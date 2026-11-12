«Кион Музыка» запустила «Фанзону» — раздел с эксклюзивным контентом и подарками от исполнителей

Сервис «Кион Музыка» запустил «Фанзону» — специальный раздел с эксклюзивным контентом и подарками от исполнителей. Музыканты смогут быстрее набирать аудиторию без дополнительных вложений, а слушатели — найти единомышленников и приблизиться к кумирам.

Ознакомиться с обновлением можно в мобильном приложении сервиса. После авторизации нужно перейти в карточку артиста и активировать «Фанзону». Для этого необходимо поставить лайк музыканту и послушать его сингл. Далее откроется экран с заданиями от исполнителя, по итогам выполнения которых пользователи смогут получить оффер от артиста — от автографа и мерча до приглашения на фан-встречу или концерт. Селебрити также могут делиться с поклонниками фотографиями, голосовыми и текстовыми сообщениями, видео, клипами и сниппетами. Еще «Фанзона» предоставляет возможность проводить розыгрыши с призами.

Новый раздел позволит увеличить вовлеченность аудитории и расширить возможности «Кион Музыки». Для исполнителей открытие «Фанзоны» не потребует финансовых вложений. Стриминг предлагает ее как инструмент для дополнительных проморелизов и коммуникации с аудиторией.

В эксперименте принял участие ограниченный пул артистов, задания сформированы командой сервиса. В будущем планируется передать их на модерацию самим музыкантам. Это позволит исполнителям более точно отвечать на запросы пользователей, повышая их лояльность.

Среди первых артистов, запустивших «Фанзону» на платформе, стал певец Lida, который использует новую функцию в качестве промо предстоящего концерта. Он выбрал механику с розыгрышем билетов на мероприятие, а после него — продолжит активность, но уже с дарением личного мерча. Следом к тестированию «Фанзоны» присоединится NЮ, при этом «Кион Музыка» продолжает вести переговоры с другими музыкантами.