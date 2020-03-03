Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.03.2020 в 15:00

Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге. Кого ищут в Black Star и Progression?

Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

4
Depositphotos

В свежем обзоре по-настоящему вакансии мечты: компании обещают не только кофе и йогу, но и репутацию, большую экспертизу и даже обучение всему тому, что требуется для работы.

Junior Account Manager

до 70 000
Progression

Чем предстоит заниматься: 

  • Быть лучшим другом клиентам и помогать с текущими вопросами;
  • Составлять сметы и презентации и защищать их перед клиентом; 
  • Вести документооборот и отчетности по своим проектам и др.

Что ждем от кандидатов: 

  • Опыт работы с клиентами сектора FMCG в приоритете;
  • Опыт проведения полевых проектов (семплинги, дегустации, подарок за покупку и т.п.) приветствуется;
  • С Excel и Power Point на “ты”; 
  • Внимательность, грамотность, стрессоустойчивость, умение работать с большим потоком информации;
  • Английский язык приветствуется.

О нас:

  • Мы делаем крутые проекты и не планируем останавливаться.
  • Мы сидим в центре - рядом со ст.м. “Улица 1905 года”.
  • У нас классная атмосфера внутри и понимающее руководство.
  • Мы вместе не только работаем, но и отдыхаем: у нас насыщенная корпоративная жизнь, а утро начинаем с чашечки кофе и сурья намаскар. 

Понравилось то, что написано выше? Тогда пиши/звони нашему HR: Екатерина, т. 8 495 748 59 59 (доб. 726),  e.mostovaya@7-agency.ru

Помощник менеджера по работе с клиентами/Account Executive (BTL)

по договоренности
Unite

Предстоит делать (если что-то не умеешь - научим!): 

  • Работа со сметами; 
  • Брифинг внутренних отделов (креатив, продакшен, логистика); 
  • Работа с подрядчиками (брифинг, контроль выполнения услуг в рамках тайминга проекта, проведение статусов); 
  • Документооборот с подрядчиками и клиентом; 
  • Ведение ежедневной деловой переписки по проектам; 
  • Сбор, анализ и подготовка еженедельной отчетности по проекту и др. 

Требования: 

  • Высшее образование; 
  • Обязателен опыт работы координатором проекта или Помощником менеджера по работе с клиентами; 
  • Аналитический склад ума; 
  • Умение работать с большим объемом данных 
  • Навыки тайм-менеджмента (расставлять приоритеты, планировать работу); 
  • Коммуникабельность, трудолюбие, внимательность, обучаемость, быстрота, стрессоустойчивость; 
  • Оперативное решение срочных вопросов и быстрое ориентирование в сложных ситуациях; 

О нас: 

  • Мы сидим в центре - рядом со ст.м. “Улица 1905 года”.
  • У нас классная атмосфера внутри и понимающее руководство.
  • Мы вместе не только работаем (5/2, с 10.00 - 19.00), но и отдыхаем: у нас насыщенная корпоративная жизнь, а утро начинаем с чашечки кофе и сурья намаскар (йога). 
  • Свободный dress code

Контактное лицо: Екатерина Мостовая, +7 (495) 748 59 59, E.Mostovaya@7-agency.ru

Арт-директор

по договоренности
Depot

Требования:

  • опыт работы в брендинге;
  • желание работать с глобальными FMCG брендами;
  • чувство прекрасного, категорийного и фестивального (ты же хочешь в Канны?); 
  • владение пакетом программ Adobe;
  • навыки в создании анимации, motion design, и 3D будут дополнительным плюсом.

Условия:

  • место работы: г. Москва, Пестовский пер., д.16, стр.2;
  • график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • заработная плата – по результатам собеседования.

Мы ищем исключительно штатного специалиста. Если ты убеждённый фрилансер – увы, нам пока нечего тебе предложить.

Если вы соответствуете представленным в вакансии требованиям, то высылайте своё резюме нашему исполнительному директору Ксении Пархоменко на kparkhomenko@depotwpf.ru. Не забудьте указать в теме письма название вакансии.

PR-менеджер

по договоренности
Depot

В ведущее брендинговое агентство России требуется PR-менеджер.

