Telegram добавил опцию маркировки каналов из реестра Роскомнадзора

В мессенджере Telegram начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Для получения отметки «А⁺» необходимо воспользоваться специальным ботом — @Trustchannelbot. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Процесс регистрации занимает несколько минут. После его завершения отметка «А⁺» автоматически появляется слева от названия канала. Новая система позволит оперативно определять проверенные каналы, которые можно безопасно репостить. Для рекламодателей маркировка становится дополнительным ориентиром при выборе площадок для размещения рекламы.

«Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту», — написал Антон Горелкин.

Ранее депутат обращал внимание, что в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на RUTUBE уже действует система нативной маркировки зарегистрированных в РКН пользователей, тогда как в Telegram аналогичный механизм на тот момент отсутствовал.

По данным ведомства, с момента вступления закона в силу Роскомнадзор обработал 214 тыс. заявлений от блогеров, из которых 134 тыс. были одобрены, а 77 тыс. отклонены из-за ошибок в данных или отсутствия номера заявления.