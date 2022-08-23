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23.08.2022 в 06:10

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram

Он не исключил создание аукциона

Основатель Telegram Павел Дуров считает возможным создание на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов. Об этом он написал в своем канале.

По его словам, с аукциона могли бы продаваться редкие никнеймы, например, имена пользователей из четырёх букв, такие как @bank, @club, @game или @gift. Позднее частью этого рынка могут стать другие элементы экосистемы, включая каналы, стикеры или смайлы.

«Представьте, насколько успешным может стать Telegram с его 700 млн пользователями, если бы мы выставили на аукционе имена пользователей, ссылки на группы и каналы», — написал Дуров. Он также сообщил, что рассматривает возможность использовать TON в качестве платежной единицы для аукциона.

Напомним, эпоха «надёжной монетизации» мессенджера началась 19 июня, когда Telegram запустил платную подписку Premium. Дуров заявил, что если 2,5−3% пользователей оформят платную подписку, мессенджер будет покрывать расходы компании.

Павел Дуров Telegram
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