Битва за аккаунтов и поиск digital-профи: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Длительные выходные — отличный повод пересмотреть свою должность и место работы (если есть другие сопутствующие факторы, конечно). Sostav в своей традиционной подборке отраслевых вакансий собрал самые актуальные позиции — например, можно разрабатывать стратегию в TWIGA Communication Group, заниматься digital-планированием в Publicis Groupe Russia или поддерживать медиапроекты в BBDO Moscow.

Account Manager по договоренности Publicis Groupe Russia Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость

Москва (ст.м. «Белорусская»)



Задачи: Координация операционной работы и ведение документооборота по проектам (FMCG);

Взаимодействие с клиентом и командой агентства: от получения брифа, организации стратегической работы, до креативной разработки и организации и документарного оформления производства;

Подготовка регулярной отчетности по выполненным работам за период (ежемесячно), подготовка опреационного статуса по текущим проектам (еженедельно), подготовка финансового статуса (ежемесячно);

Отслеживание вопросов, связанных с правами на креативные материалы, при необходимости, организация выкупа необходимых прав;

Составление таймингов и смет по текущим проектам;

Взаимодействие с другими партнерами клиента в рамка реализации текущих проектов (медийного, SMM, диджитал);

Взаимодействие с дилерской командой клиента. Требования: Опыт участия в реализации проектов 360;

Опыт работы в сетевых агентствах будет преимуществом;

Английский язык – не ниже Upper-Intermediate;

Понимание финансового документооборота;

Навыки ведения переговоров; Условия: Возможность получить опыт в лидирующем западном рекламном холдинге;

Возможность карьерного и профессионального роста;

Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании); Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye

Digital Planner (департамент New Business) по договоренности Publicis Groupe Russia Задачи: Подготовка планов для тендеров;

Составление слайдов для тендеров;

Участие в презентациях тендера;

Передача выигранных клиентов в группу по ведению проекта;

Взаимодействие и контроль проектной команды. Требования: Отличные знания Power Point;

Знание инструментов digital-маркетинга;

Опыт подготовки презентаций для клиента;

Стрессоустойчивость, оперативная реакция на поставленные задачи, умение работать в режиме многозадачности. Условия: Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;

Современный офис в Москве (ст.м. «Белорусская»);

Гибридный режим работы – можно работать как и из офиса, так и удаленно;

Возможность карьерного и профессионального роста;

Доступ к передовым разработкам Publicis Media и возможность применения их на практике;

Социальный пакет (медицинское страхование, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);

Оформление по ТК; Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye

Аккаунт Менеджер по договоренности PML (Performance Marketing Lab) Задачи: Полноценное самостоятельное ведение клиентов (обработка запросов, организация и проведение встреч и презентаций, обоснование и согласование предложений и результатов работ);

Выстраивание отношений с клиентами и управление ожиданиями клиента;

Управление клиентом, контроль бюджета, развитие существующего бизнеса и расширение зон сотрудничества;

Помощь в составлении брифов (совместно с продавцами) и их дальнейшая обработка;

Командная работа с баерами, траффиками, продавцами, бухгалтерией и остальными членами команды;

Ведение CRM;

Контроль сроков на всех этапах проекта;

Своевременное информирование клиента о текущей работе, утверждение промежуточных результатов, обсуждение проблем и согласование всех изменений в ходе рекламных кампаний;

Финальный отчет (презентации и Excel) клиенту, включая аналитику;

Мониторинг рекламного рынка, отслеживание нововведений, новых исследований, применение этих знаний на практике;

Подготовка и согласование юридических и финансовых документов по проекту;

Контроль своевременного закрытие документов и оплаты счетов (клиента и третьих лиц); Требования: Опыт клиентского сервиса в рамках агентства или подрядчика в рекламе;

Знание digital-инструментов (programmatic, social, О2О и классические медийные размещения), основных видов медианосителей, возможностей использования данных и их эффективности;

Знание логики работы основных инструментов, ценообразования, правильное применение инструментов;

Опыт медиапланирования;

Опыт работы с фармацевтическими клиентами будет преимуществом; Условия: ДМС;

Молодая дружная команда единомышленников;

Качественный продукт, с которым приятно работать;

Фулл-тайм работа в офисе;

Корпоративный ноутбук;

Оформление по ТК; Резюме кандидата ждет Алина Наумова: a.naumova@pml.digital

Менеджер по развитию клиентов по договоренности DS1 branding Санкт-Петербург (БЦ «Бертгольд Центр») Обязанности: Развитие текущей клиентской базы и активный поиск новых клиентов (с холодными звонками);

Консультирование существующих и потенциальных клиентов по компетенциям агентства;

Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента;

Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты;

Организация и проведение презентаций компетенций агентства;

Анализ конкурентной среды;

Выполнение плана продаж;

Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж. Требования: Опыт работы в продажах (B2B) не менее двух лет;

