Роскомнадзор зарегистрировал 134 тысячи блогеров за пять месяцев

Роскомнадзор обработал 214 тыс. заявлений от блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков за пять месяцев действия закона. Из них 134 тыс. заявок были одобрены, а 77 тыс. отклонены из-за некорректных данных или отсутствия номера заявления. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По словам депутата, осенью в Госдуму внесут законопроект, который введет ответственность для блогеров, не прошедших регистрацию в Роскомнадзоре. Кроме того, обсуждается снижение минимального порога подписчиков, что позволит каналам с меньшей аудиторией подавать заявки.

«ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube уже внедрили нативную маркировку для зарегистрированных пользователей. В Telegram, одной из самых популярных соцсетей в России, такая маркировка пока отсутствует, отметил Горелкин.

Закон о регистрации блогеров с аудиторией от 10 тыс. подписчиков вступил в силу 1 ноября 2024 года. Он обязывает авторов регистрировать свои каналы в Роскомнадзоре, иначе они не могут размещать рекламу или публиковать информацию с предложением о финансировании.