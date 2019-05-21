Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге!

Вашему вниманию предлагается список актуальных вакансий в индустрии рекламы. В мае рынок остро нуждается в дизайнерах, сммщиках и продажниках. Кстати, завершает рубрику предложение о стажировке.
Узнавайте себя и высылайте свое резюме по указанным адресам.
Старший менеджер по продажам
Advark Video Advertising Platform
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
В связи с ростом компании, команда Advark Video Advertising Platform объявляют КОНКУРС на вакансию "Старший менеджер по продажам"!
Наша компания уже 14 лет на IT рынке, за это время было реализовано много успешных проектов: система комплексной монетизации сайтов, видехостинги, видеоплееры, видеопорталы (более 2 млн. просмотров видео.) и другие важные для отрасли продукты.
Обязанности:
- Поиск новых агентств и прямых клиентов;
- Поддержание и развитие отношений с прямыми клиентами и рекламными агентствами;
- Выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами и РА;
- Проведение презентаций\встреч в качестве digital-эксперта (встречи, skype call, телефонные переговоры);
- Формирование коммерческих предложений;
- Выполнение личного плана продаж, поставленных KPI и других задач от руководства;
- Ведение отчетности в CRM;
- Выдерживание клиентского сервиса на высоком уровне, согласно стандартам компании.
Требования:
- Опыт работы в продажах: интернет-рекламы, programmatic, технологические платформы
- Опыт работы с программатик рекламой или видео рекламой является большим плюсом!
- Знание рынка digital рекламных агентств и крупных рекламодателей;
- Понимание логики составления медиапланов;
- Наличие собственной клиентской базы (приветствуется);
- Отличные презентационные навыки, умение убеждать и работать с возражениями;
- Умение нести ответственность;
- Опыт работы в digital рекламе, на стороне рекламных агентств или площадок.
- Что мы очень хотим видеть в кандидате:
- Способность ясно и четко формулировать свои мысли;
- Знания digital-рынка;
- Настойчивость, упорство в достижении высоких результатов;
- Желание зарабатывать.
Условия:
- Дружный коллектив;
- Интересные задачи;
- Оформление по ТК РФ;
- Оклад от 120 000 руб + %;
- Удобное месторасположение офиса.
Контактное лицо: Кристина Исайчева, ki@advarkads.com
Арт-директор / графический дизайнер
Weavers Brand Consultancy
Брендинговое агентство Weavers Brand Consultancy открывает вакансию арт-директора / графического дизайнера и приглашает профессионала в FMСG и ID, с опытом работы в брендинге и страстью к хорошему дизайну.
Вас ждут интересные, масштабные проекты, большие бренды, дружный коллектив, официальное трудоустройство и офис в центре Москвы. Условия сотрудничества обсудим по результатам собеседования.
Что ждем от кандидата:
- подтвержденный опыт работы на аналогичной позиции
- опыт в создании и реализации визуальных концепций для брендов
- концептуальное мышление
- навыки управления проектными командами
- владение пакетом программ Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)
- умение рисовать от руки
- знание технологических процессов
Ждем ваше резюме на почту: team@weaversbc.ru
Арт-директор
SocialCraft
Агентство SocialCraft ищет в команду сильного Арт-директора с опытом в сфере digital (если есть опыт работы в других рекламных сферах - это плюс). Помимо очень веселого и дружного коллектива мы можем предложить интересные проекты и возможность развития направления «под себя». Ты будешь не только рисовать, но и придумывать целые идеи и концепции. Если ты понимаешь, как обрабатывать бриф и как сделать клиента счастливым (особенно из фарм-категории), то будет сложно и интересно, но точно не скучно:)
Специализация:
Digital во всех его проявлениях: SMM, спецпроекты, коммуникационные идеи digital-проектов, «упаковка» кейсов и так далее.
