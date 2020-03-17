От менеджеров до креаторов: обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

Многие обещают уютный офис с какао, фруктами и йогой, но какой в этом смысл, если все сейчас работают из дома? Советуем обращать внимание на другие аспекты будущей работы — благо, с вакантными позициями на рекламном рынке проблем пока нет.
Junior/Middle Creator (btl/digital/event)
Unite
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Одно из агентств Progression Group, рассматривает кандидатов на позицию Креатора btl / digital / event.
Обязанности:
- Создание и разработка креативных концепций;
- Создание рекламных материалов, описание идей, механик и активаций, написание текстов;
- Копирайтерская поддержка проектов агентства;
- Оформление предложений в формат креативных презентаций;
- Подготовка презентаций (rus/eng).
Требования:
- Знание и опыт работы с btl/event механиками;
- Знание современных digital-инструментов;
- Оптимистичность, нестандартность мышления, креативность, активность;
- Опыт работы в keynote;
- Английский язык не ниже intermediate.
Условия:
- Демократичное руководство и неформальная атмосфера;
- Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
- Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
- Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
- Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Уважаемые соискатели, обращаем внимание, резюме рассматриваются только вместе с портфолио.
Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, 7 (495) 748 59 59 (ext. 703)
Промышленный дизайнер
Depot
Основные обязанности:
- промышленный дизайн упаковки (создание концепций и конструктива формы упаковки из различных материалов (картон, пластик) и бутылок (стекло, пластик);
- 3D визуализация упаковки;
- адаптация разработанного концепта формы упаковки под технические характеристики производства;
- участие в подготовке технического задания для производства, умение писать технически грамотные описания объектов промышленного дизайна упаковки.
Требования:
- профильное образование (промышленный дизайн);
- наличие портфолио с реальными проектами;
- понимание процесса создания объектов промышленного дизайна;
- понимание эргономики;
- понимание технологии производства упаковки (в частности производство стеклянных бутылок);
- уверенная работа в 3D программах + Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; — навыки чтения и оформления чертежей.
Условия:
- проектная работа;
- заработная плата – по результатам собеседования.
Контактное лицо: Ирина Завтони, izavtoni@depotwpf.ru. Не забудьте указать в теме письма название вакансии.
Ведущий менеджер отдела интернет-продвижения
Ruform
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Что предстоит делать:
- Разрабатывать стратегию продвижения бренда Rutube•LiST и отдельных проектов;
- Заниматься медиапланированием, запуском и оптимизацией эффективности рекламных кампаний;
- Искать новые источники трафика;
- Исследовать целевую аудиторию, анализировать точки роста и строить гипотезы;
- Тестировать новые каналы и механики в digital;
- Отвечать за внедрение маркетинговых метрик по всем продуктам;
- Разрабатывать и реализовывать стратегию email-маркетинга
- Курировать продакшен рекламных материалов, в том числе с внешними подрядчиками;
- Формировать и внедрять регламенты, связанные с задачами отдела маркетинга;
- Взаимодействовать с партнерами;
- В тесной связке с менеджерами продукта и дизайнерами работать над развитием сервиса Rutube•LiST и отдельных проектов;
- Консультировать коллег по всему digital-направлению и помогать реализовывать проекты.
Что мы ожидаем от кандидата:
- Высокий уровень знаний в области маркетинга, аналитики и рекламы;
- Опыт работы с рекламными кабинетами и аналитикой от 2 лет;
- Отличное знание digital-каналов, умение самостоятельно планировать, запускать, анализировать и оптимизировать рекламные кампании (контекстные, медийные, таргетированные, programmatic);
- Аналитические способности, умение настраивать системы аналитики;
- Отличное знание Excel;
- Отличные менеджерские качества, аккуратность и внимательность к деталям;
- Стратегическое мышление.
- Большим плюсом будет опыт работы с триггерными рассылками.
У нас:
- Прекрасный офис, недалеко от м. Проспект мира, Банный переулок 9, 10 минут пешком от метро;
- Заработная плата полностью белая. Уровень готовы обсудить индивидуально;
- График работы 5\2 с 10-19;
- ДМС после испытательного срока;
- Комфортная кухня с вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.
- Игровая комната с настольным теннисом, кикером и турником.
- Лекторий каждый четверг на научно-популярные темы.
Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp
akalinina@pladform.ru
SMM-менеджер
Ruform
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Что предстоит делать:
- Разрабатывать и реализовывать контент-планы
- Участвовать в разработке стратегии продвижения в социальных сетях
- Вести и развивать аккаунты Rutube•LiST в социальных сетях
- Разрабатывать форматы для публикации в социальных сетях, в том числе продумывать нарезку интересных моментов, мемов
- Организовывать и проводить конкурсы, опросы, акции в социальных сетях
- Проводить конкурентный анализ
- Собирать и анализировать статистику по размещаемому контенту
- Координировать заинтересованных лиц по проектам в социальных сетях, включая постановку задач дизайнерам, монтажерам, копирайтерам и другим специалистам
Что мы ожидаем от кандидата:
- Отличное знание социальных сетей
- Опыт работы от 1 года
- Аналитические способности
- Отличные менеджерские качества, аккуратность и внимательность к деталям
- Идеальная грамотность
- Креативное мышление и насмотренность в digital
- Желание развиваться в сфере SMM
- Большим плюсом будут базовые навыки работы в программах Adobe Photoshop и Adobe Premier
Условия:
- Заработная плата полностью белая (уровень обсуждается индивидуально)
- График работы стандартный (пятидневка с 10 до 19) только в офисе
- Офис недалеко от м. Проспект Мира
- ДМС после испытательного срока
- Комфортная кухня со вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.
Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp
akalinina@pladform.ru
Графический дизайнер
Ruform
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Задачи:
- Участие в развитии фирменного стиля компании, систематизации гайдлайнов, брендбука;
- Разработка маркетинговых материалов в соответствии с требованиями;
- Разработка статичных креативов для анимационных роликов;
- Работа с разными форматами: визитки/баннеры на сайт/ креативы для корпоративного мерча/ креативные лендинги;
- Работа в команде дизайнеров .
Требования:
- Свободное владение Adobe пакетом;
- Умение анализировать решения, объяснить/ предлагать варианты;
- Опыт работы с полиграфией (знание требований и нюансов производства);
- Желание развиваться и учится новому;
- Креативное мышление, художественный вкус, внимание к деталям, чувство айдентики;
- Строгое соблюдение сроков.
Плюсом будет:
- Рисунок «от руки»;
- Навыки моушн-дизайна;
- Опыт отрисовки лендингов;
У нас:
- Прекрасный офис, недалеко от м. Проспект мира, Банный переулок, 10 минут пешком от метро;
- Заработная плата полностью белая. Уровень готовы обсудить индивидуально;
- График работы 5\2 с 10-19;
- ДМС после испытательного срока;
- Комфортная кухня с вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.
Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp
akalinina@pladform.ru
Digital Producer
Seven
SEVEN – одно из крупнейших трейд-маркетинговых агентств, входящее в лидирующую независимую коммуникационную группу Progression Group. Среди ключевых преимуществ SEVEN более чем 20-лений опыт работы, тотальное географическое покрытие на базе 22-х собственных филиалов в крупнейших городах России, активное использование инновационных решений на базе современных технологий.
Обязанности:
- Участие в подготовке коммерческих предложений (написание презентаций, брифов, расчет смет).
- Управление проектными работами и проектной командой - подрядчиками/ третьими лицами ((постановка и контроль исполнения задач, сроков, качества, оценка трудозатрат): речь идет о команде программистов, тестировщиков и т. п. специалистах);
- Соблюдение бизнес-процессов рекламного агентства при внутренней коммуникации с отделами (client service, creative и другие);
- Подготовка и ведение проектной и закрывающей документации;
Технические и технологические задачи:
- написание ТЗ;
- прототипирование;
- предложение новых технологических решений;
- обеспечение стабильной бесперебойной работы проекта;
- управление техническими рисками;
- организация налаженного процесса тестирования;
- мониторинг последних тенденций и внедрение инноваций, направленное на улучшение конкурентоспособности проекта с точки зрения технологий;
- организация взаимодействия между территориально удаленными друг от друга участниками разработки.
Требования:
- Опыт работы на подобной позиции от 2 лет;
- Знания программного обеспечения, средств web-разработки, опыт разработки в качестве программиста или управлением команды разработки приветствуется;
- Умение работать в команде;
- Отличные коммуникативные навыки (может быть общение напрямую с клиентами);
- Успешное соблюдение сроков;
- Опыт управления проектной командой.
Условия:
- Офис в шаговой доступности от метро Улица 1905 года (10 минут);
- Интересные проекты с крупными клиентами;
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Дружный коллектив;
- Приятные бонусы в виде занятий йогой, корпоративной жизни, чай/кофе в офисе.
Контактное лицо: Екатерина, e.mostovaya@7-agency.ru, +7 (495) 748 59 59 (ext. 726)
Senior Designer/Junior Art Director (btl/event)
brandnew
Одно из агентств Progression Group приглашает кандидатов на вакансию Senior Designer/Junior Art Director на btl и event проекты.
Что нужно будет делать:
- Визуальное оформление мероприятий, создание рекламных материалов, промоформы, визуализация идей, KV, создание конструкций в области POSM;
- Защита проектов в составе рабочей группы перед Клиентом;
- Участие в брейн-штормингах и генерации концепций.
В кандидате мы хотели бы видеть:
- Знание и опыт работы с btl и event - обязательно!;
- Знание 3D (приветствуется)
- MAC – опытный пользователь;
- Умение рисовать от руки;
- Самостоятельность;
- Креативность, способность мыслить нестандартно, нацеленность на результат.
Мы предлагаем:
- Демократичное руководство и неформальная атмосфера;
- Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
- Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
- Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
- Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
- Прекрасная команда, насыщенная корпоративная жизнь;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, 7 (495) 748 59 59 (ext. 703) + портфолио
Аккаунт-менеджер
Happy Monday Family
Обязанности:
- Ежедневное общение с клиентами и всеми командами агентства.
- Участие в разработке идей вместе с креативной командой.
- Участие во встречах с клиентами и продажа продуктов агентства.
- Участие в тендерах.
- Контроль оплат и документооборота с клиентом.
Требования к кандидату:
- Опыт работы с инфлюенсерами и/или спецпроектами на стороне агентства или бренда.
- Понимание процессов работы в агентстве.
- Внимательность к деталям.
- Навыки работы с Excel на продвинутом уровне.
- Коммуникабельность и доброжелательность.
- Интерес к сфере инфлюенсер-маркетинга и рекламных техологий.
Условия:
- Работа в компании с отличной репутацией на рынке.
- Профессиональная вовлеченная команда.
- Собственные технологии.
- Адекватное человеческое отношение к сотрудникам и руководство, открытое к диалогу.
- Понятные перспективы роста.
- Официальное оформление по ТК РФ.
- Работа в офисе в паре минут от метро Автозаводская 5/2 с гибким графиком.
Резюме с пометкой «аккаунт-менеджер» присылайте на D.tishkova@hpmd.ru.
Таргетолог
Агентство Ривелти
«Ривелти» - агентство, работающее в сфере визуальных коммуникаций для бизнеса. Занимаемся производством корпоративных и документальных фильмов, рекламных видеороликов, созданием компьютерной графики, разработкой дизайна, реализацией проектов корпоративного телевидения, консалтингом и аудитом интранета.
Для развития в digital-среде ищем таргетолога.
Что делать:
- запускать и вести контекстные, таргетированные рекламные кампании в Instagram и FB с учетом ЦА;
- внедрять первичный и дополнительный пиксель конверсий, настраивать индивидуальную конверсию;
- сегментировать аудиторию;
- создавать рекламную кампанию с несколькими группами объявлений по технологии гипер-сегментации;
- тестировать группы таргетингов;
- создавать отслеживающие UTM метки для каждой группы объявлений и креатива;
- расширять присутствие агентства в соц. сетях: мессенджеры, YouTube;
- готовить стратегические и тактические предложения по повышению эффективности рекламных кампаний и увеличению конверсии;
- анализировать статистику, проводить работы по повышению эффективности кампаний (Google Analytics/Yandex Direct);
- контролировать выполнение KPI;
- проводить мониторинг качества трафика;
- анализировать результаты рекламных кампаний.
Что уметь:
- настраивать и вести рекламные кампании в кабинете Facebook, Yandex Direct, Google Adwords;
- анализировать большие объемы данных для эффективного управления рекламными кампаниями;
- работать с Google Analytics и "Яндекс.Метрикой";
- формирование отчетности.
- Опыт работы в сфере от 2-х лет, опыт работы в B2B, опыт работы в агентстве – будут преимуществом.
Что мы предлагаем:
- проектную работу;
- удаленную занятость;
- уютный лофт в шаговой доступности к м.Бауманская;
- молодой коллектив.
Без портфолио резюме не рассматриваем. Откликаясь на вакансию, будьте готовы выполнить тестовое задание.
Контакт для связи: hr@rivelty.ru
Маркетолог
Агентство Ривелти
«Ривелти» - агентство, работающее в сфере визуальных коммуникаций для бизнеса. Занимаемся производством корпоративных и документальных фильмов, рекламных видеороликов, созданием компьютерной графики, разработкой дизайна, реализацией проектов корпоративного телевидения, консалтингом и аудитом интранета.
В свою команду мы ищем маркетолога, который поможет в продвижении наших продуктов.
Что делать:
- разрабатывать и внедрять стратегическое планирование продвижения услуг агентства;
- придумывать и реализовывать маркетинговые активности;
- анализировать целевую аудиторию, работать с ней по digital каналам;
- находить новые рекламные форматы;
- формировать и утверждать бюджет;
- анализировать конкурентов сферы;
- оценивать эффективность осуществляемых кампаний;
- формировать имидж компании;
- контролировать производство контента.
Что уметь:
- знать стратегии маркетинговых коммуникаций;
- работать с "Яндекс.Директ", Google Ads;
- общаться с клиентом;
- четко и понятно излагать свои мысли.
Опыт работы в сфере от 2-х лет, опыт работы в B2B, опыт работы в агентстве – будут преимуществом.
Что мы предлагаем:
- проектную работу;
- удаленную занятость;
- уютный лофт в шаговой доступности к м.Бауманская;
- молодой коллектив.
Без портфолио резюме не рассматриваем. Откликаясь на вакансию, будьте готовы выполнить тестовое задание.
Контакт для связи: hr@rivelty.ru
Web Designer
DADA Agency
DADA Agency ищет сильного и опытного веб-дизайнера в штат московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который хочет делать проекты по-другому:
- дизайнера, который хочет быть не просто руками, а придумывать проекты вместе с креативной командой и по одиночке;
- дизайнера с пониманием того, что он делает и для чего, с любовью к сеткам, типографике, иллюстрации, брендингу и миру;
- дизайнера, который воспринимает гайдлайны и брендбуки клиента не как ограничения, а как новые возможности;
- дизайнера, который готов рубиться за эстетику не во вред функциональности; – дизайнера со скилами Sketch, Figma, Invision, After Effects и того, чему нам и самим неплохо было бы научиться;
- дизайнера, который хочет выигрывать awwward / fwa / css awards.
Web designer, которому не все равно, что он делает каждый день, присылает свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Senior Account
DADA Agency
DADA Agency ищет опытного senior account в штат Московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который умеет работать с клиентами по-другому.
- аккаунта, который может быть не просто руками, а способен организовать работу команды и стать ее лидером;
- аккаунта, который умеет рулить конфликты с клиентами и выходить из них с чистой совестью и добрым сердцем, а лучше вообще не допускать конфликтов;
- аккаунта, который заключает сделки быстро, качественно и дорого.
Если для тебя это не просто слова, а твои суперсклиллы, и ты еще можешь все это на английском, то присылай свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Аrt director
DADA Agency
DADA Agency ищет опытного art director в штат Московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который умеет работать с клиентами по-другому:
- Создавать только такие креативные продукты, которыми хочется пользоваться самому и рассказывать об этом друзьям. Идея должна решать задачи креативного брифа и помогать компании клиента.
- Самостоятельно презентовать и продавать идеи клиенту.
- Реализовывать проект от получения клиентского брифа до его закрытия в рамках утвержденного тайминга.
- Участвовать как арт-диретор в реализации pr и коммуникационных материалов агентства совместно с креативным директором.
