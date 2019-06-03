В «Яндекс.Такси» добавили грузовые машины

В «Яндекс.Такси» появилась новая услуга, благодаря которой можно заказать фургон для больших вещей. Такая функция пригодится, если нужно переехать или довезти из магазина крупногабаритную покупку. Следить за поездкой можно прямо в приложении, сообщается в блоге компании.

Грузовики приезжают в среднем через 20−25 минут после заказа. Стоимость поездки рассчитывается заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Вместе с грузовой машиной можно вызвать грузчиков. Эта опция доступна в «Пожеланиях» к поездке. В минимальную стоимость заказа входит время на погрузку вещей, а также первые 10 минут и пять километров поездки.

Тариф «Грузовой» появляется в приложении поэтапно. Сейчас он постепенно становится доступен пользователям последней версии «Яндекс.Такси» в Москве и Подмосковье. В «Грузовом» работают водители фургонов, подключённые к автопаркам-партнёрам компании.

В компании придумали для грузовиков особенную обклейку, чтобы они стали такими же узнаваемыми, как легковые такси.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Такси» планирует запустить воздушные перевозки. В обсуждении инициативы участвует правительство Москвы, компания «Вертолеты России» и «Фирма НИТА». Предположительно, соглашение между ними будет подписано в августе.