Основные обязанности:

  • координация PR-среды агентства;
  • ведение PR-деятельности и оценка ее эффективности;
  • подготовка контент-планов для интернет-изданий, средств массовых и персональных коммуникаций (SMM);
  • написание новостей и пресс-релизов, статей, анонсов дистрибуция в социальные сети;
  • инициирование исходящего контента для SMM, работа с источниками;
  • организация комментариев экспертов компании для SMM;
  • разработка тем, поиск героев для создания видеоконтента; подготовка и контроль качества видеоматериалов;
  • продвижение проектов агентства в SMM;
  • анонсирование событий, информационное сопровождение проектов во время проведения, информационное сопровождение проекта после проведения в социальных сетях;
  • организация и проведение специальных проектов и мероприятий;
  • работа с новыми инструментами в сфере digital, необходимыми для информационного освещения деятельности агентства и создания performance;
  • участие в подготовке digital коммуникационной стратегии агентства;
  • координация участия агентства в российских и международных фестивалях.

Требования:

  • грамотная устная и письменная речь, умение писать короткие тексты;
  • профильное образование (журналистика, PR, маркетинг, реклама);
  • опыт работы на аналогичной позиции — от 3 лет;
  • высокая организованность, ответственность, активность;
  • опыт работы в электронных СМИ, рекламных и брендинговых агентствах как преимущество;
  • знание английского языка обязательно (устный и письменный).

Условия:

  • место работы: г. Москва, Пестовский пер., д.16, стр.2;
  • график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • заработная плата – по результатам собеседования.

Если вы соответствуете представленным в вакансии требованиям, то высылайте своё резюме нашему директору по развитию и коммуникациям Гарри Рутбергу на hrutberg@depotwpf.ru c отметкой в теме "Вакансия_PR".

Digital project manager

по договоренности
Vein Technologies

Digital & event-агентство Vein Technologies ищет Digital project менеджера.. Работа над проектами таких известных брендов как Cisco, Reebok, Chivas, AB InBev Efes, The Glenlivet, Desan Group, МЕГА, Zendesk.

Задачи:

  • Организация проектов и коммуникация с командой на всех этапах проектной деятельности.
  • Контроль реализации проектов: управление подрядчиками и проектной командой.
  • Контроль и самостоятельное ведение документооборота (юридические, финансовые, проектные документы).
  • Контроль, аналитика и оценка результатов РК.
  • Запуск рекламных форматов в социальных сетях (таргетинг).

Профессиональные требования:

  • Опыт работы на позиции digital/project от 1,5 года
  • высшее образование
  • желательно владение английским.

Обязательные навыки:

  • Знание основных принципов работы рекламных инструментов (таргетированная реклама, продвижение у блогеров, спецпроекты, медийная реклама)
  • Умение работать с документооборотом (договора, акты, выставление счетов)
  • Готовность работать в режиме мультизадачности и с большим объемом информации
  • Навыки планирования, постановки целей и задач, а также контроль за их выполнением
  • Высокий уровень коммуникации с командой (в том числе с командой на аутсорсе)
  • Умение предоставить информацию о проекте и результатах в формате excel и ppt
  • Готовность выезжать и участвовать в мероприятиях (по своим проектам)
  • Умение разбираться в понятиях CPM, CPC, CPV, CPU, CPL и считать эти показатели
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Самостоятельность в ведении проектов и ответственность за результат всего проекта

Желательные навыки:

  • Быть в digital-пространстве, отслеживать тренды и новинки/оперативно на них реагировать
  • Креативность, инициативность, глубокое вовлечение в решаемые задачи
  • Умение общаться
  • Опыт управления интернет продвижения (контекст, таргетинг, SMM)
  • Опыт работы с командой разработчиков (составление ТЗ, коммуникация по всем вопросам)
  • Навыки владения деловой перепиской и общения с клиентом
  • Опыт работы в Google Analytics (умение объяснить базовые метрики)
  • Умение подготовить аналитические отчет (написание выводов и рекомендаций).

Личностные качества:

  • Ответственность за результат и самостоятельность,
  • Четкое соблюдение дедлайнов, внимательность к деталям,
  • Умение видеть проект целостно, а не блоками,
  • Умение находить решение в сложных и конфликтных ситуациях, умение донести это решение до руководства,
  • Желание учиться и развиваться, получать новый опыт.

Условия:

  • Полная занятость
  • конкурентоспособная зарплата
  • офис в центре (м. "Павелецкая").
  • Официальное оформление после испытательного срока (2 месяца), ДМС после года работы. Возможны обучение и тренинги. 

Контактное лицо: Валентина Барсукова +7 (916) 900 60 52, vbarsukova@veintech.ru

Account Manager/Менеджер по работе с клиентами

по договоренности
Adwise

ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.

