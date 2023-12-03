WhatsApp дополнил закрытые чаты секретным кодом

WhatsApp выпустил полезное дополнение к функции закрытых чатов, которое дает им еще один уровень защиты. Речь идет о секретных кодах.

Закрытые чаты в WhatsApp появились недавно, они перемещаются с главного экрана в отдельную папку, попасть в которую можно с помощью пароля или биометрии. Но теперь пользователи могут скрыть саму папку с закрытыми чатами при помощи секретного кода.

Секретный код должен быть уникальным и отличаться от пароля для разблокировки телефона. В нем можно использовать буквы, цифры, специальные символы и даже смайлики. Как отмечают разработчики данная функция позволит скрыть сам факт наличия секретных чатов от посторонних глаз.

Ранее мы писали, что во Франции чиновникам запретили использовать WhatsApp и Telegram. В качестве альтернативы чиновникам было предложено французское приложение Olvid. В этом приложении используется сквозное шифрование. Оно создано для госслужащих Франции в 2019 году.