В Госдуме готовят законопроект о помещениях для кормления детей на работе

В Госдуме готовят законопроект, который обяжет работодателей оборудовать помещения для кормления детей до 1,5 лет. Документ находится на доработке, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс России. Они требуют от работодателей выделять помещения для кормления детей, если это прописано в трудовых, коллективных договорах или соглашениях. Причем при оборудовании такого помещения должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы.

По действующему законодательству, женщины с детьми до 1,5 лет имеют право на дополнительные перерывы для их кормления. Принятие инициативы позволит матерям использовать для этих целей специальное помещение на работе.

После доработки законопроект планируют представить правительству РФ, если кабмин его одобрит, то следующиим этапом станет рассмотрение на уровне Госдумы.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить детям менять имена из-за травли. Обращение депутат направил в Минтруд.