Что придётся делать:

  • Ежедневная коммуникация с клиентом
  • Организация работы по проектам внутри агентства и с компаниями-партнерами (ATL, 360, Digital, спецпроекты)
  • Участие в брифингах и отслеживание таймингов

Что требуется:

  • Творческий подход к решению поставленных задач
  • Отличные коммуникативные навыки, ответственность, исполнительность и пунктуальность
  • Опыт аналогичной работы в рекламном агентстве

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
  • Очень дружный и сплочённый коллектив
  • Возможности для профессионального роста и развития
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)

Контактная информация: hr@adwise.ru

Digital Designer/Digital Art Director

по договоренности
Adwise

ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.

Что придётся делать:

  • Создание визуальных концепций для рекламных кампаний
  • Дизайн баннеров, сайтов, мобильных приложений, рассылок
  • Участие в оформлении презентаций, тендерных предложений и сопутствующих материалов

Что требуется:

  • Наличие релевантного портфолио
  • Владение основными пакетами Adobe
  • Опыт работы в студии/агентстве

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
  • Очень дружный и сплочённый коллектив
  • Возможности для профессионального роста и развития
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)

Контактная информация: hr@adwise.ru

Art Director

по договоренности
Adwise

ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.

Что придётся делать:

  • Разработка рекламных кампаний любой сложности, от дизайна скрепки до продажи недвижимости на Марсе
  • Работа с текущими клиентами и участие в тендерах
  • Работа в паре с копирайтером

Что требуется:

  • Релевантное портфолио с проектами для крупных клиентов
  • Опыт работы в сетевых и крупных агентствах
  • Съёмочный опыт
  • Хороший рисунок от руки

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
  • Очень дружный и сплочённый коллектив
  • Возможности для профессионального роста и развития
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)

Контактная информация: hr@adwise.ru

Digital Producer

по договоренности
Adwise

ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.

Что придётся делать:

  • Организация съёмочного процесса, творческая и производственная реализация digital-проектов (поиск локейшена, реквизита, актёров, режиссеров, авторов и др.)
  • Проведение тендеров среди подрядчиков
  • Ведение документации по проектам

Что требуется:

  • Опыт аналогичной работы на стороне агентства с крупными клиентами
  • Опыт управления несколькими проектами одновременно
  • Портфолио с реализованными проектами

Условия:

  • Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
  • Очень дружный и сплочённый коллектив
  • Возможности для профессионального роста и развития
  • Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)

Контактная информация: hr@adwise.ru

Креативная пара (Арт-директор + Копирайтер)

по договоренности
Adwise

ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.

Что предстоит делать:

  • постоянная разработка сценариев, визуального стиля и моушен-дизайн оформления для различного вида диджитал контента в рамках экстремальных и авто-ивентов, создание вирусных и хайповых креативов для Instagram, продуктовые истории с автомобилями;
  • будем очень рады, если у вас есть амбиции в развитии в области режиссуры, т.к. есть уникальная возможность не просто придумывать контент, но и режиссировать его на постоянной основе;
  • постоянные выезды на съемочную площадку совместно со съемочной бригадой.

Что мы предлагаем:

  • у нас супер-энергичная команда молодых нестандартных талантов с офигенным чувством юмора, вечным драйвом и желанием делать крутой актуальный контент здесь и сейчас,
  • у нас супер-клиент, вместе с которым есть возможность расти и развиваться каждый день на очень интересных и нестандартных проектах!!!
  • мы предлагаем конкурентную заработную плату и комфортную рабочую атмосферу,
  • современный офис на Новорижском шоссе (15-20 минут на авто из центра или корпоративный транспорт от м."Щукинская" и м."Строгино").

Что нужно от вас:

  • главное, чтобы вы обладали знаниями по построению рекламного сюжета, интересовались диджитал трендами и следили за различными челленджами, хайпом в интернете, были активными и инициативными,
  • актуальное портфолио с реализованными проектами, которые нравятся вам самим,
  • горящие глаза и желание делать крутые проекты!

Контактная информация: hr@adwise.ru

Коммерческий менеджер

по договоренности
Квант
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Что нам нужно:

  • поиск и привлечение новых клиентов;
  • работа с текущей клиентской базой;
  • проведение переговоров и организация встреч с потенциальными клиентами;
  • подготовка презентаций и коммерческих предложений;
  • проведение презентации о возможностях размещения рекламы потенциальным клиентам и несетевым рекламным агентствам;
  • составление медиапланов;
  • контроль оплат по заключенным договорам;
  • актуализация клиентской базы.

Что нам важно:

  • знание принципов продажи интернет-рекламы;
  • знание специфики рынка интернет-рекламы;
  • знание основных показателей эффективности рекламных кампаний в digital-среде;
  • знание моделей размещения рекламы и систем размещения рекламных кампаний;
  • опыт медиапланирования;
  • принципы расчёта и формирования эффективного коммерческого предложения;
  • владение техниками эффективного проведения переговоров.

