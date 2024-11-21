Россияне стали чаще ходить в аутлеты

С 11 по 17 ноября 2024 года, когда в России был период распродаж, посещаемость аутлетов в стране увеличилась на 3% в годовом выражении. При этом трафик торговых центров в целом и магазинов категории фешен-ретейл сократился на 3 и 5% год к году соответственно. Об этом пишет «Коммерсант».

С 1 января по 17 ноября посещаемость аутлетов в России возросла на 2% в годовом выражении, трафик торговых центров снизился на 1%, магазинов одежды и обуви — на 10%.

Магазины в аутлетах наполняются остатками прошлых коллекций. Игроки рынка говорят, что рост трафика в дисконт-центрах связан с желанием россиян сократить траты. Среди других причин увеличения посещаемости: расширение зон охвата, развитие в проектах досуговых концепций, рост числа операторов услуг, в том числе салонов красоты и зон для детей.

На сегодняшний день качественных аутлетов в России насчитывается не так много. Невысокая конкуренция позволяет объектам аккумулировать целевую аудиторию. Так, аутлеты работают в окрестностях Москвы, Санкт-Петербурга, в Волгоградской, Самарской и Свердловской областях.

Эксперты говорят, что наполнять аутлеты профильными арендаторами и товаром становится сложнее. Несмотря на уход международных компаний из России, перспективы у формата в стране есть за счёт развития новых брендов. Все они рано или поздно столкнутся с необходимостью продавать одежду через распродажи, пока ретейлеры накапливают фонд нереализованного товара.

Ранее сообщалось, что с начала года года в России было введено в эксплуатацию 257,5 тыс. кв. м торговых площадей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 годов.