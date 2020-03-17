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18+
17.03.2020 в 15:30

От менеджеров до креаторов: обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

Depositphotos

Многие обещают уютный офис с какао, фруктами и йогой, но какой в этом смысл, если все сейчас работают из дома? Советуем обращать внимание на другие аспекты будущей работы — благо, с вакантными позициями на рекламном рынке проблем пока нет.

Junior/Middle Creator (btl/digital/event)

до 70 000
Unite
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Одно из агентств Progression Group, рассматривает кандидатов на позицию Креатора btl / digital / event.

Обязанности:

  • Создание и разработка креативных концепций;
  • Создание рекламных материалов, описание идей, механик и активаций, написание текстов;
  • Копирайтерская поддержка проектов агентства;
  • Оформление предложений в формат креативных презентаций;
  • Подготовка презентаций (rus/eng).

Требования:

  • Знание и опыт работы с btl/event механиками;
  • Знание современных digital-инструментов;
  • Оптимистичность, нестандартность мышления, креативность, активность;
  • Опыт работы в keynote;
  • Английский язык не ниже intermediate.

Условия:

  • Демократичное руководство и неформальная атмосфера;
  • Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
  • Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
  • Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.

Уважаемые соискатели, обращаем внимание, резюме рассматриваются только вместе с портфолио.

Контактное лицо: Валентина Строева,  v.stroeva@7-agency.ru, 7 (495) 748 59 59 (ext. 703)

Промышленный дизайнер

по договоренности
Depot

Основные обязанности:

  • промышленный дизайн упаковки (создание концепций и конструктива формы упаковки из различных материалов (картон, пластик) и бутылок (стекло, пластик);
  • 3D визуализация упаковки;
  • адаптация разработанного концепта формы упаковки под технические характеристики производства;
  • участие в подготовке технического задания для производства, умение писать технически грамотные описания объектов промышленного дизайна упаковки.

Требования:

  • профильное образование (промышленный дизайн); 
  • наличие портфолио с реальными проектами;
  • понимание процесса создания объектов промышленного дизайна; 
  • понимание эргономики; 
  • понимание технологии производства упаковки (в частности производство стеклянных бутылок); 
  • уверенная работа в 3D программах + Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; — навыки чтения и оформления чертежей. 

Условия:

  • проектная работа;
  • заработная плата – по результатам собеседования.

Контактное лицо: Ирина Завтони, izavtoni@depotwpf.ru. Не забудьте указать в теме письма название вакансии.

Ведущий менеджер отдела интернет-продвижения

по договоренности
Ruform
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Что предстоит делать:

  • Разрабатывать стратегию продвижения бренда Rutube•LiST и отдельных проектов;
  • Заниматься медиапланированием, запуском и оптимизацией эффективности рекламных кампаний;
  • Искать новые источники трафика;
  • Исследовать целевую аудиторию, анализировать точки роста и строить гипотезы;
  • Тестировать новые каналы и механики в digital;
  • Отвечать за внедрение маркетинговых метрик по всем продуктам;
  • Разрабатывать и реализовывать стратегию email-маркетинга
  • Курировать продакшен рекламных материалов, в том числе с внешними подрядчиками;
  • Формировать и внедрять регламенты, связанные с задачами отдела маркетинга;
  • Взаимодействовать с партнерами;
  • В тесной связке с менеджерами продукта и дизайнерами работать над развитием сервиса Rutube•LiST и отдельных проектов;
  • Консультировать коллег по всему digital-направлению и помогать реализовывать проекты.

Что мы ожидаем от кандидата:

  • Высокий уровень знаний в области маркетинга, аналитики и рекламы;
  • Опыт работы с рекламными кабинетами и аналитикой от 2 лет;
  • Отличное знание digital-каналов, умение самостоятельно планировать, запускать, анализировать и оптимизировать рекламные кампании (контекстные, медийные, таргетированные, programmatic);
  • Аналитические способности, умение настраивать системы аналитики;
  • Отличное знание Excel;
  • Отличные менеджерские качества, аккуратность и внимательность к деталям;
  • Стратегическое мышление.
  • Большим плюсом будет опыт работы с триггерными рассылками.