Что мы предлагаем:

  • работу в стремительно развивающейся команде;
  • интересные, но сложные задачи и возможность для постоянного развития;
  • полное соблюдение ТК РФ, «белая» заработная плата (фиксированная часть + бонус);
  • хороший пакет ДМС и корпоративную связь;
  • современный офис в самом центре – около ст. м. «Маяковская», Старопименовский пер

Контактное лицо: Стецюк Дарья, d.stetsyuk@qvant.ru, 8-925-873-20-44  

Редактор

по договоренности
Квант
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, удаленная работа

Wi-Fi.ru — это площадка, которую раз в месяц видит почти каждый житель Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году мы перезапускаем проект, и на выходе хотим получить удобное, яркое и интересное мобильное медиа. Для этого мы хотим набрать команду постоянных авторов.

Наши темы — кино, технологии, наука, игры, спорт и лайфстайл. Это уже не новости, но еще не лонгриды. А значит, остается огромное пространство для экспериментов с текстами, их форматами и подачей!

Чем предстоит заниматься:

  • Искать самые интересные истории и новости и рассказывать их читателям;
  • Креативно отрабатывать отыгравшие новостные инфоповоды, раскрывать их с новой стороны и собирать интересные факты;
  • Отслеживать ключевые события и реагировать на них до того, как они превратятся в чеканную монету и начнут раздражать;
  • Писать легким, лаконичным и живым языком. Наша аудитория состоит преимущественно из мобильных пользователей.

Что нам важно:

  • Вы хорошо ориентируетесь в новостной повестке, но при этом готовы выходить за рамки традиционных интернет-новостей. Это значит, что вы готовы разговаривать с посетителями на одном языке, делиться своим мнением, шутить и всячески развлекать аудиторию;
  • Вы можете отличить AI от AR, Cyberpunk 2020 от Cyberpunk 2077, XR от VR и Мартина Фримана от Гордона Фримана (и заодно от Моргана Фримана);
  • Вы разбираетесь в массовой культуре, работали в тематических медиа или даже ведете собственный канал с развлекательным контентом.
  • Приветствуется знание мемов, лицензия на кликбейт и умение шаманить с заголовками;
  • Желание экспериментировать с традиционными (и не очень) форматами и создавать новые;
  • Хорошее знание английского языка.

Что мы предлагаем:

  • Работу в стремительно развивающейся компании;
  • График работы удаленный, 5/2.
  • Работа с уникальным продуктом, не имеющим прямых конкурентов;
  • Наш продукт отлично продается и, что самое главное, крайне востребован на рынке;
  • И если наши ценности тебе близки: новаторство, мастерство, надежность, сплоченность, достоинство, результат – мы ждём тебя в нашей команде.

Обязательно расскажите о себе в сопроводительном письме и добавьте в него ссылки на свои лучшие материалы (если есть), а также на сайты и каналы, которые вы регулярно читаете. Резюме без сопроводительного письма рассматриваться не будут.

Контактное лицо: Стецюк Дарья, d.stetsyuk@qvant.ru, 8-925-873-20-44  

PR менеджер

по договоренности
Квант
  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Чем предстоит заниматься:

  • Формирование и реализации коммуникационной стратегии компании
  • Генерация инфоповодов для продвижения бренда и его продуктов (релизы, кейсы, колонки, интервью и пр.), проведение PR-кампаний
  • Мониторинг и взаимодействие со СМИ (в том числе экспертное комментирование)
  • Поддержка участия компании в форумах, конференциях, выставках (подготовка спикера, работа с партнерами)
  • Информационное наполнение сайта и соцсетей компании

Что нам важно:

  • Высшее образование (предпочтительно маркетинг, коммуникации)
  • Опыт работы от двух лет с проектами/компаниями из сфер digital/рекламы/IT
  • Грамотная письменная речь, навыки создания текстов разных форматов (пресс-релизы, кейсы, интервью, колонки)
  • Опыт подготовки спикеров к публичным выступлениям
  • Навыки командной работы, креативность, инициативность

Что мы предлагаем:

  • Работа в динамично развивающейся компании и сильной команде профессионалов;
  • ТК РФ, “Белая” заработная плата (обсуждается индивидуально);
  • О нас заботятся: хороший пакет ДМС и корпоративная связь;
  • Рабочий день с 10:00 до 19:00;
  • Комфортабельный офис в самом центре – Старопименовский пер., ст.м. Маяковская

