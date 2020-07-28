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28.07.2020 в 16:00

В российском фонде призвали ограничить рекламу местных компаний в зарубежных соцсетях

И создать "максимально комфортные условия развития сервисов, выступающих аналогом продукции Google"

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В «Фонде защиты национальных ценностей» призывают ограничить рекламу российских компаний в зарубежных социальных сетях. Представители организации собираются обратиться с таким предложением в Госдуму, передает ТАСС.

В своем докладе фонд говорит об иностранных соцсетях, которые отказываются работать в российском правовом поле. Сам документ посвящен «информационным угрозам со стороны корпорации Google».

«Мы обсуждали в Общественной палате РФ, что надо вводить какие-то ограничения на размещение рекламы на зарубежных площадках. Например, в Twitter, Facebook. Компании не работают в России легально, но зарабатывают на российском рынке, это, мягко говоря, неправильно. Как мы тогда собираемся на них воздействовать», — сказал ТАСС глава фонда, член Общественной палаты Александр Малькевич.

Кроме того, фонд предлагает «ужесточить ответственность социальных сетей за распространение недостоверной информации, нарушения антимонопольного законодательства и норм, регламентирующих распространение коммерческой и политической рекламы».

Малькевич добавил, что ранее Роскомнадзор ранее «очень серьезно взялся» за СМИ-иностранных агентов. «Нужно наводить порядок и среди зарубежных соцсетей, потому что они полностью его не выполняют. Ни один из законов: не переносят базы данных, не платят штрафы», — говорит глава фонда. Он заявил, что организация собирается попросить о создании «максимально комфортных условий для развития российских сервисов и технологий, выступающих аналогом продукции Google».

В конце мая запретить рекламную деятельность в Facebook предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил депутат и член комитета по информационной политике Антон Горелкин. Он говорил о том, что соцсеть не погасила штраф на 4 млн рублей за отказ размещать данные на российских серверах. «Видимо, Цукерберг относится к России как к банановой республике, законы которой можно не соблюдать, а только получать с нее прибыль», — заявил тогда парламентарий.

Google Facebook Twitter соцсети Фонд защиты национальных ценностей
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