Если для тебя это не просто слова, то присылай свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Менеджер по продажам (Digital Marketing)
Zorka.Mobi
Обязанности:
- Поиск клиентов и холодные продажи
- Заключение контрактов
- Обработка входящих запросов
- Работа с CRM
- Координирование и запуск новых проектов
- Посещение выставок и мероприятий
Требования:
- Любой опыт в digital
- Понимание метрик CPC, CR, CTR, LTV, ROI
- Английский язык не ниже Intermediate
- Грамотная устная и письменная речь
- Ориентация на результат
- Навыки презентаций и опыт в продажах
- Желание расти и развиваться в сфере интернет-маркетинга
Условия:
- Интересную работу в окружении профессионалов своего дела
- Стабильную и достойную заработную плату
- Работу в надежной международной компании
- Возможности личного и карьерного роста
- Комфортный офис в центре города (м. Бауманская)
- График работы: пн - пт, с 10.00 до 19.00
Контактное лицо: Роман Базаров, r.bazarov@zorka.mobi
ACCOUNT MANAGER в SMM unit
MONSTARS
Обязанности:
- Ведение проекта, ежедневная коммуникация с клиентом. Выстраивание долгосрочных отношений
- Контроль и составление смет
- Подготовка презентаций, подготовка информации для презентаций и коммерческих предложений
- Проактивность, инициативность, стремление к постоянному саморазвитию, высокий уровень ответственности.
Требования:
- Опыт ведение и работы с крупными клиентами в аналогичной должности/аналогичными обязанностями от 2х лет
- Важен опыт управления командой от 4 чел
- Наличие портфолио
- Участие в проекте на всех этапах его реализации: от получения брифа, составление предложения до реализации проекта и его закрытия
- Опыт работы с подрядчиками по разным направления бизнеса – креатив, продакшн, видео продакшн, техническое сопровождение
- Базовые знания SMM
- Составление внутренних смет проекта
- Подготовка презентации проекта, в процессе реализации ведение мануала проекта
- Составление, ведение и контроль тайминга проекта
- Навыки ведения коммуникации с клиентами, понимание клиентских KPI
- Английский язык - не ниже upper intermediate⠀
Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма Фамилия_SMM_Account
CONTENT MANAGER в SMM unit
MONSTARS
Обязанности:
- Участие в создании креативных концепций;
- Подготовка мудбордов, презентаций, подбор референсов;
- Брифинг дизайнеров, копирайтеров, фотографов;
- Ассистирование на съёмках.
Требования:
- Продвинутый уровень пользования content-приложениями;
- Креативный критический взгляд на работу и финальный результат;
- Широкий кругозор в областях Fashion, Arts и современных медиа;
- Знания редакторов Adobe будет преимуществом.
Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Content, прикладывая сопроводительное письмо, портфолио и ссылки на социальные сети.
MOTION DESIGNER в SMM unit
MONSTARS
Обязанности:
- создание motion-анимации разной сложности для клиентов
- реализация и дополнение рабочих брифов на создание анимации
- адаптация фирменного стиля и элементов бренд-бука под анимации разного формата
Требования:
- наличие релевантного портфолио
- свободный уровень владения Adobe After Effect
- знание пакета Adobe (after effect, photoshop, indesign, illustrator)
- знание основ типографики и композиции, понимание современных трендов в графическом и motion-дизайне
- кандидаты с высшим профильным образованием дизайнера в приоритете
Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Motion, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио.
GRAPHIC DESIGNER в SMM unit
MONSTARS
Обязанности:
- Работа с маркетинговыми материалами, включая разработку креативных идей и их реализацию (цифровая реклама, рассылки, полиграфия и т.д.)
- Дизайн и вёрстка макетов
- Разработка и отрисовка векторной графики
- Верстка презентаций различной сложности
- Активное участие в разработке креативных концепций для проектов агентства и брейнштормах
- Разработка фирменного стиля
Требования:
- Профессиональное владение пакетом Adobe CC (photoshop, illustrator, indesign) Microsoft РowerPoint
- Художественный вкус и чувство композиции
- Внимание к деталям
- Способность работать самостоятельно и в команде
- Оконченное высшее образование (МГХПА им. Строганова, Британка, Вышка — в приоритете)
Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Designer, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио.
Sales Group Head
Segmento
Обязанности:
- Развитие продаж в направлении Авто.
- Выполнение плана продаж команды по выручке.
- Привлечение новых клиентов в направлении Авто: прямые рекламодатели и локальные агентства (не сетевые).
- Увеличение выручки текущих клиентов, договорённости о комитментах.
- Управление командой sales и account менеджеров.
- Работа с клиентами, начиная от поиска контактов ЛПР и заканчивая апсейлом: холодный звонки, назначение встреч, презентации продукта, брифинги, проработка предложений, запуск рекламных кампаний, мониторинг эффективности рекламных кампаний, post-company отчётность.
- Участие в разработке продукта, выступления на конференциях.
Требования:
- Успешный опыт в активных продажах digtial-рекламы от 3 лет.
- Опыт заключения контрактов от 50 млн. руб.
- Опыт управления командой.
- Личные связи на рынке в сегменте Авто.
Условия:
- Высокий доход.
- Возможности для профессиональных и карьерных достижений.
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока.
- Комфортный офис с современной техникой и зоной отдыха.
- Доплата отпускных и больничных до полного оклада.
- Гибкое начало рабочего дня.
Контактное лицо: Павел Чулков, chulkov@segmento.ru
Account Manager
Segmento
Вам предстоит:
- Подготовка рекламной кампании к старту;
- Составление плана размещения кампаний с упором на заданные показатели;
- Проверка корректности и соответствия рекламных материалов, техническим требованиям;
- Взаимодействие с отделом продаж, осуществление медиапланирования по имеющимся инструментам, подготовка предложений, презентаций; проведение встреч
- Контроль и анализ открута, внесение корректировок и оптимизация рекламных кампаний;
- Контроль подготовки и отправка промежуточной и итоговой статистики Клиенту по окончанию рекламной кампании, составление выводов и рекомендаций по РК;
- Консультирование Клиента по всем вопросам и особенностям рекламной кампании, инструментам;
- Проведение первичного аудита сайта Клиента, поверхностной аналитики посредством систем Google Analytics, Яндекс Метрика;
- Осуществление поддержки и консультации Клиента в ходе размещения.
Мы будем рады, если у вас есть:
- Опыт проведения переговоров по формированию долгосрочных (годовых/полугодовых) коммитментов;
- Опыт продажи программатик медийной рекламы данной категории клиентов;
- Знание KPI рекламодателей и принципов оптимизации программатик рекламы.
Кроме того, приветствуется:
- Регулярный анализ рынка, формирование рекомендаций к изменению существующих и разработке новых продуктов компании;
- Опыт проведения маркетинговых и PR мероприятий для клиентов.
Мы предлагаем:
- Конкурентная заработная плата и официальное трудоустройство;
- ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
- Офис в центре Москвы с современной техникой и зоной отдыха;
- Доплата отпускных и больничных до полного оклада;
- Гибкое начало рабочего дня.
Контактное лицо: Павел Чулков, chulkov@segmento.ru
Frontend-разработчик
ESforce Holding
ESforce Holding — лидер российского компьютерного спорта и одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, созданная в 2015 году.
Задачи:
- разработка «с нуля» новой версии портала с использованием компонентно-реактивного подхода;
- построение архитектуры и проектирование ядра системы;
- реализация спецпроектов под крупные киберспортивные турниры;
- доработка текущей версии портала;
- взаимодействие со всей командой разработки.
Требования:
- практический опыт разработки на React/Vue;
- знание современных HTML, CSS, JavaScript с кросс-браузерностью и адаптивом;
- опыт работы с CSS-препроцессором;
- опыт профилирования, оптимизации и рефакторинга JS-приложений;
- опыт работы с системами сборки и пакетными менеджерами;
- уверенное владение Git.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, включающий стоматологию;
- погружение в киберспорт;
- возможность работать над проектами мирового уровня;
- перспективы профессионального роста;
- офис у ст. м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.
Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com
Графический дизайнер
ESforce Holding
ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.
Задачи:
- Разработка фирменного стиля для мероприятий и проектов;
- Подготовка графических материалов для социальных сетей и для сайта;
- Оформление презентаций;
- Обработка фотоматериалов: ретушь, цветокоррекция;
- Создание инфографики, иллюстраций.
Требования:
- Интерес к киберспорту или готовность погрузиться в него с головой;
- Наличие портфолио с разнообразными работами (фирменный стиль, баннеры, презентации, инфографика и др.);
- Свободное владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign;
- Соблюдение дедлайнов и умение работать в режиме многозадачности;
- Всегда быть на связи и быть готовым к ненормированному графику работы.