Любовь к продажам – способность закрывать потребности клиента с помощью компетенций агентства с оптимальной рентабельностью;

Сильные коммуникативные навыки – умение слышать и слушать потенциального клиента, распознавать его потребности, считывать задачи;

Любовь к аналитике – умение четко составлять отчетность, анализировать полученные результаты и выстраивать дальнейшую стратегию работы в соответствии с ними;

Понимание основ брендинга будет солидным преимуществом. Условия: Достойный уровень заработной платы;

Работа с масштабными и интересными проектами;

Возможности карьерного и финансового роста;

Оформление по ТК РФ; Резюме соискателей команда агентства будет ждать на почте: my@dsdone.ru

PR директор (Digital) от 100 000 Genius Group Обязанности: Создавать и реализовывать PR стратегию;

Развивать правильное инфополе вокруг компании Genius Group и продуктов;

Регулярно инициировать публикации о компании в СМИ;

Мониторить мероприятия и участвовать в них;

Разрабатывать и проводить собственные мероприятия;

Придумывать информационно-образовательные проекты для развития рынка;

Проводить исследования и публиковать их;

Вести соцсети и Telegram-канал;

Организовывать участие во всевозможных рейтингах и конкурсах;

Развивать бренд вместе с командой;

Создавать сообщество вокруг Genius Group / Pharmatic. Качества кандидата: Уметь «видеть» и «заворачивать» инфоповоды;

Ясно и четко формулировать свои мысли как устно, так и в переписке;

Быть серьезным профессионалом в области digital рекламы, понимать рынок и знать ключевых людей на нем;

Разбираться в терминах и специфике Ad Tech, Programmatic, O2O, CPA и CPI;

Иметь широкие связи на рекламном digital-рынке в России;

Разбираться в digital рекламе; Требования: Опыт в области маркетинга, PR, digital рекламе от 4-х лет;

Наличие базы контактов СМИ;

Глубокое знание рынка digital рекламы;

Навыки генерации входящих запросов через PR;

Умение эффективно работать в меняющейся среде и обстоятельствах, выдерживать сжатые сроки, находить нестандартные решения;

Высокая коммуникабельность. Условия: Крутая атмосфера и коллектив;

Большое количество новых знаний и интересных проектов;

Гибридная модель работы: в основном удаленка, но можно приходить и в офис;

Оформление по ТК. Резюме кандидата ждет Анна Аванесова: a.avanesova@geniusgroup.cc

Руководитель по работе с агентствами (digital) от 300 000 RTB House Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день



Обязанности: Создавать и развивать доверительные долгосрочные отношения с крупнейшими сетевыми и локальными рекламными агентствами;

Вести весь цикл сделки по продажам флагманских продуктов компании с рекламными и медийными агентствами;

Отвечать за развитие и рост агентского бизнеса;

Проводить высокоуровневые встречи и презентации в качестве digital-эксперта для рекламных агентств;

Ставить бизнес-цели, разрабатывать план действий по каждому партнеру и обеспечивать его выполнение;

Участвовать в конференциях, митапах, семинарах и других внешних и внутренних маркетинговых мероприятиях;

Взаимодействовать с внутренними отделами для решения текущих задач (Country Manager, Sales Enablement specialist, Account Managers и Technical Account Managers); Требования: Опыт работы в продажах: интернет-реклама, programmatic, технологические платформы;

Знание специфики и структуры рекламного рынка (личные контакты с крупными рекламодателями и рекламными агентствами будет преимуществом);

Знание основных трендов в digital marketing, понимание принципов работы технологии ретаргетинга;

Опыт выстраивания и поддержания долгосрочных и эффективных партнерских отношений с клиентами;

Английский язык – не ниже Upper Intermediate; Условия: Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);

Оформление по ТК РФ;

Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;

Компенсация расходов на изучение иностранного языка Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Digital Account manager / Senior Account manager (Ad Tech, E-commerce, Deep Learning) по договоренности RTB House Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день Обязанности: Вести проекты крупнейших брендов рынка e-commerce в России, обеспечивая для них первоклассный клиентский сервис;

Поддерживать регулярный контакт с клиентами путем встреч и day-to-day коммуникации;

Создавать стратегии ретаргетинга для fashion-индустрии, маркетплейсов, ритейла и рекламы на основе анализа данных и творческого мышления;

Помогать клиентам с запуском рекламных кампаний, отвечая на их вопросы профессионально и своевременно;

Работать с отчетностью по результатам и предоставлять идеи по их улучшению. Требования: Опыт работы в сопровождении рекламных кампаний крупных брендов (желательно в Ad Tech, Digital или Performance);

Высокоразвитые аналитические способности, уметь выделять потребности и основные проблемы клиентов и понимать пути их решения;

Английский язык – Upper Intermediate и выше;

Понимание важности качественного клиентского сервиса. Условия: Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);

Оформление по ТК РФ;

Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;

Компенсация расходов на изучение иностранного языка Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Технический менеджер по работе с клиентами по договоренности RTB House Обязанности: Мониторинг и анализ эффективности кампаний;

