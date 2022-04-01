Lionsgate приостановила выход своих фильмов в России

Кинокомпания Lionsgate приняла решение не выпускать свои картины в России с марта 2022 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на заявление директора по кинопрокату компании «Централ Партнершип» (ЦП) Павла Верещагина. Ближайшим релизом студии должна была стать комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

По словам Верещагина, несмотря на то, что у ЦП есть договор с Lionsgate, позволяющий работать с главными релизами этой студии в России, сейчас компания не может прокатывать её фильмы из-за происходящих событий в Украине.

«Lionsgate является крупной студией, и она так же, как и другие американские компании, поставила выход своих релизов в России на паузу. Но я хочу отметить, что и Paramount [у ЦП есть эксклюзивный контракт на прокат фильмов киностудии в России — прим. Sostav], и Lionsgate сожалеют о том, что так произошло. Все хотели бы вернуться, как только появится такая возможность, поскольку Россия является для них большим рынком», — отметил Верещагин.

Lionsgate — мини-мейджор, крупнейшая независимая голливудская кинокомпания. Она выпускала по франшизам «Голодные игры», «Сумерки» и «Джон Уик». В прошлом году Lionsgate купила значительную часть библиотеки Spyglass Media Group.

В России за последние годы самыми кассовыми проектами киностудии стали фильмы «Джон Уик». Три части этой франшизы собрали в России и СНГ почти 1 млрд руб. Ещё одним хитом проката в России стал детектив «Достать Ножи» с 373 млн руб.

21 апреля в российский прокат должен был выйти комедийный боевик «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем, который играет в нём самого себя.

Накануне стало известно, что с 7 апреля компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Запрет на демонстрацию затронет зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле») и российские релизы («Мистер Нокаут»).