У нас:

  • Прекрасный офис, недалеко от м. Проспект мира, Банный переулок 9, 10 минут пешком от метро;
  • Заработная плата полностью белая. Уровень готовы обсудить индивидуально;
  • График работы 5\2 с 10-19;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Комфортная кухня с вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.
  • Игровая комната с настольным теннисом, кикером и турником.
  • Лекторий каждый четверг на научно-популярные темы.

Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp 
akalinina@pladform.ru

SMM-менеджер

по договоренности
Ruform
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Что предстоит делать:

  • Разрабатывать и реализовывать контент-планы
  • Участвовать в разработке стратегии продвижения в социальных сетях
  • Вести и развивать аккаунты Rutube•LiST в социальных сетях
  • Разрабатывать форматы для публикации в социальных сетях, в том числе продумывать нарезку интересных моментов, мемов
  • Организовывать и проводить конкурсы, опросы, акции в социальных сетях
  • Проводить конкурентный анализ
  • Собирать и анализировать статистику по размещаемому контенту
  • Координировать заинтересованных лиц по проектам в социальных сетях, включая постановку задач дизайнерам, монтажерам, копирайтерам и другим специалистам

Что мы ожидаем от кандидата:

  • Отличное знание социальных сетей
  • Опыт работы от 1 года
  • Аналитические способности
  • Отличные менеджерские качества, аккуратность и внимательность к деталям
  • Идеальная грамотность
  • Креативное мышление и насмотренность в digital
  • Желание развиваться в сфере SMM
  • Большим плюсом будут базовые навыки работы в программах Adobe Photoshop и Adobe Premier

Условия:

  • Заработная плата полностью белая (уровень обсуждается индивидуально)
  • График работы стандартный (пятидневка с 10 до 19) только в офисе
  • Офис недалеко от м. Проспект Мира
  • ДМС после испытательного срока
  • Комфортная кухня со вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.

Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp 
akalinina@pladform.ru

Графический дизайнер

по договоренности
Ruform
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Задачи:

  • Участие в развитии фирменного стиля компании, систематизации гайдлайнов, брендбука;
  • Разработка маркетинговых материалов в соответствии с требованиями;
  • Разработка статичных креативов для анимационных роликов;
  • Работа с разными форматами: визитки/баннеры на сайт/ креативы для корпоративного мерча/ креативные лендинги;
  • Работа в команде дизайнеров .

Требования:

  • Свободное владение Adobe пакетом;
  • Умение анализировать решения, объяснить/ предлагать варианты;
  • Опыт работы с полиграфией (знание требований и нюансов производства);
  • Желание развиваться и учится новому;
  • Креативное мышление, художественный вкус, внимание к деталям, чувство айдентики;
  • Строгое соблюдение сроков.

Плюсом будет:

  • Рисунок «от руки»;
  • Навыки моушн-дизайна;
  • Опыт отрисовки лендингов;

У нас:

  • Прекрасный офис, недалеко от м. Проспект мира, Банный переулок, 10 минут пешком от метро;
  • Заработная плата полностью белая. Уровень готовы обсудить индивидуально;
  • График работы 5\2 с 10-19;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Комфортная кухня с вкусным кофе, чаем, какао, фруктами, овощами и т.д.

Контактное лицо: Анна Калинина, +7 985 191 26 00 – Telegram, WhatsApp 
akalinina@pladform.ru

Digital Producer 

по договоренности
Seven

SEVEN – одно из крупнейших трейд-маркетинговых агентств, входящее в лидирующую независимую коммуникационную группу Progression Group. Среди ключевых преимуществ SEVEN более чем 20-лений опыт работы, тотальное географическое покрытие на базе 22-х собственных филиалов в крупнейших городах России, активное использование инновационных решений на базе современных технологий.