Техническая интеграция между внутренней системой эмиссии кампании (RTB House) и платформой электронной коммерции клиента;

Решение технических вопросов, связанных с запуском и проведением кампании;

Сотрудничество с командой технической поддержки из головного офиса. Требования: Базовые знания HTML и Javascript;

Иметь опыт работы с инструментами отладки (например, firebug, консоли веб-браузера), Google TM, Google Analytics;

Более двух лет опыта в онлайн-технологиях, электронной коммерции и/или цифровой рекламе;

Опыт использования Google Analytics будет преимуществом;

Сильные аналитические способности;

Хорошие навыки тайм-менеджмента и внимание к деталям;

Умение оперативно решать проблемы;

Английский язык – не ниже Upper Intermediate. Условия: Возможность участвовать в амбициозных проектах в растущей международной организации;

Возможность работать в одном из самых быстрорастущих секторов интернет-рекламы;

Дружелюбная атмосфера при работе с динамичным коллективом профессионалов; Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Арт директор/Дизайнер по упаковке от 100 000 до 150 000 руб. до вычета налогов Wellhead Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день Задачи:

Разработка дизайна упаковки, фирменного стиля и креативных концепций Требования: Генерирование множества адекватных брифу идей;

Самостоятельное и высококлассное воплощение этих идей;

Умение слушать коллег и понимать бриф;

Владение всеми элементами и софтом, необходимыми в брендинге (типографика, обработка фудстилистических изображений и т.п.) Условия: Практически всегда в 19:00 будете уходить домой, а не на вторую смену (но и приходить к 10);

Легально;

Весело и позитивно;

Быстро;

С крутейшими и крупнейшими брендами;

В уверенно себя чувствующем агентстве.

Senior Account Manager по договоренности BBDO Moscow Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская»). Обязанности: Проведение переговоров, подготовка презентаций и предложений, проведение встреч с клиентами и подрядчиками, коммуникация day-to-day;

Ведение проектов 360 (TV, digital, наружная реклама, спецпроекты и т. д.);

Обработка разовых запросов и проектов клиента;

Подготовка и согласование необходимой проектной документации, в том числе смет, таймингов, а также ведение текущей отчетности по проектам;

Постановка задач и контроль исполнения работ подрядчиками;

Участие в процессе работы над стратегией бренда;

Общий контроль качества и сроков предоставляемых услуг в рамках проектной деятельности. Требования: Опыт работы в качестве менеджера по работе с клиентами в рекламном агентстве от 3 лет;

Опыт работы по координации съемочных, ATL и Digital-проектов, разработки рекламных материалов;

Английский язык – Upper Intermediate;

Коммуникабельность, умение работать в команде;

Желание и способность эффективно работать в сжатые сроки. Условия: Заработная плата по результатам собеседования;

Оформление по ТК РФ;

ДМС;

График работы с 10:00 до 18:45;

PR manager / руководитель проектов по договоренности BBDO Moscow Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская») Обязанности: Рассылка новостей, пресс-релизов и других информационных материалов;

Инициирование публикаций в СМИ, общение с журналистами профильных и бизнес-изданий;

Мониторинг печатных и интернет-изданий;

Подготовка клиппинг-отчетов для клиента;

Составление и ведение медиабаз;

Участие в подготовке и проведении мероприятий для клиентов агентства, в том числе спецпроектов (креативных рассылок и т.д.);

Участие во внутренних мозговых штурмах и подготовке предложений для потенциальных клиентов;

Day-to-day коммуникация с командами агентств;

Ведение проектов клиентов Группы в формате коммуникационного агентства (услуги классического PR, работа с медийным посевом в Instagram, Telegram); Требования: Опыт работы в агентстве или in house на позиции руководителя проектов от 2 лет/опыт в корпоративных коммуникациях от 1 года;

Абсолютный must-have – умение понятно и четко излагать свои мысли, а также взаимная любовь к своей работе и русскому языку;

Наличие лояльных контактов в бизнес-изданиях и рекламных СМИ (желательно);

Знание рынка рекламы, креатива и маркетинговых коммуникаций;

Английский язык – Upper-Intermediate/Advanced; Условия: Полное соблюдение ТК, социальный пакет включает добровольное медицинское страхование;

Молодой, дружный коллектив;

График работы с 10:00 до 18:45;

Стратег до 200 000 TWIGA Communication Group Полная занятость, полный день Обязанности: Разработка маркетинговых и коммуникационных стратегий;

Подготовка аналитических, обзорных материалов;

Активное обсуждение задач и подходов со всеми внутренними агентствами;

Брифинг и лидирование кроссфункциональных групп CG и клиентов по вопросам стратегического планирования, консалтинга. Требования: Портфолио с релевантными проектами (аналитика, стратегические разработки);

Развитые навыки проведения маркетинговых исследований, анализа их результатов, формулировки корректных выводов.