами) и их дальнейшая обработка;
- Командная работа с баерами, траффиками, продавцами, бухгалтерией и остальными членами команды;
- Ведение CRM;
- Контроль сроков на всех этапах проекта;
- Своевременное информирование клиента о текущей работе, утверждение промежуточных результатов, обсуждение проблем и согласование всех изменений в ходе рекламных кампаний;
- Финальный отчет (презентации и Excel) клиенту, включая аналитику;
- Мониторинг рекламного рынка, отслеживание нововведений, новых исследований, применение этих знаний на практике;
- Подготовка и согласование юридических и финансовых документов по проекту;
- Контроль своевременного закрытие документов и оплаты счетов (клиента и третьих лиц);
Требования:
- Опыт клиентского сервиса в рамках агентства или подрядчика в рекламе;
- Знание digital-инструментов (programmatic, social, О2О и классические медийные размещения), основных видов медианосителей, возможностей использования данных и их эффективности;
- Знание логики работы основных инструментов, ценообразования, правильное применение инструментов;
- Опыт медиапланирования;
- Опыт работы с фармацевтическими клиентами будет преимуществом;
Условия:
- ДМС;
- Молодая дружная команда единомышленников;
- Качественный продукт, с которым приятно работать;
- Фулл-тайм работа в офисе;
- Корпоративный ноутбук;
- Оформление по ТК;
Резюме кандидата ждет Алина Наумова: a.naumova@pml.digital
Менеджер по развитию клиентов
DS1 branding
Санкт-Петербург (БЦ «Бертгольд Центр»)
Обязанности:
- Развитие текущей клиентской базы и активный поиск новых клиентов (с холодными звонками);
- Консультирование существующих и потенциальных клиентов по компетенциям агентства;
- Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента;
- Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты;
- Организация и проведение презентаций компетенций агентства;
- Анализ конкурентной среды;
- Выполнение плана продаж;
- Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж.
Требования:
- Опыт работы в продажах (B2B) не менее двух лет;
- Любовь к продажам – способность закрывать потребности клиента с помощью компетенций агентства с оптимальной рентабельностью;
- Сильные коммуникативные навыки – умение слышать и слушать потенциального клиента, распознавать его потребности, считывать задачи;
- Любовь к аналитике – умение четко составлять отчетность, анализировать полученные результаты и выстраивать дальнейшую стратегию работы в соответствии с ними;
- Понимание основ брендинга будет солидным преимуществом.
Условия:
- Достойный уровень заработной платы;
- Работа с масштабными и интересными проектами;
- Возможности карьерного и финансового роста;
- Оформление по ТК РФ;
Резюме соискателей команда агентства будет ждать на почте: my@dsdone.ru
PR директор (Digital)
Genius Group
Обязанности:
- Создавать и реализовывать PR стратегию;
- Развивать правильное инфополе вокруг компании Genius Group и продуктов;
- Регулярно инициировать публикации о компании в СМИ;
- Мониторить мероприятия и участвовать в них;
- Разрабатывать и проводить собственные мероприятия;
- Придумывать информационно-образовательные проекты для развития рынка;
- Проводить исследования и публиковать их;
- Вести соцсети и Telegram-канал;
- Организовывать участие во всевозможных рейтингах и конкурсах;
- Развивать бренд вместе с командой;
- Создавать сообщество вокруг Genius Group / Pharmatic.
Качества кандидата:
- Уметь «видеть» и «заворачивать» инфоповоды;
- Ясно и четко формулировать свои мысли как устно, так и в переписке;
- Быть серьезным профессионалом в области digital рекламы, понимать рынок и знать ключевых людей на нем;
- Разбираться в терминах и специфике Ad Tech, Programmatic, O2O, CPA и CPI;
- Иметь широкие связи на рекламном digital-рынке в России;
- Разбираться в digital рекламе;
Требования:
- Опыт в области маркетинга, PR, digital рекламе от 4-х лет;
- Наличие базы контактов СМИ;
- Глубокое знание рынка digital рекламы;
- Навыки генерации входящих запросов через PR;
- Умение эффективно работать в меняющейся среде и обстоятельствах, выдерживать сжатые сроки, находить нестандартные решения;
- Высокая коммуникабельность.
