Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге. Кого ищут в Black Star и Progression?

В свежем обзоре по-настоящему вакансии мечты: компании обещают не только кофе и йогу, но и репутацию, большую экспертизу и даже обучение всему тому, что требуется для работы.
Junior Account Manager
Progression
Чем предстоит заниматься:
- Быть лучшим другом клиентам и помогать с текущими вопросами;
- Составлять сметы и презентации и защищать их перед клиентом;
- Вести документооборот и отчетности по своим проектам и др.
Что ждем от кандидатов:
- Опыт работы с клиентами сектора FMCG в приоритете;
- Опыт проведения полевых проектов (семплинги, дегустации, подарок за покупку и т.п.) приветствуется;
- С Excel и Power Point на “ты”;
- Внимательность, грамотность, стрессоустойчивость, умение работать с большим потоком информации;
- Английский язык приветствуется.
О нас:
- Мы делаем крутые проекты и не планируем останавливаться.
- Мы сидим в центре - рядом со ст.м. “Улица 1905 года”.
- У нас классная атмосфера внутри и понимающее руководство.
- Мы вместе не только работаем, но и отдыхаем: у нас насыщенная корпоративная жизнь, а утро начинаем с чашечки кофе и сурья намаскар.
Понравилось то, что написано выше? Тогда пиши/звони нашему HR: Екатерина, т. 8 495 748 59 59 (доб. 726), e.mostovaya@7-agency.ru
Помощник менеджера по работе с клиентами/Account Executive (BTL)
Unite
Предстоит делать (если что-то не умеешь - научим!):
- Работа со сметами;
- Брифинг внутренних отделов (креатив, продакшен, логистика);
- Работа с подрядчиками (брифинг, контроль выполнения услуг в рамках тайминга проекта, проведение статусов);
- Документооборот с подрядчиками и клиентом;
- Ведение ежедневной деловой переписки по проектам;
- Сбор, анализ и подготовка еженедельной отчетности по проекту и др.
Требования:
- Высшее образование;
- Обязателен опыт работы координатором проекта или Помощником менеджера по работе с клиентами;
- Аналитический склад ума;
- Умение работать с большим объемом данных
- Навыки тайм-менеджмента (расставлять приоритеты, планировать работу);
- Коммуникабельность, трудолюбие, внимательность, обучаемость, быстрота, стрессоустойчивость;
- Оперативное решение срочных вопросов и быстрое ориентирование в сложных ситуациях;
О нас:
- Мы сидим в центре - рядом со ст.м. “Улица 1905 года”.
- У нас классная атмосфера внутри и понимающее руководство.
- Мы вместе не только работаем (5/2, с 10.00 - 19.00), но и отдыхаем: у нас насыщенная корпоративная жизнь, а утро начинаем с чашечки кофе и сурья намаскар (йога).
- Свободный dress code
Контактное лицо: Екатерина Мостовая, +7 (495) 748 59 59, E.Mostovaya@7-agency.ru
Арт-директор
Depot
Требования:
- опыт работы в брендинге;
- желание работать с глобальными FMCG брендами;
- чувство прекрасного, категорийного и фестивального (ты же хочешь в Канны?);
- владение пакетом программ Adobe;
- навыки в создании анимации, motion design, и 3D будут дополнительным плюсом.
Условия:
- место работы: г. Москва, Пестовский пер., д.16, стр.2;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- заработная плата – по результатам собеседования.
Мы ищем исключительно штатного специалиста. Если ты убеждённый фрилансер – увы, нам пока нечего тебе предложить.
Если вы соответствуете представленным в вакансии требованиям, то высылайте своё резюме нашему исполнительному директору Ксении Пархоменко на kparkhomenko@depotwpf.ru. Не забудьте указать в теме письма название вакансии.
PR-менеджер
Depot
В ведущее брендинговое агентство России требуется PR-менеджер.
Основные обязанности:
- координация PR-среды агентства;
- ведение PR-деятельности и оценка ее эффективности;
- подготовка контент-планов для интернет-изданий, средств массовых и персональных коммуникаций (SMM);
- написание новостей и пресс-релизов, статей, анонсов дистрибуция в социальные сети;
- инициирование исходящего контента для SMM, работа с источниками;
- организация комментариев экспертов компании для SMM;
- разработка тем, поиск героев для создания видеоконтента; подготовка и контроль качества видеоматериалов;
- продвижение проектов агентства в SMM;
- анонсирование событий, информационное сопровождение проектов во время проведения, информационное сопровождение проекта после проведения в социальных сетях;
- организация и проведение специальных проектов и мероприятий;
- работа с новыми инструментами в сфере digital, необходимыми для информационного освещения деятельности агентства и создания performance;
- участие в подготовке digital коммуникационной стратегии агентства;
- координация участия агентства в российских и международных фестивалях.
