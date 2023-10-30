В России разработали закон о креативных индустриях

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий». Проект упорядочит работу сферы и предусмотрит меры поддержки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и авторов документа.

Один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия») пояснил, что среди разработчиков помимо депутатов всех фракций и сенаторов были представители рынка креативных индустрий. По его совам, документ опишет, что такое креативная индустрия, выведет её из тени, а также должен «оказать поддержку, стимулирующую развитие этой сферы российской экономики».

Так, креативной индустрией предлагается считать «экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Работающие на этом рынке будут считаться субъектами креативных индустрий, результат их деятельности — «креативным продуктом». Будет создан реестр субъектов креативных индустрий, порядок формирования и ведения которого определит правительство России.

Документ устанавливает меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий. Конкретные меры в законе не указаны, но отмечается, что их могут осуществлять как федеральные, так и региональные органы власти. Также перечислены условия их получения.

Большими полномочиями документ наделяет региональные власти. В частности, губернаторы смогут определить важные для себя индустрии и расставить акценты. Например, по словам Кравченко, Калининград сделает акцент на кинематографии. В дальнейшем авторы инициативы планируют дополнить документ лучшими региональными практиками.

Также проект закона предполагает создание креативных кластеров — территорий, на которых расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий.

Впервые о том, что в России планируется внести закон, регулирующий сферу креативных индустрий, Кравченко сообщил в июле в рамках форума «Российская креативная неделя». Тогда он подчеркнул, что документ поможет увеличить их долю в экономике России с 2% до 6−7%.