Требования:
- Опыт работы Арт-директором (ведущим дизайнером) в рекламном агентстве - обязателен и не менее двух лет;
- Профессиональное владение пакетом программ Adobe (PS, AI, AE etc.);
- Владение любыми дополнительными программами, имеющими отношение к дизайну;
- Способность нестандартно мыслить, находить и уметь воплощать в жизнь новые креативные идеи, а не только готовить макеты и отрабатывать комменты клиента;
- Понимание особенностей восприятия различных идей пользователями разных каналов (SMM / спецпроекты на сайтах / блогеры / баннерные сети / OLV и т.д.);
- Умение рисовать от руки (скетчинг и не только);
- Умение оформлять (Key / PP) и защищать свои идеи и предложения (в том числе на английском языке). Важно понимать, что презентация не есть простой набор слайдов, это - продукт и ты его продаешь;
- Навыки работы с видео;
- Навыки супервайзинга фото- и видеопродакшена. Четкое понимание процессов и умение не только «представить» конечный результат, но и добиться его получения.
Обязанности:
- Создание и разработка креативной концепции проекта (как в рамках тендеров, так и для текущих клиентов агентства);
- защита перед клиентом;
- Разработка инфографики, KV и айдентики как проектов, так и целого бренда;
- Руководство творческой группой, но также самостоятельная работа над проектом;
- Корректировка, контроль сроков и качества исполнения.
Мы предлагаем:
- Полную творческую свободу (если это позволяет бриф и клиент не обидится);
- Интересные проекты в рамках крупных международных брендов (FMCG, авто, техника, фарма), в том числе люксового сегмента;
- Работу в дружном и молодом коллективе постоянно развивающегося агентства (без жесткой корпоративной иерархии);
- График работы: 5/2 с 09/10/11 до 18/19/20 часов (на выбор);
- Офис расположен в 5 мин. ходьбы от ст.м. Маяковская.
- РЕЗЮМЕ БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
- Размер заработной платы зависит от портфолио и результатов собеседования.
Контактное лицо: vacancy@socialcraft.ru
New business менеджер
Подъёжики
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Добро пожаловать в нашу команду самый важный из всех важных сотрудников!
У нас:
- Ты будешь развивать бизнес.
- Первым узнавать, что происходит на рынке.
- Знать о том, что хотят клиенты.
- Привлекать в компанию много интересных проектов.
- Вот что входит в обязанности New business менеджера:
- Активные продажи, но никаких холодных звонков.
- Тактическое планирование работы по развитию бизнеса, выходу на новые рынки и привлечению новых клиентов.
- Анализ рынка, конкурентной среды, потребителей.
- Составление отчетов и прогнозов продаж
- Организация и проведение переговоров с потенциальными клиентами, презентация компании
Как мы Тебя видим:
- Высшее образование.
- Подтвержденный опыт в сфере активных продаж не менее 3-х лет. Большое преимущество для кандидатов с опытом работы в сфере event.
- Тебе нравятся продажи и клиенты.
- Отлично развитые навыки презентаций и переговоров, аналитические способности, стратегическое мышление.
Что у нас есть:
- Классная команда.
- Интересные клиенты и огромный рынок.
- Амбициозные цели и задачи.
- Отличный офис на Хлебозаводе ( м. Дмитровская)
- У нас есть все, чтобы чувствовать себя крутым профи и зарабатывать хорошие деньги: репутация, портфолио, технологии, финансы для обеспечения проектов.
- Оплата труда – оклад+ квартальная премия при выполнении четко поставленных и оцифрованных KPI, годовой бонус.
- Поэтому…если ты готов и умеешь работать на результат – тебе у нас понравится. Если ты уверен в себе, своем опыте и профессионализме – добро пожаловать в команду!