Требования:
- грамотная устная и письменная речь, умение писать короткие тексты;
- профильное образование (журналистика, PR, маркетинг, реклама);
- опыт работы на аналогичной позиции — от 3 лет;
- высокая организованность, ответственность, активность;
- опыт работы в электронных СМИ, рекламных и брендинговых агентствах как преимущество;
- знание английского языка обязательно (устный и письменный).
Условия:
- место работы: г. Москва, Пестовский пер., д.16, стр.2;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- заработная плата – по результатам собеседования.
Если вы соответствуете представленным в вакансии требованиям, то высылайте своё резюме нашему директору по развитию и коммуникациям Гарри Рутбергу на hrutberg@depotwpf.ru c отметкой в теме "Вакансия_PR".
Digital project manager
Vein Technologies
Digital & event-агентство Vein Technologies ищет Digital project менеджера.. Работа над проектами таких известных брендов как Cisco, Reebok, Chivas, AB InBev Efes, The Glenlivet, Desan Group, МЕГА, Zendesk.
Задачи:
- Организация проектов и коммуникация с командой на всех этапах проектной деятельности.
- Контроль реализации проектов: управление подрядчиками и проектной командой.
- Контроль и самостоятельное ведение документооборота (юридические, финансовые, проектные документы).
- Контроль, аналитика и оценка результатов РК.
- Запуск рекламных форматов в социальных сетях (таргетинг).
Профессиональные требования:
- Опыт работы на позиции digital/project от 1,5 года
- высшее образование
- желательно владение английским.
Обязательные навыки:
- Знание основных принципов работы рекламных инструментов (таргетированная реклама, продвижение у блогеров, спецпроекты, медийная реклама)
- Умение работать с документооборотом (договора, акты, выставление счетов)
- Готовность работать в режиме мультизадачности и с большим объемом информации
- Навыки планирования, постановки целей и задач, а также контроль за их выполнением
- Высокий уровень коммуникации с командой (в том числе с командой на аутсорсе)
- Умение предоставить информацию о проекте и результатах в формате excel и ppt
- Готовность выезжать и участвовать в мероприятиях (по своим проектам)
- Умение разбираться в понятиях CPM, CPC, CPV, CPU, CPL и считать эти показатели
- Грамотная устная и письменная речь
- Самостоятельность в ведении проектов и ответственность за результат всего проекта
Желательные навыки:
- Быть в digital-пространстве, отслеживать тренды и новинки/оперативно на них реагировать
- Креативность, инициативность, глубокое вовлечение в решаемые задачи
- Умение общаться
- Опыт управления интернет продвижения (контекст, таргетинг, SMM)
- Опыт работы с командой разработчиков (составление ТЗ, коммуникация по всем вопросам)
- Навыки владения деловой перепиской и общения с клиентом
- Опыт работы в Google Analytics (умение объяснить базовые метрики)
- Умение подготовить аналитические отчет (написание выводов и рекомендаций).
Личностные качества:
- Ответственность за результат и самостоятельность,
- Четкое соблюдение дедлайнов, внимательность к деталям,
- Умение видеть проект целостно, а не блоками,
- Умение находить решение в сложных и конфликтных ситуациях, умение донести это решение до руководства,
- Желание учиться и развиваться, получать новый опыт.
Условия:
- Полная занятость
- конкурентоспособная зарплата
- офис в центре (м. "Павелецкая").
- Официальное оформление после испытательного срока (2 месяца), ДМС после года работы. Возможны обучение и тренинги.
Контактное лицо: Валентина Барсукова +7 (916) 900 60 52, vbarsukova@veintech.ru
Account Manager/Менеджер по работе с клиентами
Adwise
ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.
Что придётся делать:
- Ежедневная коммуникация с клиентом
- Организация работы по проектам внутри агентства и с компаниями-партнерами (ATL, 360, Digital, спецпроекты)
- Участие в брифингах и отслеживание таймингов
Что требуется:
- Творческий подход к решению поставленных задач
- Отличные коммуникативные навыки, ответственность, исполнительность и пунктуальность
- Опыт аналогичной работы в рекламном агентстве
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
- Очень дружный и сплочённый коллектив
- Возможности для профессионального роста и развития
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)
Контактная информация: hr@adwise.ru
Digital Designer/Digital Art Director
Adwise
ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.
