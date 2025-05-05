В СТД «Петрович» сменился директор по маркетингу

Исполняющим обязанности директора по маркетингу в строительном торговом доме «Петрович» станет Антон Букашкин. Он больше шести лет развивает интернет-продажи в компании. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.

С 2013 по 2017 год Антон работал в крупном рекламном агентстве и возглавлял направление e-commerce. В 2017−2018 годах эксперт руководил отделом интернет-маркетинга в компании «Евросеть». С 2018 года Антон возглавляет направление интернет-продаж в СТД «Петрович», с 16 мая этого года он станет исполняющим обязанности директора по маркетингу компании.

Игорь Колынин, который занимал должность директора по маркетингу в СТД «Петрович» с 2013 года, покидает компанию.