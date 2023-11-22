В России запустили лотерею «12 добрых дел»

В октябре бренд всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея» запустил лотерею «12 добрых дел». Часть средств от продажи тиражей — 10 руб. с каждого билета — перечисляется на благотворительность. Участники лотереи могут выиграть суперприз от 20 млн руб. и другие крупные денежные призы. Стоимость лотерейного билета составляет 200 руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе бренда.

Тиражи новой лотереи начались в октябре, и сборы на добрые дела за несколько недель уже составили около 900 тыс. руб. Средства будут перечислены благотворительному фонду «Дорога жизни», который помогает детьми-сиротами получать своевременную и качественную медицинскую помощь.

На сайте участники лотереи могут каждый месяц голосовать за проект, в поддержку которого будут направлены средства. В ноябре в голосовании участвуют:

Центр охраны здоровья и социального развития, который помогает женщинам с ВИЧ родить здоровых малышей;

благотворительный фонд помощи детям и взрослым с особенностями развития, преимущественно с аутизмом, «Открыть Мир»;

образовательный проект «Клевер Лаборатория».

Костякова Ольга, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Национальной Лотереи»: Мы предлагаем участникам лотерей поддерживать тех, кто нуждается или попал в непростую жизненную ситуацию, и преображать мир вокруг себя. Новая лотерея «12 добрых дел» — пример того, что протянуть руку помощи совсем не сложно. Для этого не требуется специальных акций и масштабных пожертвований, можно просто купить лотерейный билет.

«Национальная Лотерея» начала поддерживать благотворительность в мае этого года и организовала специальные тиражи флагманской лотереи «Мечталлион», часть выручки от которых была направлена в социальные организации Волгограда, Красноярска, Тулы и Курска. На местах была оказана адресная помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам. Также компания поддержала проект «Поезда Памяти» в Туле, организованный ко Дню Победы.

Кроме того, «Национальная Лотерея» взяла под опеку животных в Московском и Ленинградском зоопарках. Это долгосрочная благотворительная акция — питомцев содержат, кормят, создают комфортные условия для жизни. «Национальная Лотерея» заботится о пяти животных: викунье, рыси, гималайском медведе, альпаке и гуанако.

«Мы только начинаем путь в благотворительности и будем усиливать это важное направление, чтобы улучшить жизнь как можно большего числа тех, кому это необходимо. Сегодня, как никогда, хочется делать по-настоящему добрые дела. Искренне верю, что наши клиенты поддержат нас в этом начинании», — отметила Ольга Костякова, говоря о планах на 2024 год.