Что придётся делать:
- Создание визуальных концепций для рекламных кампаний
- Дизайн баннеров, сайтов, мобильных приложений, рассылок
- Участие в оформлении презентаций, тендерных предложений и сопутствующих материалов
Что требуется:
- Наличие релевантного портфолио
- Владение основными пакетами Adobe
- Опыт работы в студии/агентстве
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
- Очень дружный и сплочённый коллектив
- Возможности для профессионального роста и развития
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)
Контактная информация: hr@adwise.ru
Art Director
Adwise
ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.
Что придётся делать:
- Разработка рекламных кампаний любой сложности, от дизайна скрепки до продажи недвижимости на Марсе
- Работа с текущими клиентами и участие в тендерах
- Работа в паре с копирайтером
Что требуется:
- Релевантное портфолио с проектами для крупных клиентов
- Опыт работы в сетевых и крупных агентствах
- Съёмочный опыт
- Хороший рисунок от руки
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
- Очень дружный и сплочённый коллектив
- Возможности для профессионального роста и развития
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)
Контактная информация: hr@adwise.ru
Digital Producer
Adwise
ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.
Что придётся делать:
- Организация съёмочного процесса, творческая и производственная реализация digital-проектов (поиск локейшена, реквизита, актёров, режиссеров, авторов и др.)
- Проведение тендеров среди подрядчиков
- Ведение документации по проектам
Что требуется:
- Опыт аналогичной работы на стороне агентства с крупными клиентами
- Опыт управления несколькими проектами одновременно
- Портфолио с реализованными проектами
Условия:
- Просторный и уютный офис в БЦ «Riga Land» на Новорижском шоссе (станция метро «Щукинская» или «Строгино»)
- Очень дружный и сплочённый коллектив
- Возможности для профессионального роста и развития
- Конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом)
Контактная информация: hr@adwise.ru
Креативная пара (Арт-директор + Копирайтер)
Adwise
ADWISE — независимое рекламно-коммуникационное агентство. С 2018 г. входит в состав всемирной сети TheNetWorkone. Мы стали известны благодаря своей уникальной автомобильной экспертизе: реализовали больше 600 проектов для 24 автомобильных брендов.
Что предстоит делать:
- постоянная разработка сценариев, визуального стиля и моушен-дизайн оформления для различного вида диджитал контента в рамках экстремальных и авто-ивентов, создание вирусных и хайповых креативов для Instagram, продуктовые истории с автомобилями;
- будем очень рады, если у вас есть амбиции в развитии в области режиссуры, т.к. есть уникальная возможность не просто придумывать контент, но и режиссировать его на постоянной основе;
- постоянные выезды на съемочную площадку совместно со съемочной бригадой.
Что мы предлагаем:
- у нас супер-энергичная команда молодых нестандартных талантов с офигенным чувством юмора, вечным драйвом и желанием делать крутой актуальный контент здесь и сейчас,
- у нас супер-клиент, вместе с которым есть возможность расти и развиваться каждый день на очень интересных и нестандартных проектах!!!
- мы предлагаем конкурентную заработную плату и комфортную рабочую атмосферу,
- современный офис на Новорижском шоссе (15-20 минут на авто из центра или корпоративный транспорт от м."Щукинская" и м."Строгино").
Что нужно от вас:
- главное, чтобы вы обладали знаниями по построению рекламного сюжета, интересовались диджитал трендами и следили за различными челленджами, хайпом в интернете, были активными и инициативными,
- актуальное портфолио с реализованными проектами, которые нравятся вам самим,
- горящие глаза и желание делать крутые проекты!
Контактная информация: hr@adwise.ru
Коммерческий менеджер
Квант
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Что нам нужно:
- поиск и привлечение новых клиентов;
- работа с текущей клиентской базой;
- проведение переговоров и организация встреч с потенциальными клиентами;
- подготовка презентаций и коммерческих предложений;
- проведение презентации о возможностях размещения рекламы потенциальным клиентам и несетевым рекламным агентствам;
- составление медиапланов;
- контроль оплат по заключенным договорам;
- актуализация клиентской базы.
Что нам важно:
- знание принципов продажи интернет-рекламы;
- знание специфики рынка интернет-рекламы;
- знание основных показателей эффективности рекламных кампаний в digital-среде;
- знание моделей размещения рекламы и систем размещения рекламных кампаний;
- опыт медиапланирования;
- принципы расчёта и формирования эффективного коммерческого предложения;
- владение техниками эффективного проведения переговоров.
