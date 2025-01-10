Просроченная задолженность по кредиткам в России составила почти полтриллиона рублей

В ноябре просроченная задолженность по кредитным картам в России приблизилась к полутриллиону рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Согласно подсчетам, показатель вырос на 2,3% относительно предыдущего месяца и составил 491 млрд руб., что стало максимальным значением за последние несколько лет.

Число кредитных карт с просрочкой платежей более 90 дней увеличилось до 7,65 млн штук, тогда как в октябре показатель был на уровне 7,5 млн.

Всего на конец ноября у россиян было 96 млн кредитных карт, а общая сумма задолженности по ним составила 4,4 трлн руб. В октябре в России было открыто 95,6 млн карт на 4,3 трлн руб.

По данным «Скоринг Бюро», в третьем квартале 2024 года Индекс кредитной сознательности россиян, рассчитываемый организацией, упал до отметки в 1,51 пункта, что стало минимальным значением с середины 2020 года.