Контактное лицо: Галина Вторушина, Директор по Развитию, vgu@podegiki.ru
Web Designer
Dada Agency
DADA Agency ищет сильного и опытного веб-дизайнера в штат московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который хочет делать проекты по-другому:
- дизайнера, который хочет быть не просто руками, а придумывать проекты вместе с креативной командой и по одиночке;
- дизайнера с пониманием того, что он делает и для чего, с любовью к сеткам, типографике, иллюстрации, брендингу и миру;
- дизайнера, который воспринимает гайдлайны и брендбуки клиента не как ограничения, а как новые возможности;
- дизайнера, который готов рубиться за эстетику не во вред функциональности; – дизайнера со скилами Sketch, Figma, Invision, After Effects и того, чему нам и самим неплохо было бы научиться;
- дизайнера, который хочет выигрывать awwward / fwa / css awards.
Web designer, которому не все равно, что он делает каждый день, присылает свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Creative Team или Art-Director & Copywriter
Dada Agency
Разыскиваем к себе в команду сильную креативную пару с хорошим вкусом и структурным мышлением.
Обязательная программа:
- Делать проекты под ключ
- Писать сценарии для роликов и потом снимать
- Шарить в Digital
- Уметь очень красиво рисовать и писать
- Собирать презентации уровня шик-блеск
- Не только придумывать, но и продавать свои идеи
- Делать больше даже когда не просят потому, что по кайфу
- Хотеть выигрывать фестивали. И оставить свой след в индустрии
- Делать по-другому – без шаблонов, не так как принято в категории
- Запускать на рынок новые продукты и гордиться тем, что делаешь
Если вам не все равно, что вы делаете каждый день, присылайте своё резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Senior Account Manager
Dada Agency
DADA Agency ищет опытного senior account в штат московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который умеет работать с клиентами по-другому.
- аккаунта, который может быть не просто руками, а способен организовать работу команды и стать ее лидером;
- аккаунта, который умеет рулить конфликты с клиентами и выходить из них с чистой совестью и добрым сердцем, а лучше вообще не допускать конфликтов;
- аккаунта, который заключает сделки быстро, качественно и дорого.
Если для тебя это не просто слова, а твои суперсклиллы, и ты еще можешь все это на английском, то присылай свое резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Recruiter (HR Manager)
Dada Agency
DADA Agency ищет молодого, но опытного менеджера по подбору персонала в штат московского офиса.
Мечтаем нанять человека, который видит таланты и способности людей по-другому.
- менеджера, отлично разбирающегося в рекламной индустрии и её особенностях;
- менеджера, понимающего суть и принципы командной работы;
- менеджера, умеющего лидировать процессы и людей;
- менеджера, знающего места, где искать самых талантливых;
- менеджера, способного вдохновиться и вдохновить;
- менеджера, заботящегося о людях всегда чуть больше, чем о своём комфорте;
- менеджера, думающего о будущем. Своём и компании.
Офис в LA открыт. Английский must have.
Если ты можешь всё это и даже больше, присылай свое резюме на почту: hr@dadacreative.com
Creative Designer
Dada Agency
DADA Agency ищет сильного и опытного креативного дизайнера в штат московского офиса.
Мечтаем видеть в команде человека, который хочет делать проекты по-другому.
- дизайнера, у которого точно есть работы, которые не стыдно показать;
- дизайнера, который точно работал в коммуникации не менее 3-х лет;
- дизайнера с пониманием того, что он делает и для чего;
- дизайнера с высоким уровнем осознанности и ответственности;
- дизайнера, аккуратного как в высказываниях, так и в работе;
- дизайнера, собирающего улётные презентации;
- дизайнера с любовью к типографике, ретуши, иллюстрации, вёрстке, гайдлайнам и брендбукам клиента, графическим программам Adobe и миру;
Все виды визуализаций ждут тебя! А мы ждём резюме и портфолио на почту: hr@dadacreative.com.
Арт Директор/Art Director (event)
Seven
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Крупное рекламное агентство приглашает Арт Директора для работы в области Event. Уважаемые соискатели, обращаем внимание, резюме рассматриваются только вместе с портфолио.
