В России снизилось число выдач кредиток

В декабре 2024 года в России было выдано 1,23 млн новых кредитных карт. Это минимальное значение за весь прошлый год. Об этом ТАСС рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В декабре количество выдач кредиток снизилось к январю того же года на 39,7%, а к ноябрю — на 16,7%. Объем лимитов по кредиткам, выданным в декабре, составил 121,1 млрд руб. К началу года он упал на 30,3% (в январе показатель составлял 173,8 млрд руб.), к ноябрю — на 18,5% (148,6 млрд руб.).

В топ регионов по числу выданных в декабре кредиток вошли Москва (89,6 тыс.), Подмосковье (66,8 тыс.), Краснодарский край (53,7 тыс.), Санкт-Петербург (48,6 тыс.) и Ростовская область (47,5 тыс.).

Ранее стало известно, что в ноябре прошлого года просроченная задолженность по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей.