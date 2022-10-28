В Telegram началась продажа никнеймов

Telegram запустил ранее анонсированную возможность продажи и покупки никнеймов в мессенджере. Аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

На продажу уже выставлены самые ценные имена, например, @bank, @auto, @casino, @fifa, @adidas, @dior. Дороже всего стоят ники, состоящие из четырех букв. Их начальная ставка составляет 10 тыс. Toncoin или 1,2 млн рублей. Например, ставки за @bank подняты уже до 7 млн рублей.

Продажа имен осуществляться по принципу аукциона и происходит при помощи смарт-контрактов на блокчейне TON. Дуров отметил, что через несколько дней у пользователей мессенджера также появится возможность продавать свои ники на Fragment.

«Впервые в истории социальных сетей создан справедливый, прозрачный рынок имен пользователей. Наконец люди получат защищенные блокчейн-технологиями права на свои адреса в социальных сетях», — заявил Дуров.

Ранее пользователи заметили, что в Telegram появилась функция платного просмотра контента. Такие посты скрыты «сверкающей» анимацией, при попытке посмотреть публикацию появляется сообщение, что содержимое доступно только после оплаты.

Напомним, эпоха «надёжной монетизации» мессенджера началась 19 июня, когда Telegram запустил платную подписку Premium. Дуров заявил, что если 2,5−3% пользователей оформят платную подписку, мессенджер будет покрывать расходы компании.