Обязанности:

  • Участие в подготовке коммерческих предложений (написание презентаций, брифов, расчет смет).
  • Управление проектными работами и проектной командой - подрядчиками/ третьими лицами ((постановка и контроль исполнения задач, сроков, качества, оценка трудозатрат): речь идет о команде программистов, тестировщиков и т. п. специалистах);
  • Соблюдение бизнес-процессов рекламного агентства при внутренней коммуникации с отделами (client service, creative и другие);
  • Подготовка и ведение проектной и закрывающей документации;

Технические и технологические задачи:

  • написание ТЗ;
  • прототипирование;
  • предложение новых технологических решений;
  • обеспечение стабильной бесперебойной работы проекта;
  • управление техническими рисками;
  • организация налаженного процесса тестирования;
  • мониторинг последних тенденций и внедрение инноваций, направленное на улучшение конкурентоспособности проекта с точки зрения технологий;
  • организация взаимодействия между территориально удаленными друг от друга участниками разработки.

Требования:

  • Опыт работы на подобной позиции от 2 лет;
  • Знания программного обеспечения, средств web-разработки, опыт разработки в качестве программиста или управлением команды разработки приветствуется;
  • Умение работать в команде;
  • Отличные коммуникативные навыки (может быть общение напрямую с клиентами);
  • Успешное соблюдение сроков;
  • Опыт управления проектной командой.

Условия:

  • Офис в шаговой доступности от метро Улица 1905 года (10 минут);
  • Интересные проекты с крупными клиентами;
  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Дружный коллектив;
  • Приятные бонусы в виде занятий йогой, корпоративной жизни, чай/кофе в офисе.

Контактное лицо: Екатерина, e.mostovaya@7-agency.ru, +7 (495) 748 59 59 (ext. 726)

Senior Designer/Junior Art Director (btl/event)

по договоренности
brandnew

Одно из агентств Progression Group приглашает кандидатов на вакансию Senior Designer/Junior Art Director на btl и event проекты.

Что нужно будет делать:

  • Визуальное оформление мероприятий, создание рекламных материалов, промоформы, визуализация идей, KV, создание конструкций в области POSM;
  • Защита проектов в составе рабочей группы перед Клиентом;
  • Участие в брейн-штормингах и генерации концепций.

В кандидате мы хотели бы видеть:

  • Знание и опыт работы с btl и event - обязательно!;
  • Знание 3D (приветствуется)
  • MAC – опытный пользователь;
  • Умение рисовать от руки;
  • Самостоятельность;
  • Креативность, способность мыслить нестандартно, нацеленность на результат.

Мы предлагаем:

  • Демократичное руководство и неформальная атмосфера;
  • Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
  • Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
  • Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
  • Прекрасная команда, насыщенная корпоративная жизнь;
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.

Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, 7 (495) 748 59 59 (ext. 703) + портфолио

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Happy Monday Family

Обязанности:

  • Ежедневное общение с клиентами и всеми командами агентства.
  • Участие в разработке идей вместе с креативной командой.
  • Участие во встречах с клиентами и продажа продуктов агентства.
  • Участие в тендерах.
  • Контроль оплат и документооборота с клиентом.

Требования к кандидату:

  • Опыт работы с инфлюенсерами и/или спецпроектами на стороне агентства или бренда.
  • Понимание процессов работы в агентстве.
  • Внимательность к деталям.
  • Навыки работы с Excel на продвинутом уровне.
  • Коммуникабельность и доброжелательность.
  • Интерес к сфере инфлюенсер-маркетинга и рекламных техологий.

Условия:

  • Работа в компании с отличной репутацией на рынке.
  • Профессиональная вовлеченная команда.
  • Собственные технологии.
  • Адекватное человеческое отношение к сотрудникам и руководство, открытое к диалогу. 
  • Понятные перспективы роста. 
  • Официальное оформление по ТК РФ.
  • Работа в офисе в паре минут от метро Автозаводская 5/2 с гибким графиком.

