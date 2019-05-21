Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге!

Брендинговое агентство Weavers Brand Consultancy открывает вакансию арт-директора / графического дизайнера и приглашает профессионала в FMСG и ID, с опытом работы в брендинге и страстью к хорошему дизайну.

Вас ждут интересные, масштабные проекты, большие бренды, дружный коллектив, официальное трудоустройство и офис в центре Москвы. Условия сотрудничества обсудим по результатам собеседования.



Что ждем от кандидата:

подтвержденный опыт работы на аналогичной позиции

опыт в создании и реализации визуальных концепций для брендов

концептуальное мышление

навыки управления проектными командами

владение пакетом программ Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

умение рисовать от руки

знание технологических процессов

Ждем ваше резюме на почту: team@weaversbc.ru