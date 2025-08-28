Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 09:10

Forbes: Татьяна Ким снова лидирует в рейтинге богатейших женщин России

В 2025 году в список вошли четыре новые участницы, а общее состояние первых десяти превысило $19 млрд

Татьяна Ким

Основательница Wildberries Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивается в $7,1 млрд, а в общем списке миллиардеров страны она занимает 34 место.

Прошедший год стал для Ким переломным. Wildberries провел масштабную реструктуризацию, по итогам которой основной операционной компанией стала «РВБ». В личной жизни бизнесвумен тоже произошли перемены — она развелась с Владиславом Бакальчуком и вернула девичью фамилию.

Суммарное состояние первых десяти участниц списка Forbes превысило $19 млрд. При этом число женщин-миллиардеров достигло рекордных девяти против восьми годом ранее.

Среди новых лиц рейтинга — Татьяна Володина, совладелица компании «Алькор и Ко», управляющей сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» и «Подружка». Ее состояние оценивается в $1,15 млрд, она заняла пятую строчку. Володина стала руководителем бизнеса после смерти мужа Максима Климова, основателя «Алькор и Ко».

Еще одна дебютантка списка — Светлана Рыбальченко, сестра предпринимателя Михаила Федяева. Она косвенно контролирует долю в 40% в группе «Азот» и владеет строительным холдингом «СДС-Строй». Ее капитал составил $900 млн, что позволило занять 11 место.

На 15 строчке оказалась Оксана Савельева, дочь председателя правления «Банка Санкт-Петербург» Александра Савельева. Ее состояние Forbes оценивает в $750 млн.

Четвертый новичок списка — Кирияки Саввиди, супруга бизнесмена Ивана Саввиди. Ей принадлежит «Агроком Холдинг», владеющий производителем упаковки «Атлантис-Пак» и мясопереработчиком «Тавр». Капитал Саввиди составил $500 млн. Она заняла 19 место.

В сентябре 2024 года Forbes подсчитал, что состояние Татьяны Бакальчук сократилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд после объединения маркетплейса с ГК Russ.

Forbes Рейтинг Татьяна Ким
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.