Резюме с пометкой «аккаунт-менеджер» присылайте на D.tishkova@hpmd.ru.

Таргетолог

по договоренности
Агентство Ривелти

«Ривелти» - агентство, работающее в сфере визуальных коммуникаций для бизнеса. Занимаемся производством корпоративных и документальных фильмов, рекламных видеороликов, созданием компьютерной графики, разработкой дизайна, реализацией проектов корпоративного телевидения, консалтингом и аудитом интранета.

Для развития в digital-среде ищем таргетолога.

Что делать:

  • запускать и вести контекстные, таргетированные рекламные кампании в Instagram и FB с учетом ЦА;
  • внедрять первичный и дополнительный пиксель конверсий, настраивать индивидуальную конверсию;
  • сегментировать аудиторию;
  • создавать рекламную кампанию с несколькими группами объявлений по технологии гипер-сегментации;
  • тестировать группы таргетингов;
  • создавать отслеживающие UTM метки для каждой группы объявлений и креатива;
  • расширять присутствие агентства в соц. сетях: мессенджеры, YouTube; 
  • готовить стратегические и тактические предложения по повышению эффективности рекламных кампаний и увеличению конверсии;
  • анализировать статистику, проводить работы по повышению эффективности кампаний (Google Analytics/Yandex Direct);
  • контролировать выполнение KPI;
  • проводить мониторинг качества трафика;
  • анализировать результаты рекламных кампаний.

Что уметь: 

  • настраивать и вести рекламные кампании в кабинете Facebook, Yandex Direct, Google Adwords;
  • анализировать большие объемы данных для эффективного управления рекламными кампаниями;
  • работать с Google Analytics и "Яндекс.Метрикой";
  • формирование отчетности.
  • Опыт работы в сфере от 2-х лет, опыт работы в B2B, опыт работы в агентстве – будут преимуществом.

Что мы предлагаем:

  • проектную работу;
  • удаленную занятость;
  • уютный лофт в шаговой доступности к м.Бауманская;
  • молодой коллектив.

Без портфолио резюме не рассматриваем. Откликаясь на вакансию, будьте готовы выполнить тестовое задание.

Контакт для связи: hr@rivelty.ru

Маркетолог

по договоренности
Агентство Ривелти

«Ривелти» - агентство, работающее в сфере визуальных коммуникаций для бизнеса. Занимаемся производством корпоративных и документальных фильмов, рекламных видеороликов, созданием компьютерной графики, разработкой дизайна, реализацией проектов корпоративного телевидения, консалтингом и аудитом интранета.

В свою команду мы ищем маркетолога, который поможет в продвижении наших продуктов.

Что делать: 

  • разрабатывать и внедрять стратегическое планирование продвижения услуг агентства;
  • придумывать и реализовывать маркетинговые активности;
  • анализировать целевую аудиторию, работать с ней по digital каналам;
  • находить новые рекламные форматы;
  • формировать и утверждать бюджет;
  • анализировать конкурентов сферы;
  • оценивать эффективность осуществляемых кампаний;
  • формировать имидж компании;
  • контролировать производство контента.

Что уметь:

  • знать стратегии маркетинговых коммуникаций;
  • работать с "Яндекс.Директ", Google Ads;
  • общаться с клиентом;
  • четко и понятно излагать свои мысли. 

Опыт работы в сфере от 2-х лет, опыт работы в B2B, опыт работы в агентстве – будут преимуществом.

Что мы предлагаем:

  • проектную работу;
  • удаленную занятость;
  • уютный лофт в шаговой доступности к м.Бауманская;
  • молодой коллектив.

Без портфолио резюме не рассматриваем. Откликаясь на вакансию, будьте готовы выполнить тестовое задание.

Контакт для связи: hr@rivelty.ru

Web Designer

по договоренности
DADA Agency

DADA Agency ищет сильного и опытного веб-дизайнера в штат московского офиса. 

