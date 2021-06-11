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11.06.2021 в 19:00

Битва за аккаунтов и поиск digital-профи: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе, пишите на vacancy@sostav.ru

Длительные выходные — отличный повод пересмотреть свою должность и место работы (если есть другие сопутствующие факторы, конечно). Sostav в своей традиционной подборке отраслевых вакансий собрал самые актуальные позиции — например, можно разрабатывать стратегию в TWIGA Communication Group, заниматься digital-планированием в Publicis Groupe Russia или поддерживать медиапроекты в BBDO Moscow.

Account Manager

по договоренности
Publicis Groupe Russia

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость
Москва (ст.м. «Белорусская»)

Задачи:

  • Координация операционной работы и ведение документооборота по проектам (FMCG);
  • Взаимодействие с клиентом и командой агентства: от получения брифа, организации стратегической работы, до креативной разработки и организации и документарного оформления производства;
  • Подготовка регулярной отчетности по выполненным работам за период (ежемесячно), подготовка опреационного статуса по текущим проектам (еженедельно), подготовка финансового статуса (ежемесячно);
  • Отслеживание вопросов, связанных с правами на креативные материалы, при необходимости, организация выкупа необходимых прав;
  • Составление таймингов и смет по текущим проектам;
  • Взаимодействие с другими партнерами клиента в рамка реализации текущих проектов (медийного, SMM, диджитал);
  • Взаимодействие с дилерской командой клиента.

Требования:

  • Опыт участия в реализации проектов 360;
  • Опыт работы в сетевых агентствах будет преимуществом;
  • Английский язык – не ниже Upper-Intermediate;
  • Понимание финансового документооборота;
  • Навыки ведения переговоров;

Условия:

  • Возможность получить опыт в лидирующем западном рекламном холдинге;
  • Возможность карьерного и профессионального роста;
  • Социальный пакет (медицинское страхование, страхование жизни, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);

Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye

Digital Planner (департамент New Business)

по договоренности
Publicis Groupe Russia

Задачи:

  • Подготовка планов для тендеров;
  • Составление слайдов для тендеров;
  • Участие в презентациях тендера;
  • Передача выигранных клиентов в группу по ведению проекта;
  • Взаимодействие и контроль проектной команды.

Требования:

  • Отличные знания Power Point;
  • Знание инструментов digital-маркетинга;
  • Опыт подготовки презентаций для клиента;
  • Стрессоустойчивость, оперативная реакция на поставленные задачи, умение работать в режиме многозадачности. 

Условия:

  • Работа в лидирующем западном рекламном холдинге;
  • Современный офис в Москве (ст.м. «Белорусская»);
  • Гибридный режим работы – можно работать как и из офиса, так и удаленно;
  • Возможность карьерного и профессионального роста;
  • Доступ к передовым разработкам Publicis Media и возможность применения их на практике;
  • Социальный пакет (медицинское страхование, занятия йогой в офисе, возможность изучения иностранных языков в офисе компании);
  • Оформление по ТК;

Резюме соискателя ждет Talent Acquisition Specialist агентства Александра, telegram: @de_lancye

Аккаунт Менеджер

по договоренности
PML (Performance Marketing Lab)

Задачи:

  • Полноценное самостоятельное ведение клиентов (обработка запросов, организация и проведение встреч и презентаций, обоснование и согласование предложений и результатов работ);
  • Выстраивание отношений с клиентами и управление ожиданиями клиента;
  • Управление клиентом, контроль бюджета, развитие существующего бизнеса и расширение зон сотрудничества;
  • Помощь в составлении брифов (совместно с продавцами) и их дальнейшая обработка;
  • Командная работа с баерами, траффиками, продавцами, бухгалтерией и остальными членами команды;
  • Ведение CRM;
  • Контроль сроков на всех этапах проекта;
  • Своевременное информирование клиента о текущей работе, утверждение промежуточных результатов, обсуждение проблем и согласование всех изменений в ходе рекламных кампаний;
  • Финальный отчет (презентации и Excel) клиенту, включая аналитику;
  • Мониторинг рекламного рынка, отслеживание нововведений, новых исследований, применение этих знаний на практике;
  • Подготовка и согласование юридических и финансовых документов по проекту;
  • Контроль своевременного закрытие документов и оплаты счетов (клиента и третьих лиц);

Требования: 