 

Контактное лицо: Виктория Хомутова, v.khomutova@qvant.ru, 8-903-768-85-33 

Менеджер по работе с клиентами

по договоренности
Игроник
  • Требуемый опыт работы: 2–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Ведение клиентских проектов: составление брифов, постановка задач, бюджетирование, ежедневная коммуникация с заказчиком и проектной командой;
  • Контроль ведения и эффективности рекламных кампаний;
  • Ежедневная коммуникация с текущими клиентами, поддержание высокого уровня клиентского сервиса, выстраивание доверительных отношений, проведение встреч, плановая отчетность;
  • Управление работой проектной команды: контроль сроков и качества реализации, формирование и презентация отчетов по результатам работы;
  • Анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ потребностей клиентов;
  • Разработка мероприятий для повышения рентабельности проектов;
  • Работать с документами, контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью.

Требования:

  • Опыт на аналогичной должности от 2-х лет;
  • Опыт управления командой (умение грамотно ставить задачи и отслеживать их выполнение);
  • Отличные коммуникативные навыки и опыт проведения переговоров;
  • Обязательны знания принципов работы систем контекстной и таргетированной рекламы;
  • Уверенная работа с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);
  • Готовность и желание вести проекты с большими бюджетами и сложной коммуникацией;
  • Готовность брать на себя ответственность, аргументировать свою точку зрения;
  • Опыт подготовки и защиты презентаций перед заказчиком;
  • Преимущество – умение планировать оффлайн кампании (ТВ, радио, наружная реклама).

Условия:

  • интересные задачи и возможность профессионального развития;
  • оформление в штат, оплачиваемый отпуск и б\л;
  • график работы 5/2 10:00-19:00;
  • уютный офис и вкусный кофе.

Ваше резюме направляйте на info@igronik.ru с пометкой в теме письма «Менеджер по работе с клиентами».

Арт-директор 

по договоренности
Why Not?!

Мы в Why Not digital ищем арт-директора для работы над промо-проектами, сайтами, мобильными приложениями, SMM и контентными проектами для крупнейших и интереснейших мировых брендов.

Что нужно будет делать:

  • Придумывать и рисовать, проектировать
  • Координировать работу дизайнеров
  • Передавать результат своих трудов в верстку в адекватном виде
  • Общаться с прожект-менеджерами, верстальщиками и остальными дизайнерами
  • Ответственно относиться к качеству и срокам своей работы

Обязательные скилы:

  • Фотошоп, иллюстратор, мак.
  • Опыт работы дизайнером в данной области
  • Умение работать с брендбуками и гайдами клиента
  • Способность подключаться к работе на разных этапах (идея, концепт, доработка, адаптив)
  • Понимание основных трендов диджитал продуктов

Что мы предлагаем:

  • Офис в самом центре
  • Молодой дружелюбный коллектив
  • Интересные проекты и большие клиенты будут постоянным источников вызовов и гарантией творческого роста

Портфолио обязательно, его мы смотрим первым делом, без него нет никакого смысла откликаться на вакансию.

Портфолио должно быть либо в виде ссылки на веб ресурс с выложенными работами (behance, dribbble, revision и т.п.), либо в виде pdf-файла. Гигабайтные архивы, ссылки на сотню папок в дропбоксе или "Яндекс.Диске" рассматриваться не будут.

Контактное лицо: Алиса Гапошина, alice@w-not.ru, +7 (495) 227 90 11, +7 (903) 596 09 33

Digital Project Manager

по договоренности
Why Not?!

Что должен уметь кандидат:

  • Иметь сильную digital экспертизу
  • "понимать, что хочет клиент, и уметь объяснять это программисту, понимать, что предлагает программист, и уметь объяснять эту клиенту"
  • ставить задачи команде;
  • управлять содержанием, сроками, стоимостью, ресурсами, качеством, коммуникациями и рисками;
  • нести ответственность;
  • думать
  • слушать и слышать;

Обязательные требования:

  • опыт в управлении разработкой ПО не менее 3 лет;
  • высшее техническое образование;
  • успешно завершенные проекты (портфолио);
  • применение декомпозиции и реалистичное планирование;
  • осознанность;
  • проактивность;
  • честность;
  • коммуникационная открытость;
  • способность посмотреть на себя со стороны;
  • профессиональная мотивация, выходящая за рамки денежной компенсации.

