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24.08.2023 в 16:00

В Telegram появилась возможность использовать ссылки с UTM-метками и отслеживать клики

Нововведения помогут глубже анализировать эффективность кампаний

В Telegram Ads появилась возможность размещать ссылки с UTM-меткой, а также отслеживать количество кликов по всем объектам рекламирования, сообщили Sostav в Magnetto.pro.

Это даёт сразу несколько преимуществ:

  • оптимизацию креативов: не обязательно размещать ссылку на сайт в креативе. В итоге остаётся больше места для текста.
  • улучшенную аналитику: UTM-метки помогают глубже анализировать эффективность кампаний. Данные по количеству кликов позволяют анализировать CR, CPC и другие метрики по всем объектам: Telegram-каналы, боты, сайты. Подсчёт кликов осуществляется с 1 августа 2023 года — если кампания создана ранее, количество кликов не будет видно.
  • рост ROI: более детальная аналитика и возможность оптимизации позволят увеличить возврат рекламного бюджета.

Нововведение даёт доступ к статистике по следующим данным:

В Telegram появилась возможность использовать ссылки с UTM-метками и отслеживать клики В Telegram появилась возможность использовать ссылки с UTM-метками и отслеживать клики

Линар Сангатуллин, руководитель департамента по работе с Telegram Ads Magnetto.pro

Это было долгожданное обновление, но мы столкнулись с рядом сложностей. Без UTM-меток было невозможно проанализировать, как отрабатывает реклама, запущенная через Telegram Ads. К тому же, мы все ещё не имели возможности измерить: CTR, кликабельность объявлений и стоимость кликов.

Важно, что для запуска рекламы не нужен канал или чат-бот, отметили основатель Креативная студия SMIT. и агентства по продвижению 360° в Telegram Станислав Ягупов.

Станислав Ягупов, основатель креативной студии SMIT. и агентства по продвижению 360° в Telegram:

Теперь алгоритм работы с трафиком стал прозрачнее: если ранее была цепочка «показ — подписка», то сейчас — «показ — клик — подписка». Как итог, получаем больше аналитики, понимаем, настолько эффективным был тот или иной креатив. Также мы можем намного более достоверно проводить A/B-тесты креативов, так как конечная цель будет одинаковой, а вот CTR — разным. Стало проще отслеживать, как текущий контент влияет на конверсию, используя высокоэффективные креативы.

Все последние обновления подталкивают к мысли о готовящемся в обозримом будущем пикселе аналитики. А пока тестируем обновления и держим руку на пульсе.

В августе Telegram добавил новый функционал в Telegram Ads: в рекламных объявлениях, созданных и продвигаемых через платформу мессенджера, появилась возможность дать ссылку на сайт компании или внешний лендинг. Раньше в рекламных объявлениях можно было ссылаться только на каналы или чат-боты в Telegram.

Telegram Реклама Продвижение Telegram Ads
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