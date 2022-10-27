В Telegram появилась функция платного просмотра контента

В мессенджере Telegram появилась функция платного просмотра контента. Такие посты скрыты «сверкающей» анимацией, при попытке посмотреть публикацию появляется сообщение, что содержимое доступно только после оплаты.

На новую фичу Telegram-бота @donate обратила внимание редакция Telegram-канала Varlamov News. Для того, чтобы протестить новую функцию, блогер опубликовал фотографию своего костюма на празднование Хэллоуина и назначил стоимость за её просмотр в €1.

Как рассказали Sostav в Donate, с помощью @donate закрывать пэйволлом можно фото- и видеоконтент. Оплатить скрытый контент можно банковской картой, сохранив при желании свои данные для последующих покупок.

Для платного поста в €1 будет также работать оплата с рублёвых карт. Диапазоны цен на платные публикации для авторов составляют от 200 руб. до 60 тыс. руб. и от €1 до €1 тыс.

Автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов напомнил, что благодаря такому способу монетизации обрёл популярность сервис подписки на контент OnlyFans.

Бот @donate появился в 2021 году. Сервис позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram, создавать платные подписки на приватные каналы, а также проводить мероприятия по подписке. Из-за отсутствия у бота в названии слова «бот» и наличия галочки верификации, пользователи ошибочно думали, что это сервис Telegram.