Мы гарантируем:

  • интересную работу
  • классный офис в самом центре Москвы
  • еще более классный, веселый и сплоченный коллектив

Контактное лицо: Алиса Гапошина, alice@w-not.ru, +7 (495) 227 90 11, +7 (903) 596 09 33

Менеджер по продажам (Digital Marketing)

по договоренности
Zorka.Mobi
  • Требуемый опыт работы: не требуется
  • Полная занятость, полный день

Zorka.Mobi — агентство инфлюенсер и performance маркетинга. Мы продвигаем бренды и мобильные приложения по всему миру с помощью лидеров мнений, внутренней команды по закупке трафика, а также партнёрской сети Zorka.Network.

Обязанности:

  • Поиск клиентов и холодные продажи
  • Заключение контрактов
  • Обработка входящих запросов
  • Работа с CRM
  • Координирование и запуск новых проектов
  • Посещение выставок и мероприятий

Требования:

  • Любой опыт в digital
  • Понимание метрик CPC, CR, CTR, LTV, ROI
  • Английский язык не ниже Intermediate
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Ориентация на результат
  • Навыки презентаций и опыт в продажах
  • Желание расти и развиваться в сфере интернет-маркетинга

Условия:

  • Интересную работу в окружении профессионалов своего дела
  • Стабильную и достойную заработную плату
  • Работу в надежной международной компании
  • Возможности личного и карьерного роста
  • Комфортный офис в центре города (м. Бауманская)
  • График работы: пн - пт, с 10.00 до 19.00

Контактное лицо: Роман Базаров, r.bazarov@zorka.mobi 

Руководитель группы ивент продюсеров ( Head group)

по договоренности
Подъёжики
  • Требуемый опыт работы: более 6 лет
  • Полная занятость, полный день

Четыре причины, почему Тебе стоит связать свою жизнь с нами:

  • Мы ценим и уважаем людей, которые работают с нами. Мы всегда держим слово, выполняем свои обязательства и создаем комфортную и дружелюбную атмосферу.
  • У нас есть принципы. Они живые и настоящие. Мы реализуем их в работе и в жизни.
  • Мы за развитие. Каждому из нас важно сегодня стать лучше, чем вчера. Если мы чего-то не знаем, то узнаем. Если не умеем, то научимся. Обязательно.
  • Мы - предпринимательская компания. У нас большие цели и большая свобода в принятии решений. И мы даем большие возможности делать мощные проекты и отлично зарабатывать.

Мы готовы связать с Тобой свое дело, если:

  • Ты - профи. Реально разбираешься в рынке, основных игроках, поставщиках, процессах и тендерах.
  • Ты - перфекционист. Не срезаешь углы и не выбираешь путь наименьшего сопротивления. Для тебя компромисс и win win - принципиально разные вещи. Ты делаешь по-настоящему круто и всегда задаешь самую высокую планку для своей команды.
  • Ты -лидер и твои ребята идут за тобой. Ты уважаешь, поддерживаешь и развиваешь своих людей.
  • Ты - азартный. Чем сложнее задача, тем интереснее за нее браться. Для тебя " невозможно" - всего лишь чье-то мнение.
  • Ты умеешь снимать корону и принимать честную, пусть и не всегда приятную обратную связь.
  • Ты - боец. Не важно, сколько раз ты упал, главное, что каждый раз ты встаешь и добиваешься результата.
  • Общаться для тебя легко и приятно. Ты найдешь подход к любому и знаешь, как проводить переговоры с самыми сложными клиентами.
  • У тебя есть опыт руководящей должности от 2-х лет.
  • У тебя есть личный опыт реализации крупных проектов от получения брифа до отчетных документов своими руками.
  • Event для тебя — это по любви, и ты очень любишь то, что делаешь.

Все это о Тебе? Тогда, вот что именно делает Head group конкретно:

  • Выполняет план продаж.
  • Лидирует в разработке тендеров по ключевым проектам.
  • Разрабатывает и реализует стратегию развития компании.
  • Развивает отношения с клиентами.
  • Организует работу своей группы (3 менеджера и 2 ассистента): ставит и распределяет задачи в зависимости от загрузки, опыта и профессионального уровня членов команды.
  • Осуществляет контроль за работой группы, а также лично подключается на любом этапе продаж/переговоров/работы над проектом.
  • Обучает, развивает, мотивирует свою команду.
  • Ведет отчетность.
  • Привлекает новых клиентов в проекты.
  • Разрабатывает стратегию развития клиентов.
  • Улучшает качество клиентского сервиса.
  • Реализует внутренние проекты необходимые для развития всей компании.
  • Подготавливает проекты, сметы, площадки

 Еще пара слов о том, что ждет тебя у нас:

  • Очень классная команда.
  • Крупномасштабные проекты.
  • Амбициозные цели.
  • Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь суперпроект.
  • Репутация, портфолио, технологии, финансы для обеспечения проектов.
  • Отличный офис в модном креативном кластере на Хлебозаводе (Флаконе)

Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15

Event-продюсер

по договоренности
Подъёжики
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Если у тебя есть опыт в EVENT или BTL бизнесе, ты знаешь, как организовать и провести любого формата мероприятие, и ты хочешь развиваться с нами – присылай свое резюме и портфолио. Просим кандидатов приходить на встречу с портфолио реализованных проектов, которые вы делали самостоятельно.

