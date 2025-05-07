В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Госдума предложила установить в России «семейные часы» — сокращенный на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Такое обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Введение «семейных часов» для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, и отцов-одиночек позволит родителям проводить больше времени с близкими в будние дни: они смогут сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учебой, посещать культурные мероприятия и т. д.

Чернышов предлагает устанавливать «семейные часы» в утреннее или вечернее время по согласованию с работодателем. Вице-спикер отметил, что подобные практики есть в других странах и они доказали свою эффективность.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о помещениях для кормления детей на работе, а также прорабатывают инициативу по введению налогового вычета за поездки на такси для семей с детьми.