От менеджеров до креаторов: обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

«Ривелти» - агентство, работающее в сфере визуальных коммуникаций для бизнеса. Занимаемся производством корпоративных и документальных фильмов, рекламных видеороликов, созданием компьютерной графики, разработкой дизайна, реализацией проектов корпоративного телевидения, консалтингом и аудитом интранета.

В свою команду мы ищем маркетолога, который поможет в продвижении наших продуктов.

Что делать:

разрабатывать и внедрять стратегическое планирование продвижения услуг агентства;

придумывать и реализовывать маркетинговые активности;

анализировать целевую аудиторию, работать с ней по digital каналам;

находить новые рекламные форматы;

формировать и утверждать бюджет;

анализировать конкурентов сферы;

оценивать эффективность осуществляемых кампаний;

формировать имидж компании;

контролировать производство контента.

Что уметь:

знать стратегии маркетинговых коммуникаций;

работать с "Яндекс.Директ", Google Ads;

общаться с клиентом;

четко и понятно излагать свои мысли.

Опыт работы в сфере от 2-х лет, опыт работы в B2B, опыт работы в агентстве – будут преимуществом.

Что мы предлагаем:

проектную работу;

удаленную занятость;

уютный лофт в шаговой доступности к м.Бауманская;

молодой коллектив.

Без портфолио резюме не рассматриваем. Откликаясь на вакансию, будьте готовы выполнить тестовое задание.

Контакт для связи: hr@rivelty.ru