Как мы Тебя видим:

  • Образование высшее (желательно).
  • Опыт работы в организации и реализации Event- проектов от 3 лет!
  • Опыт разработки предложения и участия в тендерах ( защита проекта у клиента).
  • Опыт в организации крупных (от 500 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 10 млн. руб., презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций.
  • Знание рынка Event-услуг Москвы ( основные подрядчики).
  • Организация проекта "под ключ", самостоятельное ведение проекта.
  • Хорошие управленческие навыки ( подбор команды, умение делегировать полномочия).
  • Опыт ведения от 3-х проектов ОДНОВРЕМЕННО!
  • Ответственность и стрессоустойчивость.
  • Знание английского языка (желательно).

Задачи Event продюсера:

  • Самостоятельная организация и реализация Event-проектов ( общается с клиентом, ведет рабочую группу, распределяет задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку тендера и проведение мероприятие) - мероприятие "под ключ"!
  • Работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотно выстроенные коммуникации с клиентом).
  • Поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки).
  • Ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др.).
  • Выполнение поставленных планов работ и KPI (рентабельность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность)

Что мы предлагаем:

  • Очень классная команда.
  • Крупномасштабные ивент проекты.
  • Амбициозные цели.
  • Поток клиентов, которые ждут, когда ты им разработаешь суперпроект.
  • Отличный уютный офис на территории креативного пространства Хлебозавод ( Флакон).
  • Все что нужно чтобы чувствовать себя успешным и зарабатывать хорошие деньги: репутация, технологии, финансы для обеспечения проектов.
  • Оплата труда = оклад + ежеквартальные и годовые премии.

Если ты не готов и не умеешь работать на результат – тебе у нас не понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду!

Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15

Head creative of copy (Руководитель команды копирайтеров)

по договоренности
Подъёжики
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Разыскиваем сильного креативного лидера, который возглавит группу копирайтеров.

ЧТО НУЖНО УМЕТЬ И ДЕЛАТЬ:

  • Вести проект от брифа до финальной сдачи клиенту.
  • Участвовать в креативных сессиях, выстраивать и модерировать креативный процесс.
  • Генерировать идеи самостоятельно, вдохновлять, направлять и контролировать копирайтеров.
  • Выстраивать логику презентаций.
  • Давать вдохновляющие комментарии.
  • Презентовать идеи клиентской команде и клиенту.
  • Нести полную ответственность за финальный продукт.

КОГО ИЩЕМ:

  • Опыт работы group head в event/рекламных/digital/BTL/агентствах от 3 лет.
  • Знание Power и Point Keynote.
  • Английский приветствуется.

О НАС:

  • Входим в ТОП 5 event-агентств Российского рынка.
  • В рейтинге ТОП 50 лучших event-агентств мира.
  • Уникальная творческая и открытая атмосфера.
  • Уютный лофт на территории творческого пространства Хлебзавод (м. Дмитровская).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:

  • Команду мечты
  • Конкурентоспособную зарплату (белый оклад + бонусы)
  • Действительно интересные проекты от ТОПовых клиентов

Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15

Сценарист, копирайтер (креатив)

по договоренности
Подъёжики
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Требования и навыки:

  • Опыт работы копирайтером/ старшим копирайтером в сегменте HR event, event marketing, business conference.
  • Самостоятельная и коллективная генерация идей.
  • Смелый подход к решению задач, знание современных инструментов event-индустрии, опыт research в области новых площадок, артистов, технологий.
  • Навык в создании и написании сценария шоу, рекламного сообщения, промо-текста, флешмоба, контента для video mapping, и пр.
  • Грамотный русский язык и структурность мышления.