  • Опыт клиентского сервиса в рамках агентства или подрядчика в рекламе;
  • Знание digital-инструментов (programmatic, social, О2О и классические медийные размещения), основных видов медианосителей, возможностей использования данных и их эффективности;
  • Знание логики работы основных инструментов, ценообразования, правильное применение инструментов;
  • Опыт медиапланирования;
  • Опыт работы с фармацевтическими клиентами будет преимуществом;

Условия:

  • ДМС;
  • Молодая дружная команда единомышленников;
  • Качественный продукт, с которым приятно работать;
  • Фулл-тайм работа в офисе;
  • Корпоративный ноутбук;
  • Оформление по ТК;

Резюме кандидата ждет Алина Наумова: a.naumova@pml.digital

Менеджер по развитию клиентов

по договоренности
DS1 branding

Санкт-Петербург (БЦ «Бертгольд Центр»)

Обязанности: 

  • Развитие текущей клиентской базы и активный поиск новых клиентов (с холодными звонками); 
  • Консультирование существующих и потенциальных клиентов по компетенциям агентства; 
  • Подготовка коммерческих предложений по брифу клиента; 
  • Заключение контрактов и соглашений с максимальной ориентацией на цифровые результаты; 
  • Организация и проведение презентаций компетенций агентства; 
  • Анализ конкурентной среды; 
  • Выполнение плана продаж; 
  • Использование действующих и внедрение новых инструментов для развития продаж. 

Требования: 

  • Опыт работы в продажах (B2B) не менее двух лет; 
  • Любовь к продажам – способность закрывать потребности клиента с помощью компетенций агентства с оптимальной рентабельностью; 
  • Сильные коммуникативные навыки – умение слышать и слушать потенциального клиента, распознавать его потребности, считывать задачи; 
  • Любовь к аналитике – умение четко составлять отчетность, анализировать полученные результаты и выстраивать дальнейшую стратегию работы в соответствии с ними; 
  • Понимание основ брендинга будет солидным преимуществом.

Условия:

  • Достойный уровень заработной платы; 
  • Работа с масштабными и интересными проектами; 
  • Возможности карьерного и финансового роста; 
  • Оформление по ТК РФ;  

Резюме соискателей команда агентства будет ждать на почте: my@dsdone.ru

PR директор (Digital)

от 100 000
Genius Group

Обязанности: 

  • Создавать и реализовывать PR стратегию;  
  • Развивать правильное инфополе вокруг компании Genius Group и продуктов;
  • Регулярно инициировать публикации о компании в СМИ;
  • Мониторить мероприятия и участвовать в них;
  • Разрабатывать и проводить собственные мероприятия;
  • Придумывать информационно-образовательные проекты для развития рынка;
  • Проводить исследования и публиковать их;
  • Вести соцсети и Telegram-канал;
  • Организовывать участие во всевозможных рейтингах и конкурсах;
  • Развивать бренд вместе с командой;
  • Создавать сообщество вокруг Genius Group / Pharmatic.

Качества кандидата: 

  • Уметь «видеть» и «заворачивать» инфоповоды;
  • Ясно и четко формулировать свои мысли как устно, так и в переписке;
  • Быть серьезным профессионалом в области digital рекламы, понимать рынок и знать ключевых людей на нем;
  • Разбираться в терминах и специфике Ad Tech, Programmatic, O2O, CPA и CPI;
  • Иметь широкие связи на рекламном digital-рынке в России;
  • Разбираться в digital рекламе;

Требования:

  • Опыт в области маркетинга, PR, digital рекламе от 4-х лет;
  • Наличие базы контактов СМИ;
  • Глубокое знание рынка digital рекламы;
  • Навыки генерации входящих запросов через PR;
  • Умение эффективно работать в меняющейся среде и обстоятельствах, выдерживать сжатые сроки, находить нестандартные решения;
  • Высокая коммуникабельность.

Условия:

  • Крутая атмосфера и коллектив;
  • Большое количество новых знаний и интересных проектов;
  • Гибридная модель работы: в основном удаленка, но можно приходить и в офис;
  • Оформление по ТК.

