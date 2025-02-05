Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

BYYD | Blog
Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.02.2025 в 13:30

В Госдуме готовят законопроект о помещениях для кормления детей на работе

Сотрудница с ребенком до 1,5 лет имеет право на дополнительные перерывы для его кормления во время рабочего дня

В Госдуме готовят законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей до 1,5 лет. Документ находится на доработке, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс России. Они требуют от работодателей выделять помещения для кормления детей, если это прописано в трудовых, коллективных договорах или соглашениях. Причем при оборудовании такого помещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

По действующему законодательству, женщины с детьми до 1,5 лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие инициативы позволит матерям использовать для этих целей специальное помещение на работе.

После доработки законопроект планируют представить правительству РФ, если кабмин его одобрит, то следующиим этапом станет рассмотрение на уровне Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять имена из-за травли. Обращение депутат направил в Минтруд.

Госдума
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.