В России предлагают повышать рождаемость с помощью лотереи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить лотерею среди новорожденных для повышения рождаемости в стране. Победители розыгрыша будут получать квартиры, машины и бытовую технику, пишут «РИА Новости».

В частности, автор инициативы предлагает разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома. По его мнению, такой проект станет мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей. Для участия в лотерее нужно будет только родить, а розыгрыш будет автоматическим, по спискам ЗАГСа.

Подобные розыгрыши уже проводились на локальном уровне, например, в Ленинградской области и городе Хабаровске. Инициатива вызвала положительный отклик у участников.

«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — считает парламентарий.