Условия:
- Крутая атмосфера и коллектив;
- Большое количество новых знаний и интересных проектов;
- Гибридная модель работы: в основном удаленка, но можно приходить и в офис;
- Оформление по ТК.
Резюме кандидата ждет Анна Аванесова: a.avanesova@geniusgroup.cc
Руководитель по работе с агентствами (digital)
RTB House
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Создавать и развивать доверительные долгосрочные отношения с крупнейшими сетевыми и локальными рекламными агентствами;
- Вести весь цикл сделки по продажам флагманских продуктов компании с рекламными и медийными агентствами;
- Отвечать за развитие и рост агентского бизнеса;
- Проводить высокоуровневые встречи и презентации в качестве digital-эксперта для рекламных агентств;
- Ставить бизнес-цели, разрабатывать план действий по каждому партнеру и обеспечивать его выполнение;
- Участвовать в конференциях, митапах, семинарах и других внешних и внутренних маркетинговых мероприятиях;
- Взаимодействовать с внутренними отделами для решения текущих задач (Country Manager, Sales Enablement specialist, Account Managers и Technical Account Managers);
Требования:
- Опыт работы в продажах: интернет-реклама, programmatic, технологические платформы;
- Знание специфики и структуры рекламного рынка (личные контакты с крупными рекламодателями и рекламными агентствами будет преимуществом);
- Знание основных трендов в digital marketing, понимание принципов работы технологии ретаргетинга;
- Опыт выстраивания и поддержания долгосрочных и эффективных партнерских отношений с клиентами;
- Английский язык – не ниже Upper Intermediate;
Условия:
- Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);
- Оформление по ТК РФ;
- Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;
- Компенсация расходов на изучение иностранного языка
Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com
Digital Account manager / Senior Account manager (Ad Tech, E-commerce, Deep Learning)
RTB House
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Вести проекты крупнейших брендов рынка e-commerce в России, обеспечивая для них первоклассный клиентский сервис;
- Поддерживать регулярный контакт с клиентами путем встреч и day-to-day коммуникации;
- Создавать стратегии ретаргетинга для fashion-индустрии, маркетплейсов, ритейла и рекламы на основе анализа данных и творческого мышления;
- Помогать клиентам с запуском рекламных кампаний, отвечая на их вопросы профессионально и своевременно;
- Работать с отчетностью по результатам и предоставлять идеи по их улучшению.
Требования:
- Опыт работы в сопровождении рекламных кампаний крупных брендов (желательно в Ad Tech, Digital или Performance);
- Высокоразвитые аналитические способности, уметь выделять потребности и основные проблемы клиентов и понимать пути их решения;
- Английский язык – Upper Intermediate и выше;
- Понимание важности качественного клиентского сервиса.
Условия:
- Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);
- Оформление по ТК РФ;
- Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;
- Компенсация расходов на изучение иностранного языка
Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com
Технический менеджер по работе с клиентами
RTB House
Обязанности:
- Мониторинг и анализ эффективности кампаний;
- Техническая интеграция между внутренней системой эмиссии кампании (RTB House) и платформой электронной коммерции клиента;
- Решение технических вопросов, связанных с запуском и проведением кампании;
- Сотрудничество с командой технической поддержки из головного офиса.
Требования:
- Базовые знания HTML и Javascript;
- Иметь опыт работы с инструментами отладки (например, firebug, консоли веб-браузера), Google TM, Google Analytics;
- Более двух лет опыта в онлайн-технологиях, электронной коммерции и/или цифровой рекламе;
- Опыт использования Google Analytics будет преимуществом;
- Сильные аналитические способности;
- Хорошие навыки тайм-менеджмента и внимание к деталям;
- Умение оперативно решать проблемы;
- Английский язык – не ниже Upper Intermediate.
Условия:
- Возможность участвовать в амбициозных проектах в растущей международной организации;
- Возможность работать в одном из самых быстрорастущих секторов интернет-рекламы;
- Дружелюбная атмосфера при работе с динамичным коллективом профессионалов;
Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com
Арт директор/Дизайнер по упаковке
Wellhead
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Задачи:
Разработка дизайна упаковки, фирменного стиля и креативных концепций
Требования:
- Генерирование множества адекватных брифу идей;
- Самостоятельное и высококлассное воплощение этих идей;
- Умение слушать коллег и понимать бриф;
- Владение всеми элементами и софтом, необходимыми в брендинге (типографика, обработка фудстилистических изображений и т.п.)
