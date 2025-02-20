«VK Реклама» запустила инструмент для поиска потенциальных клиентов

«VK Реклама» обновила инструмент расширения аудитории (Look-alike, LaL). Рекламодатели смогут искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами и паттернами поведения. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Алгоритмы площадки учитывают пол, возраст, интересы, подписки на сообщества, лайки, комментарии и другие особенности существующих клиентов.

LaL применяется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте, чтобы определить, насколько реклама ему подходит. Посыл лучше воспринимается людьми за счет того, что попадает в круг их интересов. Это повышает конверсии и привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.

Аудиторию можно подобрать на основе списков пользователей, запущенных ранее рекламных кампаний, событий в мобильных приложениях и пикселя на сайте.

Чтобы применить инструмент, необходимо в настройках аудитории найти «Расширить с помощью LaL» и выбрать нужный уровень похожести или охвата и период конверсии. Инструмент доступен всем прямым рекламодателям, а также клиентам агентств.

Ранее «VK Реклама» добавила автогенерацию изображений. Все креативы будут персонализированы под запрос рекламодателя.