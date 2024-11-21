Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2024 в 13:51

Россияне стали чаще ходить в аутлеты

Причина — желание потребителей сэкономить

4

С 11 по 17 ноября 2024 года, когда в России был период распродаж, посещаемость аутлетов в стране увеличилась на 3% в годовом выражении. При этом трафик торговых центров в целом и магазинов категории фешен-ретейл сократился на 3 и 5% год к году соответственно. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 января по 17 ноября посещаемость аутлетов в России возросла на 2% в годовом выражении, трафик торговых центров снизился на 1%, магазинов одежды и обуви — на 10%.

Магазины в аутлетах наполняются остатками прошлых коллекций. Игроки рынка говорят, что рост трафика в дисконт-центрах связан с желанием россиян сократить траты. Среди других причин увеличения посещаемости: расширение зон охвата, развитие в проектах досуговых концепций, рост числа операторов услуг, в том числе салонов красоты и зон для детей.

На сегодняшний день качественных аутлетов в России насчитывается не так много. Невысокая конкуренция позволяет объектам аккумулировать целевую аудиторию. Так, аутлеты работают в окрестностях Москвы, Санкт-Петербурга, в Волгоградской, Самарской и Свердловской областях.

Эксперты говорят, что наполнять аутлеты профильными арендаторами и товаром становится сложнее. Несмотря на уход международных компаний из России, перспективы у формата в стране есть за счёт развития новых брендов. Все они рано или поздно столкнутся с необходимостью продавать одежду через распродажи, пока ретейлеры накапливают фонд нереализованного товара.

Ранее сообщалось, что с начала года года в России было введено в эксплуатацию 257,5 тыс. кв. м торговых площадей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 годов.

Торговля торговые центры аутлеты
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.