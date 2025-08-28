Forbes: Татьяна Ким снова лидирует в рейтинге богатейших женщин России

Основательница Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в $7,1 млрд, а в общем списке миллиардеров страны она занимает 34 место.

Прошедший год стал для Ким переломным. Wildberries провел масштабную реструктуризацию, по итогам которой основной операционной компанией стала «РВБ». В личной жизни бизнесвумен тоже произошли перемены — она развелась с Владиславом Бакальчуком и вернула девичью фамилию.

Суммарное состояние первых десяти участниц списка Forbes превысило $19 млрд. При этом число женщин-миллиардеров достигло рекордных девяти против восьми годом ранее.

Среди новых лиц рейтинга — Татьяна Володина, совладелица компании «Алькор и Ко», управляющей сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» и «Подружка». Ее состояние оценивается в $1,15 млрд, она заняла пятую строчку. Володина стала руководителем бизнеса после смерти мужа Максима Климова, основателя «Алькор и Ко».

Еще одна дебютантка списка — Светлана Рыбальченко, сестра предпринимателя Михаила Федяева. Она косвенно контролирует долю в 40% в группе «Азот» и владеет строительным холдингом «СДС-Строй». Ее капитал составил $900 млн, что позволило занять 11 место.

На 15 строчке оказалась Оксана Савельева, дочь председателя правления «Банка Санкт-Петербург» Александра Савельева. Ее состояние Forbes оценивает в $750 млн.

Четвертый новичок списка — Кирияки Саввиди, супруга бизнесмена Ивана Саввиди. Ей принадлежит «Агроком Холдинг», владеющий производителем упаковки «Атлантис-Пак» и мясопереработчиком «Тавр». Капитал Саввиди составил $500 млн. Она заняла 19 место.

В сентябре 2024 года Forbes подсчитал, что состояние Татьяны Бакальчук сократилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд после объединения маркетплейса с ГК Russ.