Мечтаем видеть в команде человека, который хочет делать проекты по-другому: 

  • дизайнера, который хочет быть не просто руками, а придумывать проекты вместе с креативной командой и по одиночке;
  • дизайнера с пониманием того, что он делает и для чего, с любовью к сеткам, типографике, иллюстрации, брендингу и миру;
  • дизайнера, который воспринимает гайдлайны и брендбуки клиента не как ограничения, а как новые возможности;
  • дизайнера, который готов рубиться за эстетику не во вред функциональности; – дизайнера со скилами Sketch, Figma, Invision, After Effects и того, чему нам и самим неплохо было бы научиться;
  • дизайнера, который хочет выигрывать awwward / fwa / css awards.

Web designer, которому не все равно, что он делает каждый день, присылает свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.

Senior Account

по договоренности
DADA Agency

DADA Agency ищет опытного senior account в штат Московского офиса.

Мечтаем видеть в команде человека, который умеет работать с клиентами по-другому.

  • аккаунта, который может быть не просто руками, а способен организовать работу команды и стать ее лидером; 
  • аккаунта, который умеет рулить конфликты с клиентами и выходить из них с чистой совестью и добрым сердцем, а лучше вообще не допускать конфликтов; 
  • аккаунта, который заключает сделки быстро, качественно и дорого.

Если для тебя это не просто слова, а твои суперсклиллы, и ты еще можешь все это на английском, то присылай свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.

Аrt director

по договоренности
DADA Agency

DADA Agency ищет опытного art director в штат Московского офиса.

Мечтаем видеть в команде человека, который умеет работать с клиентами по-другому:

  • Создавать только такие креативные продукты, которыми хочется пользоваться самому и рассказывать об этом друзьям. Идея должна решать задачи креативного брифа и помогать компании клиента.
  • Самостоятельно презентовать и продавать идеи клиенту.
  • Реализовывать проект от получения клиентского брифа до его закрытия в рамках утвержденного тайминга. 
  • Участвовать как арт-диретор в реализации pr и коммуникационных материалов агентства совместно с креативным директором.

Если для тебя это не просто слова, то присылай свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.

Менеджер по продажам (Digital Marketing)

по договоренности
Zorka.Mobi

Обязанности:

  • Поиск клиентов и холодные продажи
  • Заключение контрактов
  • Обработка входящих запросов
  • Работа с CRM
  • Координирование и запуск новых проектов
  • Посещение выставок и мероприятий

Требования:

  • Любой опыт в digital
  • Понимание метрик CPC, CR, CTR, LTV, ROI
  • Английский язык не ниже Intermediate
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Ориентация на результат
  • Навыки презентаций и опыт в продажах
  • Желание расти и развиваться в сфере интернет-маркетинга

Условия:

  • Интересную работу в окружении профессионалов своего дела
  • Стабильную и достойную заработную плату
  • Работу в надежной международной компании
  • Возможности личного и карьерного роста
  • Комфортный офис в центре города (м. Бауманская)
  • График работы: пн - пт, с 10.00 до 19.00

Контактное лицо: Роман Базаров, r.bazarov@zorka.mobi

ACCOUNT MANAGER в SMM unit

по договоренности
MONSTARS

Обязанности:

  • Ведение проекта, ежедневная коммуникация с клиентом. Выстраивание долгосрочных отношений
  • Контроль и составление смет
  • Подготовка презентаций, подготовка информации для презентаций и коммерческих предложений
  • Проактивность, инициативность, стремление к постоянному саморазвитию, высокий уровень ответственности.

