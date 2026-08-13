Geltek стал совладельцем производителя одежды из крапивы Murkott

Российская косметическая компания Geltek стала совладельцем производителя одежды Murkott. С 11 августа 30% в ООО «Муркотт» принадлежат ООО «Гельтек РНД» — дочерней структуре Geltek. Остальные 70% сохранила основательница бренда Ксения Лейбович. Об этом сообщает Shopper’s.

ООО «Муркотт» было зарегистрировано 11 августа. До этого Лейбович развивала бизнес в статусе индивидуального предпринимателя. Бренд Murkott появился в 2020 году и выпускает одежду из натуральных материалов, включая крапиву, коноплю, лен, тенсель и хлопок.

Стоимость бизнеса Murkott основательница консалтинговой компании Fashion Advisers Мария Герасименко оценивает в 35−70 млн руб. По ее оценке, за 30%-ную долю Geltek мог заплатить от 10 млн до 20 млн руб. Компании сумму сделки не раскрывают.

Владелец Geltek Сергей Кирш назвал участие в капитале Murkott экспериментом в фэшн-сегменте. По его словам, этот рынок существенно отличается от косметического, поэтому компания сейчас изучает его специфику и особенности.

При этом менять бизнес-модель Murkott существенно не планируется. Основной акцент Geltek намерен сделать на развитии онлайн-продаж, тогда как создание собственной розничной сети не входит в планы.

Geltek и Murkott уже сотрудничали около полутора лет. Тогда косметическая компания помогла бренду выйти на маркетплейсы. Теперь, по словам Лейбович, Murkott рассчитывает продолжить развитие при поддержке партнера.

Герасименко считает, что основную ценность для Murkott представляет экспертиза Geltek в продажах. Партнерство также даст бренду доступ к финансированию товарных запасов, маркетингу, аналитике и инфраструктуре для развития онлайн-продаж.