Резюме кандидата ждет Анна Аванесова: a.avanesova@geniusgroup.cc

Руководитель по работе с агентствами (digital)

от 300 000
RTB House

Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Создавать и развивать доверительные долгосрочные отношения с крупнейшими сетевыми и локальными рекламными агентствами;
  • Вести весь цикл сделки по продажам флагманских продуктов компании с рекламными и медийными агентствами;
  • Отвечать за развитие и рост агентского бизнеса;
  • Проводить высокоуровневые встречи и презентации в качестве digital-эксперта для рекламных агентств;
  • Ставить бизнес-цели, разрабатывать план действий по каждому партнеру и обеспечивать его выполнение;
  • Участвовать в конференциях, митапах, семинарах и других внешних и внутренних маркетинговых мероприятиях;
  • Взаимодействовать с внутренними отделами для решения текущих задач (Country Manager, Sales Enablement specialist, Account Managers и Technical Account Managers);

Требования:

  • Опыт работы в продажах: интернет-реклама, programmatic, технологические платформы;
  • Знание специфики и структуры рекламного рынка (личные контакты с крупными рекламодателями и рекламными агентствами будет преимуществом);
  • Знание основных трендов в digital marketing, понимание принципов работы технологии ретаргетинга;
  • Опыт выстраивания и поддержания долгосрочных и эффективных партнерских отношений с клиентами;
  • Английский язык – не ниже Upper Intermediate;

Условия:

  • Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);
  • Оформление по ТК РФ;
  • Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;
  • Компенсация расходов на изучение иностранного языка

Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Digital Account manager / Senior Account manager (Ad Tech, E-commerce, Deep Learning)

по договоренности
RTB House

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Вести проекты крупнейших брендов рынка e-commerce в России, обеспечивая для них первоклассный клиентский сервис;
  • Поддерживать регулярный контакт с клиентами путем встреч и day-to-day коммуникации;
  • Создавать стратегии ретаргетинга для fashion-индустрии, маркетплейсов, ритейла и рекламы на основе анализа данных и творческого мышления;
  • Помогать клиентам с запуском рекламных кампаний, отвечая на их вопросы профессионально и своевременно;
  • Работать с отчетностью по результатам и предоставлять идеи по их улучшению.

Требования:

  • Опыт работы в сопровождении рекламных кампаний крупных брендов (желательно в Ad Tech, Digital или Performance);
  • Высокоразвитые аналитические способности, уметь выделять потребности и основные проблемы клиентов и понимать пути их решения;
  • Английский язык – Upper Intermediate и выше;
  • Понимание важности качественного клиентского сервиса.

Условия:

  • Уровень оклада выше рыночного (стимулирующая и мотивирующая система бонусов);
  • Оформление по ТК РФ;
  • Компенсация расходов на мобильную связь и интернет;
  • Компенсация расходов на изучение иностранного языка

 

Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Технический менеджер по работе с клиентами

по договоренности
RTB House

Обязанности:

  • Мониторинг и анализ эффективности кампаний;
  • Техническая интеграция между внутренней системой эмиссии кампании (RTB House) и платформой электронной коммерции клиента;
  • Решение технических вопросов, связанных с запуском и проведением кампании;
  • Сотрудничество с командой технической поддержки из головного офиса.

Требования:

  • Базовые знания HTML и Javascript;
  • Иметь опыт работы с инструментами отладки (например, firebug, консоли веб-браузера), Google TM, Google Analytics;
  • Более двух лет опыта в онлайн-технологиях, электронной коммерции и/или цифровой рекламе;
  • Опыт использования Google Analytics будет преимуществом;
  • Сильные аналитические способности;
  • Хорошие навыки тайм-менеджмента и внимание к деталям;
  • Умение оперативно решать проблемы;
  • Английский язык – не ниже Upper Intermediate.

Условия:

  • Возможность участвовать в амбициозных проектах в растущей международной организации;
  • Возможность работать в одном из самых быстрорастущих секторов интернет-рекламы;
  • Дружелюбная атмосфера при работе с динамичным коллективом профессионалов;

Резюме кандидата ждет Захар Козырев: zakhar.kozyrev@rtbhouse.com

Арт директор/Дизайнер по упаковке

от 100 000 до 150 000 руб. до вычета налогов
Wellhead

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Задачи:
Разработка дизайна упаковки, фирменного стиля и креативных концепций

Требования:

  • Генерирование множества адекватных брифу идей;
  • Самостоятельное и высококлассное воплощение этих идей;
  • Умение слушать коллег и понимать бриф;
  • Владение всеми элементами и софтом, необходимыми в брендинге (типографика, обработка фудстилистических изображений и т.п.)