Требования:

  • Опыт ведение и работы с крупными клиентами в аналогичной должности/аналогичными обязанностями от 2х лет
  • Важен опыт управления командой от 4 чел
  • Наличие портфолио
  • Участие в проекте на всех этапах его реализации: от получения брифа, составление предложения до реализации проекта и его закрытия
  • Опыт работы с подрядчиками по разным направления бизнеса – креатив, продакшн, видео продакшн, техническое сопровождение
  • Базовые знания SMM
  • Составление внутренних смет проекта
  • Подготовка презентации проекта, в процессе реализации ведение мануала проекта
  • Составление, ведение и контроль тайминга проекта
  • Навыки ведения коммуникации с клиентами, понимание клиентских KPI
  • Английский язык - не ниже upper intermediate⠀

Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма Фамилия_SMM_Account

CONTENT MANAGER в SMM unit 

по договоренности
MONSTARS

Обязанности:

  • Участие в создании креативных концепций;
  • Подготовка мудбордов, презентаций, подбор референсов;
  • Брифинг дизайнеров, копирайтеров, фотографов;
  • Ассистирование на съёмках.

Требования:

  • Продвинутый уровень пользования content-приложениями;
  • Креативный критический взгляд на работу и финальный результат;
  • Широкий кругозор в областях Fashion, Arts и современных медиа;
  • Знания редакторов Adobe будет преимуществом.

Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Content, прикладывая сопроводительное письмо, портфолио и ссылки на социальные сети.

MOTION DESIGNER в SMM unit 

по договоренности
MONSTARS

Обязанности:

  • создание motion-анимации разной сложности для клиентов
  • реализация и дополнение рабочих брифов на создание анимации
  • адаптация фирменного стиля и элементов бренд-бука под анимации разного формата

Требования: 

  • наличие релевантного портфолио
  • свободный уровень владения Adobe After Effect
  • знание пакета Adobe (after effect, photoshop, indesign, illustrator)
  • знание основ типографики и композиции, понимание современных трендов в графическом и motion-дизайне
  • кандидаты с высшим профильным образованием дизайнера в приоритете

Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Motion, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио.

GRAPHIC DESIGNER в SMM unit 

по договоренности
MONSTARS

Обязанности:

  • Работа с маркетинговыми материалами, включая разработку креативных идей и их реализацию (цифровая реклама, рассылки, полиграфия и т.д.)
  • Дизайн и вёрстка макетов
  • Разработка и отрисовка векторной графики
  • Верстка презентаций различной сложности
  • Активное участие в разработке креативных концепций для проектов агентства и брейнштормах
  • Разработка фирменного стиля

Требования:

  • Профессиональное владение пакетом Adobe CC (photoshop, illustrator, indesign) Microsoft РowerPoint
  • Художественный вкус и чувство композиции
  • Внимание к деталям
  • Способность работать самостоятельно и в команде
  • Оконченное высшее образование (МГХПА им. Строганова, Британка, Вышка — в приоритете)

Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Designer, прикладывая сопроводительное письмо и портфолио.

Sales Group Head

по договоренности
Segmento

Обязанности:

  • Развитие продаж в направлении Авто.
  • Выполнение плана продаж команды по выручке.
  • Привлечение новых клиентов в направлении Авто: прямые рекламодатели и локальные агентства (не сетевые).
  • Увеличение выручки текущих клиентов, договорённости о комитментах.
  • Управление командой sales и account менеджеров.
  • Работа с клиентами, начиная от поиска контактов ЛПР и заканчивая апсейлом: холодный звонки, назначение встреч, презентации продукта, брифинги, проработка предложений, запуск рекламных кампаний, мониторинг эффективности рекламных кампаний, post-company отчётность.
  • Участие в разработке продукта, выступления на конференциях.

Требования:

  • Успешный опыт в активных продажах digtial-рекламы от 3 лет.
  • Опыт заключения контрактов от 50 млн. руб.
  • Опыт управления командой.
  • Личные связи на рынке в сегменте Авто.

Условия:

  • Высокий доход.
  • Возможности для профессиональных и карьерных достижений.
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока.
  • Комфортный офис с современной техникой и зоной отдыха.
  • Доплата отпускных и больничных до полного оклада.
  • Гибкое начало рабочего дня.

