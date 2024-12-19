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19.12.2024 в 12:20

В России снизилась посещаемость торговых центров

Причина — развитие электронной коммерции

В период с начала января и до первой половины декабря Mall Index, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, снизился в России в среднем на 2% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Трафик в магазинах товаров для детей и электроники упал на 11% в годовом выражении, фешен-товаров — на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%.

Эксперты связывают снижение посещаемости ТЦ с развитием онлайн-торговли и магазинов шаговой доступности, а также с изменением потребительских привычек россиян. Они сокращают покупательскую активность из-за роста цен и переходят к сберегательной модели.

Также аналитики говорят, что на посещаемость торговых центров повлияли неэкономические факторы: в Москве тёплый летний сезон продлился дольше обычного, а теракт в «Крокус Сити Холле» сократил активность посещения общественных мест.

Посетители стали реже заходить в магазины в торговых центрах, но чаще посещать развлекательные зоны в ТЦ.

Трафик малоформатных объектов площадью от 5 до 20 тыс. кв. м растёт. Так, в столице их посещаемость увеличилась на 6% в годовом выражении. Но тренд вряд ли будет устойчивым.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ходить в аутлеты. С 11 по 17 ноября 2024 года, когда в России был период распродаж, посещаемость аутлетов увеличилась на 3% в годовом выражении. А трафик торговых центров в целом и магазинов категории фешен-ретейл сократился на 3 и 5% соответственно.

Посещаемость торговые центры
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