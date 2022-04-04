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04.04.2022 в 08:00

В Совфеде предложили не платить за музыку к фильмам из недружественных стран

Мера призвана поддержать кинотеатры в связи с санкциями

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил оказать меры поддержки российским кинотеатрам. Одной из них он назвал мораторий на платежи за использование в кино и мультфильмах авторской музыки из недружественных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, адресованное помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Кутепов объяснил, что платежи, отчисляемые в ООО «Российское авторское общество» и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, являются дополнительной нагрузкой на киноотрасль «в ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам». В связи с этим он предложил ввести мораторий на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ.

Кроме того, на период действия санкций сенатор предлагает освободить кинотеатры от уплаты арендной платы, платы за коммунальные услуги, а также предоставить отсрочку по выплате кредитов для участников данной отрасли. Он предложил также освободить кинотеатры от уплаты НДС на шесть месяцев, а на последующие полгода установить льготную ставку в размере 10%.

Глава комитета Совфеда предлагает выделять субсидии при приобретении кинопроекционного оборудования и расходных материалов в иностранных государствах. Речь идет о параллельном импорте, то есть ввозе в РФ без разрешения правообладателей.

В Совфеде призвали признать, что приостановка проката зарубежных фильмов в России —обстоятельство непреодолимой силы. Это позволит улучшить положение кинотеатров, в том числе и за счёт отсрочек по кредитам.

Ранее кинокомпания Lionsgate приняла решение не выпускать свои картины в России с марта 2022 года. С 7 апреля компания Disney также приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле») и российские релизы («Мистер Нокаут»). Об отказе представить свои новинки в России заявили и другие студии.

Кино Совфед
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