Что мы предлагаем:
- работу в стремительно развивающейся команде;
- интересные, но сложные задачи и возможность для постоянного развития;
- полное соблюдение ТК РФ, «белая» заработная плата (фиксированная часть + бонус);
- хороший пакет ДМС и корпоративную связь;
- современный офис в самом центре – около ст. м. «Маяковская», Старопименовский пер
Контактное лицо: Стецюк Дарья, d.stetsyuk@qvant.ru, 8-925-873-20-44
Редактор
Квант
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, удаленная работа
Wi-Fi.ru — это площадка, которую раз в месяц видит почти каждый житель Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году мы перезапускаем проект, и на выходе хотим получить удобное, яркое и интересное мобильное медиа. Для этого мы хотим набрать команду постоянных авторов.
Наши темы — кино, технологии, наука, игры, спорт и лайфстайл. Это уже не новости, но еще не лонгриды. А значит, остается огромное пространство для экспериментов с текстами, их форматами и подачей!
Чем предстоит заниматься:
- Искать самые интересные истории и новости и рассказывать их читателям;
- Креативно отрабатывать отыгравшие новостные инфоповоды, раскрывать их с новой стороны и собирать интересные факты;
- Отслеживать ключевые события и реагировать на них до того, как они превратятся в чеканную монету и начнут раздражать;
- Писать легким, лаконичным и живым языком. Наша аудитория состоит преимущественно из мобильных пользователей.
Что нам важно:
- Вы хорошо ориентируетесь в новостной повестке, но при этом готовы выходить за рамки традиционных интернет-новостей. Это значит, что вы готовы разговаривать с посетителями на одном языке, делиться своим мнением, шутить и всячески развлекать аудиторию;
- Вы можете отличить AI от AR, Cyberpunk 2020 от Cyberpunk 2077, XR от VR и Мартина Фримана от Гордона Фримана (и заодно от Моргана Фримана);
- Вы разбираетесь в массовой культуре, работали в тематических медиа или даже ведете собственный канал с развлекательным контентом.
- Приветствуется знание мемов, лицензия на кликбейт и умение шаманить с заголовками;
- Желание экспериментировать с традиционными (и не очень) форматами и создавать новые;
- Хорошее знание английского языка.
Что мы предлагаем:
- Работу в стремительно развивающейся компании;
- График работы удаленный, 5/2.
- Работа с уникальным продуктом, не имеющим прямых конкурентов;
- Наш продукт отлично продается и, что самое главное, крайне востребован на рынке;
- И если наши ценности тебе близки: новаторство, мастерство, надежность, сплоченность, достоинство, результат – мы ждём тебя в нашей команде.
Обязательно расскажите о себе в сопроводительном письме и добавьте в него ссылки на свои лучшие материалы (если есть), а также на сайты и каналы, которые вы регулярно читаете. Резюме без сопроводительного письма рассматриваться не будут.
Контактное лицо: Стецюк Дарья, d.stetsyuk@qvant.ru, 8-925-873-20-44
PR менеджер
Квант
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Чем предстоит заниматься:
- Формирование и реализации коммуникационной стратегии компании
- Генерация инфоповодов для продвижения бренда и его продуктов (релизы, кейсы, колонки, интервью и пр.), проведение PR-кампаний
- Мониторинг и взаимодействие со СМИ (в том числе экспертное комментирование)
- Поддержка участия компании в форумах, конференциях, выставках (подготовка спикера, работа с партнерами)
- Информационное наполнение сайта и соцсетей компании
Что нам важно:
- Высшее образование (предпочтительно маркетинг, коммуникации)
- Опыт работы от двух лет с проектами/компаниями из сфер digital/рекламы/IT
- Грамотная письменная речь, навыки создания текстов разных форматов (пресс-релизы, кейсы, интервью, колонки)
- Опыт подготовки спикеров к публичным выступлениям
- Навыки командной работы, креативность, инициативность
Что мы предлагаем:
- Работа в динамично развивающейся компании и сильной команде профессионалов;
- ТК РФ, “Белая” заработная плата (обсуждается индивидуально);
- О нас заботятся: хороший пакет ДМС и корпоративная связь;
- Рабочий день с 10:00 до 19:00;
- Комфортабельный офис в самом центре – Старопименовский пер., ст.м. Маяковская
Контактное лицо: Виктория Хомутова, v.khomutova@qvant.ru, 8-903-768-85-33
Менеджер по работе с клиентами
Игроник
- Требуемый опыт работы: 2–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Ведение клиентских проектов: составление брифов, постановка задач, бюджетирование, ежедневная коммуникация с заказчиком и проектной командой;
- Контроль ведения и эффективности рекламных кампаний;
- Ежедневная коммуникация с текущими клиентами, поддержание высокого уровня клиентского сервиса, выстраивание доверительных отношений, проведение встреч, плановая отчетность;
- Управление работой проектной команды: контроль сроков и качества реализации, формирование и презентация отчетов по результатам работы;
- Анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ потребностей клиентов;
- Разработка мероприятий для повышения рентабельности проектов;
- Работать с документами, контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью.
