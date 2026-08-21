В России вырос спрос на склады

Атаки дронов на склады маркетплейса Wildberries оживили рынок складской недвижимости. С начала 2026 года доля вакантных площадей росла, а ставки аренды на склады падали. С конца июля ситуация изменилась. Причины: реализация отложенного спроса, миграция компаний после повреждения отдельных складов и поиск селлерами собственных площадей на фоне перехода на модель FBS (хранение и комплектацию заказов осуществляет селлер, а не оператор). Об этом пишет Forbes.

В первом полугодии 2026 года совокупный объем свободных площадей в России вырос год к году более чем вдвое, до 3 млн кв. м. Доля вакантных складских площадей увеличивалась из-за активного строительства логистических центров и замедления деловой активности. Например, в Московском регионе в середине года насчитывалось 16 готовых складских зданий площадью 540 тыс. кв. м. Их не вводили в эксплуатацию, т. к. не было спроса.

С конца июля спрос на склады заметно активизировался в тех регионах, где пострадала инфраструктура Wildberries. При этом, по словам экспертов, о серьезном оживлении рынка пока говорить рано. Есть одиночные запросы, похоже на проработку плана В или С, если компании срочно придется искать новый склад. Если запросы начнут конвертироваться в сделки, вакантность может начать снижаться, а ставки аренды — стабилизироваться. Растет интерес к уже готовым, но пока не введенным в эксплуатацию складским объектам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических и складских мощностей.