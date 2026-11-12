T2 AdTech обеспечил брендам 16 млрд показов рекламы за год

Мобильный оператор T2 подвел итоги первого года работы рекламной платформы T2 AdTech. За 12 месяцев средний бюджет рекламной кампании на площадке вырос в 1,5 раза, до 442 тыс. руб., количество рекламных показов на одну кампанию — на 67%, партнерская сеть T2 AdTech — в 2,2 раза. Платформа обеспечила брендам 16 млрд показов рекламы. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе T2.

Больше всего денег на продвижение через T2 AdTech направили компании из сферы фармацевтики и здоровья. В пятерку лидеров по объему вложений также вошли производители товаров массового потребления, телеком-компании, ретейл и e-commerce, медиа и развлечения.

Быстрее всего за год увеличились вложения ресторанного бизнеса и сервисов доставки еды — на 114%. Бюджеты рекламодателей из сферы продуктов массового потребления возросли на 70%.

Основной площадкой для размещения рекламы стали мобильные приложения (на них пришлось почти 58% рекламного бюджета). Чаще всего рекламодатели направляли пользователей на собственные сайты и лендинги (55% кампаний), а также на карточки товаров на маркетплейсах и e-commmerce площадках (25%).

Среди наиболее востребованных параметров таргетинга — возраст, интересы и образ жизни. Чаще всего рекламодатели нацеливают кампании на женщин 25−44 лет из Москвы и городов-миллионников, интересующихся семьей и детьми, путешествиями и праздниками. При этом растет востребованность таргетингов, учитывающих конкретные задачи потребителя в моменте, интересы и образ жизни.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech: За первый год выручка T2 AdTech выросла на 34%. За это время платформа прошла путь от нового инструмента, который рекламодатели тестировали, до полноценного решения, на которое закладывают бюджеты. Этому способствовали расширение рекламного инвентаря, развитие кросс-сервисных кампаний и инструменты работы с аудиторией, включая ретаргетинг. Следующий этап — повышение отдачи от рекламных инвестиций и развитие T2 AdTech в логике брендформанса, чтобы компании могли оценивать результат рекламы на всем пути.

Бренд T2 AdTech был запущен в ноябре 2025 года. Стратегическое направление объединило все активы T2 на рекламном рынке. Решения построены на омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID, ИИ-технологий, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря, включая ресурсы «Ростелекома».