Требования:
- Опыт на аналогичной должности от 2-х лет;
- Опыт управления командой (умение грамотно ставить задачи и отслеживать их выполнение);
- Отличные коммуникативные навыки и опыт проведения переговоров;
- Обязательны знания принципов работы систем контекстной и таргетированной рекламы;
- Уверенная работа с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);
- Готовность и желание вести проекты с большими бюджетами и сложной коммуникацией;
- Готовность брать на себя ответственность, аргументировать свою точку зрения;
- Опыт подготовки и защиты презентаций перед заказчиком;
- Преимущество – умение планировать оффлайн кампании (ТВ, радио, наружная реклама).
Условия:
- интересные задачи и возможность профессионального развития;
- оформление в штат, оплачиваемый отпуск и б\л;
- график работы 5/2 10:00-19:00;
- уютный офис и вкусный кофе.
Ваше резюме направляйте на info@igronik.ru с пометкой в теме письма «Менеджер по работе с клиентами».
Арт-директор
Why Not?!
Мы в Why Not digital ищем арт-директора для работы над промо-проектами, сайтами, мобильными приложениями, SMM и контентными проектами для крупнейших и интереснейших мировых брендов.
Что нужно будет делать:
- Придумывать и рисовать, проектировать
- Координировать работу дизайнеров
- Передавать результат своих трудов в верстку в адекватном виде
- Общаться с прожект-менеджерами, верстальщиками и остальными дизайнерами
- Ответственно относиться к качеству и срокам своей работы
Обязательные скилы:
- Фотошоп, иллюстратор, мак.
- Опыт работы дизайнером в данной области
- Умение работать с брендбуками и гайдами клиента
- Способность подключаться к работе на разных этапах (идея, концепт, доработка, адаптив)
- Понимание основных трендов диджитал продуктов
Что мы предлагаем:
- Офис в самом центре
- Молодой дружелюбный коллектив
- Интересные проекты и большие клиенты будут постоянным источников вызовов и гарантией творческого роста
Портфолио обязательно, его мы смотрим первым делом, без него нет никакого смысла откликаться на вакансию.
Портфолио должно быть либо в виде ссылки на веб ресурс с выложенными работами (behance, dribbble, revision и т.п.), либо в виде pdf-файла. Гигабайтные архивы, ссылки на сотню папок в дропбоксе или "Яндекс.Диске" рассматриваться не будут.
Контактное лицо: Алиса Гапошина, alice@w-not.ru, +7 (495) 227 90 11, +7 (903) 596 09 33
Digital Project Manager
Why Not?!
Что должен уметь кандидат:
- Иметь сильную digital экспертизу
- "понимать, что хочет клиент, и уметь объяснять это программисту, понимать, что предлагает программист, и уметь объяснять эту клиенту"
- ставить задачи команде;
- управлять содержанием, сроками, стоимостью, ресурсами, качеством, коммуникациями и рисками;
- нести ответственность;
- думать
- слушать и слышать;
Обязательные требования:
- опыт в управлении разработкой ПО не менее 3 лет;
- высшее техническое образование;
- успешно завершенные проекты (портфолио);
- применение декомпозиции и реалистичное планирование;
- осознанность;
- проактивность;
- честность;
- коммуникационная открытость;
- способность посмотреть на себя со стороны;
- профессиональная мотивация, выходящая за рамки денежной компенсации.