Условия:

  • Практически всегда в 19:00 будете уходить домой, а не на вторую смену (но и приходить к 10);
  • Легально;
  • Весело и позитивно;
  • Быстро;
  • С крутейшими и крупнейшими брендами;
  • В уверенно себя чувствующем агентстве.

Senior Account Manager

по договоренности
BBDO Moscow

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская»).

Обязанности:

  • Проведение переговоров, подготовка презентаций и предложений, проведение встреч с клиентами и подрядчиками, коммуникация day-to-day;
  • Ведение проектов 360 (TV, digital, наружная реклама, спецпроекты и т. д.);
  • Обработка разовых запросов и проектов клиента;
  • Подготовка и согласование необходимой проектной документации, в том числе смет, таймингов, а также ведение текущей отчетности по проектам;
  • Постановка задач и контроль исполнения работ подрядчиками;
  • Участие в процессе работы над стратегией бренда;
  • Общий контроль качества и сроков предоставляемых услуг в рамках проектной деятельности.

Требования:

  • Опыт работы в качестве менеджера по работе с клиентами в рекламном агентстве от 3 лет;
  • Опыт работы по координации съемочных, ATL и Digital-проектов, разработки рекламных материалов;
  • Английский язык – Upper Intermediate;
  • Коммуникабельность, умение работать в команде;
  • Желание и способность эффективно работать в сжатые сроки.

Условия:

  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Оформление по ТК РФ;
  • ДМС;
  • График работы с 10:00 до 18:45;

PR manager / руководитель проектов

по договоренности
BBDO Moscow

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва (ст.м. «Павелецкая», ст.м. «Пролетарская»)

Обязанности:

  • Рассылка новостей, пресс-релизов и других информационных материалов;
  • Инициирование публикаций в СМИ, общение с журналистами профильных и бизнес-изданий;
  • Мониторинг печатных и интернет-изданий;
  • Подготовка клиппинг-отчетов для клиента;
  • Составление и ведение медиабаз;
  • Участие в подготовке и проведении мероприятий для клиентов агентства, в том числе спецпроектов (креативных рассылок и т.д.);
  • Участие во внутренних мозговых штурмах и подготовке предложений для потенциальных клиентов;
  • Day-to-day коммуникация с командами агентств;
  • Ведение проектов клиентов Группы в формате коммуникационного агентства (услуги классического PR, работа с медийным посевом в Instagram, Telegram);

Требования:

  • Опыт работы в агентстве или in house на позиции руководителя проектов от 2 лет/опыт в корпоративных коммуникациях от 1 года;
  • Абсолютный must-have – умение понятно и четко излагать свои мысли, а также взаимная любовь к своей работе и русскому языку;
  • Наличие лояльных контактов в бизнес-изданиях и рекламных СМИ (желательно);
  • Знание рынка рекламы, креатива и маркетинговых коммуникаций;
  • Английский язык – Upper-Intermediate/Advanced;

Условия:

  • Полное соблюдение ТК, социальный пакет включает добровольное медицинское страхование;
  • Молодой, дружный коллектив;
  • График работы с 10:00 до 18:45;

Стратег

до 200 000
TWIGA Communication Group

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Разработка маркетинговых и коммуникационных стратегий;
  • Подготовка аналитических, обзорных материалов;
  • Активное обсуждение задач и подходов со всеми внутренними агентствами;
  • Брифинг и лидирование кроссфункциональных групп CG и клиентов по вопросам стратегического планирования, консалтинга.

Требования:

  • Портфолио с релевантными проектами (аналитика, стратегические разработки);
  • Развитые навыки проведения маркетинговых исследований, анализа их результатов, формулировки корректных выводов.

Аккаунт-менеджер

по договоренности
NEBO.digital

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Обработка входящего потока заявок;
  • Выстраивание и поддержка долгосрочных отношений с клиентом;
  • Постановка, ведение, подготовка отчетности по рекламным кампаниям вверенных клиентов;
  • Документооборот, сопровождающий весь цикл работы с клиентом;

Требования:

  • Навыки коммуникации, клиентоориентированности и нацеленности на результат;
  • Умение выстраивать длительные отношения с клиентом;
  • Опыт работы в рекламном агентстве будет большим преимуществом;

Условия:

  • График работы: 5/2 (10:00-19:00);
  • Оформление по ТК РФ;
  • Полностью белая ЗП;
  • Уровень дохода обсуждается индивидуально;

Резюме присылайте на почту: hr@nebo.digital

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