Задачи:
- Создание и разработка креативных концепций для крупных брендов: фестивали, роад-шоу, концерты, корпоративы;
- Создание визуального оформления мероприятий, идей, конструкций в области posm;
- Организация работы творческой команды;
- Защита проектов в составе рабочей группы перед Клиентом;
- Участие в брейн-штормингах и генерации концепций.
Мы бы хотели видеть в кандидате:
- Опыт работы в рекламном/креативном/event — агентстве;
- MAC – опытный пользователь;
- Самостоятельность;
- Креативность, способность мыслить нестандартно, нацеленность на результат;
- Опыт с 3D будет преимуществом.
Мы предлагаем:
- Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
- Работа под прямым руководством креативного гения, одного из подвижников провокационного маркетинга и признанного эксперта отрасли;
- Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
- Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
- Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
- Прекрасная команда, насыщенная корпоративная жизнь;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, +7 (495) 7485959, доб.702
Дизайнер/Designer (BTL)
Seven
Уважаемые соискатели, обращаем внимание, резюме рассматриваются только вместе с портфолио.
Обязанности:
- Создание и разработка креативных концепций для крупных брендов;
- Создание (креатив) рекламных материалов, промоформа, конструкций в области POSM, визуализация идей, KV;
- Организация работы творческой команды
- Защита проектов в составе рабочей группы перед Клиентом.
- Участие в брейн-штормингах и генерации концепций.
Требования:
- Опыт работы в рекламном/креативном BTL — агентстве;
- MAC – опытный пользователь;
- Умение рисовать от руки;
- Самостоятельность;
- Креативность, способность мыслить нестандартно, нацеленность на результат.
Условия:
- Крупные клиенты, известные бренды и яркие кейсы;
- Работа под прямым руководством креативного гения, одного из подвижников провокационного маркетинга и признанного эксперта отрасли;
- Постоянный обмен опытом и расширение креативного сознания внутри студии;
- Возможность профессионального и карьерного роста в рамках компании;
- Уютный офис рядом с метро Улица 1905 года;
- Прекрасная команда, насыщенная корпоративная жизнь;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, +7 (495) 7485959, доб.702
Аналитик/Analyst
Seven
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
В крупное рекламное агентство требуется специалист со знанием Excel (для работы в области Trade Marketing)
Задачи:
- Работа большим объемом баз данных в Excel с таблицами ВПР, логическими формулами:
- Ежедневное выполнение функций по обработке отчетности из различных источников;
- Решение технических вопросов программы по возникающим проблемам;
- Подготовка аналитических отчетов по оценке эффективности программы;
- Ведение деловой переписки с клиентом;
- Консолидация аналитических отчетов по определенным сегментам.
Мы бы хотели видеть в будущем сотруднике:
- Высшее/неоконченное высшее образование, желательно техническое, математическое, экономическое образование;
- Желателен опыт работы с базами данных;
- Продвинутый пользователь МS Office (Excel, PowerPoint), практические навыки работы с функциями ВПР, сводными таблицами, логическими формулами;
- Аналитические способности;
- Преимуществом будут базовые знания VBA.
Мы предлагаем:
- Работа в агентстве федерального уровня;
- График работы: 5/2, с 10.00 до 19.00;
- Молодой, дружный и талантливый коллектив;
- Интересные Team-building, полезные тренинги и веселые корпоративы;
- Получение хорошего опыта работы в рамках рекламной индустрии;
- Современный офис с комфортными рабочими местами и зонами отдыха в шаговой доступности от метро Улица 1905 года.
Контактное лицо: Валентина Строева, v.stroeva@7-agency.ru, +7 (495) 7485959, доб.702
(Senior) Account Manager
Affect
Специалист, который будет связующим звеном между клиентом и проектной командой внутри агентства.
Энергичный человек с врожденной гиперответственностью!
