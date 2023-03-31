В России появилось первое Нейроагентство

На российском рекламном рынке появилось первое Нейроагентство. Оно бесплатно сделает смету, концепцию или коммерческое предложение, так как умеет читать мысли и отвечать в выходные.

Агентство предназначено для всех тех, кому срочно нужны бесплатные идеи, смелые концепции, выполнение срочных задач в выходные дни, комплексная проработка PR-стратегий за небольшую оплату. Для того, чтобы получить услугу, необходимо зайти на сайт агентства и ввести тему своего запроса. Далее — Нейроагентство отправляет по запросу готовый файл, за одним исключением — он не будет открываться.

Дарья Черепанова, основатель и СЕО «Другого Агентства»: Нейроагентство подойдет для всех, кто любит приходить к подрядчикам с предложениями, вроде: "Придумайте нам идеи, и, если нам понравится, мы заплатим";

“Давайте вы поработаете за небольшую оплату, и, если наша выручка увеличится, мы вам уже хорошо заплатим" У такого агентства можно бесплатно получить смету, концепцию или коммерческое предложение буквально в один клик. Но — вот дела! — почему-то файлы такого агентства не открываются! Каждый файл оказывается битым. Это наш шуточный проект к 1 апреля про то, что бесплатный сыр бывает только в нейромышеловке.

Ранее Дарья Черепанова рассказала, как бренды используют креативные рассылки.