Мы гарантируем:
- интересную работу
- классный офис в самом центре Москвы
- еще более классный, веселый и сплоченный коллектив
Контактное лицо: Алиса Гапошина, alice@w-not.ru, +7 (495) 227 90 11, +7 (903) 596 09 33
Менеджер по продажам (Digital Marketing)
Zorka.Mobi
- Требуемый опыт работы: не требуется
- Полная занятость, полный день
Zorka.Mobi — агентство инфлюенсер и performance маркетинга. Мы продвигаем бренды и мобильные приложения по всему миру с помощью лидеров мнений, внутренней команды по закупке трафика, а также партнёрской сети Zorka.Network.
Обязанности:
- Поиск клиентов и холодные продажи
- Заключение контрактов
- Обработка входящих запросов
- Работа с CRM
- Координирование и запуск новых проектов
- Посещение выставок и мероприятий
Требования:
- Любой опыт в digital
- Понимание метрик CPC, CR, CTR, LTV, ROI
- Английский язык не ниже Intermediate
- Грамотная устная и письменная речь
- Ориентация на результат
- Навыки презентаций и опыт в продажах
- Желание расти и развиваться в сфере интернет-маркетинга
Условия:
- Интересную работу в окружении профессионалов своего дела
- Стабильную и достойную заработную плату
- Работу в надежной международной компании
- Возможности личного и карьерного роста
- Комфортный офис в центре города (м. Бауманская)
- График работы: пн - пт, с 10.00 до 19.00
Контактное лицо: Роман Базаров, r.bazarov@zorka.mobi
Руководитель группы ивент продюсеров ( Head group)
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: более 6 лет
- Полная занятость, полный день
Четыре причины, почему Тебе стоит связать свою жизнь с нами:
- Мы ценим и уважаем людей, которые работают с нами. Мы всегда держим слово, выполняем свои обязательства и создаем комфортную и дружелюбную атмосферу.
- У нас есть принципы. Они живые и настоящие. Мы реализуем их в работе и в жизни.
- Мы за развитие. Каждому из нас важно сегодня стать лучше, чем вчера. Если мы чего-то не знаем, то узнаем. Если не умеем, то научимся. Обязательно.
- Мы - предпринимательская компания. У нас большие цели и большая свобода в принятии решений. И мы даем большие возможности делать мощные проекты и отлично зарабатывать.
Мы готовы связать с Тобой свое дело, если:
- Ты - профи. Реально разбираешься в рынке, основных игроках, поставщиках, процессах и тендерах.
- Ты - перфекционист. Не срезаешь углы и не выбираешь путь наименьшего сопротивления. Для тебя компромисс и win win - принципиально разные вещи. Ты делаешь по-настоящему круто и всегда задаешь самую высокую планку для своей команды.
- Ты -лидер и твои ребята идут за тобой. Ты уважаешь, поддерживаешь и развиваешь своих людей.
- Ты - азартный. Чем сложнее задача, тем интереснее за нее браться. Для тебя " невозможно" - всего лишь чье-то мнение.
- Ты умеешь снимать корону и принимать честную, пусть и не всегда приятную обратную связь.
- Ты - боец. Не важно, сколько раз ты упал, главное, что каждый раз ты встаешь и добиваешься результата.
- Общаться для тебя легко и приятно. Ты найдешь подход к любому и знаешь, как проводить переговоры с самыми сложными клиентами.
- У тебя есть опыт руководящей должности от 2-х лет.
- У тебя есть личный опыт реализации крупных проектов от получения брифа до отчетных документов своими руками.
- Event для тебя — это по любви, и ты очень любишь то, что делаешь.
Все это о Тебе? Тогда, вот что именно делает Head group конкретно:
- Выполняет план продаж.
- Лидирует в разработке тендеров по ключевым проектам.
- Разрабатывает и реализует стратегию развития компании.
- Развивает отношения с клиентами.
- Организует работу своей группы (3 менеджера и 2 ассистента): ставит и распределяет задачи в зависимости от загрузки, опыта и профессионального уровня членов команды.
- Осуществляет контроль за работой группы, а также лично подключается на любом этапе продаж/переговоров/работы над проектом.
- Обучает, развивает, мотивирует свою команду.
- Ведет отчетность.
- Привлекает новых клиентов в проекты.
- Разрабатывает стратегию развития клиентов.
- Улучшает качество клиентского сервиса.
- Реализует внутренние проекты необходимые для развития всей компании.
- Подготавливает проекты, сметы, площадки
Еще пара слов о том, что ждет тебя у нас:
- Очень классная команда.
- Крупномасштабные проекты.
- Амбициозные цели.
- Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь суперпроект.
- Репутация, портфолио, технологии, финансы для обеспечения проектов.