Человек, любящий цифры, ценящий договоренности, который никогда не опаздывает, который не сможет спать спокойно, если он пообещал и не сделал.
Тот, кто понимает, что такое сервис, и работает с любовью к клиенту и к коллегам.
Новый аккаунт-менеджер будет сопровождать нашего ключевого клиента.
Прямые обязанности:
- Вести и курировать интегрированные проекты с использованием множества рекламных инструментов, выходящих за рамки интернет-маркетинга, на всех стадиях реализации.
- Участвовать во встречах с клиентами.
- Устанавливать и развивать отношения с клиентами.
- Изучать бизнес клиента и разбираться в нём.
- Помогать группхеду.
- Контролировать бюджеты, тайминги, учет расхода времени и оплаты от клиентов.
- Контролировать документооборот.
Требования:
- Требуемый опыт аналогичной работы: 1–3 года
- Понимание основ работы digital-агентств и рекламы в интернете в целом.
- Умение различать промо-посты от ТГБ и вёрстку от бекенда.
- Понимание процессов документооборота и способность самостоятельно их лидировать.
- Умение найти подход к любому типажу людей.
- Наличие неистребимого желания лидировать проекты, вникать и быть в курсе всех деталей, как никто другой в команде.
- Умение структурировать информацию.
- Готовность ежедневно учиться и приобретать новый опыт.
- Наличие фундаментальных качеств менеджера проектов: организаторские способности, ответственность, аккуратность, аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, энтузиазм, проактивность.
- Знание английского языка не ниже Upper - Intermediate.
- Грамотный русский язык.
Дополнительно:
- Любить учиться и изучать новые технологии.
- Знание остальных рекламных инструментов (помимо digital) будет преимуществом.
Что предлагаем:
- Своя четкая зона ответственности в которой вы принимаете решения и отвечаете за результат и достижение целей.
- Мы постоянно обучаем своих сотрудников (у нас внутренний клуб чтения проф. литературы, мы отправляем на конференции, у нас проходят внутренние лекции).
- Для нас важен результат, а не процесс, поэтому время, формат и условия работы вы (в разумных пределах) выбираете для себя сами.
- Профессиональные сотрудники, интересные проекты, мировые бренды.
- Нашим сотрудникам мы оплачиваем 50% стоимости курсов английского языка с корпоративным преподавателем.
- Просторный и светлый офис у м. Курская/Чкаловская.
Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется к нам, но вы не уверены, хватит ли у вас опыта и скиллов, обязательно пишите на hr@affect.ru!
Контент-менеджер
Depot
Проектная задача:
- обработка и перенос контента сайта на новую CMS
- Объём работ: порядка 1000 страниц.
- Сроки – 3 календарных месяца
Требования к соискателю:
- грамотный русский язык
- владение маркетинговым тезаурусом
- базовое владение пакетом Adobe (Photoshop, Illustrator)
- понимание особенностей работы в Bitrix CMS
- желательно – английский язык не ниже upper intermediate (для работы с англоязычной версией сайта)
- усидчивость, способность оптимизировать решение типовых задач
- В перспективе: постоянное трудоустройство в службу PR
Контактное лицо: smaltsev@depotwpf.ru
SMM-Designer
Affect
SMM-дизайнер с прогрессивным мышлением и желанием создавать прекрасное для наших любимых клиентов.
Что делать:
- Визуализировать креативные идеи из брифов для публикаций в социальных сетях и участвовать в их создании.
- Подготовка gif, video, 3D и других форматов нестатичных публикаций.
- Создание инфографики.
- Участие в создании и реализации новых визуальных гайдов клиентов.
- Оформление сообществ в социальных сетях.
Кого ищем:
- Человека с опытом работы с крупными брендами в SMM.
- Со знанием и умением работать как со статикой, так и с анимацией.
- Умение работать в иллюстраторе — как плюс.
- Опыт в моушене — огромный плюс.