Условия работы:
- «Белая», конкурентоспособная оплата труда;
- Погружение в киберспорт;
- Офис в пространстве Yota Arena.
Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com
Младший креативный копирайтер
ESforce Holding
ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.
Задачи:
- разработка креативных идей 360 — ATL, BTL, digital;
- текстовое сопровождение рекламных кампаний — сценарии, слоганы, наполнение лендингов, SMM и др;
- создание презентаций на русском и английском языках;
- создание брифов на графику для дизайнеров рекламных материалов;
- отслеживание трендов в киберспортивной и видеоигровой рекламе;
- отслеживание культурных трендов в видеоигровом комьюнити.
Требования:
- безупречный русский язык;
- продвинутый английский язык;
- интерес к видеоиграм;
- интерес к киберспорту или готовность быстро погрузиться в тематику;
- структурированность, логичность;
- Mac Os/ Word/ Keynote/ Power Point.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, включающий стоматологию;
- погружение в киберспорт;
- возможность работать над проектами мирового уровня;
- перспективы профессионального роста;
- офис у м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.
Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com
PR-менеджер
ESforce Holding
ESforce Holding — лидер российского компьютерного спорта и одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, созданная в 2015 году.
Обязанности:
- участие в разработке PR-стратегии продвижения бизнес-юнитов холдинга;
- разработка и ведение PR-кампаний для холдинга и наших партнеров, среди которых ведущие российские и международные бренды;
- подготовка материалов для СМИ и соцсетей (пресс-релизы, интервью, комментарии спикеров и пр.);
- проактивное общение с журналистами (в т.ч. из иностранных СМИ), обработка входящих запросов;
- инициирование и разработка PR-активностей, спецпроектов, пресс-мероприятий;
- работа со спикерами холдинга под ключ: инициирование, организация и поддержка интервью, брифинги и тренинги;
- инициирование и реализация контентных и партнерских проектов с медиа, блогерами и лидерами мнений;
- оперативная работа и коммуникация с командами бизнес-юнитов, SMM-отделом;
- мониторинг и отчетность, анализ эффективности PR-кампаний и достижения KPI.
Требования:
- опыт работы в PR — от 3 лет;
- знание основных PR-инструментов и умение эффективно их использовать;
- отличное знание рынка СМИ (налаженные контакты с деловой прессой, lifestyle-журналистами, блогерами, лидерами мнений — будут плюсом);
- умение самостоятельно вести проекты и работать в команде;
- грамотный русский язык (письменный и устный);
- свободный английский язык (письменный и устный);
- навыки работы с текстом — подготовка комментариев, интервью, рекламно-информационных материалов на русском и английском языках;
- навыки работы со спикерами и сопровождения интервью;
- интерес к киберспорту или отдельным дисциплинам;
- инициативность, интерес к новым инструментам и трендам в своей сфере, готовность экспериментировать и активно участвовать в работе команды.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, включающий стоматологию;
- погружение в киберспорт;
- возможность работать над проектами мирового уровня;
- перспективы профессионального роста;
- офис у ст. м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.
Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com
Business Development Manager
ESforce Holding
ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.
Задачи:
- поиск и привлечение новых клиентов в рамках активов компании: рекламодателей, правообладателей и медиа;
- развитие бюджетов текущих клиентов;
- формулирование и разработка личного плана продаж;
- выполнение личного и продуктового плана продаж;
- участие в разработке предложений для потенциальных клиентов;
- коммуникация и взаимодействие со смежными подразделениями компании;
- ведение клиентской базы и работа в CRM;
- разработка еженедельных, квартальных и годовых отчетов по личным продажам.
Требования:
- высокие коммуникационные навыки;
- знание рекламного рынка и маркетинговых инструментов;
- существующая собственная клиентская база;
- базовые знания о гейминге и киберспорте;
- опыт работы в рекламных агентствах и IT/Digital-сферах как преимущество;
- английский язык: не ниже Upper Intermediate.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, включающий стоматологию;
- погружение в киберспорт;
- возможность работать над проектами мирового уровня;
- перспективы профессионального роста;
- офис у м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.
Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com