Условия:
- Практически всегда в 19:00 будете уходить домой, а не на вторую смену (но и приходить к 10);
- Легально;
- Весело и позитивно;
- Быстро;
- С крутейшими и крупнейшими брендами;
- В уверенно себя чувствующем агентстве.
Senior Account Manager
BBDO Moscow
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская»).
Обязанности:
- Проведение переговоров, подготовка презентаций и предложений, проведение встреч с клиентами и подрядчиками, коммуникация day-to-day;
- Ведение проектов 360 (TV, digital, наружная реклама, спецпроекты и т. д.);
- Обработка разовых запросов и проектов клиента;
- Подготовка и согласование необходимой проектной документации, в том числе смет, таймингов, а также ведение текущей отчетности по проектам;
- Постановка задач и контроль исполнения работ подрядчиками;
- Участие в процессе работы над стратегией бренда;
- Общий контроль качества и сроков предоставляемых услуг в рамках проектной деятельности.
Требования:
- Опыт работы в качестве менеджера по работе с клиентами в рекламном агентстве от 3 лет;
- Опыт работы по координации съемочных, ATL и Digital-проектов, разработки рекламных материалов;
- Английский язык – Upper Intermediate;
- Коммуникабельность, умение работать в команде;
- Желание и способность эффективно работать в сжатые сроки.
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Оформление по ТК РФ;
- ДМС;
- График работы с 10:00 до 18:45;
PR manager / руководитель проектов
BBDO Moscow
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская»)
Обязанности:
- Рассылка новостей, пресс-релизов и других информационных материалов;
- Инициирование публикаций в СМИ, общение с журналистами профильных и бизнес-изданий;
- Мониторинг печатных и интернет-изданий;
- Подготовка клиппинг-отчетов для клиента;
- Составление и ведение медиабаз;
- Участие в подготовке и проведении мероприятий для клиентов агентства, в том числе спецпроектов (креативных рассылок и т.д.);
- Участие во внутренних мозговых штурмах и подготовке предложений для потенциальных клиентов;
- Day-to-day коммуникация с командами агентств;
- Ведение проектов клиентов Группы в формате коммуникационного агентства (услуги классического PR, работа с медийным посевом в Instagram, Telegram);
Требования:
- Опыт работы в агентстве или in house на позиции руководителя проектов от 2 лет/опыт в корпоративных коммуникациях от 1 года;
- Абсолютный must-have – умение понятно и четко излагать свои мысли, а также взаимная любовь к своей работе и русскому языку;
- Наличие лояльных контактов в бизнес-изданиях и рекламных СМИ (желательно);
- Знание рынка рекламы, креатива и маркетинговых коммуникаций;
- Английский язык – Upper-Intermediate/Advanced;
Условия:
- Полное соблюдение ТК, социальный пакет включает добровольное медицинское страхование;
- Молодой, дружный коллектив;
- График работы с 10:00 до 18:45;
Стратег
TWIGA Communication Group
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Разработка маркетинговых и коммуникационных стратегий;
- Подготовка аналитических, обзорных материалов;
- Активное обсуждение задач и подходов со всеми внутренними агентствами;
- Брифинг и лидирование кроссфункциональных групп CG и клиентов по вопросам стратегического планирования, консалтинга.
Требования:
- Портфолио с релевантными проектами (аналитика, стратегические разработки);
- Развитые навыки проведения маркетинговых исследований, анализа их результатов, формулировки корректных выводов.
Аккаунт-менеджер
NEBO.digital
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Обработка входящего потока заявок;
- Выстраивание и поддержка долгосрочных отношений с клиентом;
- Постановка, ведение, подготовка отчетности по рекламным кампаниям вверенных клиентов;
- Документооборот, сопровождающий весь цикл работы с клиентом;
Требования:
- Навыки коммуникации, клиентоориентированности и нацеленности на результат;
- Умение выстраивать длительные отношения с клиентом;
- Опыт работы в рекламном агентстве будет большим преимуществом;
Условия:
- График работы: 5/2 (10:00-19:00);
- Оформление по ТК РФ;
- Полностью белая ЗП;
- Уровень дохода обсуждается индивидуально;
Резюме присылайте на почту: hr@nebo.digital