Что мы предлагаем:
- Крутых клиентов, интересные кейсы;
- Ключевым сотрудникам мы оплачиваем 50% стоимости курсов английского языка с корпоративным тренером.
- Мы постоянно обучаем своих сотрудников (у нас внутренний клуб чтения проф. литературы, мы отправляем на конференции, у нас проходят внутренние лекции).
- У нас демократичный стиль управления на всех уровнях;
- Профессиональные сотрудники, интересные проекты, мировые бренды.
- У нас очень веселые корпоративы и тусовки.
Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется к нам, но вы не уверены, хватит ли у вас опыта и скиллов, обязательно пишите на hr@affect.ru
Пожалуйста, обязательно приложите к вашему отклику портфолио сразу.
SMM Project manager
Affect
Нам нужен человек с опытом работы в рекламном / SMM-агентстве, который будет управлять проектной командой и организовывать работу исполнителей внутри/вне агентства для нашего ключевого клиента. Описание вакансии.
Обязанности:
- составление SMM-стратегии для клиентов агентства;
- ведение клиентов агентства;
- коммуникация с клиентом.
Требования:
- опыт работы не менее 2-х лет работы в SMM;
- опыт составления SMM-стратегий;
- опыт ведения крупных клиентов самостоятельно;
- опыт работы в сетевом агентстве или крупном независимом SMM-агентстве;
- опыт разработки контент-планов;
- подготовка презентаций и отчетов;
- понимание KPI's и методов их достижения в SMM;
- опыт работы с подрядчиками.
Что предлагаем:
- Своя четкая зона ответственности в которой вы принимаете решения и отвечаете за результат и достижение целей.
- Мы постоянно обучаем своих сотрудников (у нас внутренний клуб чтения проф. литературы, мы отправляем на конференции, у нас проходят внутренние лекции).
- Для нас важен результат, а не процесс, поэтому время, формат и условия работы вы (в разумных пределах) выбираете для себя сами.
- Профессиональные сотрудники, интересные проекты, мировые бренды.
- Нашим сотрудникам мы оплачиваем 50% стоимости курсов английского языка с корпоративным преподавателем.
- Просторный и светлый офис у м. Курская/Чкаловская.
Если вы дочитали до этого момента, и вам очень хочется к нам, но вы не уверены, хватит ли у вас опыта и скиллов, обязательно пишите на hr@affect.ru!
Менеджер по продажам (new business)
SmartHeart
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
SmartHeart – междисциплинарное агентство с полным сервисом услуг по созданию и продвижению брендов на рынке недвижимости, horeca, IT и других.
Обязанности:
- активное привлечение новых клиентов (B2B);
- проведение переговоров и презентаций на высшем уровне (ключевыми лицами являются директора по маркетингу, бренд-менеджеры, менеджеры отдела закупок, а также директора и собственники компаний);
- подготовка презентаций и коммерческих предложений;
- участие в тендерах, согласование условий сотрудничества, заключение сделок;
- сопровождение клиента на всех этапах процесса выполнения работ;
- участие в разработке стратегии продвижения агентства;
- выполнение плана продаж.
Требования:
- опыт работы в области Digital и Branding;
- опыт успешных продаж, желательно в сфере маркетинга;
- знание основных принципов маркетинга и специфики;
- высокая коммуникативная гибкость, грамотная устная и письменная речь, целеустремлённость, активность, личное обаяние, внимательность к деталям, исполнительность.
Условия:
- уровень дохода: обсуждается индивидуально, в зависимости от вашего опыта работы.
- оформление согласно ТК РФ.
- работа в интересной команде, в профессиональной и творческой атмосфере.
- отличные возможности для профессионального, материального и карьерного роста.
- комфортный и современный офис: м. Полянка, Третьяковская, Кропоткинская, Новокузнецкая;
- бесплатная парковка для сотрудников;
- фрукты, кофе и сладости!
