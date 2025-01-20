В России выросло число небольших онлайн-магазинов

В 2024 году число небольших интернет-магазинов с оборотом до 1 млн руб. в месяц выросло в России на 78% в годовом выражении. Их общий оборот увеличился на 72%, количество платежей — на 65%, а средний чек — на 4%, до 1,8 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании ЮKassa, которое есть в распоряжении Sostav.

Средних онлайн-магазинов, зарабатывающих до 15 млн руб. в месяц, стало больше на 25%. Оборот платежей таких площадок вырос на 43%, количество оплат — на 36%, а средний чек — на 5%, до 1,9 тыс. руб. Число крупных платформ, получающих больше 15 млн руб. в месяц, увеличилось на 22%. Их объем вырос на 41%, число платежей — на 54%. При этом средний чек снизился на 8%, до 786 руб.

В прошлом году оборот онлайн-магазинов одежды для мужчин и женщин увеличился на 31% год к году, число платежей — на 27%, средний чек — на 3%, до 13,6 тыс. руб.

Оборот интернет-магазинов детской одежды показал рост на 34%, количество платежей — на 21%, средний чек — на 11%, до 8,6 тыс. руб. В категории одежды для спорта оборот вырос на 60%, число платежей — на 55%, средний чек увеличился на 3%, до 11,3 тыс. руб.

Онлайн-магазины стройматериалов увеличили оборот на 89%, количество платежей — на 55%, средний чек — на 21%, до 17,5 тыс. руб. Оборот в сегменте товаров для дома и ремонта продемонстрировал рост на 87%, платежей стало больше на 48%, средний чек вырос на 27%, до 15,4 тыс. руб.



Оборот в категории товаров для спорта и туризма увеличился на 69%, число платежей — на 58%, средний чек — на 7%, до 11,7 руб. Онлайн-магазины, продающие спортивное питание и БАДы, нарастили оборот на 73%, число платежей — на 52%, средний чек — на 14%, до 7,6 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, россияне потратили почти на четверть больше, чем годом ранее. При этом в регионах e-commerce показала рост оборотов на 60−80%.