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01.04.2025 в 15:35

В «VK Рекламе» появилась возможность автоматизации рекламных кампаний

Пользователям стали доступны смарт-кампании

Платформа «VK Реклама» запустила смарт-кампании. Новый тип кампании позволяет упростить запуск рекламы сообществ во «ВКонтакте», автоматизировать настройку таргетингов и сгенерировать готовые баннеры благодаря искусственному интеллекту. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Для запуска рекламодателю нужно выбрать сообщество, которое он хочет продвигать. Система сгенерирует уникальное торговое предложение (УТП), предоставит готовые креативы и тексты объявлений. На любом из этапов можно внести изменения вручную: скорректировать УТП и тексты, загрузить собственные картинки и видео.

Формат ориентирован на малый и средний бизнес и начинающих маркетологов. Рекламодатели без опыта в запуске рекламы смогут самостоятельно настроить кампанию, отвечающую их бизнес-целям.

Сейчас смарт-кампании доступны для продвижения сообществ. В дальнейшем инструмент расширят на остальные объекты рекламы.

В этом году «VK Реклама» обновила инструмент Look-alike (LaL), позволяющий искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами, а также расширила список объектов продвижения, для которых доступен рекламный формат «Карусель».

VK Реклама
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