Контактное лицо: Варвара Богданова, HR-менеджер,+7 (977) 315 52 03, bogdanova@sh.agency
Programmatic manager
ARTCOM
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Подготовка и планирование Digital programmatic кампаний (сценарии закупки, источники данных и настройки таргетинга, структуры UTM меток).
- Постановка и ежедневное ведение кампании самостоятельно в DSP интерфейсах и/или через подрядчиков/селлеров
- Регулярное отслеживание выполнения KPI.
- Подготовки регулярных клиентских отчетов о проходящей кампании, с рекомендациями по улучшениям.
- Документооборот с programmatic платформами, своевременная оплата счетов.
Требования:
- Опыт самостоятельного управления Programmatic закупками на платформах Google Ads, Yandex direct, MyTarget.
- Опыт работы с Google Analytics и Яндекс Метрикой для оптимизации кампаний.
- Уверенное использование Excel/Powerpoint.
Плюсом будет:
- опыт работы в других системах progammatic закупки Google DV360, Doubleclick Campaign Manager, GetIntent, Hybrid,
- опыт размещения контекстной рекламы,
- опыт работы с системами визуализации данных PowerBI/Google Data Studio.
- Желание находиться «в рынке» и обучаться новым инструментам и технонологями.
- Ответственность и внимательность, умение выполнять KPI клиента;
Возможности для развития:
- Со стороны закупки: Поиск и тестирование новых DMP и data-driven алоритмов, online-to-offline конверсия и интеграция, новые Digital инструменты и модели закупок, оптимизация отчетности и контроля за кампаниями, возможности прямых programmatic сделок с селлерами.
- Со стороны клиента: участие в разработке стратегии размещения, участие в продаже и защите агентского предложения на встречах с клиентом.
Условия:
- Работа в молодом творческом коллективе профессионалов.
- Перспективы профессионального и личностного роста.
- Оформление в штат согласно требованиям ТК РФ.
- Конкурентный уровень заработной платы, который обсуждается индивидуально на собеседовании.
- Корпоративное обучение.
- Современный и комфортабельный офис находится в 3 минутах пешком от ст. метро Бауманская.
- Чай/кофе в офисе, тематические «вкусные пятницы».
- ДМС.
Контактное лицо: Матвеева Мария, matveeva@artcom.agency
Senior copywriter
ARTCOM
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate
- Желание развиваться как профессионал своего дела
- Награды на фестивалях будут плюсом
Обязанности:
- Разрабатывать рекламные концепции
- Придумывать отличные слоганы
- Придумывать крутые диджитал-кампании
- Сопровождать весь процесс видеосъемок
- Участвовать в разработке агентских креативных инициатив
- Великолепно ориентироваться в трендах
- Говорить и писать на русском и английском языках
Условия:
- Работа в молодом творческом коллективе профессионалов
- Перспективы профессионального и личностного роста
- Оформление в штат согласно требованиям ТК РФ
- Конкурентный уровень заработной платы, который обсуждается индивидуально на собеседовании
- Корпоративное обучение
- Современный и комфортабельный офис находится в 3 минутах пешком от ст. метро Бауманская
- Чай/кофе в офисе, тематические «вкусные пятницы»
- ДМС
Контактное лицо: Матвеева Мария, matveeva@artcom.agency
Продуктовый дизайнер / Веб-дизайнер
CityAds
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
CityAds Media – один из лидеров российского CPA рынка интернет-рекламы, существует на рынке с 2010 года. Наши офисы расположены в России, Бразилии, Польше, Малайзии, Китае и Мексике. С нами сотрудничает более 100 000 партнеров и более 2000 рекламодателей в 20 странах мира.
Компания растет и мы приглашаем в команду сильного специалиста, который будет обеспечивать непрерывную работу сервисов, внедрять новые решения и часто и много изучать новое.
