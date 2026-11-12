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12.11.2026 в 14:00

T2 AdTech обеспечил брендам 16 млрд показов рекламы за год

Больше всего денег на продвижение через площадку направили компании из сферы фармацевтики и здоровья

Мобильный оператор T2 подвел итоги первого года работы рекламной платформы T2 AdTech. За 12 месяцев средний бюджет рекламной кампании на площадке вырос в 1,5 раза, до 442 тыс. руб., количество рекламных показов на одну кампанию — на 67%, партнерская сеть T2 AdTech — в 2,2 раза. Платформа обеспечила брендам 16 млрд показов рекламы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе T2.

Больше всего денег на продвижение через T2 AdTech направили компании из сферы фармацевтики и здоровья. В пятерку лидеров по объему вложений также вошли производители товаров массового потребления, телеком-компании, ретейл и e-commerce, медиа и развлечения.

Быстрее всего за год увеличились вложения ресторанного бизнеса и сервисов доставки еды — на 114%. Бюджеты рекламодателей из сферы продуктов массового потребления возросли на 70%.

Основной площадкой для размещения рекламы стали мобильные приложения (на них пришлось почти 58% рекламного бюджета). Чаще всего рекламодатели направляли пользователей на собственные сайты и лендинги (55% кампаний), а также на карточки товаров на маркетплейсах и e-commmerce площадках (25%).

Среди наиболее востребованных параметров таргетинга — возраст, интересы и образ жизни. Чаще всего рекламодатели нацеливают кампании на женщин 25−44 лет из Москвы и городов-миллионников, интересующихся семьей и детьми, путешествиями и праздниками. При этом растет востребованность таргетингов, учитывающих конкретные задачи потребителя в моменте, интересы и образ жизни.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech:

За первый год выручка T2 AdTech выросла на 34%. За это время платформа прошла путь от нового инструмента, который рекламодатели тестировали, до полноценного решения, на которое закладывают бюджеты. Этому способствовали расширение рекламного инвентаря, развитие кросс-сервисных кампаний и инструменты работы с аудиторией, включая ретаргетинг. Следующий этап — повышение отдачи от рекламных инвестиций и развитие T2 AdTech в логике брендформанса, чтобы компании могли оценивать результат рекламы на всем пути.

Бренд T2 AdTech был запущен в ноябре 2025 года. Стратегическое направление объединило все активы T2 на рекламном рынке. Решения построены на омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, ИИ-технологий, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря, включая ресурсы «Ростелекома».

t2 Т2 AdTech
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