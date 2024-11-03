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18+
03.11.2024 в 18:44

В России предлагают повышать рождаемость с помощью лотереи

Удачливые родители новорожденных смогут выиграть бытовую технику, машину или даже квартиру

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить лотерею среди новорожденных для повышения рождаемости в стране. Победители розыгрыша будут получать квартиры, машины и бытовую технику, пишут «РИА Новости».

В частности, автор инициативы предлагает разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома. По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей. Для участия в лотерее нужно будет только родить, а розыгрыш будет автоматическим, по спискам ЗАГСа.

Подобные розыгрыши уже проводились на локальном уровне, например, в Ленинградской области и городе Хабаровске. Инициатива вызвала положительный отклик у участников.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — считает парламентарий.

Лотерея
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