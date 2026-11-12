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12.11.2026 в 11:05

На НРФ представили продукт для независимой верификации цифровой рекламы Ver-A

Он разработан BMP в партнерстве с Platforma

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На Национальном рекламном форуме (НРФ) представили Ver-A — российский продукт для независимой верификации цифровой рекламы. Он был разработан BMP Media Audit (BMP) в партнерстве с технологической компанией Platforma.

BMP обеспечил разработку алгоритма верификации и технологическое решение, Platforma — технологии работы с большими данными и Stable ID.

Ver-A предназначен для контроля качества рекламных размещений в веб, in-app и CTV. Продукт выявляет общий и сложный недействительный трафик (GIVT/SIVT), измеряет видимость рекламы, оценивает безопасность рекламного окружения и контролирует показатели доставки и видеопросмотров.

В контуре продукта используется Stable ID от «Ростелекома», ведутся переговоры об интеграции в Ver-A Stable ID от остальных операторов связи. Эти данные дополняют технический и поведенческий анализ рекламного трафика, позволяя точнее выявлять фрод и отличать бот-активность от действий реальных пользователей.

Антифрод-алгоритмы анализируют характеристики устройств, сетевые параметры и взаимодействия с рекламными площадками. Данные Stable ID дополняют этот анализ и используются при обучении моделей выявления недействительного трафика. Результаты доступны в личном кабинете и аналитических отчетах, позволяющих оценивать качество источников и корректировать размещения.

Анатолий Новожилов, директор рекламного направления Platforma:

Для контроля качества рекламного трафика рынку необходимы собственные технологические решения, не зависящие от зарубежных поставщиков. Мы создали российский инструмент независимой кросс-канальной верификации, который помогает рекламодателям контролировать качество контактов и эффективность расходов. Для нас это часть более масштабной задачи — построения отечественного технологического хаба, объединяющего данные, рекламные размещения, аналитику и верификацию.

Максим Савицкий, гендиректор BMP:

Для BMP создание Ver-A — развитие нашей основной компетенции: независимой оценки качества рекламных размещений. Мы разработали собственный верификатор, чтобы дополнять медиааудит технологическим контролем цифровой рекламы. Благодаря сотрудничеству с Platforma мы получили возможность предложить клиентам качественный сервис нового уровня, построенный на нашей экспертизе и опыте и дополненный большими данными и Stable ID.

платформа BMP Media Audit НРФ верификация рекламы
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