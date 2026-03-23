В России появится сеть «белых» банкоматов

«Российское объединение инкассации» («Росинкас»), дочернее подразделение Банка России, планирует запустить в России единую сеть «белых» банкоматов — устройств без брендов. Президент объединения Сергей Верейкин сообщил РИА «Новости», что к ней смогут подключаться банки за небольшую плату, при этом для клиентов использование банкоматов будет бесплатным. Инициатива направлена на решение проблем с доступностью устройств в удаленных регионах.

На 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 тыс. банкоматов — минимум с 2010 года. Одной из причин сокращения в «Росинкасе» называют высокие затраты банков на содержание устройств в труднодоступных местах. При этом в некоторых точках, наоборот, размещены сразу несколько банкоматов разных банков.

Проект подразумевает создание единой сети под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать «Росинкас» и не будут носить банковский бренд — отсюда и название «белые». Банки-участники смогут получать доступ к устройствам по подписке или оплачивать только проведенные транзакции своих клиентов.

Для россиян нововведение обеспечит бесплатное снятие и внесение наличных. Сейчас за операции вне своего банка большинство клиентов платят комиссию. Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в коммерчески выгодных зонах, отметил глава «Росинкас».

Эксперимент стартовал в Тамбовской области с участием региональных банков. «Росинкас» прогнозирует, что внедрение сети позволит кредитным организациям сократить затраты на обслуживание банкоматов до 30%. Идею инициировали сами региональные банки, желавшие объединиться для экономии на инкассации.

В январе Минфин подготовил законопроект, согласно которому россияне смогут вносить через банкоматы на счета и вклады не больше 1 млн руб. в месяц. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что сейчас в законе о банках не указаны лимиты на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В результате в безналичный оборот могут вводиться деньги, которые имеют неустановленное происхождение.