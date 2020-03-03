Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге. Кого ищут в Black Star и Progression?

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, удаленная работа

Wi-Fi.ru — это площадка, которую раз в месяц видит почти каждый житель Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году мы перезапускаем проект, и на выходе хотим получить удобное, яркое и интересное мобильное медиа. Для этого мы хотим набрать команду постоянных авторов.

Наши темы — кино, технологии, наука, игры, спорт и лайфстайл. Это уже не новости, но еще не лонгриды. А значит, остается огромное пространство для экспериментов с текстами, их форматами и подачей!

Чем предстоит заниматься:

Искать самые интересные истории и новости и рассказывать их читателям;

Креативно отрабатывать отыгравшие новостные инфоповоды, раскрывать их с новой стороны и собирать интересные факты;

Отслеживать ключевые события и реагировать на них до того, как они превратятся в чеканную монету и начнут раздражать;

Писать легким, лаконичным и живым языком. Наша аудитория состоит преимущественно из мобильных пользователей.

Что нам важно:

Вы хорошо ориентируетесь в новостной повестке, но при этом готовы выходить за рамки традиционных интернет-новостей. Это значит, что вы готовы разговаривать с посетителями на одном языке, делиться своим мнением, шутить и всячески развлекать аудиторию;

Вы можете отличить AI от AR, Cyberpunk 2020 от Cyberpunk 2077, XR от VR и Мартина Фримана от Гордона Фримана (и заодно от Моргана Фримана);

Вы разбираетесь в массовой культуре, работали в тематических медиа или даже ведете собственный канал с развлекательным контентом.

Приветствуется знание мемов, лицензия на кликбейт и умение шаманить с заголовками;

Желание экспериментировать с традиционными (и не очень) форматами и создавать новые;

Хорошее знание английского языка.

Что мы предлагаем:

Работу в стремительно развивающейся компании;

График работы удаленный, 5/2.

Работа с уникальным продуктом, не имеющим прямых конкурентов;

Наш продукт отлично продается и, что самое главное, крайне востребован на рынке;

И если наши ценности тебе близки: новаторство, мастерство, надежность, сплоченность, достоинство, результат – мы ждём тебя в нашей команде.

Обязательно расскажите о себе в сопроводительном письме и добавьте в него ссылки на свои лучшие материалы (если есть), а также на сайты и каналы, которые вы регулярно читаете. Резюме без сопроводительного письма рассматриваться не будут.

Контактное лицо: Стецюк Дарья, d.stetsyuk@qvant.ru, 8-925-873-20-44