- Отличный офис в модном креативном кластере на Хлебозаводе (Флаконе)
Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15
Event-продюсер
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Если у тебя есть опыт в EVENT или BTL бизнесе, ты знаешь, как организовать и провести любого формата мероприятие, и ты хочешь развиваться с нами – присылай свое резюме и портфолио. Просим кандидатов приходить на встречу с портфолио реализованных проектов, которые вы делали самостоятельно.
Как мы Тебя видим:
- Образование высшее (желательно).
- Опыт работы в организации и реализации Event- проектов от 3 лет!
- Опыт разработки предложения и участия в тендерах ( защита проекта у клиента).
- Опыт в организации крупных (от 500 человек) мероприятий (новый год, день рождения компании, форумы и конференции) с бюджетом от 10 млн. руб., презентаций (автомобили, новые товары и т.д.), внутренних конференций.
- Знание рынка Event-услуг Москвы ( основные подрядчики).
- Организация проекта "под ключ", самостоятельное ведение проекта.
- Хорошие управленческие навыки ( подбор команды, умение делегировать полномочия).
- Опыт ведения от 3-х проектов ОДНОВРЕМЕННО!
- Ответственность и стрессоустойчивость.
- Знание английского языка (желательно).
Задачи Event продюсера:
- Самостоятельная организация и реализация Event-проектов ( общается с клиентом, ведет рабочую группу, распределяет задачи, контролирует выполнение задач, несет полную ответственность за подготовку тендера и проведение мероприятие) - мероприятие "под ключ"!
- Работа с клиентом на этапе реализации проекта (грамотно выстроенные коммуникации с клиентом).
- Поиск и выбор подрядчиков на проект (качество, сроки).
- Ведение отчётности, составление основных проектных документов (сметы и др.).
- Выполнение поставленных планов работ и KPI (рентабельность проекта, качество проекта, дебиторская задолженность)
Что мы предлагаем:
- Очень классная команда.
- Крупномасштабные ивент проекты.
- Амбициозные цели.
- Поток клиентов, которые ждут, когда ты им разработаешь суперпроект.
- Отличный уютный офис на территории креативного пространства Хлебозавод ( Флакон).
- Все что нужно чтобы чувствовать себя успешным и зарабатывать хорошие деньги: репутация, технологии, финансы для обеспечения проектов.
- Оплата труда = оклад + ежеквартальные и годовые премии.
Если ты не готов и не умеешь работать на результат – тебе у нас не понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду!
Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15
Head creative of copy (Руководитель команды копирайтеров)
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Разыскиваем сильного креативного лидера, который возглавит группу копирайтеров.
ЧТО НУЖНО УМЕТЬ И ДЕЛАТЬ:
- Вести проект от брифа до финальной сдачи клиенту.
- Участвовать в креативных сессиях, выстраивать и модерировать креативный процесс.
- Генерировать идеи самостоятельно, вдохновлять, направлять и контролировать копирайтеров.
- Выстраивать логику презентаций.
- Давать вдохновляющие комментарии.
- Презентовать идеи клиентской команде и клиенту.
- Нести полную ответственность за финальный продукт.
КОГО ИЩЕМ:
- Опыт работы group head в event/рекламных/digital/BTL/агентствах от 3 лет.
- Знание Power и Point Keynote.
- Английский приветствуется.
О НАС:
- Входим в ТОП 5 event-агентств Российского рынка.
- В рейтинге ТОП 50 лучших event-агентств мира.
- Уникальная творческая и открытая атмосфера.
- Уютный лофт на территории творческого пространства Хлебзавод (м. Дмитровская).
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ:
- Команду мечты
- Конкурентоспособную зарплату (белый оклад + бонусы)
- Действительно интересные проекты от ТОПовых клиентов
Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15
Сценарист, копирайтер (креатив)
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Требования и навыки:
- Опыт работы копирайтером/ старшим копирайтером в сегменте HR event, event marketing, business conference.
- Самостоятельная и коллективная генерация идей.
- Смелый подход к решению задач, знание современных инструментов event-индустрии, опыт research в области новых площадок, артистов, технологий.
- Навык в создании и написании сценария шоу, рекламного сообщения, промо-текста, флешмоба, контента для video mapping, и пр.
- Грамотный русский язык и структурность мышления.
Задачи:
- Участие в работе над брифом в составе креативной группы.
- Участие в брейнштормингах.
- Подготовка креативной части тендерных предложений.
- Генерация креативных идей. Разработка концепций event проектов, рекламных и PR-кампаний.