Контактное лицо: Павел Чулков, chulkov@segmento.ru

Account Manager

по договоренности
Segmento

Вам предстоит:

  • Подготовка рекламной кампании к старту;
  • Составление плана размещения кампаний с упором на заданные показатели;
  • Проверка корректности и соответствия рекламных материалов, техническим требованиям;
  • Взаимодействие с отделом продаж, осуществление медиапланирования по имеющимся инструментам, подготовка предложений, презентаций; проведение встреч
  • Контроль и анализ открута, внесение корректировок и оптимизация рекламных кампаний;
  • Контроль подготовки и отправка промежуточной и итоговой статистики Клиенту по окончанию рекламной кампании, составление выводов и рекомендаций по РК;
  • Консультирование Клиента по всем вопросам и особенностям рекламной кампании, инструментам;
  • Проведение первичного аудита сайта Клиента, поверхностной аналитики посредством систем Google Analytics, Яндекс Метрика;
  • Осуществление поддержки и консультации Клиента в ходе размещения.

Мы будем рады, если у вас есть:

  • Опыт проведения переговоров по формированию долгосрочных (годовых/полугодовых) коммитментов;
  • Опыт продажи программатик медийной рекламы данной категории клиентов;
  • Знание KPI рекламодателей и принципов оптимизации программатик рекламы.

Кроме того, приветствуется:

  • Регулярный анализ рынка, формирование рекомендаций к изменению существующих и разработке новых продуктов компании;
  • Опыт проведения маркетинговых и PR мероприятий для клиентов.

Мы предлагаем:

  • Конкурентная заработная плата и официальное трудоустройство;
  • ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
  • Офис в центре Москвы с современной техникой и зоной отдыха;
  • Доплата отпускных и больничных до полного оклада;
  • Гибкое начало рабочего дня.

Контактное лицо: Павел Чулков, chulkov@segmento.ru

Frontend-разработчик

по договоренности
ESforce Holding

ESforce Holding — лидер российского компьютерного спорта и одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, созданная в 2015 году.

Задачи:

  • разработка «с нуля» новой версии портала с использованием компонентно-реактивного подхода;
  • построение архитектуры и проектирование ядра системы;
  • реализация спецпроектов под крупные киберспортивные турниры;
  • доработка текущей версии портала;
  • взаимодействие со всей командой разработки.

Требования:

  • практический опыт разработки на React/Vue;
  • знание современных HTML, CSS, JavaScript с кросс-браузерностью и адаптивом;
  • опыт работы с CSS-препроцессором;
  • опыт профилирования, оптимизации и рефакторинга JS-приложений;
  • опыт работы с системами сборки и пакетными менеджерами;
  • уверенное владение Git.

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ;
  • полис ДМС, включающий стоматологию;
  • погружение в киберспорт;
  • возможность работать над проектами мирового уровня;
  • перспективы профессионального роста;
  • офис у ст. м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.

Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com

Графический дизайнер

по договоренности
ESforce Holding

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.

Задачи:

  • Разработка фирменного стиля для мероприятий и проектов;
  • Подготовка графических материалов для социальных сетей и для сайта;
  • Оформление презентаций;
  • Обработка фотоматериалов: ретушь, цветокоррекция;
  • Создание инфографики, иллюстраций.

Требования:

  • Интерес к киберспорту или готовность погрузиться в него с головой;
  • Наличие портфолио с разнообразными работами (фирменный стиль, баннеры, презентации, инфографика и др.);
  • Свободное владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign;
  • Соблюдение дедлайнов и умение работать в режиме многозадачности;
  • Всегда быть на связи и быть готовым к ненормированному графику работы.

Условия работы:

  • «Белая», конкурентоспособная оплата труда;
  • Погружение в киберспорт;
  • Офис в пространстве Yota Arena.

Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com

Младший креативный копирайтер

по договоренности
ESforce Holding

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.

Задачи:

  • разработка креативных идей 360 — ATL, BTL, digital;
  • текстовое сопровождение рекламных кампаний — сценарии, слоганы, наполнение лендингов, SMM и др;
  • создание презентаций на русском и английском языках;
  • создание брифов на графику для дизайнеров рекламных материалов;
  • отслеживание трендов в киберспортивной и видеоигровой рекламе;
  • отслеживание культурных трендов в видеоигровом комьюнити.