Наши ожидания:
- Наличие портфолио с релевантными примерами работ со вкусом;
- Опыт в web-дизайне от 2 лет;
- Здоровый перфекционизм и системный подход к решению задач;
- Ориентированность на пользователя. Готовность погружаться в задачу, предлагать несколько вариантов решений и выходить за рамки привычного для решения продуктовых задач;
- Умение внятно излагать мысли и слышать встречные точки зрения.
Успешным соискателям мы готовы предложить:
- Рыночную белую заработную плату;
- Отсутствие бюрократии;
- Соблюдение требований ТК РФ;
- Шаговая доступность от метро Тульская и гастрономического рая - Даниловского рынка;
- Интересные челленджевые задачи;
- Сильная живая команда, в которой и с которой приятно работать;
- Ориентированный на общие цели, коллектив;
- Перспективы карьерного роста.
Чтобы мы рассмотрели вас на вакансию, напишите в сопроводительном письме немного о себе + обязательно оставьте ссылку на свое портфолио.
Контакт для связи: hr@cityads.team
Исполнительный продюсер
Видеостудия Mozga
Студия Mozga ищет на проектную работу исполнительного продюсера.
Опыт в кино или рекламе обязателен.
Обязанности:
- бюджетирование проекта
- подбор команды
- планирование и организация съемок, документооборот
Требования:
- ответственность
- пунктуальность
- английский язык (не ниже intermediate)
Контакт для связи: mozga@mozga.ru
Аналитик по продажам
Sales House Эверест (СТС Медиа)
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- аналитика продаж в различных разрезах;
- подготовка на регулярной основе аналитических отчетов по продажам, выгрузок из баз данных;
- прогнозирование рекламного рынка по медиасегментам;
- подготовка аналитических данных по рекламодателям (динамика объёмов продаж, затрат на рекламу, ситуация в компании и пр.);
- мониторинг новых перспективных направлений в области ТВ и интернет-рекламы;
- подготовка презентаций и аналитических отчетов на постоянной основе;
- сбор и анализ данных по изменениям в экономике, различных отраслях и на рекламном рынке.
Требования:
- высшее образование (математическое, техническое, экономическое);
- опыт работы в Департаментах маркетинга/аналитики не менее 2 лет;
- обязательно: MS Excel на уровне продвинутого пользователя, в том числе аппарат сводных таблиц, специальные функции для работы с массивами данных, VBA и MS Power Point;
- владение методами прогнозирования и математического моделирования;
- опыт работы с большим объемом данных, обработки больших массивов данных, сбора и обработки информации из различных источников;
- владение методами агрегации информации из разных источников и анализа информации, в том числе статистические методы обработки информации;
- знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;
- опыт работы с CRM-системой (как преимущество);
- умение видеть не только цифры, но и причинно-следственную связь;
- структурный подход к работе, аналитическое мышление, внимание к деталям, ответственность, быстрая обучаемость;
- опыт работы в аналитике продаж рекламы в интернете, понимание терминологии.
Условия:
- офис м. Динамо;
- оформление согласно ТК РФ;
- финансовые условия обсуждаются на собеседовании;
- соц. пакет.
Контакт для связи: Любовь Смирнова, lsmirnova@eve.rest
Depot запускает первую масштабную программу стажировки для молодых специалистов!
Начинающий дизайнер, менеджер проектов, стратег-мечтатель, будущий гений коммуникации — хочешь почувствовать себя частью самой креативной команды России?
У тебя есть уникальный шанс присоединиться к нам и минимум две недели поработать в Depot над реальным (!) проектом. «Прокачать» свои способности, набраться опыта и узнать практические механизмы работы над брендами — включая и те, про которые ещё не пишут в учебниках.
Готов? Храбрость не подводит, а энергия бьет фонтаном? Тогда ждём резюме, портфолио и сопроводительное письмо на ящик intern@depotwpf.ru до 16 июня!
Внимание: кандидатов отбираем строго на конкурсной основе. Лучшие из лучших уже с 1 июля начнут свою Depot Internship. Ждём смелых!