- Создание продающего копирайтинга – написание презентаций. Нейминг. Разработка слоганов.
- Подготовка тендерных предложений. Совместная работа с account-менеджером, режиссером, дизайнером
Что у нас есть:
- Профессиональная команда.
- Крупномасштабные Event-проекты.
- Амбициозные цели.
- Поток клиентов, которые ждут, когда Ты им разработаешь супер-проект.
- Отличный уютный офис в креативном пространстве " Хлебозавод 9"
- Кофе и чай, лимон и молоко ;)
- Оклад+ежеквартальные премии.
Друзья, мы обращаем ваше внимание, что мы НЕ ИЩЕМ редакторов, журналистов, контент-менеджеров, корреспондентов. Нам нужны ТАЛАНТЛИВЫЕ сценаристы с опытом работы в EVENT-бизнесе! Спасибо за понимание!
Резюме без портфолио или без ссылки на него НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Контактное лицо: Дина Безмельницына, менеджер по персоналу, bdi@podegiki.ru,+7 495 225-73-21 | +7 (916) 404-02-15
Директор по маркетингу (лейбл)
Black Star
В команду самого успешного музыкального лейбла страны мы приглашаем директора по маркетингу для достижения масштабных и амбициозных целей:
- Построение и реализация маркетинговой стратегии Музыкального Лейбла Black Star
- Прогнозирование маркетинговых тенденций с целью достижения количественных показателей
- Выстраивание рабочей модели взаимодействия маркетинга с пересекающимися функциями и подразделениями (PR, продажи, аналитика, финансы и др.)
- Управление департаментом маркетинга (онлайн и оффлайн): постановка KPI, оценка и расширение ресурсов, контроль сроков реализации
- Анализ и реализация медиапланов маркетинговых акций и рекламных кампаний: оптимизация, увеличение показателей эффективности, повышение охватов вовлеченности аудитории т.д.
- Создание и реализация партнерских программ, кросс-промоушн, рекламных интеграций, спонсорских проектов
Требования:
- Высшее профильное образование
- Опыт управления маркетингом в крупной холдинговой структуре
- Успешный опыт разработки и реализации маркетинговой и рекламной стратегии, подтвержденный коммерческими показателями, в том числе и на Федеральном уровне
- Знания и опыт работы в области стратегического маркетинга, аналитики, продвижения и рекламы, PR
- Готовность выстраивать систему "с нуля", работать в режиме временных ограничений и многозадачности
- Способность аргументировать и доводить до реализации все предложенные идеи и проекты
- Умение выстраивать эффективные коммуникации с командой и руководителями других подразделений
- Инициативность и амбициозность, стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение мыслить нестандартно, гибкость
Контактное лицо: Ксения Чернышева, personal@black-star.ru
PR директор (группа компаний)
Black Star
Сегодня компания Black Star - это более 13 успешных направлений бизнеса.
Мы приглашаем в команду PR - директора для достижения масштабной цели по выведению всех видов бизнеса под брендом Black Star в единую Группу Компаний с централизованной PR - функцией.
Задачи:
- Построение и реализация PR-стратегии Группы Компаний, прогнозирование тенденций с целью достижения количественных и качественных показателей по всем направлениям бизнеса Группы Компаний
- Выстраивание рабочей модели взаимодействия PR с пересекающимися функциями и подразделениями (маркетинг, продажи, аналитика, финансы и др.)
- Эффективное управление PR-функцией по всем направлениям Группы Компаний: формирование команды, постановка KPI, оценка и расширение ресурсов, контроль сроков реализации
- Организация PR - активности в СМИ и на интернет-ресурсах, установление и поддержание контактов с журналистами и блоггерами, обеспечение постоянного присутствия бренда Black Star в инфо-поле
- Контроль и распределение бюджета по PR активностям по Группе Компаний
Требования:
- Высшее профильное образование
- Успешный опыт составления PR-стратегий и знание принципов PR-кампаний
- Подтвержденный опыт реализации масштабных акций и PR-кампаний на Федеральном уровне
- Опыт работы в крупной холдинговой структуре в медиа-сфере (как преимущество)
- Готовность выстраивать систему "с нуля", работать в режиме временных ограничений и многозадачности
- Способность аргументировать и доводить до реализации все предложенные идеи и проекты
- Умение выстраивать эффективные коммуникации с командой и руководителями других подразделений
- Инициативность и амбициозность, стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение мыслить нестандартно, гибкость
Контактное лицо: Ксения Чернышева, personal@black-star.ru