Требования:

  • безупречный русский язык;
  • продвинутый английский язык;
  • интерес к видеоиграм;
  • интерес к киберспорту или готовность быстро погрузиться в тематику;
  • структурированность, логичность;
  • Mac Os/ Word/ Keynote/ Power Point.

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ;
  • полис ДМС, включающий стоматологию;
  • погружение в киберспорт;
  • возможность работать над проектами мирового уровня;
  • перспективы профессионального роста;
  • офис у м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.

Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com

PR-менеджер

по договоренности
ESforce Holding

ESforce Holding — лидер российского компьютерного спорта и одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире, созданная в 2015 году.

Обязанности:

  • участие в разработке PR-стратегии продвижения бизнес-юнитов холдинга;
  • разработка и ведение PR-кампаний для холдинга и наших партнеров, среди которых ведущие российские и международные бренды;
  • подготовка материалов для СМИ и соцсетей (пресс-релизы, интервью, комментарии спикеров и пр.);
  • проактивное общение с журналистами (в т.ч. из иностранных СМИ), обработка входящих запросов;
  • инициирование и разработка PR-активностей, спецпроектов, пресс-мероприятий;
  • работа со спикерами холдинга под ключ: инициирование, организация и поддержка интервью, брифинги и тренинги;
  • инициирование и реализация контентных и партнерских проектов с медиа, блогерами и лидерами мнений;
  • оперативная работа и коммуникация с командами бизнес-юнитов, SMM-отделом;
  • мониторинг и отчетность, анализ эффективности PR-кампаний и достижения KPI.

Требования:

  • опыт работы в PR — от 3 лет;
  • знание основных PR-инструментов и умение эффективно их использовать;
  • отличное знание рынка СМИ (налаженные контакты с деловой прессой, lifestyle-журналистами, блогерами, лидерами мнений — будут плюсом);
  • умение самостоятельно вести проекты и работать в команде;
  • грамотный русский язык (письменный и устный);
  • свободный английский язык (письменный и устный);
  • навыки работы с текстом — подготовка комментариев, интервью, рекламно-информационных материалов на русском и английском языках;
  • навыки работы со спикерами и сопровождения интервью;
  • интерес к киберспорту или отдельным дисциплинам;
  • инициативность, интерес к новым инструментам и трендам в своей сфере, готовность экспериментировать и активно участвовать в работе команды.

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ;
  • полис ДМС, включающий стоматологию;
  • погружение в киберспорт;
  • возможность работать над проектами мирового уровня;
  • перспективы профессионального роста;
  • офис у ст. м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.

Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com

Business Development Manager

по договоренности
ESforce Holding

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинговая компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской или рекламной деятельности.

Задачи:

  • поиск и привлечение новых клиентов в рамках активов компании: рекламодателей, правообладателей и медиа;
  • развитие бюджетов текущих клиентов;
  • формулирование и разработка личного плана продаж;
  • выполнение личного и продуктового плана продаж;
  • участие в разработке предложений для потенциальных клиентов;
  • коммуникация и взаимодействие со смежными подразделениями компании;
  • ведение клиентской базы и работа в CRM;
  • разработка еженедельных, квартальных и годовых отчетов по личным продажам.

Требования:

  • высокие коммуникационные навыки;
  • знание рекламного рынка и маркетинговых инструментов;
  • существующая собственная клиентская база;
  • базовые знания о гейминге и киберспорте;
  • опыт работы в рекламных агентствах и IT/Digital-сферах как преимущество;
  • английский язык: не ниже Upper Intermediate.

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ;
  • полис ДМС, включающий стоматологию;
  • погружение в киберспорт;
  • возможность работать над проектами мирового уровня;
  • перспективы профессионального роста;
  • офис у м. «Тимирязевская», пространство Yota Arena.

Контактное лицо: Олеся Олейник, o.oleynik@esforce.com

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