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31.03.2023 в 06:10

В России появилось первое Нейроагентство

Открытие приурочено к первому апреля

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На российском рекламном рынке появилось первое Нейроагентство. Оно бесплатно сделает смету, концепцию или коммерческое предложение, так как умеет читать мысли и отвечать в выходные.

Агентство предназначено для всех тех, кому срочно нужны бесплатные идеи, смелые концепции, выполнение срочных задач в выходные дни, комплексная проработка PR-стратегий за небольшую оплату. Для того, чтобы получить услугу, необходимо зайти на сайт агентства и ввести тему своего запроса. Далее — Нейроагентство отправляет по запросу готовый файл, за одним исключением — он не будет открываться.

Дарья Черепанова, основатель и СЕО «Другого Агентства»:

Нейроагентство подойдет для всех, кто любит приходить к подрядчикам с предложениями, вроде:

  • "Придумайте нам идеи, и, если нам понравится, мы заплатим";
  • “Давайте вы поработаете за небольшую оплату, и, если наша выручка увеличится, мы вам уже хорошо заплатим"

У такого агентства можно бесплатно получить смету, концепцию или коммерческое предложение буквально в один клик. Но — вот дела! — почему-то файлы такого агентства не открываются! Каждый файл оказывается битым. Это наш шуточный проект к 1 апреля про то, что бесплатный сыр бывает только в нейромышеловке.

Ранее Дарья Черепанова рассказала, как бренды используют креативные рассылки.

Нейроагентство
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