В СТД «Петрович» сменился директор по маркетингу

Исполняющим обязанности директора по маркетингу в строительном торговом доме «Петрович» станет Антон Букашкин. Он больше шести лет развивает интернет-продажи в компании. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ретейлера.
С 2013 по 2017 год Антон работал в крупном рекламном агентстве и возглавлял направление e-commerce. В 2017−2018 годах эксперт руководил отделом интернет-маркетинга в компании «Евросеть». С 2018 года Антон возглавляет направление интернет-продаж в СТД «Петрович», с 16 мая этого года он станет исполняющим обязанности директора по маркетингу компании.
Игорь Колынин, который занимал должность директора по маркетингу в СТД «Петрович» с 2013 года, покидает компанию.
Игорь Колынин, бывший директор по маркетингу в СТД «Петрович»:
Я вырос вместе с компанией как профессионал, как личность, как руководитель. И смею надеяться, что и сам многое отдал для ее развития, для ее успехов. Мы вместе работали с Антоном над маркетинговой стратегией, развивали сильнейший в отрасли e-com. За эти годы доля онлайна в рознице выросла до 60%, а сайт petrovich.ru попал в двадцатку лучших интернет-магазинов страны. Это результат работы большой слаженной команды. И Антон продолжит воплощать амбициозные планы, которые поставил перед собой наш маркетинг.