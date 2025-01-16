Российский рынок e-commerce вырос на четверть

В 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, россияне потратили почти на четверть больше, чем годом ранее. При этом в регионах e-commerce показала рост оборотов на 60−80%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Т-Касса».

По итогам 2024 года объем онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%. Кроме того, на 10% выросло число покупок в интернете, а средний чек — на 13%, до 1,5 тыс. руб.

Каждая третья онлайн-покупка совершалась на маркетплейсе, за год их число выросло на 20%. Больше всего граждане в прошлом году покупали во всех интернет-каналах, включая сайты отраслевых магазинов, спортивные товары, показавшие рост на 47% год к году, ювелирные изделия и цветы, спрос на которые увеличился на 38% и 28% соответственно.

Около 27% в общем объеме онлайн-трансакций граждан пришлось на заказ такси. На онлайн-оплату безналичных чаевых — около 26%, общий объем этого сегмента увеличился за год на 67%.

По подсчетам «Infoline-Аналитики», в четвертом квартале 2024 года объем онлайн-торговли составил 3,7 трлн руб., что на 35% больше год к году. По итогам всего прошлого года динамика составила 38%, что на 7 п.п. меньше, чем в 2023 году.

По предварительным данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объему онлайн-продаж в целом за весь прошедший год может превысить 9 трлн руб., по оценке Data Insight — 11 трлн руб., что на 40% больше год к году.