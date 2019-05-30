«Яндекс.Такси» планирует запустить воздушные перевозки

Компания «Яндекс.Такси» намерена развиваться не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении, причем в самом прямом смысле — речь идет о возможности запуска воздушного такси, сообщает «Коммерсант».

Вертолетные перевозки, как предполагается, будут интегрированы в приложение, действовать услуга будет на территории Москвы. Для начала будут запущены перевозки с МКАД в Подмосковье, а потом и от Садового кольца.

В обсуждении инициативы участвуют несколько сторон: Правительство Москвы, компания «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА» и «Яндекс.Такси». Предположительно, соглашение между ними будет подписано в августе.

Между тем, такая услуга, как такси-вертолет в Москве уже существует, ее предлагают несколько компаний. Стоимость часа перелета составляет около 50 тысяч рублей.