Задачи:

  • Участие в работе над брифом в составе креативной группы.
  • Участие в брейнштормингах.
  • Подготовка креативной части тендерных предложений.
  • Генерация креативных идей. Разработка концепций event проектов, рекламных и PR-кампаний.
  • Создание продающего копирайтинга – написание презентаций. Нейминг. Разработка слоганов.
  • Подготовка тендерных предложений. Совместная работа с account-менеджером, режиссером, дизайнером

Что у нас есть:

  • Профессиональная команда.
  • Крупномасштабные Event-проекты.
  • Амбициозные цели.
  • Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь супер-проект.
  • Отличный уютный офис в креативном пространстве " Хлебозавод 9"
  • Кофе и чай, лимон и молоко ;)
  • Оклад+ежеквартальные премии.

Друзья, мы обращаем ваше внимание, что мы НЕ ИЩЕМ редакторов, журналистов, контент-менеджеров, корреспондентов. Нам нужны ТАЛАНТЛИВЫЕ сценаристы с опытом работы в EVENT-бизнесе! Спасибо за понимание!

Резюме без портфолио или без ссылки на него НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15

Директор по маркетингу (лейбл)

по договоренности
Black Star

В команду самого успешного музыкального лейбла страны мы приглашаем директора по маркетингу для достижения масштабных и амбициозных целей: 

  • Построение и реализация маркетинговой стратегии Музыкального Лейбла Black Star
  • Прогнозирование маркетинговых тенденций с целью достижения количественных показателей 
  • Выстраивание рабочей модели взаимодействия маркетинга с пересекающимися функциями и подразделениями (PR, продажи, аналитика, финансы и др.)
  • Управление департаментом маркетинга (онлайн и оффлайн): постановка KPI, оценка и расширение ресурсов, контроль сроков реализации
  • Анализ и реализация медиапланов маркетинговых акций и рекламных кампаний: оптимизация, увеличение показателей эффективности, повышение охватов вовлеченности аудитории т.д.
  • Создание и реализация партнерских программ, кросс-промоушн, рекламных интеграций, спонсорских проектов

Требования:

  • Высшее профильное образование
  • Опыт управления маркетингом в крупной холдинговой структуре
  • Успешный опыт разработки и реализации маркетинговой и рекламной стратегии, подтвержденный коммерческими показателями, в том числе и на Федеральном уровне
  • Знания и опыт работы в области стратегического маркетинга, аналитики, продвижения и рекламы, PR
  • Готовность выстраивать систему "с нуля", работать в режиме временных ограничений и многозадачности
  • Способность аргументировать и доводить до реализации все предложенные идеи и проекты
  • Умение выстраивать эффективные коммуникации с командой и руководителями других подразделений
  • Инициативность и амбициозность, стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение мыслить нестандартно, гибкость

Контактное лицо: Ксения Чернышева, personal@black-star.ru

PR директор (группа компаний)

по договоренности
Black Star

Сегодня компания Black Star - это более 13 успешных направлений бизнеса.

Мы приглашаем в команду PR - директора для достижения масштабной цели по выведению всех видов бизнеса под брендом Black Star в единую Группу Компаний с централизованной PR - функцией.

Задачи:

  • Построение и реализация PR-стратегии Группы Компаний, прогнозирование тенденций с целью достижения количественных и качественных показателей по всем направлениям бизнеса Группы Компаний
  • Выстраивание рабочей модели взаимодействия PR с пересекающимися функциями и подразделениями (маркетинг, продажи, аналитика, финансы и др.)
  • Эффективное управление PR-функцией по всем направлениям Группы Компаний: формирование команды, постановка KPI, оценка и расширение ресурсов, контроль сроков реализации
  • Организация PR - активности в СМИ и на интернет-ресурсах, установление и поддержание контактов с журналистами и блоггерами, обеспечение постоянного присутствия бренда Black Star в инфо-поле
  • Контроль и распределение бюджета по PR активностям по Группе Компаний

Требования:

  • Высшее профильное образование
  • Успешный опыт составления PR-стратегий и знание принципов PR-кампаний
  • Подтвержденный опыт реализации масштабных акций и PR-кампаний на Федеральном уровне
  • Опыт работы в крупной холдинговой структуре в медиа-сфере (как преимущество)
  • Готовность выстраивать систему "с нуля", работать в режиме временных ограничений и многозадачности
  • Способность аргументировать и доводить до реализации все предложенные идеи и проекты
  • Умение выстраивать эффективные коммуникации с командой и руководителями других подразделений
  • Инициативность и амбициозность, стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение мыслить нестандартно, гибкость

Контактное лицо: Ксения Чернышева, personal@black-star.ru

Progression Depot Adwise Игроник Unite Vein Technologies ZORKA.MOBI подъежики Квант Why Not?!
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.