В России стало в два раза меньше женщин-миллиардеров

Forbes представил новый рейтинг 20 богатейших женщин России. Совокупное состояние его участниц за год уменьшилось с $25,75 млрд до $18,95 млрд — на $6,8 млрд. Одновременно число женщин-миллиардеров сократилось более чем вдвое: с рекордных девяти до четырех.

Лидером рейтинга вновь стала Татьяна Ким, основательница Wildberries. Однако ее состояние за год заметно снизилось — с $7,1 млрд до $5 млрд. В конце февраля 2026 года, когда составлялся мировой рейтинг миллиардеров, Forbes оценивал ее капитал в $8,1 млрд. На динамику повлияли падение российского фондового рынка и атаки беспилотников на склады Wildberries.

Статус миллиардера сохранили также президент Inteco Management Елена Батурина, основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган и Екатерина Федун, дочь бывшего совладельца «Лукойла» Леонида Федуна. При этом капитал Коган вырос с $1,2 млрд до $1,25 млрд. Состояние Татьяны Ковальчук также увеличилось — с $550 млн до $750 млн.

В то же время пять участниц прошлого рейтинга покинули клуб миллиардеров. Среди них совладелица сетей «Лэтуаль» и «Подружка» Татьяна Володина, совладелица холдинга «Содружество» Наталья Луценко, собственник Дома культуры «ГЭС-2» Виктория Михельсон, совладелица компании «Вулкан» Лидия Сультеева и бывшая акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко.

В рейтинг после пятилетнего перерыва вернулась основательница «Эвалар» Лариса Прокопьева — ее состояние Forbes оценил в $450 млн. При этом впервые за всю историю списка среди его участниц не оказалось ни одного новичка. На состояние россиянок продолжили давить снижение стоимости акций на Московской бирже и замедление потребительских отраслей на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.